Выступление на заседании VII Всебелорусского народного собрания

Заседание Всебелорусского народного собрания в качестве конституционного органа впервые состоялось 24 апреля.

В начале мероприятия Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с речью, в которой подробно рассказал о роли и месте ВНС в обновленной политической системе государства, социально-экономических достижениях Беларуси за годы суверенного развития, а также обстановке в мире и вокруг страны:

Время выбрало нас!

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на заседании седьмого Всебелорусского народного собрания

Уважаемые делегаты Всебелорусского народного собрания!

Уважаемые гости!

Сегодня в Беларуси поистине исторический день. Думаю, кто этого не понял, поймут со временем. Впервые в конституционном статусе начинает свою работу Всебелорусское народное собрание седьмого созыва. Впервые Послание Президента, с которым по нашей Конституции Глава государства должен обращаться к народу и Парламенту раз в год, будет озвучено в ходе всенародного форума, что станет уже ежегодной традицией.

Я намеренно оставлю в своем докладе за скобками вопросы развития реального сектора экономики. Все темы мы детально разобрали на недавних совещаниях, которые широко освещались. Уверен, что каждый из вас с ними знаком. Соответствующие поручения даны. Они подлежат исполнению.

Сегодняшнее событие фактически делит историю политической жизни страны на до и после. И это — эволюционное движение и развитие. Историчность момента определяют не только новый статус, новые функции, новые полномочия вас, делегатов. Важно не что, а как мы делаем — как совершенствуем модель политического устройства. Не ломая уклада, не отказываясь от традиций — эволюционно, по‑белорусски взвешенно, без резких движений, опираясь на мнение большинства.

Мы спокойно относимся к неприятию западными либералами нашей модели политического развития. Невзирая на это, сами мы не отрицаем прогрессивные формы западноевропейской демократии. Мы их интегрируем. В свое политическое устройство, в свою культуру, в свое мировоззрение, если они не противоречат нашим принципам и ценностям.

Роль механизма слияния исконных традиций и мирового опыта управления выполняет Всебелорусское народное собрание.

Посмотрите, сегодня в этом зале собрались представители всех слоев общества, всех профессий и статусов (об этом только что говорил наш Председатель ЦИК): руководители, люди в погонах, труженики села, работники предприятий и сферы услуг, предприниматели, педагоги, врачи, деятели науки и искусства, спортсмены — истинные представители народа, уверен, патриоты. Славянское вече в его современном облике. По‑простому — народный сход, который теперь стоит выше всех ветвей власти, мнение которого должен учитывать и Глава государства.

Что важно: среди делегатов Собрания — депутаты местных Советов, представители гражданского общества, парламентарии.

Мы не отказались от советских демократических традиций, дополнив их современными, соответствующими духу нашего периода и его истории. И в этом наша сила. Сила, которая формирует нацию, укрепляет национальную государственность.

Я с этого и хотел бы начать. Мы усиливаем роль и статус власти народных представителей. И здесь важно сделать акцент на том, что мы в принципе не отделяем власть от народа. Первый Президент, руководители всех уровней — выходцы из самых простых семей. В Беларуси есть только один путь к высоким должностям — через умение и желание честно работать на благо своей страны.

И кем бы мы ни являлись, находящиеся в этом зале, где бы ни работали, между нами нет дистанции. Здесь у всех нас один статус — участники Всебелорусского народного собрания, делегаты и приглашенные. И этим достижением национальной демократии я горжусь больше всего.

Мы гордимся наработанным опытом стратегического планирования. Без малого 30 лет Собрание во многом определяло государственный уклад Беларуси. Скажем прямо, первое Всебелорусское народное собрание спасло нашу страну.

Все пятилетние программы социально‑экономического развития реализовывались только после одобрения делегатами ВНС. Пришло время выходить на новый уровень. И мы сделали это. С обретением конституционного статуса роль Собрания, компетенции делегатов увеличились многократно.

Теперь Всебелорусское народное собрание утверждает все основные программные документы, определяющие экономическое развитие, безопасность нашей страны, словом, стратегические вопросы. Подчеркиваю: стратегические вопросы.

Разумеется, делегаты должны понимать, что в этих документах написано, уметь объяснить людям. И не просто объяснить — надо включить общество в политический дискурс. Сегодня без этого нельзя.

Не будем мы разговаривать с нашими гражданами, с народом о глобальных целях развития государства — за нас это сделают другие. Именно единое понимание национальной стратегии должно еще больше сплотить и укрепить нас.

Другая важная и новая задача ВНС — решение кадровых вопросов. Теперь вы, делегаты Всебелорусского народного собрания, будете избирать судей Конституционного и Верховного судов, членов Центральной избирательной комиссии. Вам дано право оперативно собраться и принять решение о введении чрезвычайного или военного положения. Дай бог, чтобы не было повода, но миссия более чем ответственная. И даже признание легитимности выборов в ваших руках, всех выборов.

Все ваши решения в иерархии правовых актов страны займут высшую позицию и приобретут общеобязательный характер. Их должны будут исполнять все граждане, все органы и институты власти.

Скажу больше. ВНС получило исключительные полномочия приостанавливать решения любого органа или должностного лица.

Тем самым Собрание станет защитным буфером от возможных опасных процессов, идущих вразрез с интересами общества и государства.

Делегаты — это и есть глас народа, коллективный разум его.

Вы не просто всеобщее собрание. Вы — национальная совесть, вы, повторю, глас народа. У вас нет права на ошибку. Вы имеете право только на верность и преданность своей стране и нашему народу. Ваша миссия — служение во имя будущего Беларуси.

Весьма символично, что свою работу Всебелорусское народное собрание начинает с обсуждения и принятия важнейших документов, обеспечивающих национальную безопасность.

Беларусь — компактная страна. Белорусы — очень миролюбивый народ по своей природе, обладающий запасом мощной жизненной энергии. Ресурс уникальный, который в разные периоды истории помогал выжить белорусскому народу. При этом маниакальное желание быть сильными мира сего нам абсолютно чуждо, но мы знаем, что значит быть сильными во имя мира. Это наша память, это наш исторический опыт, который стоил нам очень дорого.

В нынешнем году мы отметим 80‑летие освобождения Беларуси от немецко‑фашистских захватчиков.

Поколение Победителей показало, что сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя.

Когда на землю ступил враг, советская страна еще не оправилась от разрухи Гражданской войны, люди не жили в роскоши. Но они победили. Победили всю Европу — богатую, ставшую под знамена нацизма! Свою страну очистили от фашистов. И тех, кто еще вчера смотрел на советский народ свысока, мы тогда тоже оздоровили.

Победили, потому что сражались за родную землю. И она давала силы: давала силы на поле боя, силы пережить горе, силы восстановить разрушенное и силы не мстить.

А кого сделали сильнее акты устрашения, такие как бомбардировка Дрездена, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы? Абсолютно бессмысленные и жестокие. Позорная страница в истории — сотни тысяч мирного населения убиты в конце войны, когда и так было все решено. Для чего? Чтобы всему миру заявить о своем господстве и держать планету в страхе.

Я не случайно углубился в историю. Отголоски тех сброшенных на Германию и Японию бомб мы видели в Корее, Вьетнаме, Анголе, Никарагуа, Панаме, Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии. Все это новые геополитические цели, за которыми стоял передел рынков нефти, газа, редких металлов и других полезных ископаемых. Людей убивали за них!

Посмотрите, во что превратилась Ливия. Некогда богатейшая страна. В 2010 году, до агрессии, валовой внутренний продукт Ливии оценивался больше чем в 75 миллиардов долларов. Сейчас страна скатилась к раздробленности и сырьевой экономике.

В Сирии за десять лет гражданской войны, развязанной с целью сменить политический режим, погибло уже более 300 тысяч населения.

На афганской территории вновь возродился ИГИЛ. Известно, чей это проект. Сеет насилие, смерть далеко за пределами своих лагерей. Известно, за чьи деньги и с чьим оружием.

