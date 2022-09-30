Вручение верительных грамот

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября принял верительные грамоты послов ряда зарубежных государств.

Верительные грамоты Президенту Беларуси вручили послы Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Бенина, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Мальтийского ордена, Мьянмы, Палестины, Судана, Швейцарии.

"Я уверен, что все вы искренне уважаете белорусский народ, а также его выбор, чтобы конструктивно трудиться с первых дней своего пребывания на нашей земле. Знайте, Беларусь всегда открыта для любых разумных инициатив", - заявил Глава государства, обращаясь к дипломатам.

"Убежден, в контактах с представителями наших государственных органов, бизнеса, общественных организаций вы увидите исключительно доброжелательный и деловой подход", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также поприветствовал дипломатов в столице Беларуси - городе-герое Минске. "Городе гостеприимном, красивом и динамично развивающемся", - отметил он.

Президент напомнил, что нынешний год в Беларуси проходит под знаком сохранения исторической памяти народа. "Белорусский народ очень искренний, доброжелательный и трудолюбивый. Вы узнаете, как богата наша земля, как много сфер для взаимовыгодного сотрудничества мы с вами можем успешно развивать. Предлагаю вам проявлять активность в укреплении двустороннего взаимодействия между нашими государствами. Мы всегда пойдем навстречу вашим конструктивным идеям, проектам и предложениям. Готовы рассмотреть любую вашу точку зрения", - пригласил к развитию сотрудничества Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что сегодняшнее мероприятие является также хорошим поводом оценить результаты совместной работы с государствами, которые представляют послы, и наметить перспективы.

Об Объединенных Арабских Эмиратах

За свою почти тридцатилетнюю историю дипломатические отношения между ОАЭ и Беларусью развивались исключительно в духе дружбы, доверия и взаимопомощи, констатировал Президент. "Ваше государство стало для нас одним из крупнейших экономических партнеров в регионе. Участие эмиратских инвесторов в реализации в Минске масштабных проектов является ярким свидетельством плодотворного двустороннего сотрудничества", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко рассчитывает, что активная работа посла ОАЭ не только будет способствовать укреплению политического диалога, но и поможет нарастить торговлю и привлечет крупных эмиратских инвесторов в Беларусь. "Двери для вас были всегда открыты", - добавил Глава государства.

О Палестине

Долгие дружественные связи Государства Палестина и Беларуси базируются на прочном фундаменте партнерства и конструктивного взаимодействия в различных сферах, обратил внимание Президент.

"Мы заинтересованы в продолжении активного плодотворного диалога, налаживании практического сотрудничества", - сказал белорусский лидер.

О Кубе

"В Беларуси рады тому, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна для нас - добрые, надежные друзья и перспективные партнеры, - подчеркнул Глава государства. - Мы дорожим особыми отношениями с Кубой, которая традиционно является близким союзником и надежным плацдармом для расширения сотрудничества с другими государствами Латинского региона".

Александр Лукашенко считает важным и далее поддерживать активный политический диалог между странами, интенсифицировать торгово-экономические связи по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес. "Закрытых тем нет", - обратил внимание он.

О Бразилии

Одним из наиболее значимых для Беларуси партнеров в Латинской Америке Президент назвал Бразилию. "Мы успешно взаимодействуем по разным направлениям. Я убежден, наши страны не остановятся на достигнутых результатах и продолжат последовательное расширение всего спектра двусторонних контактов, в том числе в горнорудной отрасли, металлургии, нефтехимии и других областях", - сказал белорусский лидер.

Об Аргентине

"Рассчитываю, что с Аргентиной мы сможем не только сохранить дружественные и доверительные отношения, но и существенно нарастить взаимную торговлю, выйти на более сложные кооперационные связи в промышленности, других сферах", - подчеркнул Глава государства.

По его словам, Беларусь и Аргентина имеют успешный опыт сотрудничества, в частности, в сельском хозяйстве, и этот опыт следует расширять на новые сферы.

О Мьянме

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь рассматривает диалог с Мьянмой в качестве важного направления своей внешней политики в Юго-Восточной Азии. "Заинтересованы не только в расширении номенклатуры экспорта отечественной продукций на рынок Мьянмы, но и в укреплении двусторонних кооперационных связей в сферах сельского хозяйства, науки, промышленности, образования", - отметил Президент.

О Судане

"Республика Судан - один из наших давних и проверенных друзей в Африке. Белорусские компании имеют большой опыт взаимовыгодного сотрудничества с вашей страной, - сказал Глава государства. - Нам необходимо продолжить активное освоение значительного двустороннего потенциала в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, образования и здравоохранения".

Президент отметил, что бывал в Судане и на переговорах с руководством этой страны были достигнуты соответствующие договоренности. "Сегодня надо идти вперед", - заметил белорусский лидер. Он пожелал дружественной Республике Судан мира, стабильности и консолидации общества для успешного проведения необходимых преобразований.

О Бенине

Глава государства заявил о заинтересованности в развитии всего спектра двусторонних отношений с Республикой Бенин, прежде всего в сферах сельского хозяйства и промышленности.

"Беларусь имеет богатый опыт в развитии аграрных технологий, производстве машин и оборудования, переработке продукции. Готовы помочь в создании промышленных и сельскохозяйственных предприятий, подготовке специалистов для различных отраслей экономики", - отметил Глава государства.

О Боснии и Герцеговине

За 30 лет дипломатических отношений Беларусь и Босния и Герцеговина прошли значительный путь успешного двустороннего сотрудничества, констатировал Президент. По его словам, в последнее время взаимная торговля демонстрирует рост, а многие белорусские товары стали достаточно узнаваемыми на рынке этой страны. "Тенденция позитивная, но темпы нужно наращивать, тем более что политическая поддержка с обеих сторон имеется", - подчеркнул Александр Лукашенко.

