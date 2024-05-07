Торжественное собрание по случаю Дня Победы

Для белорусов правда и память о войне сильнее времени и не имеют границ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 7 мая на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

"В нашей истории немало ярких страниц, которыми мы по праву гордимся. Не все из них сохранили свою значимость до наших дней. Многие, утратив былые смыслы, оказались попросту забыты. Однако есть даты и события, которые несут в себе понимание сущности и правду жизни. Они неподвластны времени и обстоятельствам, передаются через поколения с молоком матери, оберегают от ошибок и помогают строить будущее. Для белорусов таким событием стала Победа советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что именно поэтому в обновленной Конституции был закреплен тезис о том, что "государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны".

"Для нас, белорусов, правда и память о войне сильнее времени и границ не имеют, - заявил Глава государства. - Мы помним наших друзей-антифашистов, героев полка "Нормандия - Неман", участников встречи на Эльбе и другие примеры совместной борьбы с врагом. Это предмет нашей общей гордости со всеми, кто вместе с нами противостоял фашизму и кто еще гордится".

"Все народы Земли должны знать, какая неимоверно высокая цена была заплачена только белорусами за мир и свободу. Вдумайтесь: свыше 300 тысяч наших соотечественников были угнаны в Германию в качестве рабов - фактически все население такой страны, как Исландия, или весь довоенный Минск. Только печально известный лагерь "Тростенец" унес жизни более 200 тысяч мирных граждан", - привел печальные сведения Глава государства.

Национальные богатства Беларуси были уничтожены либо вывезены на Запад. Сотни гетто и концлагерей превратили мирную республику в конвейер смерти. Сюда же свозили умирать людей из стран Европы, напомнил Александр Лукашенко.

"По сути, это был геноцид мирного населения. Этот факт официально установлен Чрезвычайной правительственной комиссией сразу после войны, и в наше время эти расследования продолжает Генеральная прокуратура. Погиб каждый третий. Как бы кто в "великих демократиях" ни противился и ни препятствовал, что бы ни говорил, невзирая на личности и сроки давности, мы будем выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов. Пусть даже посмертно или заочно", - заявил Президент.

"При этом сегодня во многих западных государствах наша Победа объявлена вне закона. Под знаменами дивизий СС маршируют фашиствующие радикалы. На государственном уровне чествуют военных преступников. А те, кто чтит память о Великой Победе, объявляются врагами нации. Беспрецедентные информационные атаки и всевозможные фальсификации со стороны коллективного Запада оправдывают совершенные нацистами и их приспешниками зверства, - сказал белорусский лидер. - Мы видим, как реваншисты пытаются вытащить из преисподней обанкротившуюся нацистскую идеологию. Все подается так, как будто и не было никогда Нюрнбергского трибунала. И речь не только об Украине".

В этих условиях, отметил Глава государства, правда о преступлениях фашизма служит серьезным предостережением человечеству, а сохранение исторической памяти обретает особое значение.

"Народам Европы давно пора понять, что Великая Победа - наше общее достояние. Благодаря ей, а также политической, экономической, военной мощи Советского Союза Евразийскому континенту на долгие десятилетия был обеспечен мир", - отметил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что, несмотря на идеологические разногласия и геополитическую борьбу в послевоенное время, мировым игрокам все же удавалось договариваться. "В условиях холодной войны противоборствующими сторонами предпринимались реальные шаги к разрядке на основе баланса сил. Международные организации выступали реальными площадками для переговоров и способствовали сохранению мира и укреплению безопасности на планете. Но с распадом СССР уроки войны были позабыты", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что сегодня политики некоторых стран возомнили себя хозяевами мира. Для них стало обыденной практикой грубо и бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств.

"Достаточно только объявить неугодную страну зоной своих интересов либо "угрозой" национальной безопасности, как тут же последуют ковровые бомбардировки и свержение "недемократического" режима, - заметил Президент. - По этой причине в различных уголках планеты постоянно вспыхивают очаги напряженности, разрушающие страны и целые регионы. Примеров огромное множество. Мы пришли к тому, что сегодня ни одно государство не чувствует себя защищенным от внешней агрессии".