Дестабилизационные войны порождают тысячные толпы беженцев. Кому это выгодно? Тем, кто за океаном режиссирует и смотрит этот кровавый боевик длиной в десятилетия. Смотрит и считает прибыль.

Западный транснациональный бизнес, в основном англосаксы, значительно обогатились за последние годы. Это правда. Но скажите, стали Вашингтон и Лондон сильнее в плане политической репутации, авторитета на международной арене за эти годы? Нет. Наоборот, видим, как рушится образ некогда действительно влиятельных держав. А там недалеко и до экономического краха. Эксперты уже во весь голос говорят о шаткости мировой долларовой пирамиды.

Войны за деньги и ради денег никогда и никого еще не делали сильнее. Обогащались кредиторы войн либо на торговле оружием, либо вгоняя в долги, как это сейчас мы видим на примере нашей братской Украины.

Чьи позиции укрепила бойня между Израилем и Палестиной? В войну на Ближнем Востоке втянуты Сирия и Ливан. И посмотрите, как филигранно, тонко делается все, чтобы столкнуть Израиль и Иран, практически ядерные державы. Это, конечно, далеко от нас, но далеко только географически. С точки зрения интересов Беларуси, в том числе экономических, очень даже близко.

Поэтому тянут очаг напряженности на юг, чтобы окончательно разрушить евразийские рыночные, культурные дружественные связи. Забегая вперед, скажу, потому что у вас может быть вопрос в голове: кто это делает, понятно. А зачем, а во имя чего? А потому что гегемон теряет свою гегемонию. А гегемония в мире для них — это огромное богатство. Можно ничего не делать, имея станок, печатать доллар, и гегемонию в мире и быть богатыми.

А что на севере, на наших западных границах?

Многие ли из наших соседей стали сегодня сильнее? Например, прибалтийские республики, которые так стремились к своей независимости. Удалось ли стать равноправными участниками мирового политического процесса? На что они сегодня вообще влияют? Потеряли все, чем гордился весь Советский Союз, — порты, рыболовный флот, промышленность, энергетическую безопасность, транзит, туристические возможности. И сейчас катятся вниз. Даже несмотря на щедрые вливания Брюсселя.

Уж очень дорого обходится борьба с Беларусью и Россией. В 2023 году валовой внутренний продукт Литвы и Латвии снизился почти на 1 процент, Эстонии — на целых 3,5.

Политиков, наверное, это и не слишком заботит. Платят ведь обычные граждане. Это их доходы и зарплаты падают, а цены и налоги растут. Латыши и литовцы более трети населения потеряли за годы своей так называемой независимости.

Вражда балтийских государств в отношении восточных соседей привела к отказу от истории великой страны. Отрезали себя от источника силы. Что ни говори, а именно советский период для литовцев, латышей, эстонцев был «золотым веком» их развития. Кстати, благодаря Советскому государству Польша и Финляндия обрели свою независимость.

И в этой истории, замечу, никого из них никогда не упрекали фактами предательства и сотрудничества с фашистами. А ведь в их истории это было. Берегли их национальное достоинство. А те, как выяснилось, все годы держали камень за пазухой.

Та же история с украинским режимом. Подумать только — цветущая страна. Земля плодородная — пол таблицы Менделеева в почве, два моря, шахты, промышленные гиганты. Народ творческий, работящий. Живи, радуйся и богатей. И богатели. Только очень немногие — в лучших традициях демократии по‑западноевропейски. Олигархи и власть держащие подмяли под себя все ресурсы. Олигархи, получив народом созданные богатства, потом захотели и власти. Так всегда бывало и будет.

Пошли в политику и начали втягивать в свои разборки бандитов и народ. Сначала поделили, потом начали стрелять друг в друга и пытаться переделить. Так тоже было всегда в истории, и так будет. Понеслись майданы. А к ним уже подключились западные спецслужбы и стали разыгрывать национальную карту. Все это было на ваших глазах. Подбросили нужный образ врага, «виновника бед и нищеты народа» — Россию, а за компанию и нас, белорусов. Мы, видите ли, виноваты.

«Цветные революции» не возникают и не побеждают на голом месте. Я об этом уже говорил не единожды. Это надо признать. Там, где народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного, вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо.

Достаточно напомнить про счета в зарубежных банках — властители сами отдадут страну. Примеров — масса. От Гаити до Филиппин.

И в Украине не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он виноват один в том, что происходит. На моих глазах от работы первого президента Украины до последнего все делили, грабили и воровали. Скажу откровенно, я предупреждал всех, что это плохо закончится. Потому что приходили новые президенты, а народ их ненавидел точно так, как предыдущих. Этим и закончилось.

Это на Беларусь пришлось потратиться. Миллиарды бросили на то, чтобы нас привести в порядок.

Мы приобрели колоссальный опыт из того, что произошло. Стали сплоченной и зрелой нацией. Мы действительно стали сильнее. Мы тогда, в 2020‑м, посмотрели на себя, свою жизнь и на то, что нас окружает. Оценили, что могли потерять. Увидели истинное лицо и внутренних, и внешних противников и врагов. Мы до деталей изучили, как работает методичка вашингтонского обкома. На собственном опыте. Я всегда говорил: уроки, уроки и еще раз уроки. Умные люди анализируют, что происходит вокруг, и извлекают уроки из того, что происходит. Мы это сделали.

Вся эта «спонтанная самоорганизация общества», так называемая, шла по одному сценарию, начиная с Южной Америки, Азии, завершая Казахстаном, Сербией, Кыргызстаном, Грузией, Молдовой и Узбекистаном.

Схема госпереворотов не менялась десятилетиями. Даже не потрудились адаптировать под национальную специфику страны, понять, кто мы, кто же они, там, где они решили совершить так называемую «цветную революцию».

Неудивительно, что постановка голливудского спектакля с его карусельными предвыборными очередями — помните, девочками с цветочками, чаепитиями «голодных» с печеньками и прочими элементами зрелищного шоу — провалилась именно у нас в Беларуси. Потому что не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений. Вспомните, да и революционеров‑то не было!

Жить к тому моменту белорусы стали небогато, но значительно лучше уровня «чарки‑шкварки». Сегодня почти 60 процентов себя относят к среднему классу. Ну да, некоторые разбогатели и потянулись к власти. У нас это было, как в Украине. Прямо в лучших традициях того украинского сценария. А за ними пошли такие же, кто за свою жизнь никогда не держал в руках чего‑либо тяжелее компьютерной мыши или мобильника. Были и такие, кто не сразу разобрался, поддался эмоциям.

Важно другое. На нас тогда смотрели со всех сторон света. Смотрели и думали, чем же закончится в Беларуси, что не хватает этим белорусам? Смотрели с надеждой некоторые. А в НАТО уже потирали руки и готовились к военной интервенции в западные регионы как минимум. Рассчитывали на хаос и блицкриг.

Если бы не стойкость и мужество истинных патриотов — потеряли бы страну. Не выстояли бы мы тогда — натовские ястребы были бы уже под Смоленском. И украинская тема стала бы нашей реальностью. Но мы оказались сильнее и сплоченнее.

Помните, я их предупреждал, что мы очень любим свою небольшую, компактную страну. Мы ее очень‑очень любим, а «любимую не отдают!». Мы их предупреждали.

(Аплодисменты.)

Ну, мы и не отдали. И поверьте, не отдадим, какие бы усилия они ни предпринимали.

(Аплодисменты.)

А вот наши южные соседи не выстояли. То, что Украина сегодня — это полигон, на котором решается судьба, отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все.

Крупнейшие ядерные державы пусть и опосредованно, но уже фактически воюют на ее территории. А уже не опосредованно. А власть опустилась до сделки с Западом, обменивая оружие на жизни украинцев.

Больно это видеть, но давайте абстрагируемся, посмотрим на свершившееся философски: кто в этом новом витке противостояния между Западом и Востоком стал сильнее? Кто? Не мы?.. Но и не они!

