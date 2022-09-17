Патриотический форум "Это НАША история!"

Выступление Президента Беларуси Лукашенко А.Г. на патриотическом форуме "Это НАША история!", посвященном Дню народного единства

Дорогие друзья!

Прежде чем я выскажусь официально, хочу вас очень попросить тихо и очень внимательно послушать то, о чем я буду говорить. Это связано с тем, что в последнее время наши люди, белорусы, воспринимают как-то просто и буднично нынешние события. С одной стороны, вы правы, так и должно быть. С другой стороны, вы даже себе представить не можете, какую бурю эмоций не только у наших соседей, не только у поляков, которых мы, порой перебирая часто, клеймим чем попало. Но и во всем мире, какую бурю эмоций вызвало провозглашение в Беларуси вот этого праздника.

(Аплодисменты)

Люди это воспринимают буднично, как я уже сказал. С одной стороны, я этому рад. Правильно. Вы живете тихой спокойной жизнью, нацелены в будущее, растите детей, возделываете хлеба для того, чтобы можно было их накормить. Есть кому заниматься политикой и большой историей.

Но еще раз подчеркиваю: политика очень довлела над историей всегда. Поэтому вековой давности события, к которым мы будем сегодня обращаться не единожды, были настолько политизированы, что вот эта первая мировая война, 17-й, 18-й, 19-й - до 21-го года, когда нас разделили по живому, был такой замес в истории и каша на территории нашей Беларуси, что не только историкам, но и многим другим - политологам, юристам и государственным служащим - придется разбираться.

Но неизменно одно: мы живем на своей земле, это наша земля с тех давних времен, это незыблемо, и мы эту землю никому не отдадим!

(Аплодисменты)

Ну а теперь к официальному. Сегодня, 17 сентября, мы отмечаем День народного единства. День, который в нашей исторической памяти стоит рядом с государственными праздниками Великой Победы и Днем Независимости Беларуси. Потому что в далеком 1939-м он предопределил будущие героические свершения единого белорусского народа.

Утраченную традицию праздновать освобождение западных белорусских земель мы вернули в свою жизнь не только как дань памяти этому эпохальному событию. Без этого события трудно было бы нам говорить о Победе. Я уже не говорю о независимости. Это ответ на новые попытки Запада разделить белорусский народ по живому и разорвать в клочья страну. Это наказ будущим поколениям белорусов помнить исторические уроки.

Мы не можем повлиять на тот факт, что находимся на перекрестке геополитических интересов ведущих держав мира. То есть здесь, на этой нашей святой белорусской земле, если смотреть в историю, да и в будущее - я это вижу, - эпицентр всех событий. Здесь всегда творилась эта каша, здесь всегда сталкивались интересы крупнейших государств. И мы порой оказывались в ситуации не своих действий и не своей войны. Здесь шли разборки крупных мировых игроков.

Ну а мы, при чем мы? Так вот это главный урок для всех. Для нас, кто живет на территории Беларуси. Для провластных и не властных. Для оппозиционеров и беглых. Мы должны запомнить: если мы не возьмем голову в руки, то в этом вот нынешнем переделе мира мы снова окажемся в этом страшном политико-экономическом замесе.

Да, надо мной немного довлеют события вчерашнего-позавчерашнего дня в древнем Самарканде (где проходил саммит Шанхайской организации. - Прим.). Вот там особенно ощущаешь, когда сидишь среди глав государств, нерв эпохи. Там ты особенно чувствуешь: наша земля! Сколько бы нас ни было - 10-12-20 миллионов - умереть должны, но сохранить ее для своих детей. В противном случае будем снова под плеткой горбатиться веками. Пока не сложится ситуация, если сложится, что мы снова станем независимыми.

Вот в чем момент. И урок один: нас не будут толкать то влево, то вправо, то с Востока на Запад, делить и резать, если мы будем жить на своей земле, будем ее ценить, никому не отдавать и будем свято хранить свой суверенитет над этой территорией.