Этому, по словам Главы государства, способствует разрушение странами коллективного Запада фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности.

"Их руководители пытаются отвлечь население своих государств от накопившихся внутренних проблем. Тотальная русофобия стала популярным политическим трендом у правящих европейских элит и их заокеанских хозяев. Они спешно создают пугающий образ внешнего восточного врага, который якобы готов танками пойти на Берлин. Под ширмой мифов о демократии, правах человека западные лидеры навязывают государствам культуру отмены, проводят фильтрацию народов через давление и шантаж, мятежи и прокси-войны, растят поколение, для которого ненависть становится жизненным кредо", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в европейском регионе. "Все это уже у западных и южных границ нашей Беларуси, - подчеркнул Президент. - От отдельных деятелей мы слышим разговоры о войне и ядерных ударах".

Глава государства отметил, что на фоне постоянно возрастающей в Европе военной активности в Беларуси принимается комплекс мер адекватного реагирования на обострение обстановки. "Данная деятельность по обороне нашей страны носит плановый характер и предполагает несколько этапов", - сказал он.

Во время первого этапа в ответ на концентрацию войск вблизи северо-западных границ Беларуси (а это уже около 90 тыс. человек) выводились усиленные танковый и механизированный батальоны на Ошмянском и Поставском направлениях. Отработаны вопросы недопущения проникновения на белорусскую территорию диверсионно-разведывательных групп, незаконных вооруженных формирований и борьбы с ними, как и в целом поддержания порядка на приграничных территориях.

Также на этом фоне проведена внезапная проверка с отмобилизованием и приведением в полную боевую готовность механизированных и зенитно-ракетных бригад. "И последнее - масштабная проверка военно-воздушных сил", - рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, эти проверки показали эффективность существующей системы боевой и мобилизационной готовности, способность бригад своевременно перейти в высшую степень боевой готовности и выполнить задачи по предназначению.

В настоявшее время проводится ротация войск прикрытия на Северо-Западном направлении. Воинские части отдельной механизированной бригады занимают новые районы оперативного предназначения. На смену им выдвигается усиленная батальонная тактическая группа из состава другой отдельной механизированной бригады.

"Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Для его проведения генеральными штабами вооруженных сил Беларуси и России предусмотрена проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, в рамках которой впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия, - заявил Президент. - В ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолеты. Ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов "Искандер" и "Полонез" будут скрытно выведены в назначенные позиции и будут отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Беларусь".

Одновременно авиационные воинские части подготовят фронтовые штурмовики Су-25 к действиям со спецбоеприпасами по поддержке обороняющихся войск и нанесению противнику неприемлемого ущерба.

"Мероприятия будут проводиться на общем оперативно-стратегическом фоне с отработкой в том числе российскими войсками применения нестратегического ядерного оружия. В получении оперативной информации нам помогут воинские части Московского и Ленинградского военных округов, а также силы и средства Балтийского флота, размещенные в Калининградской области", - отметил Александр Лукашенко.

Решение о совместной координации и применении войск с использованием спецбоеприпасов лидеры Беларуси и России намерены обсудить на встрече в Москве 8 мая. "И примем окончательное решение", - сказал Глава государства.

"Непосредственное управление, руководство войсками, подача сигналов на учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России в соответствии с существующими планами взаимодействия", - добавил Президент.

"Особо отмечу, что проверка носит исключительно оборонительный характер. Она призвана обеспечить готовность белорусских воинских частей к работе со специальными боеприпасами, а также отладить механизмы управления войсками и взаимодействия союзных органов управления. По завершению совместной тренировки наши войска продолжат мероприятия по адекватному реагированию на изменение обстановки", - рассказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас. Он отметил, что заявления западных политиков (в авангарде европейцев идет Франция) ведут к эскалации напряженности не только на Европейском континенте, но и в мире в целом.