Новые попытки раздавить нас, русских, белорусов, славян, уничтожить чувство национальной гордости, культуру сплотили и мотивировали на восстановление былой мощи. Да и встряхнули нас хорошенько.

И все, кто смотрит на украинскую и другие геополитические трагедии, даже если не говорят вслух, понимают: тот, кто готов служить любому хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает.

Все понимают, что предательство прошлого, традиций ослабляет и ведет к краху государственности. А кто‑то ждет финала, как, например, Польша, у которой свой счет к Украине. Помните, из книжек и кино, слава богу, Волынскую резню.

Развязка будет драматичной. Если не остановимся. Но она будет. И, судя по всему, не спасет прежний порядок.

А Запад, если хочет остаться в новом мироустройстве одним из центров силы, пусть учится у древнего Китая.

Сообщество единой судьбы со всем человечеством — вот образец единения наций без ущерба национальным культурам, идеологиям, суверенитетам. Без подавления и чувства превосходства. Без бряцания оружием. Силой мудрости и интеллекта. Предложенный Китаем проект такого справедливого мироустройства имеет право на жизнь. Более того, нам, белорусам, он очень близок.

С тем, что Китай превращается в первую экономику мира, Америка согласиться не может. По привычке пытаются разговаривать с позиции силы. Предложили поддержку мира и стабильности — цитирую: «в Тайваньском проливе, если Китай откажется от поддержки российского оборонно‑промышленного комплекса». Замутили конфликт, довели до эскалации, теперь предлагают услуги «миротворца».

Шантаж — слабый аргумент. А вот Китай ответить на него должен был и ответил сильной позицией. Цитата: «Не мешайте, не создавайте проблем и не переходите опасную черту». Это заявление китайцев, спокойных, никуда не торопящихся, очень дорого стоит.

Мир уже изменился. И не так, как мечтали за океаном. Но чего они хотят? На что рассчитывают? Послушайте внимательно, может, вы согласитесь со мной. США, предприняв резвую атаку на всех неугодных одновременно («ось зла» вы знаете — от Беларуси до Северной Кореи, включая Россию, Китай, Иран и другие), так вот, предприняв эту атаку на всех, поняли, что допустили ошибку, объединив непослушную Россию и главного врага для них — Китай.

Своим давлением они объединили эти два государства: Россию с богатыми ресурсами и мощным военно‑промышленным комплексом и Китай с огромным экономическим и человеческим потенциалом.

Они поняли, что с этим союзом они не справятся. Я это знаю. Мне пришлось с очень высокопоставленными американцами пять лет назад обсуждать эту тему.

Что делать? Допустили ошибку. Выход нашли: конфликт в Европе (в Украине в данной ситуации) переложить на плечи Евросоюза и НАТО (деньгами помогут).

Цель — отвлечь, утопить Россию в войне с Украиной, ослабить войной и санкциями (тогда России будет не до союза с Китаем, не до единства). А в это время разобраться с Китаем, втянуть в эти разборки, если получится, «заинтересованных» (АUKUS — новое НАТО в Тихом океане, добавив туда Японию и Южную Корею).

Вот ключ к стратегии Соединенных Штатов во имя доминирования в мире! Потом это не надо будет никому. Они всех кинут, как это они показали в Афганистане.

Поэтому на западных границах мы лицом к лицу стоим с НАТО. Утвержден план развертывания трехсоттысячной военной группировки на восточном фланге блока. Они называют это «поясом сдерживания». Понять бы только, кого они собираются сдерживать?

Поляки развернули на границе с нами боевые подразделения вооруженных сил для защиты от якобы «массового проникновения с белорусской территории мигрантов». Серьезно?

Профессиональные, вооруженные до зубов военные стоят на границе, чтобы убивать женщин и детей? Безоружных людей, бегущих от войны! Из тех государств, которые они разорили. Вы видели, как они защищают границу. Калечат, убивают, а потом подбрасывают трупы и калек нам.

На территории Литвы до 2028 года будет развернуто формирование бригадного уровня вооруженных сил ФРГ. Немцы так ничего и не поняли. Уроки им впрок не пошли с той войны, а также силы и средства объединенных вооруженных сил НАТО численностью до 5 тысяч человек. До 20 тысяч натовских солдат сосредоточено в Польше и странах Балтии.

Обращаюсь к старшим.

Вспомните, нас после Второй мировой, Великой Отечественной войны они, руководители, элита Европы, называли оккупантами. А дислокация в Западной Европе на постоянной основе более 60 с половиной тысяч военнослужащих вооруженных сил США и более 30 тысяч натовских солдат — это что?! Это не оккупация. Это другое.

Какие политические решения будут принимать европейские лидеры под прицелом автоматов американской группировки? Я здесь написал: вопрос к размышлению. Это не вопрос к размышлению. Мы же уже видим, какие они решения принимают и насколько они самостоятельные.

А сами Соединенные Штаты? Они ускоренными темпами модернизируют свое тактическое ядерное оружие, которое хранится на авиабазах Бельгии, ФРГ, Италии, Турции, Нидерландов. Тактическое. В военной терминологии это называется «ударно‑наступательные возможности». Ну, если дойдет до стратегического, планета исчезнет. А им же хочется жить и управлять как раньше планетой. Поэтому тактическое.

Ударно‑наступательные компоненты. Не оборонительные. Так какие к нам тогда вопросы? Что так возбудились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах?

Латыши, конечно, странные. Не богатая ведь страна. Пенсионеры еле концы с концами сводят, молодежь бежит в поисках лучшей жизни. Но на фоне истерии вокруг угрозы ядерной войны, о которой все говорят, тратят сумасшедшие деньги на строительство бетонных блоков и металлических заграждений в пограничной полосе. По примеру Польши. Общий бюджет указанных работ на заборы составит около 300 миллионов евро. Кстати, под шумок в таких случаях немалые суммы оседают в карманах высокопоставленных лиц. Мы уже видим громкие разоблачения и отставки. Так что я здесь ничего не выдумываю.

Понятно одно: нас очень хотят втянуть в войну. Как никто другой, и я как Главнокомандующий, и наши военные, спецслужбы это видят. Пока они нас провоцируют, роют окопы, модернизируют военную инфраструктуру, вооружение. Я уже говорил: мы по другую сторону границы, здесь, строим мирную жизнь. Стены не возводим. Окопы не роем. Но наше миролюбие — не пацифизм. Я попрошу не путать. По мере роста угроз будем принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь.

И обращаясь к ним, хотел бы попросить: вы не толкайте нас к асимметричным мерам. Мы должны быть сильными, чтобы никто не смел поставить нас на колени, как было часто в нашей истории. Чтобы нас как футбольный мяч от ворот до ворот больше не бросали: то в одну сторону, то в другую.

Мы ни у кого не просим земли, мы ни у кого ничего не требуем. Мы хотим жить на своей земле. Наш народ белорусский выстрадал это право, и мы его отдать никому не позволим.

(Аплодисменты.)

Но об этом, уважаемые делегаты и приглашенные, мы поговорим более предметно завтра, когда будем обсуждать новые Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. А на фоне военного спектакля на границе с Беларусью (тоже подробнее расскажу завтра) давайте честно ответим себе на вопрос: есть ли сегодня реальная польза от подконтрольных Западу наднациональных структур, которые как грибы разрослись по всему миру?

Международное право, ОБСЕ, Организация Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения и прочие не смогли предотвратить ни одного кровавого конфликта. А их главная задача в этом.

Европейский фонд мира вообще выделяет средства на войну в Украине. Вдумайтесь: не хватает денег, фонд мира спонсирует убийство людей. И стоило нашему Фонду мира, руководству его, поехать в Украину, чтобы помочь детишкам, немедленно выкинули из своей когорты, из своей группы. Ну Господь с вами. Мы переживем.