(Аплодисменты)

Поэтому личное в сторону! Только народ, только государство!

(Аплодисменты)

В наших силах сегодня сделать выводы из событий прошлого, чтобы устоять и сохранить себя как суверенное государство.

Поэтому мы будем помнить (без этого нельзя) и напоминать всем о том, что в союзе с восточнославянскими соседями белорусские земли развивались. И Киевская Русь, и Российская империя, и СССР. А в объятиях Запада, не единожды мы находились там, в этих объятиях мы погибали, мы загнивали как нация. Нас грабили, уничтожали как этнос и в эпоху Речи Посполитой, и в период 20-летнего польского порядка на наших западных землях. Землях, которые и сегодня польские элиты называют своими "восточными крэсами". Вы знаете, мы не белорусы, мы просто "крэсы якiя-та". И когда вы оцениваете и кое-кто думает: вот эти бедные беглые там сидят… Какие они белорусы?! За какую они независимость?! Они за "крэсы". А я хочу, чтобы мы белорусами были, чтобы дети наши были белорусами. А белорусами мы будем только на своей земле.

Вспомните: не успев получить буквально "из рук" ленинского Совнаркома свое государство после более чем 100-летнего перерыва, польские власти сразу же предъявили претензии на белорусские территории. Сто лет назад.

С позиции сегодняшнего дня мы видим неизбежность этой геополитической катастрофы в нашей истории. Как покажет впоследствии время, воля противостоять агрессору у нашего народа была. Не было единства наверху - в правящих кругах, которые в начале ХХ века стояли у истоков создания белорусского национального государства.

Наша земля, опустошенная германской оккупацией (это в начале века, не в середине), была тогда растерзана внутриполитическими распрями. Вот в 2020-м году нам это хотели подкинуть. История повторяется.

Одни - местные националисты из числа сторонников БНР - грезили о власти любой ценой (как было в 2020-м - это уже наследники их). Они думали только о власти - как схватить, порвать, поделить между собой. Даже тогда они готовы были это делать под сапогом кайзера, под сапогом немцев. В начале века, я не о середине говорю. Хотя в середине прошлого века это опять повторилось.

Националисты - с одной стороны. Другие жили мечтами о мировой революции. Мало было на этой территории - Российской империи и так далее - надо было совершить мировую революцию. Одни за власть - так называемые белорусы, другие - о мировой революции. Под влиянием одних и других.

И в первом, и во втором случае интересы нашего народа либо отрицались в принципе, либо отодвигались в сторону как "несвоевременный" вопрос. Наши интересы были не вовремя. Они игнорировались. Почему? Потому что мы не были хозяевами на своей земле. Мы не были су-ве-рен-ны-ми. Ничего у нас не было. Ни государства, ни власти. И земли не было.

Поэтому и перекраивалась карта республики как угодно и кем угодно. И, самое страшное, без участия самих белорусов.

Посмотрите, что из себя представляло суверенное государство Социалистическая Советская Республика Белоруссия в 1921 году после заключения Рижского мирного договора: 6 уездов бывшей Минской губернии на площади чуть больше 52 тысяч квадратных километров с населением около полутора миллиона человек. И мирным для западных белорусов этот договор Рижский 21-го года прошлого века не был.

Цена территориальных потерь - поломанные судьбы миллионов белорусов. Еще живы те, чья память хранит воспоминания о мучительных 18 годах жизни по разные стороны границы, прошедшей не только через деревни, города, но и через людские души и сердца. Границы, разделившей единый народ.

Мы помним, как "за польским часом" преданные своим традициям, культуре, вере и языку белорусы если что и имели в то время, то горький "сірочы" хлеб, рабский труд и разрушенные семьи.

И они сами поднялись на борьбу. Встали на защиту национальной культуры, языка, своего человеческого достоинства, развернув масштабное партизанское движение и расплачиваясь, уже тогда, до Великой Отечественной войны, за свободу своими жизнями. Историки насчитали несколько сотен крупных и мелких восстаний белорусов и украинцев за 20-летний польский межвоенный период. От Первой мировой войны до Второй мировой войны, Великой Отечественной.

