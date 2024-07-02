Вручение государственных наград

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Виктор Каранкевич
Александр Лукашенко, Виктор Каранкевич
министр энергетики Виктор Каранкевич
Александр Лукашенко, БелАЭС, Белорусская атомная электростанция, Михаил Филимонов
Александр Лукашенко, Александр Аутко, АгроВет, Гродненский государственный аграрный университет
Александр Лукашенко, Анатолий Глаз, Белорусское общественное объединение ветеранов
Александр Лукашенко, Военная Академия РБ, Валерий Балута
Александр Лукашенко, Юрий Назаров, управляющий делами Президента РБ
Александр Лукашенко, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, БТПП
Александр Лукашенко, Наталья Нечипуренко, РНПЦ неврологии и нейрохирургии
Александр Лукашенко, Вячеслав Савчик
Александр Лукашенко, Барановичский государственный колледж технологии и дизайна, Светлана Шишина
Александр Лукашенко, Белавиа, Сергей Римденок
Александр Лукашенко, Минобороны, ВС Беларуси, Павел Муравейко
Лукашенко последние новости
Лукашенко сегодня фото
Александр Лукашенко наградил
Лукашенко награждение
Лукашенко сегодня
Лукашенко новости сегодня
Александр Косинец
Виктор Каранкевич
Александр Лукашенко, Виктор Каранкевич
министр энергетики Виктор Каранкевич
Александр Лукашенко, БелАЭС, Белорусская атомная электростанция, Михаил Филимонов
Александр Лукашенко, Александр Аутко, АгроВет, Гродненский государственный аграрный университет
Александр Лукашенко, Анатолий Глаз, Белорусское общественное объединение ветеранов
Александр Лукашенко, Военная Академия РБ, Валерий Балута
Александр Лукашенко, Юрий Назаров, управляющий делами Президента РБ
Александр Лукашенко, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, БТПП
Александр Лукашенко, Наталья Нечипуренко, РНПЦ неврологии и нейрохирургии
Александр Лукашенко, Вячеслав Савчик
Александр Лукашенко, Барановичский государственный колледж технологии и дизайна, Светлана Шишина
Александр Лукашенко, Белавиа, Сергей Римденок
Александр Лукашенко, Минобороны, ВС Беларуси, Павел Муравейко

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась 2 июля во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко заметил, что мероприятие проводится накануне главного государственного праздника - Дня Независимости. Он подчеркнул, что 3 июля - святая и символичная дата, ведь тогда освободили Минск и начался отсчет мирной жизни Беларуси.

"В огне Великой Отечественной войны республика потеряла каждого третьего (может быть, и больше). Но мы не встали на колени перед врагом, мы боролись и победили", - сказал Глава государства.

Президент напомнил, что 80 лет назад уцелевшие мирные жители Минска с ликованием встречали советские танки. Операция "Багратион" еще не была закончена, и бойцы Красной армии отправлялись на запад, чтобы окончательно уничтожить врага на своей территории, освободив страну, и дойти до Берлина. "Впереди их ждали долгие месяцы войны - почти год. Но уже очевидно - победа будет за нами", - напомнил Александр Лукашенко о прошедшем историческом периоде. Он также упомянул парад белорусских партизан в Минске, заметив, что это определение не совсем точное, поскольку в борьбе с врагом участвовали и подпольщики, и многие другие: "Беларусь - не только республика-партизанка и был парад партизан. Это был парад нашего движения сопротивления".

Президент отметил, что 80 лет назад началась огромная работа по восстановлению освобожденной белорусской столицы и в последующем - всей страны. "Я убежден: в те июльские дни 1944-го в самых светлых своих мечтах люди уже видели Беларусь именно такой, какой мы видим ее сейчас. Независимой, красивой, а главное - мирной".

Глава государства обратил внимание, что в Беларуси в преддверии Дня Независимости традиционно вспоминают свою героическую историю, кланяются памяти павших и чествуют тех, кто и сейчас отдает свой талант и умения во славу Родины.

Среди тех, кому Президент вручил награды, немало людей в погонах. Это представители Вооруженных Сил, органов государственной безопасности, внутренних дел, пограничной службы, которые с оружием в руках защищают мир и покой Беларуси. "Мы видели это в 2020 году. Силовики, как настоящие атланты, держат на своих плечах чистое небо нашей страны. И обязательно удержат", - заявил Александр Лукашенко.

Впрочем, с полной самоотдачей, фактически по законам военного времени сейчас должны трудиться и представители гражданских профессий, убежден Глава государства. Такую работу, по его словам, годами демонстрируют те, кто присутствует на церемонии награждения во Дворце Независимости. В их числе - авторитетные управленцы, посвятившие себя непростой государственной службе, обеспечению конституционной законности и народовластия, а также руководители крупных предприятий и целых отраслей экономики.

"Я рад, что здесь присутствуют работники сфер науки и образования - преподаватели, ученые, изобретатели, учителя, воспитавшие победителей олимпиад. Вы вносите огромный вклад в будущее страны, интеллектуальное и технологическое будущее", - сказал Президент.