Какие реальные результаты достигнуты в ходе проведения крупных международных форумов: Мюнхенская конференция по безопасности, саммита «Большой двадцатки», Всемирного экономического форума в Давосе, Климатической конференции ООН? Казалось бы, интересно же пригласить разные точки зрения, как это хвастались на Мюнхенской конференции. Ну пригласите вы россиян, белорусов. Мы с Путиным приедем, расскажем, чего мы хотим. Как мы хотим воевать против Европы. Нет. Им это мнение не надо.

Эксперты всех мастей говорят об ангажированности этих структур Западом, менее радикальные называют их «заложниками геополитического противоборства». А какая, по сути, разница — идейные ли они глобалисты или «заложники»?

Посмотрите: ведь ситуация сложилась абсурдная. Угрозы безопасности чуть ли не каждый день множатся, а миротворческая миссия международных структур утрачивается. Это нормально для тех, кто пойдет на все, чтобы не допустить евразийского цивилизованного развития. Все это упрятано за ширму болтовни. Совсем недавний форум по защите от грязи планеты, помните (Всемирный саммит по борьбе с изменением климата в Дубае. — Прим.). Широко освещали в СМИ. Я принимал участие. Меня коробило и бесило то, что на трибуну по очереди выходили американцы, англичане (король приехал) и учили нас, как жить, как от тьмы защитить солнце. Очень просто. Тогда я выступал, говорю, ну защитите простым методом, прекратите воевать — и выбросы уменьшатся кратно. А деньги отправьте тем, кто сегодня бедствует и страдает. Вот за этой трепотней и болтовней они рассчитывают, что мы не видим сути.

Вы представьте, что будет с англосаксонской гегемонией, если все это огромное пространство от Лиссабона до Пекина свяжет новый Шелковый путь?

А что будет с Евросоюзом, граждане которого увидят, что развиваться и жить в достатке можно, не торгуя своим суверенитетом, не предавая национальные интересы и не убивая людей.

И как бы американцы ни требовали от своих вассалов, они по очереди едут в Китай к Си Цзиньпину. Это о чем говорит. Это говорит о том, что дураки дураками, а смотрят далеко. Они понимают, что Китай не остановить. И многое будет в будущем зависеть от Китая.

В принципе, многие начали прозревать. Польша уже попыталась поднять вопрос о приоритете национального права по отношению к праву Европейского союза. И были быстро поставлены на место. Но тема будет набирать обороты. Она не рассосется. Не исчезнет.

Венгрия делает знаете какие заявления. А что значат акты неповиновения Франции? Тоже попытка выбиться из массы послушных стран, хоть как‑то заявить о себе.

Международные соглашения, интеграционные союзы нужны. Но такие, которые будут уважать национальные суверенитеты, выстраивать взаимодействие участников через диалог, консенсус, поиск компромиссов. Безопасность должна быть равной и общей для всех стран планеты.

Согласен с экспертами, которые утверждают, что системы сотрудничества и безопасности можно и нужно строить в рамках континента — Большой Евразии.

Абсолютно уверен, что примером мирной и созидательной повестки станут проверенные годами наши союзнические отношения с Россией. Я бы даже сказал, что союзу Российской Федерации и Беларуси удалось предвосхитить сегодняшние тектонические сдвиги во всех сферах. И сейчас именно наше время!

(Аплодисменты.)

Сильные суверенные государства — сильный союз. Вот формула успеха любой интеграции. Время подтолкнуло нас с россиянами к решению важнейшей задачи. Мы намерены достигнуть технологического суверенитета в рамках союза, сохраняя национальные интересы. И мы уверенно это делаем и движемся к желаемому результату.

Наше союзное строительство — образец союза суверенных народов. И эта модель имеет шансы на успех и расширение участников. Подчеркиваю: никакого насилия и никакого поглощения!

(Аплодисменты.)

Таким же серьезным ресурсным, хозяйственным и транзитным потенциалом обладает Евразийский экономический союз. Он вполне может претендовать на технологическое и интеллектуальное лидерство в регионе.

Набирает вес Шанхайская организация сотрудничества, где мы уже летом будем выступать в статусе полноправного члена.

Чтобы иметь представление о перспективах данной структуры, достаточно посмотреть, сколько места на карте мира занимают государства — участники и наблюдатели. С таким размахом и не надо быть военным блоком по образцу НАТО, чтобы быть сдерживающим элементом любой агрессии.

Да и не в масштабе сила. ШОС — это разговор на равных. Все, кто устал от гегемонии Америки, включая страны Латинской Америки, Глобального Юга, смотрят на эту структуру с уважением. А БРИКС — это уже другая география и другой масштаб влияния на мировую повестку.

Нет сомнений: ШОС и БРИКС — прогрессивное мировое большинство. Это вызов идеологии глобальной унификации. Место Беларуси именно там, рядом с народами, представляющими разные культуры, но объединенными стремлением к миру и развитию.

Тема Глобального Юга, конечно, пугающе звучит для стареющей Европы. Гуманитарный и миграционный кризис, спровоцированный борьбой за влияние в регионе, нарастает. Вы знаете, кем этот кризис спровоцирован. Но и это неважно.

Эксперты прогнозируют серьезные изменения и без того безликой общеевропейской идентичности под натиском мигрантов в течение каких‑то 20 лет. Для Европы это катастрофа.

Нет уже времени строить из себя неоколонизатора, цепляться за утраченный имидж белого властелина. Да и не властелины вы уже! Даже на своей земле.

Гражданам Евросоюза сейчас бы вернуться к традиционным ценностям, начать детей рожать, укреплять институт классической семьи. Им бы вписаться в новые прогрессивные структуры взаимодействия с Востоком. Это наш общий Евразийский континент.

Но кураторам из Вашингтона больше нравится идея отправлять европейских солдат в Украину. В авангарде перспективы стоит или первой на очереди Франция. Как говорится, без комментариев.

Наступает время сильных. Не агрессивно сильных, а сильных духом. Настоящая мощь измеряется стремлением становиться лучше, делать мир лучше, принимать его национальное, конфессиональное, идеологическое многообразие, помогать тем, кто слабее. Мы, белорусы, так понимаем силу нации.

Какие мы, современные белорусы, треть века твердо стоящие под информационным, санкционным «огнем»? Безусловно, развиваясь в ситуации постоянного давления и агрессии, мы закалились.

А вообще, историческое развитие белорусского народа вопреки обстоятельствам и есть тот уникальный путь, причем длиной в столетия. Мы — нация сильная. Что должны делать в первую очередь, чтобы сохранить этот статус? Все просто: надо становиться еще сильнее.

Во главе угла — сильная экономика. Но и она — следствие правильного геополитического выбора.

Помните афоризм про советское прошлое, который родился на фоне разрухи 90‑х? Те, кто рукоплескал либеральным реформам, и у нас тоже, хаял советскую систему, вдруг прозрели и начали вспоминать: как хорошо мы плохо жили. Чтобы не пришлось когда‑нибудь сказать так же о нашем с вами времени, сравнивая его с какой‑нибудь очередной гуманитарной катастрофой, давайте честно признаем: мы никогда еще так не жили хорошо, как сейчас!

(Аплодисменты в зале.)

Конечно, могли бы и лучше. Но у нас нет того, что есть, к примеру, в Эмиратах и России.

(Аплодисменты в зале.)

Признаем, чтобы не кидаться в революционные трансформации. Не для этого треть века назад мы отводили народ от пропасти. И отвели.

Сегодня реальные денежные доходы белорусов в 10 раз превышают уровень середины 90‑х. Я сейчас буду называть цифры не наши, их. Знаю, какая будет реакция на этот тезис. Некоторые понапи- сывают, что за 30 лет в 10 раз — это не так уж много. Но подчеркну: реальные доходы, подкрепленные реальными возможностями покупать, сберегать, отдыхать.

Да, санкции рост сдержали. Да, без них, то есть в обнимку с теми, кто их ввел против нас, с Западом и Америкой, был шанс разбогатеть. Но не у всех. Исключительно у считаных белорусов.

