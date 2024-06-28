Церемония награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования

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Церемония награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования
Церемония награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования
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Дмитрий Линник, Александр Лукашенко, церемония награждения выпускников
Александр Лукашенко, выпускники 2024, Марина Войченко
Александр Лукашенко, выпускники 2024, Юрий Мартьянов
Александр Лукашенко, выпускники 2024, Карина Метелица
Александр Лукашенко, Антон Гутырчик
Александр Лукашенко, выпускники 2024, Дарья Кухоцковолец
Церемония награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования
Церемония награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования
подарок выпускников Президенту 2024
Лукашенко и выпускники вузов 2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 июня, накануне Дня Независимости и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, провел церемонию награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования.

"Сегодня судьба совершенно заслуженно привела вас в святую святых политической жизни страны - во Дворец Независимости, - отметил Глава государства. - Здесь бывают разные люди: высокие зарубежные гости, высшие должностные лица, люди, получающие государственные награды и научные степени".

Александр Лукашенко обратил внимание: "Но именно ваше присутствие привносит в эти политические будни и торжественные события весьма особый смысл. Вы - символ будущего, будущего родной Беларуси. Буквально вчера вы защитили дипломные работы и выдержали серьезный государственный экзамен. Вижу по абсолютно уверенным взглядам, что готовы подтвердить присвоенную вам профессиональную квалификацию. За плечами большой труд, бессонные ночи, волнение родных и близких".

"А впереди не менее сложная, но интересная жизнь. Сложность в ее стремительности. Поэтому, встречаясь с молодежью, я всегда говорю: делайте все вовремя. Вовремя получайте образование, совершенствуйте знания, вовремя создавайте семьи, рожайте детей. Это базовые составляющие успеха любого человека", - выразил мнение Александр Лукашенко.

Президент уверен, что стремление доказать себе и оправдать возложенную на тебя ответственность и есть самый верный путь к результату.

Глава государства отметил: "Не сочтите за нравоучение, ваше право - прислушаться или найти свой секрет успеха. Абсолютно уверен, что жизненные приоритеты вы расставляете правильно. Поэтому вы здесь, где не бывает случайных людей".

"Вижу ваш потенциал, - продолжил Александр Лукашенко. - Ведь вы уже достигли больших успехов и в учебе, и в общественной жизни. Верю, что не за горами и новые достижения. Но уверен, что самый тяжелый путь вы уже прошли ".

Президент пожелал: "Искренне желаю оставаться собой, кем бы вы ни стали, каких бы карьерных высот ни достигли в будущем".

Он также отметил: "Пришло ваше время. А оно в принципе не бывает простым. В этом смысл жизни - не преодолев трудностей, не познаешь и вкус этой жизни".

Александр Лукашенко также пожелал всем достижения поставленных целей и реализации намеченных планов на благо родной Беларуси.

Глава государства выразил благодарность преподавателям: "Спасибо вам за труд. Величайший труд. Прежде чем войти в аудиторию и возглавить учебный процесс, вы проделали колоссальный, огромный путь. Вы много учились, работали и продолжаете совершенствовать свои компетенции".

"Потому что в вашей профессии надо идти в ногу со временем и вести за собой учеников. Иначе нельзя", - отметил Президент.

Он пожелал преподавателям сил, терпения и гордости за каждого воспитанника, в которого они вложили свою душу.

Александр Лукашенко обратил внимание на важность того, что церемония награждения проходит накануне главного государственного праздника - Дня Независимости, а также 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"Сегодняшняя церемония чествования лучших выпускников и лучших преподавателей и есть наша с вами дань памяти поколению победителей, - уверен Глава государства. - Каждый успех - это благодарность героям, которые сражались и умирали за мирное будущее. Мы его построили, и мы обязаны сберечь это будущее. Мы обязательно его сбережем".

Президент сказал, что всегда волнуется, когда встречается с молодежью. "Всегда думаю о том, как вы воспринимаете нашу политику. Есть разные мнения, разные понимания жизни, но моя мечта в том, чтобы вы правильно оценили и правильно восприняли то, что сейчас происходит", - отметил белорусский лидер.

"Потому что основа любой жизни - не в разрушении, а в созидании. А созидание - это использование всего того опыта и достижений, которые выработало человечество до вас, - подчеркнул Президент. - Мы говорили сегодня много о Беларуси, что многое сделали. Мы что-то сделали. Совсем немного - по сравнению с тем, что было сделано до нас".

"Но если бы мы не стояли на плечах гигантов, как говорили великие, если бы не использовали то, что до нас было создано, мы бы сегодня и не встречались с вами", - заметил Александр Лукашенко.

"Поэтому цените то, что было создано до вас. Используйте это. Используйте как фундамент для строительства не только своей личной жизни, но и государства в целом. Хотя судьба любого государства, жизнь любого государства - это жизнь лично каждого из вас", - резюмировал Президент.

Александру Лукашенко на церемонии награждения вручили подарок от выпускников учреждений высшего образования 2024 года - выполненный из нержавеющей стали и дерева многогранник.

Каждая грань олицетворяет историю победы нашего государства в различных отраслях деятельности, которые отображены в одном многограннике, что символизирует единство белорусского народа.

Первая шестиугольная грань символизирует качество белорусского образования и тягу белорусов к науке, вторая - достижения страны в тяжелой и легкой промышленности, третья - внедрение инновационных технологий в сфере сельского хозяйства, четвертая - высокие достижения белорусских спортсменов на международных и мировых соревнованиях, пятая - знания, процесс обучения, создание нового на основе мудрости прошлых поколений, шестая - природные символы Беларуси, седьмая - трудолюбие белорусских граждан, преемственность поколений, восьмая - единство людей разных профессий.

На пяти четырехугольных гранях изображены государственный герб и логотипы знаковых событий 2024 года.

Подарком для студентов и преподавателей стала экскурсия по Дворцу Независимости, которая состоялась накануне церемонии награждения.

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