Среди награжденных есть аграрии, шахтеры, строители, транспортники. "И за каждым приехавшим сюда стоит большой и дружный коллектив", - заметил Александр Лукашенко. Самые теплые слова Глава государства адресовал тем, кто занимается социальной и общественной работой, заботится о стариках, особенно переживших Великую Отечественную войну.

Обращаясь ко всем присутствующим на церемонии, Президент подчеркнул: "Вы - достойные продолжатели дела тех, кто 80 лет назад отстоял нашу свободу и независимость, а затем, преодолев разруху, выполнял планы пятилетки за четыре года. После обретения суверенитета мы вместе построили поистине народное государство. И сейчас, как бы ни было трудно, наша очередь писать новые страницы белорусской истории - яркие, счастливые и обязательно мирные. Время выбрало нас".

Глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем Независимости, пожелав, чтобы этот праздник и нынешняя торжественная церемония стали для них и для всех жителей страны новым импульсом к профессиональным успехам.

В завершение церемонии Александр Лукашенко обратил внимание, что у каждого из награжденных есть еще достаточно времени, чтобы совершить очередные подвиги, как трудовые, так и военные. "Но желательно - в мирное время, - сделал акцент Глава государства. - Будем делать все для того, чтобы в Беларуси был мир и спокойствие".

"Вы многое делали для того, чтобы построить нашу страну. Мы вместе с вами прошли этот тяжелейший путь, - добавил Президент. - Мы это сделали. Поэтому сделаем и то, что мы должны сделать, - привести к власти, к руководству в стране новых молодых людей, которые продолжат те дела, которые мы начали".

Глава государства вручил орден Отечества II степени Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Беларусь в Российской Федерации (2018-2022 годы) Владимиру Семашко. Орденом Отечества III степени награждены Управляющий делами Президента Республики Беларусь Юрий Назаров, Заместитель Председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец и Министр энергетики Виктор Каранкевич.

Принимая награду, Александр Косинец поблагодарил Главу государства за высокую оценку его труда: "Почти 30 лет я работаю под руководством Александра Григорьевича. За эти годы - созидание, творчество, развитие, инновации… Белорусским народом под руководством нашего Президента построено независимое суверенное государство". Он подчеркнул, что в Беларуси реализован ряд важнейших государственных программ, позволивших стране выйти на самые высокие позиции в мире. Например, по обеспечению продовольственной безопасности. Беларусь находится в числе стран с самыми низкими показателями материнской и младенческой смертности. "За 30 лет страна стала и ядерной, и биоиндустриальной, и мощной космической державой", - констатировал Зампредседателя ВНС.

Поблагодарив за высокую награду, Владимир Каранкевич отметил, что за этим стоит огромный труд коллективов и организаций, участвовавших в сооружении Белорусской атомной электростанции. По его словам, этот масштабный высокотехнологичный проект стал возможен исключительно благодаря стратегическому решению Главы государства. "Сейчас станция успешно работает на экономику страны и обеспечивает выполнение важнейших задач по укреплению энергетической безопасности и технологическому развитию республики, повышению комфортности проживания наших граждан. Атомная станция вывела отечественную энергетику и смежные отрасли на качественно новый уровень. Мы с гордостью вошли в клуб мировых ядерных держав, использующих атом в мирных целях", - подчеркнул министр.

Президент также вручил орден Трудовой Славы помощнику генерального директора по взаимодействию с государственным производственным объединением электроэнергетики "Белэнерго", Министерством энергетики и другими органами государственного управления РУП "Белорусская атомная электростанция" Михаилу Филимонову.

Орденом "За службу Родине" III степени награжден начальник 86-й пограничной группы пограничной службы Максим Бутранец. Председатель совета Могилевской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Глаз, первый заместитель Министра по налогам и сборам Игорь Клепча, директор ЗАО "Пинскдрев-Бобруйск" Владимир Маркушевский и председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов удостоены ордена Почета.

Большая группа представителей различных сфер деятельности удостоена почетных званий. Среди них - главный научный сотрудник отраслевой научно-исследовательской лаборатории "АгроВет" Гродненского государственного аграрного университета Александр Аутко, заведующая лабораторией клинической патофизиологии нервной системы РНПЦ неврологии и нейрохирургии Наталья Нечипуренко и первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик, удостоенные почетного звания "заслуженный деятель науки". Заместитель директора по науке и инновационной деятельности ЗАО "Голографическая индустрия" Петр Моисеенко удостоен звания заслуженного изобретателя, учитель информатики гимназии Мяделя Вячеслав Савчик - заслуженного учителя, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Вера Астапенко - заслуженного работника социальной защиты, генеральный директор ОАО "Смолевичи-Бройлер" Сергей Рамченко - заслуженного работника сельского хозяйства, заместитель директора по производству предприятия "Белпромпроект" Анатолий Перегуд - заслуженного строителя, судья Конституционного Суда Леонид Рябцев - заслуженного юриста.

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