Мы же делали все, чтобы не допустить расслоения общества, чрезмерного расслоения на бедных и богатых. Пусть не каждый это понимает, не все принимают, но мы делали то, что обещали народу. И мы это сделали! Как умели и как могли. И пусть после нас сделают лучше другие!

Зная, как никто другой, геополитические риски, соизмеряя наши географические, ресурсные возможности с теми усилиями, которые мы вместе приложили, я горд нашими достижениями.

Спасибо вам всем, кто в 90‑е выводил страну из кризиса, отводя ее от пропасти.

(Аплодисменты в зале.)

Да, можно много рассказывать о том, как в годы становления суверенной Беларуси мы питались картошкой и хлебом. Мясо и рыба были праздничными блюдами. Бананы и мандарины вообще видели раз в год. И то не все. А теперь?..

Финансовые возможности белорусов (как говорят экономисты, покупательная способность доходов) выросли в разы. Пожалуйста, на примерах. Не наши цифры.

В середине 90‑х дохода хватило бы примерно на 20 килограммов говядины или свинины, если бы их можно было достать. А сегодня это более 100 килограммов (рост в 4 — 5 раз). Тогда доступно было 13 — 14 килограммов сыра или сливочного масла, если достанешь, сегодня с лихвой не 13, а 46 — 48 килограммов (рост более чем в три раза).

Этот перечень неисчерпаем.

Можно говорить о том, что еще треть века назад современная бытовая техника для нас была роскошью, на телевизор годами копили, на личном авто ездили исключительные люди, а сегодня эти «исключительные люди» имеют машины на разные случаи жизни: для прогулки, на рыбалку, ну и других целей.

К слову, в 90‑м году прошлого века у наших граждан было в пользовании чуть больше полумиллиона автомобилей, а в 2023 году, в прошлом, — свыше 3 миллионов (в пять с половиной раз больше).

То есть на каждого третьего жителя страны, включая младенцев, приходится автомобиль. Что важно: белорусы всё больше могут себе позволить и позволяют покупку новой машины. Уже очереди выстроились.

А при поддержке Китайской Народной Республики, вдумайтесь в это, мы смогли создать собственный легковой автомобиль. В 2023 году произведено и реализовано почти 70 тысяч автомобилей. И такие же очереди, и нарасхват эти автомобили, которые мы поставляем на экспорт. Кто бы мог подумать.

Вспоминая 90‑е, можно также много говорить о том, как не хватало квалифицированных врачей, педагогов, ученых, которые рванули на рынки торговать, чтобы выжить. Как ветшали жилье, школы, больницы и не строились новые. Мы и мечтать об этом тогда не могли.

А за период с 1994 по 2022 год почти в два раза увеличилось число амбулаторно‑поликлинических организаций, и сейчас это 2660 учреждений.

В сфере здравоохранения Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступности медицинских услуг для населения. Заявление ВОЗ. Еще 10 лет назад пересадка органов человека в стране была историческим событием, сегодня — это широко распространенное бесплатное для белорусов медицинское вмешательство. Более полутысячи таких операций проводим ежегодно не только в столице, но уже и в областных центрах.

За три десятилетия мы добились (без ложной скромности) невероятных результатов в сакральной теме рождения малышей. Всемирная организация здравоохранения.

Можно по праву гордиться тем, что мы смогли сократить материнскую смертность более чем в шесть раз, это они говорят. Младенческую — в пять с половиной. И имеем одни из самых низких показателей в Европе и мире. А благодаря ЭКО только за последние пять лет на свет появились более 4 тысяч маленьких белорусов.

За этими сухими цифрами — сотни тысяч счастливых материнских сердец и радостных улыбок малышей.

А для молодых и будущих мамочек отмечу, что Беларусь занимает 20‑ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран (Всемирная организация сотрудничества, не я). На этот комфорт мы работали по всем направлениям, начиная от строительства учреждений дошкольного и школьного образования, медицинских, спортивных, развивающих центров, заканчивая разработкой общеобразовательных программ.

Мы ввели в эксплуатацию 170 тысяч ученических мест в учреждениях общего среднего образования, 55 тысяч мест — в дошкольных. За 30 лет достигли почти стопроцентной обеспеченности малышей местом в детском саду. В начале 90‑х только около половины детишек шли в первый класс из детского сада.

Конечно, я понимаю, что тех, кто не видел той жизни, ну допустим 90‑х, кто родился в благополучии, такой экскурс в историю не трогает. И это хорошо. Это значит, что нам, старшему поколению, есть что представить молодому поколению в год нашего 30‑летия.

Мы не просто преодолели свалившиеся на наши плечи трудности. Мы сделали это быстро и качественно — так, что поколение 30 плюс сегодня уверено, что белорусы всегда жили точно так, как сейчас. Да нам в радость, что у них такая жизнь. Для этого мы и работали.

И мне в радость знать, что белорусы могут себе позволить иметь сбережения. Только в банках, по данным на начало этого месяца, на счетах населения хранится без малого, эти данные можно проверить, 30 миллиардов рублей. В среднем это примерно по тысяче долларов на каждого жителя страны. И дома, думаю, под подушкой, как в народе говорят, спрятано, как у нас говорят, на черный день. «Бедно» живем.

При этом Беларусь является страной с низким уровнем социального расслоения населения по доходам. По моему глубочайшему убеждению, именно так и должна выглядеть цивилизованная высокоразвитая страна. Страна равных возможностей.

Беларусь кардинально изменила свой социальный статус. Из группы стран с низким уровнем человеческого развития переместилась в группу с очень высоким уровнем, где уверенно занимает свою позицию уже более десяти лет. Вдумайтесь, всего за каких‑то 30 лет мы это сделали.

Давайте честно.

Основа для развития у нас есть. Мы обеспечили макроэкономическую сбалансированность, финансовую стабильность, восстановили динамику экономического роста, нарастили внушительный экспортный потенциал.

В стране в полной мере решены вопросы продовольственной безопасности. Уровень самообеспеченности Беларуси молоком и молочными продуктами составляет свыше 260 процентов. А что такое 260 процентов? Это возможность накормить две с половиной Беларуси.

По другим показателям — почти полторы Беларуси можем обеспечить мясом и мясопродуктами.

Мы входим в пятерку лидеров среди стран СНГ по среднедушевому производству зерна и овощей.

А помните, как мы в 90‑е зерно в Чехии покупали, чтобы накормить людей? И те отпрыски беглых, вернее, их родители, стеной стояли против и просили Чехию не давать нам зерно. Цитирую: «Хай яны там падохнуць». Но мы выжили.

Больше того. Мы готовы вносить свой весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности во всем мире. За это, как вы знаете, выступает и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

Мы значительно продвинулись в вопросах обеспечения энергетической независимости.

Белорусская атомная станция — это наш сильный бренд и наш суверенитет.

И это качество нашей жизни, которое обеспечивается развитием электрожилья, электротранспорта, сокращением выбросов парниковых газов на 7 миллионов тонн. Цифра внушительная.

В области жилищной политики, в частности в вопросах помощи в строительстве и приобретении жилья, мы сохраняем приоритет за семьями с детьми, в первую очередь многодетными, жителями малых городов и поселков, семьями, не имеющими собственного жилья, военнослужащими. Эта практика будет продолжена.

Почти миллион семей (миллион семей!) улучшили жилье за эти годы. Сотни тысяч квартир построены с государственной поддержкой. Комфортные и современные.

И если в 1995 году в благоустроенных квартирах и домах проживало немногим более половины населения, сегодня мы близко подходим к стопроцентному показателю (94). Рост в полтора раза. При этом в сельской местности показатель увеличился не в полтора раза, а втрое.

По представленным мне данным, доля семей, указавших на удовлетворенность своими жилищными условиями, составляет почти 90 процентов. Вы мои подходы знаете. Цифра очень хорошая, но должна быть выше.