Мы помним ту жестокость, с которой было подавлено Скидельское восстание, когда польские жандармы резали всех подряд, не щадя стариков, женщин и детей. Помним дикие пытки, которым подверглись узники концлагеря Береза-Картузская. И будем помнить героев, ставших символами народного сопротивления в Западной Беларуси: и Сергея Притыцкого, и Веру Хоружую, деда Талаша, Кирилла Орловского, Станислава Ваупшасова и других наших земляков.

Мы и сегодня видим силу и величие непокоренного белорусского духа в творчестве Максима Танка, Валентина Тавлая, Максима Севрука, Григория Ширмы и многих других. Видим, чувствуем и помним.

И не надо спекулировать на теме пакта Риббентропа - Молотова. Межвоенная Польша сама привела себя к краху. Когда принимались решения о начале освободительного похода Красной армии, она уже не существовала как субъект международной политики. Обратите на это внимание. 39-й год, этап 39-40-е годы. Они говорят: "Не было Беларуси, западные земли - это польские". Что они оккупированы были Красной армией. То есть наше объединение, воссоединение ими воспринимается как оккупация. Но тогда уже этого субъекта, который оспаривает этот факт, НЕ БЫ-ЛО!

К 16 сентября 1939 года в Румынию был переправлен золотой запас Польши. А уже 17 сентября фашисты были в Бресте. Гитлеровская армия стояла на пороге Беларуси. 39-й год прошлого века, до войны два года.

Тогда на помощь западным белорусам и украинцам пришла Красная армия. Большинство населения встречало красноармейцев как освободителей, а воссоединение белорусских земель воспринимало как акт исторической справедливости.

Это событие на целых два года остановило безумный блицкриг нацистской Германии. Более того, повлияло на исход Великой Отечественной войны. Не было бы этого воссоединения, не было бы этого объединения белорусских земель, не было бы этого единства русского, белорусского, украинского и других народов, как минимум, если бы граница под Минском проходила тогда, Москва бы не устояла. Как минимум.

Поэтому это событие, как я сказал, на целых два года остановило безумный блицкриг националистической Германии.

И еще один парадокс истории. Белорусы в союзе с другими советскими народами не только победили, но и, отбросив прежние обиды, в 45-м освободили Польшу от фашизма. Свыше 600 тысяч советских воинов, среди них немало белорусов, навсегда остались лежать в польской земле.

И кто там за бугром сегодня об этом вспоминает? Там, по ту сторону Буга, кто вспоминает? Чем нам сегодня отвечают? Картами поляка, фейками Белсата, программами Калиновского, политэмигрантскими центрами, байполами, байсолами и прочими идеологическими диверсиями. Добавьте к тому, что на территории этих государств, и особенно в Украине (нашли удобное место), сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас как минимум к тому 39-му году.

Память о героях Великой Отечественной войны, сохранивших польскую нацию и государственность, спасших Прибалтику и цивилизованную Европу от коричневой чумы, сегодня там просто стирают из истории внуки и правнуки тех солдат вермахта и германских сателлитов.

Вы посмотрите на нынешних политиков Европы и наших соседей. Папа и дедушка служили в фашистских войсках. Вот они, они сегодня рвутся сюда. Им нужен реванш.

Развал Украины уже начался. А польские, литовские, латышские политики, судя по всему, наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях. Они повторят ошибку конца 30-х - начала 40-х годов прошлого века. Вы помните, как все лизали пятки фашистской Германии и Гитлеру? Особенно пресмыкалось руководство Польши. И к чему это привело? В первых числах сентября в течение двух недель Польша перестала существовать.

Очень жаль, что наши соседи не выучили уроки истории. Но главное, чтобы мы помнили свой исторический опыт, а внукам нашим не пришлось выстраивать национальную государственность заново.

