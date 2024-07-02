Вручение государственных наград

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась 2 июля во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко заметил, что мероприятие проводится накануне главного государственного праздника - Дня Независимости. Он подчеркнул, что 3 июля - святая и символичная дата, ведь тогда освободили Минск и начался отсчет мирной жизни Беларуси.

"В огне Великой Отечественной войны республика потеряла каждого третьего (может быть, и больше). Но мы не встали на колени перед врагом, мы боролись и победили", - сказал Глава государства.

Президент напомнил, что 80 лет назад уцелевшие мирные жители Минска с ликованием встречали советские танки. Операция "Багратион" еще не была закончена, и бойцы Красной армии отправлялись на запад, чтобы окончательно уничтожить врага на своей территории, освободив страну, и дойти до Берлина. "Впереди их ждали долгие месяцы войны - почти год. Но уже очевидно - победа будет за нами", - напомнил Александр Лукашенко о прошедшем историческом периоде. Он также упомянул парад белорусских партизан в Минске, заметив, что это определение не совсем точное, поскольку в борьбе с врагом участвовали и подпольщики, и многие другие: "Беларусь - не только республика-партизанка и был парад партизан. Это был парад нашего движения сопротивления".

Президент отметил, что 80 лет назад началась огромная работа по восстановлению освобожденной белорусской столицы и в последующем - всей страны. "Я убежден: в те июльские дни 1944-го в самых светлых своих мечтах люди уже видели Беларусь именно такой, какой мы видим ее сейчас. Независимой, красивой, а главное - мирной".

Глава государства обратил внимание, что в Беларуси в преддверии Дня Независимости традиционно вспоминают свою героическую историю, кланяются памяти павших и чествуют тех, кто и сейчас отдает свой талант и умения во славу Родины.

Среди тех, кому Президент вручил награды, немало людей в погонах. Это представители Вооруженных Сил, органов государственной безопасности, внутренних дел, пограничной службы, которые с оружием в руках защищают мир и покой Беларуси. "Мы видели это в 2020 году. Силовики, как настоящие атланты, держат на своих плечах чистое небо нашей страны. И обязательно удержат", - заявил Александр Лукашенко.

Впрочем, с полной самоотдачей, фактически по законам военного времени сейчас должны трудиться и представители гражданских профессий, убежден Глава государства. Такую работу, по его словам, годами демонстрируют те, кто присутствует на церемонии награждения во Дворце Независимости. В их числе - авторитетные управленцы, посвятившие себя непростой государственной службе, обеспечению конституционной законности и народовластия, а также руководители крупных предприятий и целых отраслей экономики.

"Я рад, что здесь присутствуют работники сфер науки и образования - преподаватели, ученые, изобретатели, учителя, воспитавшие победителей олимпиад. Вы вносите огромный вклад в будущее страны, интеллектуальное и технологическое будущее", - сказал Президент.

Среди награжденных есть аграрии, шахтеры, строители, транспортники. "И за каждым приехавшим сюда стоит большой и дружный коллектив", - заметил Александр Лукашенко. Самые теплые слова Глава государства адресовал тем, кто занимается социальной и общественной работой, заботится о стариках, особенно переживших Великую Отечественную войну.

Обращаясь ко всем присутствующим на церемонии, Президент подчеркнул: "Вы - достойные продолжатели дела тех, кто 80 лет назад отстоял нашу свободу и независимость, а затем, преодолев разруху, выполнял планы пятилетки за четыре года. После обретения суверенитета мы вместе построили поистине народное государство. И сейчас, как бы ни было трудно, наша очередь писать новые страницы белорусской истории - яркие, счастливые и обязательно мирные. Время выбрало нас".

Глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем Независимости, пожелав, чтобы этот праздник и нынешняя торжественная церемония стали для них и для всех жителей страны новым импульсом к профессиональным успехам.