А кто‑то вообще начал жить с размахом. И в целом мы построили с вами красивейшие города, преобразовываем глубинку. Модернизировали и возвели немало спортивных сооружений мирового класса. Среди них — Национальный олимпийский стадион «Динамо», спортивно‑зрелищный комплекс «Минск‑Арена» с велодромом и конькобежным стадионом, спорткомплексы «Чижовка‑Арена», «Стайки», «Раубичи», гребные каналы в Бресте и Заславле.

Эта инфраструктура позволила нам успешно провести многочисленные чемпионаты мира и Европы, вторые Европейские игры, а в прошлом году вторые Игры Содружества.

Строительство многих культурных объектов стало поистине народным. Мы вместе строили Национальную библиотеку, новое здание музея Великой Отечественной войны, вместе строим Республиканский молодежный патриотический центр в Брестской области, модернизировали и переоснастили все существующие объекты культуры.

Площадок для выступления наших культурных работников более чем достаточно. Иди и показывай свое мастерство. А мы, если вы нас заинтересуете, будем приходить и покупать очень дорого билеты, которые вы будете продавать. Так, как это делает наш Большой театр, по‑моему.

Что важно: за три десятилетия мы почти в два раза увеличили протяженность дорог, при этом в полтора раза увеличился километраж дорог с твердым покрытием и на 1 января 2024 года составил почти 80 тысяч километров.

Мы связали скоростными дорогами столицу практически со всеми областными центрами. Трасса Минск — Полоцк — Витебск является завершающим (проектом. — Прим.). Думаю, в ближайшие годы мы это сделаем, даже год. Все это — наш общий успех.

Мы сохранили и приумножили наш промышленный потенциал. МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», другие.

Объем промышленного производства с середины 90‑х по 2023 год увеличился в четыре раза.

Пишут, что по соотношению цена — качество наши соседи сравнивают белорусский трактор МТЗ с безотказным автоматом Калашникова. Спасибо. Очень лестно.

Благодаря современным нефтеперерабатывающим предприятиям у нас есть качественное и доступное топливо. А было время, когда не знали, как заправить и вывести на поля уборочную технику.

Мы имеем серьезные компетенции в глубокой деревопереработке. Выпуская продукцию с высокой добавленной стоимостью, стали заметным конкурентом по целому спектру продукции — от спичек до мебели и целлюлозы. Ну поэтому против нас и этого сектора прежде всего Запад ввел санкции. Мы для них сильные и ненужные конкуренты.

Причем за время развития отрасли, за годы независимости мы увеличили площадь лесного массива почти на миллион гектаров. Сегодня леса покрывают 40 процентов территории Беларуси. А помните, сколько шума делали наши так называемые борцы за экологию?

Ну не космос ли все наши достижения? Да, мы космическая держава. Космос наш! И это не афоризм.

(Аплодисменты.)

Полет Марины Василевской для Беларуси не просто имидж, показушный полет. Это символический аккорд. Это вершина, к которой мы шли с советских времен.

Мы много и эффективно работали на космические программы, когда история освоения космоса еще только начиналась. Мы сохранили научные коллективы в годы суверенного развития и значительно продвинулись в космических технологиях сегодня. Мы запустили на орбиту первый белорусский космический аппарат в 2012 году. Сейчас там три наших спутника.

Компетенции Беларуси в этой сфере востребованы другими странами. С Россией совместно работаем над проектом по созданию нового белорусско‑российского космического аппарата с точностью выше предыдущего почти на порядок.

Еще один фактор. Когда (я об этом уже говорил) мы начинали строить атомную станцию, я просил россиян, чтобы больше белорусов там работали. Для чего? Для того чтобы научиться и этим технологиям. И мы научились.

Мы сегодня с россиянами по всему миру, где они захотят, везде, где они строят атомные блоки, мы с ними работаем вместе. Это успех интеллектуально развитой нации.

(Аплодисменты.)

Это результат того, что мы сделали отечественное образование по‑настоящему народным достоянием. Сделали его качественным и доступным каждому. И каждый год, как вы помните, мы на уровне Президента постоянно возвращались к вопросам образования. Для чего? Чтобы каждому, где бы он ни жил — в маленькой деревеньке, в районном центре или в Минске, — создать равные условия для поступления. Чтобы все детишки — и механизаторов, и учителей, и врачей, и руководителей — имели равные условия.

Неслучайно растет количество иностранных студентов. В этом году у нас обучаются свыше 30 тысяч. Это в три раза больше, чем 15 лет назад.

И неслучайно Беларусь стоит в одном ряду со странами, достигшими высокого уровня образования.

Ну и в завершение: какое социально‑экономическое благополучие может быть, если не обеспечена безопасность людей?

Я часто говорю: если мы, наши дети, наши семьи не могут жить спокойно, если детишки не могут выйти на улицу, если свистит и взрывается, гудит со всех сторон, если воздушные тревоги, сирены утром, ночью, в любое время пугают детей — зачем все это, о чем я говорил? Это ничего не стоит. Если нет нормальной безопасности для жизни в обществе.

(Аплодисменты.)

Помните, 90‑е. Когда пересекают границу под Смоленском, почти все не доезжали до границы под Брестом, направляясь в Европу и обратно. Поэтому в 90‑е мы жестко и быстро разобрались с бандитизмом. Ждать не стали.

Думаю, что уехавшие сегодня в прогрессивную Европу и в Америку это достижение нашей безопасности оценивают по достоинству. Не только я, и вы тоже знаете, что там творится на улицах, — мы видим. Мы же воспринимаем свою безопасность как данность. Ну и слава богу.

Очень непросто было, но мы сделали все, чтобы вырос авторитет защитника Отечества. Помните, в середине 90‑х наши военные не то что в погонах, ветераны Отечественной войны с орденами, медалями боялись выйти на улицу. Но это же было на ваших глазах. Половина, большая половина этого зала это помнят.

Мы пресекли эти настроения в обществе. И сделали это во многом благодаря развитию национальной экономики, что позволяет своевременно решать в том числе вопросы социальной защиты людей в погонах.

Поэтому мы все время живем, не задумываясь о том, как в обстановке эскалации и напряженности обеспечивается необходимый уровень военной безопасности нашей страны. Думаю, завтра вы это услышите и поймете, кто еще не понял.

А он, этот уровень, обеспечивается готовностью нашей армии к обороне, защите национальных интересов.

То, как функционирует государственная система реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, к счастью, большинство из нас знают только по фильмам. Словом, живем мирно и спокойно. И к нашему счастью, молодые белорусы тоже уверены, что так было всегда.

Да и то, как изменилась криминальная статистика, тоже не заметили. Снизились уровень преступности, уровень криминализации общества. Почти наполовину (с 120 тысяч человек в 2004 году до 70 тысяч в 2023‑м). 120 тысяч за десять лет до 70 тысяч. Притом, вы же понимаете, что у нас отношение к правонарушителям очень жесткое.

По нашим дорогам перемещаться стало безопаснее, как вам неудивительно это. В семь раз сократилось число фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Если в 2004 году их было 79 тысяч, в 2023 году, как ни странно, — 11,5 тысячи. 79 и 11 тысяч. Но еще пьяниц на дорогах хватает.

С 1990 по 2023 год практически в три раза снизилось количество дорожно‑транспортных происшествий. Хотя количество автомобилей и бездумно сидящих за рулем увеличилось значительно. Я уже говорил.

В 2020 году Всемирная организация здравоохранения поставила Беларусь на второе место в мире (после Исландии) среди стран с наименьшей аварийностью.

Меньше стали гибнуть люди не только на дорогах, но и при пожарах, на водоемах, на производстве. Не буду углубляться в статистику, поскольку за всеми цифрами — судьбы наших людей.

Хотелось бы достичь идеала, который означает отсутствие такой статистики в принципе. Но это утопия. А мы все равно должны к ней стремиться, к этой утопии.

Нам еще многое предстоит сделать.