Время непростое. Сегодня только ленивый не провел параллель между событиями XIX - начала XX века и днем сегодняшним.

Все помнят, чем заканчивается нежелание великих империй договариваться. Наполеоновским нашествием, двумя мировыми войнами и несколькими десятками локальных конфликтов. И сотнями миллионов жизней.

А что сегодня? Соединенные Штаты Америки толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают - контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом - ослабление России и уничтожение Беларуси.

И еще одна цель заокеанских хозяев. Цель - Европа. Америка является единственной страной-выгодополучателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии. Об Украине я уже сказал. Не все просто в Афганистане и соседних государствах. Я об этом вчера и позавчера очень много наслушался (на саммите ШОС. - Прим.).

Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах, при этом полностью игнорирует внутренние противоречия на грани гражданского противостояния. Я излагаю факты.

Мир потерял голову и трещит по швам. "Чем все завершится?" - все больше и больше задумываются даже обычные люди, которые далеки от политики. Чем завершится? С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта.

И в этом угаре нам еще не раз придется доказывать свою национальную зрелость, готовность единым фронтом отвечать на геополитические вызовы XXI века.

Но если тогда, 100 лет назад, в начале ХХ столетия, молодая белорусская республика не имела сил себя защитить, то сегодня оборону наших исконных национальных границ мы не просто защитим - мы удержим!

(Аплодисменты)

Удержим потому, что в наших жилах течет кровь победителей, потому что у нас сильная власть, сильная единая нация. Потому что мы просто хотим жить на своей земле, своим умом и растить своих детей.

(Аплодисменты)

Паважаныя беларусы!

Мы вякамі жывeм на гэтай Богам прызначанай нам зямлі. Мы не жадаем чужога і ніколі не жадалі. Веліч і годнасць нашых продкаў заўсёды абуджаліся перад любымі пагрозамі і ніколі не будаваліся на прыніжэнні суседзяў. Як я казаў, суседзі ад Бога, іх не абіраюць. Мудрасць жыцця, якая перадаецца з пакалення ў пакаленне, - ні перад кім не кланяцца, жыць сваім розумам і са свайго мазаля.

У Дзень народнага адзінства мы ўпэўнена кажам, што спрадвечная мара беларусаў спраўдзілася.

Вы знаете, у меня вчера состоялся интересный разговор с Президентом Казахстана. Он бывший дипломат, очень умный человек, знающий море языков. Я всегда ценю его совет и даже поддержку. И он подошел ко мне (очень много сейчас разговоров о суверенитете, независимости; кто прав, кто виноват, кто на кого нападает, кто чьи интересы отстаивает). Он подошел ко мне и говорит: "Александр Григорьевич, вы знаете, я помню одно ваше выступление". Извините за нескромность - очень мудрое. Я говорю: "В чем же мудрость и что за тезис я там выдвинул?" А, говорит, ты сказал очень просто. Споры-то дошли: где Украина, где Россия, где Беларусь, были такие государства, как Беларусь, или нет? И тогда, говорит, ты сказал такую фразу: "Ну хорошо, ну, не было Беларуси в какие-то времена. А сейчас она есть, и с этим надо считаться!"

(Аплодисменты)

Мы аб’ядналіся ў адной краіне, у адной рэспубліцы. Ад сіняй стужкі Прыпяці да званоў полацкай Сафіі. Ад Камянецкай вежы і нёманскіх хваль да велічных Дняпра і Сожа. Паходню беларускай дзяржаўнасці запалілі ў старажытным Полацкім княстве і праз стагоддзі выпрабаванняў дзякуючы сіле духу нашых продкаў адрадзілі ў Мінску. І пад светлым знакам нашага адзінства мы ўпэўнена крочым у будучыню.

Так будзе заўжды!

Гэта НАША гісторыя!

Са святам!

З Днeм народнага адзiнства!

(Аплодисменты).