Посещение исторических мест северо-восточного побережья Черного моря и встреча с Асланом Бжания

В исторических местах северо-восточного побережья Черного моря побывал 28 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также состоялась встреча на абхазской земле. С Асланом Бжания Глава белорусского государства обсудил экономические проекты, перспективные вопросы сотрудничества Беларуси и Абхазии.

Александр Лукашенко рассказал, что накануне обсуждал проблемы Абхазии с Президентом России Владимиром Путиным. "Мы много очень, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. Не буду долго говорить об этом, но мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. Абхазию, как он говорит, нельзя бросать, надо помогать. Чтобы этот цветущий край и те люди, которые здесь живут, жили нормально", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что приехал не потому, что "какая-то ситуация сложилась". "У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто хотим, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ, жить в согласии", - сказал Президент.

По его словам, экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом отношений. "Мы приехали с добром. И если мы чем-то вам можем помочь, притом это взаимовыгодное будет сотрудничество, мы это сделаем. Поговорим о многом. Я человек, как вы знаете, уже опытный. И в политике, и в других сферах. Поговорим, подумаем, как нам жить дальше. Главное, чтобы здесь народ жил достойно. Потому что этот райский уголок нашей земли этого достоин. А люди здесь святые. Не для лести вам говорю: святые! Я это помню с советских времен, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить этот не просто мост дружбы, а очень серьезные наши отношения", - подчеркнул Александр Лукашенко.