У нас достаточно поводов для гордости. Будет еще больше. А работы у нас еще больше. Будет жесточайшая дисциплина — будет и результат! И если мы не хотим сидеть в окопах, то мы должны работать ответственно. Каждый на своем месте. Честно. Напряженно. Так, как умеем. Мы уже не один раз превзошли себя во всех сферах. А в Год качества должны сделать невозможное.

Сегодня как никогда важно сохранить потенциал сильного, единого народа, сильной и процветающей Беларуси — государства для народа — во имя мира!

(Аплодисменты.)

Этот потенциал нарабатывался десятилетиями. И не только нами. В него вложены колоссальные усилия советского поколения.

У нас нет права подвести ни себя, ни тех, на чьих плечах мы создавали суверенное государство.

Уважаемые делегаты!

Мы должны быть сильными, чтобы сохранить мир в своей стране, сохранить традиции, сохранить духовный стержень.

Мы должны быть сильными, чтобы иметь возможность защитить слабых, помочь всем, кто нуждается в нашей помощи.

Мы должны быть сильными, чтобы нас слышали на международной политической арене. И наш голос звучит в мире и будет звучать.

Мы вместе прошли очень интересный путь к формированию своей национальной демократии — шесть Всебелорусских народных собраний, четыре всенародных референдума. Создали основу гражданского общества — общества сильного и патриотичного.

Конечно, я рассчитываю на наше общее стремление к экономическому, научному, социальному, духовному и культурному развитию, которое складывается из труда, интеллекта, таланта и нравственной силы каждого.

У нашей Родины, кроме нас, никого нет. Только мы знаем, каким должно быть будущее Беларуси, какой должна быть наша страна, как сделать ее сильнее. Только мы это знаем, и никто другой!

Да, было трудно. Но будет не легче. Но будет интересно, ибо мы выбрали сильную, суверенную, независимую, мирную Беларусь. И в это сложное, противоречивое время надо выстоять! Мы должны это сделать. Время выбрало нас!

(Аплодисменты.)

После выступления и решения ряда организационных вопросов Президент Беларуси Александр Лукашенко был выдвинут делегатами в качестве кандидата на пост Председателя VII Всебелорусского народного собрания. На пост Заместителя Председателя был выдвинут помощник Президента Александр Косинец.

Глава государства публично пояснил, с какой целью создавался этот орган и какие надежды на него возлагаются.

"Весь этот сыр-бор затеял действующий Президент. Знаете почему. Я не единожды об этом говорил. Мы, и я в том числе, прежде всего я, - поколение уходящих политиков. И я очень надеялся и надеюсь, что когда нас не станет, вы - ВНС - удержите страну. Я знаю, как трудно это делать одному, десяти, двадцати, тридцати человекам. Я это говорю к тому, чтобы вы свое право голосовать, выдвигать, критиковать не потеряли и никому не отдали", - сказал Александр Лукашенко.

"Время сложилось так, что вы поддерживаете, я это вижу по аплодисментам, действующего Президента. Но запомните: вы всегда должны держать свое слово, вы не должны никого бояться. Если вы чувствуете и понимаете, что выступившие только что или я до этого в чем-то не правы, вы должны об этом говорить. В этом суть народного вече. В этом суть всего того, во имя чего мы собрались", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что делегаты ВНС должны быть настоящими, поступать так, чтобы их нигде и никто не мог покритиковать.

Президент также упредил возможную критику со стороны оппонентов, что на ВНС собрались исключительно его сторонники: "Да, здесь собрались "лукашисты", врагов здесь нет и не будет!" Эту фразу зал встретил аплодисментами.

"Я это делаю на будущее. Но после нас будете вы, большинство. И будут наши дети. И они не должны быть безмолвными. Поэтому завтра, если не сегодня, мы должны сказать свое слово", - добавил Президент.

Он также обратил внимание, что делегаты, голосуя за то или иное решение, несут ответственность. "Я на вас не перекладывал эту ответственность. Я 30 лет отвечал за это один, принимая эти решения. А теперь будем вместе. И вместе будем за это отвечать. Будьте всегда со своим словом, будьте сильными и мудрыми. И никого не бойтесь. Надо помощь - зовите, мы придем", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о кандидатуре Александра Косинца на пост Заместителя Председателя, Глава государства охарактеризовал своего помощника как трудоголика и патриота.

"На все должности, в которых он работал, мне пришлось его назначить. Его особенность в том, что это трудоголик и патриот, - заявил Александр Лукашенко. - Да, он бывает иногда радикален, резок, поэтому, может, кому-то, особенно из членов Правительства, эта кандидатура не совсем понравится. Но такой Косинец. Мне вообще нравятся такие люди: смелые, решительные, которые могут высказать свою позицию всегда и везде. И по любому вопросу: он же опытный человек. И вообще, он как опытный и образованный человек может быть примером для любого из нас".

Александр Лукашенко рассказал, что подготовка к заседанию ВНС неоднократно обсуждалась на его совещаниях с организационным комитетом. К этой работе привлекли в том числе тех должностных лиц, которые помогали организовывать первые Всебелорусские народные собрания.

В деталях на совещаниях у Главы государства рассматривались все вопросы, в том числе формирование Президиума ВНС. При этом Александр Лукашенко подчеркивал: этот орган не должен дублировать руководство страны.

"Я не хотел бы, чтобы так было. Как будто кроме нас, начальников, некого избрать", - отметил Президент.

По мнению Главы государства, в Президиуме ВНС должны быть представлены различные общественные и государственные структуры, в том числе из регионов. "Это будет демократичнее и лучше, когда у нас в Президиуме будут заседать не только начальники, а представители наших центральных органов. Как будет, решите только вы тайным голосованием, - резюмировал он. - Никто не должен довлеть. Мы не должны превратиться в то древнее славянское вече, когда приходили все и кричали гвалтом, кто копье поднимал, кто шапку бросал вверх. Основное мы сохранили, но осовременили. Тайное голосование - никто ни на кого не давит. Если мы хотим, чтобы это было демократично".

Опуская бюллетени в избирательную урну, Глава государства сказал: "Голосую. В каждой клетке поставил птичку. То есть везде за".

Итоги выборов руководства ВНС и членов Президиума ВНС озвучила председатель Счетной комиссии ВНС, председатель Национального статистического комитета Инна Медведева: "В результате тайного голосования большинством голосов от полного состава Всебелорусского народного собрания Председателем Всебелорусского народного собрания седьмого созыва избран Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко".

Заместителем Председателя ВНС избран помощник Президента Александр Косинец. Делегаты также выбрали членов Президиума ВНС в составе 13 человек.

В своей речи после избрания Председателем ВНС Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас очень важно не разрушить единство белорусов.

"Я думал, что сказать в этой ситуации. Банально, традиционно, но очень правильно - я хочу вас поблагодарить. Даже не за то, что вы избрали меня Председателем. Я надеялся и понимал, что вы, наверное, меня изберете, если предложат люди. Я благодарю вас за ту поддержку, которую вы оказали мне. В этом зале находится элита нашего общества, настоящая. Патриотичные люди, преданные нашему государству. Для меня это очень важно. Я горжусь тем, что при мне вы выросли и стали такими людьми", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в некотором смысле считает всех присутствующих своими детьми. "Я все-таки повлиял на то, что вы стали настоящими политическими людьми, очень ответственными", - пояснил свою позицию Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что должность председателя ВНС для него не "спасательный круг", как пишут беглые.

"Если бы за меня не проголосовали сейчас или потом, я бы уже успокоился (не очень это приятно было бы, конечно, но а кому приятно?) и думал, что все-таки 30 лет - это немало. И мы с вами за это время немало сделали. Пусть те, кто придет на смену нам, сделает больше. Но это ваша воля и ваше решение, и вам за него нести ответственность. Это ваш выбор. Я не цепляюсь за эту должность (ни за одну, ни за вторую), я просто хочу, чтобы было хорошо", - заявил белорусский лидер.

