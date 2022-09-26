Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 сентября провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин рассказал, что о двусторонней встрече лидеры Беларуси и России договорились на саммите ШОС в Самарканде. Сначала главы государств планировали обсудить двустороннюю повестку дня прямо на саммите, но в итоге было решено провести отдельную встречу.

"Я очень рад, что Вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам. Очень много вопросов. Они касаются и ситуации в регионе, не менее важны вопросы экономического характера по ряду направлений, которые мы обговаривали раньше. Это вопросы, связанные с нашими планами в области химии, продовольствия, удобрений", - отметил Президент России.

Он констатировал, что Западом до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. "Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции", - подчеркнул Глава государства.

"У нас есть конкретные планы по ряду направлений, по ряду крупных проектов. В целом правительство подготовило эти проекты для реализации. Все это и обсудим", - добавил Владимир Путин.

"Мы очень много говорим о том, как будем дальше жить, перспективы наши. Я проанализировал все поручения, которые Вы давали Правительству, я - в Беларуси. У нас срывов практически нет. Развитие нашей экономики и вообще существование наших государств изменилось резко даже за три последних месяца. Нам предсказывали крах, гибель и так далее. Но жизнь многообразна: мы кому-то нужны, нам кто-то нужен. И мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают, с которыми мы работаем и продвигаем нашу экономику", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что особую благодарность надо выразить гражданам, которые в этот период поддерживают свои страны. "Все-таки непростой период. Мир вообще перевернулся. Люди понимают. Есть разные люди: и здесь, и там хватает их. Мы их видим. И слава богу, может быть. Вот есть некий водораздел и критерий (у нас в 2020 году, в России сейчас), который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет", - отметил Александр Лукашенко.

"Мы изменились за эти три месяца значительно. Мы увидели, что можем жить и существовать нормально. Вы очень правильно повторили эти пункты наших договоренностей. У нас импортоамещение нормально получается. И на своих самолетах будем летать. И на военных, и на гражданских (на военных мы и так летаем). И на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет", - отметил белорусский лидер.

"А продовольствие, удобрения - купят. Покупают же сейчас. Сложнее, конечно. Блокируют там. Не нас, а там блокируют: людей, которые хотят купить, которые хотят заплатить. Они их блокируют, а не нас. Но находим же пути и продаем. Цены взвинтили. Не мы их взвинтили, Вы правильно говорите. Кому нужно это? Сейчас посмотрел новости утренние - вся Европа бурлит. Богатейшая Германия - все на улице, все протестуют. Но когда-то это услышат же. Думаю, что услышат. Поэтому наш курс правильный, наше дело правое. Победим. У нас выхода другого нет", - подчеркнул белорусский лидер.

"Европа, если она очумела (я про тех за океаном не говорю), пусть они думают. Я им уже три раза сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Не хотят - не надо", - сказал Александр Лукашенко.

"С уважением (должны. - Прим.) к нам относиться", - заметил Владимир Путин.

"А без этого мы с ними вообще разговаривать… Мы, славяне, с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет. Не говоря о Беларуси. Россия - гигантская страна, какие могут быть унижения? Мы же помним, как там, в Америке, начиная с предыдущего президента: "Мы - исключение". Корону на голову надел - "мы миром будем управлять". Это продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям", - подчеркнул белорусский лидер.

"Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас - мы открыты, и вы тоже. Вы тем более. Вы об этом постоянно говорите. Мы готовы к этому. Но унижения никто не потерпит. У русских людей никогда этого не было. И никто не позволит, ни один русский человек, ни одному президенту, в том числе и Президенту Путину, не следовать этой линии. Вот вся экономика и политика. Мы не единожды уже об этом говорили и будем продолжать говорить, настойчиво продвигать эту политику", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси во время переговоров в Сочи высказался о мобилизации в России.

"У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну, 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали", - отметил Александр Лукашенко.

Сейчас, по словам Президента, большинство уехавших белорусов просится назад. "И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно, в конце концов, договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке, как это было в большевистскую революцию и после нее. Ситуация ведь не та", - подчеркнул Глава государства.