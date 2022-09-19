Утвержден в новой редакции Устав Военной академии

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 19 сентября Указ № 333, которым Устав Военной академии приводится в соответствие с Законом от 14 января 2022 года "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании".

    В новой редакции Устава Военной академии определены дополнительные функции, направленные на обучение по образовательным программам высшего и научно-ориентированного образования, дополнительного образования взрослых, детей и молодежи. Уточняется порядок создания научно-методического совета академии, кафедр и факультетов, устанавливается возможность получения образования дистанционно.

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