По его словам, сейчас важнейшая задача - удачно вписать ВНС в политический быт белорусского общества. В свое время одной из причин распада Советского Союза стал раскол элиты, напомнил Глава государства.

"Если только наверху столкнутся два человека, это мгновенно перейдет в общество. А вы же понимаете: суть людей всегда заключается в том, что, соскучившись по "демократии" в "диктатуре", все засучив рукава начнут страну воспитывать. Кто-то - делить, кто-то - хватать. Я это проходил, будучи депутатом Верховного Совета", - отметил Президент.

Сейчас в Беларуси происходит коренное изменение органов власти. "Очень важно сейчас, в это очень судьбоносное время, когда решается многое вокруг нас, не разрушить наше единство. А единство быстро разрушается, когда сверху намечается трещина", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что делегаты Всебелорусского народного собрания не должны быть безмолвными, иначе как сражаться за будущее страны?

"Если вы будете такими, значит, я ошибся. Значит вы, особенно без меня, не сможете защитить нашу страну. Если даже глава государства ошибся, вы должны сказать ему прямо: "Не туда идешь и не то делаешь. Мы этой войны не хотим, ее не надо инициировать. Мы будем воевать только тогда, когда кто-то ступит на нашу землю". Это к примеру. Вы должны быть, как волкодавы: никому не должны ничего позволять того, что может нарушить наше единство и стратегическое направление развития, которое вы примите. Я хочу видеть такое Всебелорусское народное собрание", - сказал Глава государства.

По его словам, есть в этом и субъективный фактор. "Да, я действительно, как и вы, хочу, чтобы сохранилось то, что мы построили. Чтобы это никто не сломал, - пояснил Президент. - Идет очень опасный период внутри: ни экономика, ни сельское хозяйство, ни промышленность - смена поколений. Это очень болезненный процесс. К нам приходят молодые, они все знают. Есть вероятность, что они могут отказаться от тех плеч, на которых они будут стоять. Как мы: мы же стояли на плечах кого-то. Но мы же не отвергли, мы же не отказались".

Александр Лукашенко отдельно отметил работу силовых структур по обеспечению безопасности в стране. Глава государства заявил, что обстановка пророй бывает опасная, но военные и правоохранители тихо и спокойно делают свою работу, сложнейшие операции остаются незамеченными для обывателей.

"Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Все". И когда рядом будет стоять человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что западные кураторы выделили миллионы долларов на то, чтобы развернуть в средствах массовой информации атаку против Беларуси.

"Запомните: всякие разговоры о том, что я или мои дети пользуются чем-то (благами от государства, за государственный бюджет) или я кого-то крышую и кому-то помогаю, а они мне где-то что-то дают или готовы дать, или мои деньги не то в арабских странах, не то еще где-то - чепуха полная. Сегодня невозможно это спрятать. Поэтому я всегда говорю: "Знаете, где мои "миллиарды" спрятаны? Забирайте. Хотите - дам расписку". Никому не верьте. Я никогда не был ворюгой, не позволю себе и своим детям. Никому не верьте. Это обычное нагнетание ситуации для того, чтобы настроить вас против меня. Я вас не предавал и никогда не предам, какие бы проблемы у меня ни были", - сказал Президент.

"Все непросто сейчас. Идем по тонкому льду, по лезвию ножа. И нам сегодня не нужен никакой раздрай. Поэтому вы сделали правильное решение. Сейчас ничего не надо делить. Сейчас надо выстроить систему. Потом соберемся, поблагодарим друг друга, и каждый будет заниматься своим делом, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Порядок должен быть, дисциплина. Растопырив пальцы власть никто не держит".

"Перед каждым из нас стоят непростые задачи, которые в условиях современного мира приобретают судьбоносное значение, в том числе и для Беларуси. Но время выбрало нас!" - резюмировал председатель ВНС.

На полях заседания VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко также ответил на вопросы журналистов.

Общаясь с представителями СМИ, Глава государства выразил уверенность, что Всебелорусское народное собрание как конституционный орган будет обладать силой.

"Мы никуда не денемся, чтобы политически доказать нашим врагам и недругам, что у нас истинная демократия. И я уверен, что из этого Всебелорусского народного собрания, конституционного органа, будет сила", - сказал Александр Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, Александр Лукашенко пояснил, что ВНС - это не надпрезидентский орган. "Это орган, который где-то там наверху в стороне, но не вмешивается в процессы, которые решает Президент, парламент, правительство. Это их дело. Да, часть полномочий, я их уже перечислял, переданы ВНС. Например, вопросы войны и мира", - сказал Глава государства.

Он отметил, что подобные важные вопросы ранее решались единолично Президентом, пусть и после тех или иных консультаций и обсуждения с другими должностными лицами и экспертами. "Но Президент подписывал военный указ, доктрину какую-то и так далее. И этим руководствовались. Могли бы и дальше так. Но вопросы серьезные, и их должны решать непосредственно представители народа. Поэтому это (ВНС. - Прим.) не подмена Президента", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что этот новый орган еще предстоит грамотно на практике вмонтировать в ныне действующую систему власти, чтобы не допустить неразберихи: "Радьков (Александр Радьков. - Прим.) блестяще сегодня сказал: "Его надо в наш политический быт вмонтировать". Вот, что очень важно. Не дай бог эти противоречия и столкновения. Тогда беда будет в обществе".

Глава государства в очередной раз ответил и на вопрос о предстоящей в 2025 году президентской кампании. Он подчеркнул, что при принятии окончательного решения он в первую очередь будет ориентироваться на мнение народа: "Если они решат, что я должен идти, - я пойду. И если люди решат, что будет другой (не банально, я это искренне говорю), я соглашусь".

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко высказал мнение, что американская помощь Украине нисколько не изменит ситуацию на фронте.

"Я же предупреждал: эти $60 млрд им дадут. Поигрались туда-сюда в демократию: "Ах, Конгресс!". Это единое мнение всех в Америке: они потихоньку эту нагрузку кладут на Евросоюз и НАТО, чтобы Россию сдерживать и утопить, чтобы разобраться с Китаем отдельно. Вот в чем смысл. Поэтому они будут давать немножко денег, пока все более-менее здоровые украинцы не разбегутся или не погибнут", - сказал Президент.

"Это нисколько, совсем не изменит ситуацию на фронте. Абсолютно не изменит. Дело не в деньгах, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Эти деньги надо еще освоить. Осваивать их будут в Америке. Как они освоят, непонятно. Но я знаю, как осваиваются деньги в России: сегодня Россия имеет мощнейший раскрученный потенциал. Я уже западников предупреждал по своим контактам: "Вы допрыгаетесь до того, что Россия, раскрутив свой экономический и военный потенциал, произведет столько оружия, что его некуда будет девать. Куда оно уйдет? Оно разойдется по всему миру. Вы этого хотите? Вы это получите". Но они же этого не хотят".

Глава государства отметил, что на Западе не хотят победы Путина в нынешнем противостоянии. По его словам, такие заявления звучат в его контактах с высокопоставленными чиновниками. "Я им говорю: "Хорошо, садитесь за стол переговоров, заключайте мирный договор. Если вы этого не сделаете, Путин точно победит". Вот и все", - рассказал Президент.

Александр Лукашенко добавил, что обсуждал выделение американской военной помощи Украине со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Главы государства, оба лидера знали, что такое решение будет принято. "Но что они решают при такой дороговизне на боеприпасы и прочее? Ничего не решают. И когда они еще их получат", - заметил белорусский лидер.

На вопрос журналистов, прописан ли механизм применения ядерного оружия в новой Военной доктрине, Александр Лукашенко ответил отрицательно: "Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано".

"Как-то обмолвился, что я утвердил указ, где прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия, и бомб, которые подвешиваются под самолет. Все это прописано, и понятно, как действовать и что делать. Но я сейчас об этом меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое не дай бог придется применить", - подчеркнул Президент.