Торжественная церемония чествования белорусских космонавтов

Полет космонавта Марины Василевской на МКС вывел суверенную Беларусь на новый уровень участия в космических программах и новый уровень союзных отношений с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 апреля на торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов.

Глава государства, открывая мероприятие, обратил внимание, что последние две недели страна жила под одним лозунгом, идеей: "Космос - наш!"

"Все мы об этом думали, мечтали - свершилось", - сказал Президент. Именно с этими словами, заметил он, в стране провожали и встречали первого в истории суверенной Беларуси космонавта - Марину Василевскую.

"Конечно, мы гордимся нашими земляками - всеми, кто в разные годы приносил славу своей Родине, развивая космические технологии и покоряя космос", - подчеркнул Александр Лукашенко.

С особой теплотой в Беларуси радуются, способствуют, насколько это возможно, успехам своего соотечественника Олега Новицкого, который подставил плечо и сделал все, чтобы Марина Василевская сумела адаптироваться к сложным условиям и решению нестандартных задач, отметил Президент.

"Ее полет - это новый уровень участия в космических программах, повторю, суверенной Беларуси и новый уровень союзных, очень добрых, братских отношений Беларуси и России, наших народов", - заявил Глава государства. По его словам, символом братских уз двух народов стали государственные флаги, развернутые на высоте более 400 км от Земли.

В Беларуси с замиранием сердца следили за полетом, восхищались смелостью и целеустремленностью своей соотечественницы, подчеркнул Президент. Но в то же время страна может гордиться всеми девушками - участницами проекта, которых было более двух тысяч (а после полета космонавтки желающих направиться в космос стало еще больше). Все они достойные, нацеленные испытать грани своих возможностей и оправдать ожидания миллионов белорусов. Александр Лукашенко искренне поблагодарил каждую: "Вы умницы, красавицы, настоящие патриотки Беларуси".

"Тебе, Марина, можно сказать, повезло больше других. Но ты сама молодец. Ты заслужила этот полет, абсолютно объективно. Было нелегко. За спиной самое тяжелое - тренировки, переживания, стрессы", - сказал Президент. Он заметил, что на личном опыте знает о переживаниях, волнениях, особенно перед стартом космического корабля. Ведь запуск не всегда бывает успешным, и в истории Беларуси было такое - с запуском первого отечественного спутника. Хватило волнений и экипажу с участием Марины Василевской, когда первый старт не состоялся и был перенесен на другую дату. "Я знаю, что такое "Ключ на старт, пуск" - ракета останавливается, "прикурила", как космонавты говорят, и остановилась. Это самый волнительный момент. И твоя выдержка меня просто потрясла. Молодец!" - сказал Глава государства.

Теперь самые тяжелые для первого космонавта времена уже позади, но в целом ее миссия только началась. "Я знаю, что такое быть первым. Сегодня ты вошла в каждую белорусскую семью, во все те семьи, которые наблюдали за тобой, переживали вместе с тобой, твоими родителями. Момент внезапной славы - это новый груз ответственности, очень тяжелый, который тебе придется нести уже всю жизнь. Я уверен - ты справишься. Мы тебе не дадим зачерстветь, застыть, закостенеть. Тебе придется очень много работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В составе экипажа вместе с Мариной Василевской были космонавт "Роскосмоса", уроженец Беларуси, командир Олег Новицкий и астронавт NASA из США Трейси Дайсон.

"Марина среди двух империй - российская, самая передовая в космосе, и американцы. Вы понимаете, это не просто имидж. Это величайшая победа нашей страны. Народ наш это заслужил", - подчеркнул Президент. Александр Лукашенко заверил, что Беларусь и дальше будет двигаться в направлении развития космических технологий: "Мы будем делать все, и еще немало сделаем".

В частности, 12 апреля, в День космонавтики, обсуждение этой тематики продолжится во время предстоящего визита Президента Беларуси в Россию и переговоров с Президентом Владимиром Путиным. "Будем вести диалог о будничных делах, о будущем, о развитии нашей космонавтики", - сказал Александр Лукашенко.

"Если кто-то ляпает, особенно за рубежом, и думает: "Вот, как этот Лукашенко Марину забросил в космос, это нам не надо"… Нам это надо. Мы - космическая страна", - подчеркнул Глава государства. Именно благодаря наличию отечественных наработок и технологий в этой сфере и стал возможным полет белорусского космонавта в тесном сотрудничестве с Россией. "Если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами никто бы не разговаривал. Нам бы никто и не предложил лететь в космос", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь умеет делать для космоса очень много. Например, в ближайшие годы страна готовится вместе с Россией запустить на орбиту современный спутник с высоким разрешением, позволяющий из космоса отчетливо увидеть на Земле предметы размером со спичечный коробок. "Это высочайшие технологии", - сказал Глава государства. В этом же ряду он назвал такие сферы, как атомная энергетика и биотехнологии, электротранспорт. "Мы продвинулись здесь значительно. Главное - не останавливаться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также искренне поблагодарил Анастасию Ленкову: "Ты молодец, все испытания, как и первый космонавт, прошла с честью. Я это точно знаю. Конечно, знаю, что ты переживала (я бы тоже переживал), когда ты в одном шаге от своей мечты и получается немножко по-другому. Но ты держалась достойно. А наработанный опыт, обещаю, не пропадет. Мы приложим все усилия, чтобы твой опыт и твоя мечта сбылась".

Слова благодарности Александр Лукашенко адресовал также всем, кто обеспечивал научное сопровождение проекта, организовывал его, готовил девушек к полету: ученым, медикам, тренерам и преподавателям - каждому, кто помог им стать еще увереннее в себе. Отдельно Глава государства поблагодарил родителей космонавток за то, что они воспитали достойных дочерей.

"Откровенно говоря, я очень хотел, чтобы девчонки полетели и стали первыми космонавтами у "женского" Президента Беларуси (так часто называют Александра Лукашенко за значительную поддержку со стороны женщин. - Прим.). Я подумал: наверное, перед женщинами я уже рассчитался, они уже не должны мне предъявлять какие-то претензии", - добавил Александр Лукашенко.

Президент поздравил всех с наступающим международным Днем космонавтики: "Теперь этот праздник станет частью всей вашей и нашей личной истории!"

Александр Лукашенко вручил Марине Василевской медаль Героя Беларуси, а также удостоверение космонавта во время торжественной церемонии, где присутствовали другие участники и организаторы космического полета, а также родители девушки.

Звание "Герой Беларуси" является высшей степенью отличия и присваивается только один раз за исключительные заслуги перед государством и обществом, связанные с подвигом, совершенным во имя свободы, независимости и процветания страны.

Орденом Почета награжден Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

Медаль "За трудовые заслуги" Президент вручил генеральному директору авиакомпании "Белавиа" Игорю Чергинцу, а специальные листы об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь - космонавту Анастасии Ленковой и заместителю начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Ивану Буче.

Александр Лукашенко также вручил благодарственные письма Президента родителям Марины Василевской и Анастасии Ленковой.