"Я человек мирный, я не хочу войны. Я историк и хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только и не столько свои войны. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую и Великую Отечественную войну. Став Президентом, я ознакомился с истинным положением дел в июне 1941 года и накануне на нашей границе, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что Беларусь не намерена поддаваться ни на какие провокации и не собирается ни с кем воевать. "Бросать страну, миллионы людей в горнило войны - это не ко мне. Просто наша задача - если снова, как это было, вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб. И он это должен понимать, - заявил белорусский лидер. - И когда ты понимаешь, что ты мгновенно получишь то, что тебе невозможно пережить, неприемлемый ущерб, урон, ты никогда (если у тебя еще осталось в голове что-то) не начнешь эту войну".

"Поэтому мы не верим никаким упованиям. Мы еще раз заявляем: мы ни на кого не собираемся нападать. Мы просто реагируем на то, что происходит не далеко, там где-то в Газе, где Израиль бомбит мирное население. Где уже десятки тысяч людей погибли - тишина. Мы не вмешиваемся в эти конфликты. Мы смотрим за своей землей и реагируем на то, что происходит рядом. Еще раз повторяю: 90 тысяч (иностранных военных. - Прим.) сконцентрированы на наших границах. Кто из вас может встать и сказать, что из этих 90 тысяч завтра десяток тысяч не атакует нашу границу? Никто", - заметил Александр Лукашенко.

Поэтому, добавил Президент, он как Главнокомандующий принял решение выставить военные подразделения на всех вероятных направлениях удара. В оборонных мероприятиях также задействованы силы пограничных войск и МВД.

"Будет тихо - хорошо, будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий. Мы не Россия в тысячи-тысячи километров - там можно рисовать линии и чего-то ожидать. Россию-матушку сразу не захватишь. А Беларусь, как показала последняя война, в течение месяца перестала существовать. Сейчас будет еще быстрее. Поэтому никаких линий. Никаких. Любая агрессия - и ответ будет мгновенный", - предупредил белорусский лидер.

Президент отметил, что сегодня много говорится о ядерном оружии. Некоторые начинают гадать, применит или не применит Лукашенко это ядерное оружие. "Послушайте, это оружие сдерживания, это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет. Делайте отсюда вывод", - подытожил Александр Лукашенко.

Но самое страшное, по его словам, что в понимании Запада третья мировая война не является чем-то отвлеченным и преподносится как обыденная и вполне допустимая. "Но вряд ли это нужно простым людям - как у нас, так и в Европе и других регионах планеты. Поэтому сегодня я хотел бы в очередной раз с этой трибуны от имени белорусского миролюбивого народа обратиться к народам ближнего и дальнего зарубежья (ситуация подталкивает к этому): надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел", - призвал Глава государства.

"На все попытки устрашения Беларусь отвечает последовательной миротворческой позицией с политикой стратегического сдерживания. Мы учли ошибки начала Великой Отечественной войны и больше не поведемся на обещания, провокации и забалтывание прямой военной угрозы. Как и советские солдаты в далеком 1945-м, мы вместе с нашим союзником стоим на защите не только территориальных, но и рубежей нашей общей исторической памяти", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что на заседании VII Всебелорусского народного собрания были приняты два основополагающих документа - Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Они определяют конкретные меры стратегического порядка, которые помогут обеспечить надежную защиту конституционного строя Беларуси, суверенитета и мирной жизни народа. "Кто хочет разобраться в наших планах и нашей позиции сегодня, еще раз предлагаю вам обратиться к этим документам. Мы не скрывали их, мы их опубликовали", - обратил внимание Президент.

"Повторяю в который раз: мы абсолютно мирная страна и не рассматриваем ни одно государство в качестве противника. Но если потребуется, белорусский народ встанет на защиту родной земли, используя для этого все возможные силы и средства, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Главным гарантом военной безопасности страны являются наши Вооруженные Силы. Поэтому мы их поддерживаем в постоянной боевой готовности и оснащаем самым современным вооружением".