В завершение церемонии Александр Лукашенко обратил внимание, что у каждого из награжденных есть еще достаточно времени, чтобы совершить очередные подвиги, как трудовые, так и военные. "Но желательно - в мирное время, - сделал акцент Глава государства. - Будем делать все для того, чтобы в Беларуси был мир и спокойствие".

"Вы многое делали для того, чтобы построить нашу страну. Мы вместе с вами прошли этот тяжелейший путь, - добавил Президент. - Мы это сделали. Поэтому сделаем и то, что мы должны сделать, - привести к власти, к руководству в стране новых молодых людей, которые продолжат те дела, которые мы начали".

Глава государства вручил орден Отечества II степени Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Беларусь в Российской Федерации (2018-2022 годы) Владимиру Семашко. Орденом Отечества III степени награждены Управляющий делами Президента Республики Беларусь Юрий Назаров, Заместитель Председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец и Министр энергетики Виктор Каранкевич.

Принимая награду, Александр Косинец поблагодарил Главу государства за высокую оценку его труда: "Почти 30 лет я работаю под руководством Александра Григорьевича. За эти годы - созидание, творчество, развитие, инновации… Белорусским народом под руководством нашего Президента построено независимое суверенное государство". Он подчеркнул, что в Беларуси реализован ряд важнейших государственных программ, позволивших стране выйти на самые высокие позиции в мире. Например, по обеспечению продовольственной безопасности. Беларусь находится в числе стран с самыми низкими показателями материнской и младенческой смертности. "За 30 лет страна стала и ядерной, и биоиндустриальной, и мощной космической державой", - констатировал Зампредседателя ВНС.

Поблагодарив за высокую награду, Владимир Каранкевич отметил, что за этим стоит огромный труд коллективов и организаций, участвовавших в сооружении Белорусской атомной электростанции. По его словам, этот масштабный высокотехнологичный проект стал возможен исключительно благодаря стратегическому решению Главы государства. "Сейчас станция успешно работает на экономику страны и обеспечивает выполнение важнейших задач по укреплению энергетической безопасности и технологическому развитию республики, повышению комфортности проживания наших граждан. Атомная станция вывела отечественную энергетику и смежные отрасли на качественно новый уровень. Мы с гордостью вошли в клуб мировых ядерных держав, использующих атом в мирных целях", - подчеркнул министр.

Президент также вручил орден Трудовой Славы помощнику генерального директора по взаимодействию с государственным производственным объединением электроэнергетики "Белэнерго", Министерством энергетики и другими органами государственного управления РУП "Белорусская атомная электростанция" Михаилу Филимонову.

Орденом "За службу Родине" III степени награжден начальник 86-й пограничной группы пограничной службы Максим Бутранец. Председатель совета Могилевской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Глаз, первый заместитель Министра по налогам и сборам Игорь Клепча, директор ЗАО "Пинскдрев-Бобруйск" Владимир Маркушевский и председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов удостоены ордена Почета.

Большая группа представителей различных сфер деятельности удостоена почетных званий. Среди них - главный научный сотрудник отраслевой научно-исследовательской лаборатории "АгроВет" Гродненского государственного аграрного университета Александр Аутко, заведующая лабораторией клинической патофизиологии нервной системы РНПЦ неврологии и нейрохирургии Наталья Нечипуренко и первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик, удостоенные почетного звания "заслуженный деятель науки". Заместитель директора по науке и инновационной деятельности ЗАО "Голографическая индустрия" Петр Моисеенко удостоен звания заслуженного изобретателя, учитель информатики гимназии Мяделя Вячеслав Савчик - заслуженного учителя, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Вера Астапенко - заслуженного работника социальной защиты, генеральный директор ОАО "Смолевичи-Бройлер" Сергей Рамченко - заслуженного работника сельского хозяйства, заместитель директора по производству предприятия "Белпромпроект" Анатолий Перегуд - заслуженного строителя, судья Конституционного Суда Леонид Рябцев - заслуженного юриста.