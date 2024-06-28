Церемония награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 июня, накануне Дня Независимости и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, провел церемонию награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования.

"Сегодня судьба совершенно заслуженно привела вас в святую святых политической жизни страны - во Дворец Независимости, - отметил Глава государства. - Здесь бывают разные люди: высокие зарубежные гости, высшие должностные лица, люди, получающие государственные награды и научные степени".

Александр Лукашенко обратил внимание: "Но именно ваше присутствие привносит в эти политические будни и торжественные события весьма особый смысл. Вы - символ будущего, будущего родной Беларуси. Буквально вчера вы защитили дипломные работы и выдержали серьезный государственный экзамен. Вижу по абсолютно уверенным взглядам, что готовы подтвердить присвоенную вам профессиональную квалификацию. За плечами большой труд, бессонные ночи, волнение родных и близких".

"А впереди не менее сложная, но интересная жизнь. Сложность в ее стремительности. Поэтому, встречаясь с молодежью, я всегда говорю: делайте все вовремя. Вовремя получайте образование, совершенствуйте знания, вовремя создавайте семьи, рожайте детей. Это базовые составляющие успеха любого человека", - выразил мнение Александр Лукашенко.

Президент уверен, что стремление доказать себе и оправдать возложенную на тебя ответственность и есть самый верный путь к результату.

Глава государства отметил: "Не сочтите за нравоучение, ваше право - прислушаться или найти свой секрет успеха. Абсолютно уверен, что жизненные приоритеты вы расставляете правильно. Поэтому вы здесь, где не бывает случайных людей".

"Вижу ваш потенциал, - продолжил Александр Лукашенко. - Ведь вы уже достигли больших успехов и в учебе, и в общественной жизни. Верю, что не за горами и новые достижения. Но уверен, что самый тяжелый путь вы уже прошли ".

Президент пожелал: "Искренне желаю оставаться собой, кем бы вы ни стали, каких бы карьерных высот ни достигли в будущем".

Он также отметил: "Пришло ваше время. А оно в принципе не бывает простым. В этом смысл жизни - не преодолев трудностей, не познаешь и вкус этой жизни".

Александр Лукашенко также пожелал всем достижения поставленных целей и реализации намеченных планов на благо родной Беларуси.

Глава государства выразил благодарность преподавателям: "Спасибо вам за труд. Величайший труд. Прежде чем войти в аудиторию и возглавить учебный процесс, вы проделали колоссальный, огромный путь. Вы много учились, работали и продолжаете совершенствовать свои компетенции".

"Потому что в вашей профессии надо идти в ногу со временем и вести за собой учеников. Иначе нельзя", - отметил Президент.

Он пожелал преподавателям сил, терпения и гордости за каждого воспитанника, в которого они вложили свою душу.

Александр Лукашенко обратил внимание на важность того, что церемония награждения проходит накануне главного государственного праздника - Дня Независимости, а также 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"Сегодняшняя церемония чествования лучших выпускников и лучших преподавателей и есть наша с вами дань памяти поколению победителей, - уверен Глава государства. - Каждый успех - это благодарность героям, которые сражались и умирали за мирное будущее. Мы его построили, и мы обязаны сберечь это будущее. Мы обязательно его сбережем".

Президент сказал, что всегда волнуется, когда встречается с молодежью. "Всегда думаю о том, как вы воспринимаете нашу политику. Есть разные мнения, разные понимания жизни, но моя мечта в том, чтобы вы правильно оценили и правильно восприняли то, что сейчас происходит", - отметил белорусский лидер.

"Потому что основа любой жизни - не в разрушении, а в созидании. А созидание - это использование всего того опыта и достижений, которые выработало человечество до вас, - подчеркнул Президент. - Мы говорили сегодня много о Беларуси, что многое сделали. Мы что-то сделали. Совсем немного - по сравнению с тем, что было сделано до нас".

"Но если бы мы не стояли на плечах гигантов, как говорили великие, если бы не использовали то, что до нас было создано, мы бы сегодня и не встречались с вами", - заметил Александр Лукашенко.

"Поэтому цените то, что было создано до вас. Используйте это. Используйте как фундамент для строительства не только своей личной жизни, но и государства в целом. Хотя судьба любого государства, жизнь любого государства - это жизнь лично каждого из вас", - резюмировал Президент.

Александру Лукашенко на церемонии награждения вручили подарок от выпускников учреждений высшего образования 2024 года - выполненный из нержавеющей стали и дерева многогранник.

Каждая грань олицетворяет историю победы нашего государства в различных отраслях деятельности, которые отображены в одном многограннике, что символизирует единство белорусского народа.

Первая шестиугольная грань символизирует качество белорусского образования и тягу белорусов к науке, вторая - достижения страны в тяжелой и легкой промышленности, третья - внедрение инновационных технологий в сфере сельского хозяйства, четвертая - высокие достижения белорусских спортсменов на международных и мировых соревнованиях, пятая - знания, процесс обучения, создание нового на основе мудрости прошлых поколений, шестая - природные символы Беларуси, седьмая - трудолюбие белорусских граждан, преемственность поколений, восьмая - единство людей разных профессий.

На пяти четырехугольных гранях изображены государственный герб и логотипы знаковых событий 2024 года.

Подарком для студентов и преподавателей стала экскурсия по Дворцу Независимости, которая состоялась накануне церемонии награждения.