По его словам, благодаря профессиональной выучке, патриотизму, верности воинскому долгу и Отечеству воины белорусской армии способны обеспечить безопасность нашего государства и нанести противнику при необходимости непоправимый и неприемлемый ущерб.

В то же время Глава государства обратил внимание, что сегодня важна не только военная сила: "Никакое самое современное вооружение не сможет сломить народ, если у нас с вами будет единство. Наши противники это хорошо понимают и делают все, чтобы нас растащить, разобщить".

"Вы знаете из рассказов родителей и дедов, как непросто было выжить тем, кто выжил, - в землянках, окопах, лесах… Полуголодные, вшивые, полураздетые, - сказал Глава государства, напоминая про тяжелые времена Великой Отечественной войны. - Этого нельзя больше допустить. Этого повторения в истории Беларуси не будет".

"Говоря все это, я думаю о том, чтобы не переборщить, не напрячь наше общество, - продолжил Александр Лукашенко. - Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы этого (повторения опыта Великой Отечественной войны. - Прим.) не случилось. Я не верю, что в Западной Европе - зажиревшей, откормленной - кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет. Это мы, родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той Великой Победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и дедам все это".

"Но мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и преступят черту, которую даже нарисовали сами", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко сказал, что не верит в то, что Президент Франции, ядерной державы, Эммануэль Макрон, вполне разумный, неглупый человек, но заявляющий о готовности хоть завтра ввести вооруженные силы в Украину и начать войну, или, например, польские власти, или еще кто - что они на самом деле сделают то, о чем говорят. "Чтобы они этого не сделали, мы должны быть сильными (об этом уже говорилось, сейчас уважают только силу). И какими бы мы ни были - маленькими или большими - мы должны быть сильными, организованными, монолитными", - заявил Глава государства.

"Участь моя и тех, кто рядом со мной, состоит в том, чтобы мы могли ответить на любую угрозу", - добавил он.

Глава государства обратил внимание, что для современного поколения есть достойный пример для подражания - это ветераны Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, совсем мало сегодня осталось в живых. В первые послевоенные годы они, ослабленные, пережившие столько тягот, лишений и страданий, все же нашли в себе силы и мужество восстановить страну. Они сделали для нас "все и даже больше", обратил внимание Президент. "Мы это не должны забывать. Как только забудем, к нам эта беда придет", - подчеркнул он.

Особые слова признательности Глава государства адресовал также тем освободителям Беларуси, которые живут в разных уголках планеты: "Вы нам - родные люди. Что бы ни происходило и как бы ни относились к Победе там, где вы сейчас живете, белорусская земля всех вас помнит и благодарит".

"Вечная слава героическому подвигу народов Советского Союза, вместе прошедших через огненное лихолетье войны и победивших нацизм", - сказал Президент.

Отдавая дань уважения боевому и трудовому подвигу соотечественников в годы войны, Глава государства наградил вымпелом "3а мужнасць і стойкасць у гады Вялiкай Айчыннай вайны" девять белорусских населенных пунктов, наиболее самоотверженно проявивших себя в борьбе с врагом.

Награды удостоены города Барановичи, Дзержинск, Дятлово, Калинковичи, Любань, Осиповичи, Чаусы, городские поселки Оболь и Освея. Президент вручил соответствующие почетные грамоты представителям руководства этих населенных пунктов.

Президент отметил, что награждения вымпелом достойны все города и села страны. И поэтому отобрать лучших, особенных было очень сложно. "Ведь в каждом населенном пункте, на каждом клочке белорусской земли фашисты сталкивались с ожесточенным сопротивлением. Везде земля просто пылала под сапогом оккупантов", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал ветеранам и всем, кто восстанавливал страну, а также представителям старшего поколения - всем соотечественникам мира - добра, благополучия и счастливой жизни под небом только свободной Беларуси. "Я сердечно поздравляю всех с наступающим великим праздником. С Днем Победы, уважаемые друзья! - сказал в завершение Глава государства. - Живите спокойно, растите детей. Пускай каждый делает свое дело. Нам от этого времени никуда не уйти. Потому что время выбрало нас".