О Швейцарии

По мнению Главы государства, общими для Беларуси и Швейцарии являются стремление сделать мир безопаснее и приверженность международному праву. "Мы неизменно заинтересованы в развитии двусторонних отношений на принципах взаимного уважения, открытого и конструктивного диалога, - заявил Президент. - Очевидно, что именно такой диалог, а не санкции и упреки, позволяет найти решение самых трудных вопросов и двигаться вперед, притом при любых обстоятельствах".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь ожидает от нейтральной Швейцарии подлинно взвешенной и рассудительной позиции, ценных идей и инициатив на благо двустороннего сотрудничества: "Мы к этому готовы".

О Мальтийском ордене

Глава государства выразил признательность Мальтийскому ордену за многолетнее взаимодействие по минимизации для Беларуси последствий аварии на АЭС в украинском Чернобыле: "Благодарны за поставки медицинского оборудования, организацию повышения квалификации белорусских медиков, помощь нашим инвалидам и детям-сиротам".

Президент также отметил активное взаимодействие с Мальтийским орденом и по тематике борьбы с торговлей людьми. "Убежден, что такое сотрудничество нужно сохранить и приумножить. С радостью откликнемся на новые инициативы и предложения", - сказал белорусский лидер.

Принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, Глава государства обратил внимание, что их дипломатическая миссия начинается в знаковый для белорусов период. Совсем недавно, 17 сентября, Беларусь отметила свой самый молодой государственный праздник - День народного единства.

"Как и ранее, с тех пор белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали. Ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь. Подчеркиваю: именно так будет впредь! Мы всегда привержены мирному решению любых международных проблем", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко высказался о ситуации в Украине.

"Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней", - подчеркнул белорусский лидер.

"Потеряв каждого третьего во времена фашистского геноцида, белорусы, как ни одна другая нация в мире, высоко ценят человеческую жизнь. Каждую человеческую жизнь! - отметил Глава государства. - В том числе по этой причине и ранее, и сегодня, когда рядом с нами, в Украине, полыхает военный конфликт, неизменно выступали и выступаем с мирными инициативами на международной арене. Мы считаем конфликт между братскими народами огромной трагедией. Он - прямое следствие стратегических интриг и величайшей глупости, прежде всего западных политиков".

"Сегодня много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. И если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир", - призвал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь искренне пыталась всеми силами не допустить этого безумия. "И не надо нас сегодня упрекать в соагрессии или еще в чем-то. Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз теснее, чем у блока НАТО. Что вы от нас хотите? Но в то же время мы говорим о том, что мы не будем воевать в Украине. Давайте мирно сотрудничать. Беларусь украинцам не в чем упрекнуть. Нас, белорусов, не в чем упрекнуть. Не мы начали конфликтовать с Украиной. Это они раньше западных держав и Америки закрыли небо для пролетов наших самолетов и объявили экономическую блокаду Беларуси, - сказал Глава государства. - Чего вы теперь паритесь и от нас что-то требуете? Мы свято выполняем наши договоренности с Россией. И об этом до конфликта знали все в НАТО, и тем более в Америке. Но мы никого не убивали и убивать не собираемся".

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь всегда была сторонником переговоров, и именно на белорусской земле состоялись три раунда переговоров между Россией и Украиной. "Почему свернули переговоры, кто их свернул? Вопрос риторический. Я говорю это вам, послам, чтобы вы знали нашу позицию по самой острой современной проблеме и исходили из этого. Мы все делаем для того, чтобы остановить кровопролитие. Но это кровопролитие кому-то нужно. Кому… Вы, дипломаты, разбирайтесь", - сказал Президент.

Глава государства высказался по поводу еще одной актуальной международной проблемы. "Сегодня очень часто слышны заявления политиков о продовольственном кризисе. По цене зерно уже становится золотом. И далеко не все могут его купить. Причем миллиарды долларов на оружие легко находят, а на то, чтобы спасти от голода миллионы людей, прежде всего стариков и детей в бедных странах, денег нет и не предвидится. Кому-то снова надо разогреть серьезный конфликт. А, может быть, разработать операцию прикрытия того, что некоторые сильные мира сего творят в мире", - акцентировал внимание белорусский лидер.

"На Балтике взорвали газопровод. Скоро начнется эпопея обвинения России, что это Россия его взорвала - свой газопровод - чтобы не поставлять газ Европе. Когда Европа начнет замерзать, начнут говорить людям там, в Европе, что это Россия виновата", - заявил Президент.

Он напомнил, что Беларусь не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. "Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизненно важной сфере, особенно по поставкам не только продовольствия, но и минеральных удобрений, - заявил Александр Лукашенко. - Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада".

Глава государства напомнил, что недавно встречался с Президентом России, с которым они долго обсуждали эту проблему. "И в Беларуси, и в России в этом году небывалый урожай. И, как мне сказал Президент Путин, они готовы огромную массу зерна, пшеницы прежде всего, поставить на международный рынок. Открывайте порты, открывайте дверь - повезем вам продовольствие и зерно. Открывайте!" - сказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко также высказался на тему санкционного давления: "Даже в условиях беспрецедентного санкционного давления Беларусь успешно развивается. Особенно это касается традиционных для нас отраслей промышленности и сельского хозяйства. Мы сумели переориентировать экспорт, занимаемся импортозамещением, увеличили поставки в Россию, Китай и другие страны. Далекие от нас. Как мы называем их, дальней дуги".

Он признал, что Беларусь ощущает негативный эффект от западных ограничений в силу открытости своей экономики. "Тем не менее своих целей эти санкции не достигли. В том числе благодаря широкой международной поддержке Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.