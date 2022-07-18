Совещание по вопросам перспектив развития системы здравоохранения и постдипломной профподготовки врачей-специалистов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля собрал совещание, чтобы обсудить перспективы развития системы здравоохранения и вопрос постдипломной профессиональной подготовки врачей-специалистов.

Особый акцент Глава государства сделал на состоянии дел в здравоохранении в условиях санкционного давления: "Как бы мы тут ни говорили, страна подвергнута жесточайшим санкциям. Наверное, ни одно государство в мире, учитывая наши возможности, размеры, нашу экономику и прочее, не подвергалось таким санкциям. Поэтому сказать, что нет влияния этих санкций на систему здравоохранения, мы не можем. Хотя особо не кричим - сопротивляемся. Не просто сопротивляемся, а работаем. И вроде бы неплохо работаем".

На рассмотрение участников совещания был вынесен проект Указа, подготовленного Министерством здравоохранения, о переходе на новую форму постдипломной подготовки врачей - резидентуру.

"Мое отношение к любого рода нововведениям вы знаете. Во-первых, они не должны ломать сложившуюся систему, если она нормальная. Если система ненормальная, ее надо ломать, жалеть ничего не надо в этом плане. Но если мы говорим о том, что у нас нормальная система здравоохранения, гордимся ею, и последние наши телодвижения в области так называемого коронапсихоза и ковид-заболеваемости показали, что система работает, люди работают и работают неплохо, значит, система нормальная. Значит, мы ее ломать не собираемся", - расставил акценты Глава государства в начале мероприятия.

То есть речь не идет о коренных преобразованиях, а о совершенствовании системы подготовки кадров для медицины, уточнил Александр Лукашенко: "Обязательно надо совершенствовать, нельзя останавливаться. Если предлагаемые Минздравом новации связаны с совершенствованием, хорошо, давайте послушаем Министра, и он нам докажет, что это новый шаг вперед".

"Во-вторых, (новации. - Прим.), должны быть оправданы актуальностью и, скажем так, производственной необходимостью, - продолжил Президент. - Любое совершенствование должно созреть, и мы должны увидеть, что все, застопорились, дальше нельзя, надо предпринимать какие-то меры. На такой ли стадии здравоохранение находится, чтобы нам через резидентуру в данном узком направлении совершенствовать систему?"

Президент подчеркнул, что развитие медицинской сферы - один из приоритетов государственного строительства. "Давайте не будем скромничать. За последние годы белорусская медицина заметно шагнула вперед. И немало в этом направлении делается", - констатировал белорусский лидер. Он напомнил, что за последнее время, как бы ни было сложно, модернизировались и строились многие социальные объекты, в том числе и учреждения здравоохранения. Но в этой связи Глава государства подчеркнул, что бюджетные средства на эти цели надо использовать разумно, без излишних трат: "Давайте будем модернизировать ту или иную систему, в том числе и здравоохранение, но дворцы не будем строить. Мы не настолько богатые, чтобы строить не больницу, не лечебное учреждение, а дворец".

Вместе с тем, как отметил Президент, в этом вопросе важно сохранять баланс, чтобы не было, как в известном выражении про скупого, который платит дважды. В качестве примера Александр Лукашенко привел строительство в Минском районе компактного функционального здания клинического медицинского центра, где обслуживаются государственные служащие и могут получить высококвалифицированную помощь обычные граждане, и передачу в собственность Минску бывшего здания лечкомиссии.

"Надо очухаться, как в народе говорят, аккуратненько приструнить себя и строить только то, что надо. Потому что, когда строишь за бюджет, многие главные врачи (от них все идет) думают: "Это же не мои деньги, и даже не клиники. Это же из бюджета, откуда-то". Но если из бюджета возьмем, врачам потом повышать зарплату - за что? Учителям за что зарплату повышать? Пенсии как повышать? Поэтому надо поаккуратнее (с расходованием бюджетных средств. - Прим.). Музеев и прочих культурных центров настроили столько… И все они висят на бюджете. Никто же личные деньги не дает, и даже госпредприятия на содержание музеев, театров и кинотеатров не дают, все на бюджете висит. Поэтому нам надо здесь поаккуратнее", - ориентировал Президент.

Однако это ни в коем случае не означает, что не надо модернизировать, совершенствовать объекты здравоохранения, подчеркнул белорусский лидер. "Надо. Но до основания сносить ничего не надо, а надо приспосабливать то, что есть, потому что они (здания объектов здравоохранения. - Прим.) - в хорошем состоянии", - сказал Александр Лукашенко.

Важно также, что при модернизации учреждения здравоохранения всех уровней оснащаются современным дорогостоящим оборудованием. "Вот за этим надо смотреть в три глаза", - предупредил Президент.

В Беларуси, по его словам, полностью выстроена система оказания медицинской помощи на всех уровнях - от ФАПов до республиканских медцентров, активно внедряются высокотехнологичные методы диагностики и лечения. "Система создана, образование работает, врачей готовим. Сюда даже из Китая и прочих (стран. - Прим.) едут люди, чтобы получить образование. Значит, и система образования, по крайней мере по подготовке врачей, у нас неплохая. Если где-то плохо, то это недоработка ректоров", - заметил Глава государства.

Школа подготовки медицинских кадров в Беларуси основана на научных достижениях и огромном практическом опыте, констатировал Александр Лукашенко. За последние годы, по его словам, многое сделано в сфере практико-ориентированного обучения, развиваются симуляционные и смарт-технологии, работают университетские клиники. "В этой связи подготовка квалифицированных специалистов остается ключевой задачей и должна обеспечивать перспективные потребности отрасли", - обратил внимание Президент.

Характеризуя подготовленный проект Указа, он подчеркнул, что новации, конечно, нужны, особенно с учетом геополитических трансформаций в мире и санкционного давления. "Нам необходимо совершенствовать собственную систему, внедрять у себя все самое лучшее и передовое. Но не копировать слепо иностранные стандарты", - заявил белорусский лидер.

На совещании Александр Лукашенко отметил, что лучшие зарубежные образцы в различных сферах деятельности нужно перенимать и внедрять в Беларуси.

"Наука и практика сейчас весьма взаимозависимы, интернационализировано все, во всех сферах, в том числе и в здравоохранении. Лучшие зарубежные образцы надо тащить сюда", - сказал белорусский лидер. В качестве примера Глава государства привел китайский опыт, когда для обучения за границу направляется небольшое число специалистов, они перенимают зарубежный опыт и по возвращении внедряют его у себя на родине. "Они везде, где видят какой-то прогресс, направляют туда своих людей. Студент проходит у нас обучение и увозит весь белорусский опыт туда. А там уже под руководством компартии все разворачивают и смотрят: вот этот элементик возьмем, этот и этот. И мы так должны работать, - образно пояснил Александр Лукашенко. - Западные образцы, западный уровень там, где нам интересно (говорим западный, но сегодня уже и на Востоке можно научиться кое-чему), мы должны перенимать и тащить сюда. Вот это будет самая классная подготовка. И подбирать для этого людей".

Вместе с тем Президент предостерег от слепого копирования зарубежных образцов. Внедрять зарубежный опыт, по его словам, нужно с учетом национальной специфики, сложившейся практики, а не ломать под него устоявшуюся и стабильно работающую систему: "Нам это не нужно, у нас есть свой успешный опыт. Ибо будет, как в образовании: пытались нахомутать там с Болонским процессом". Тогда Глава государства предупреждал, что не нужно торопиться с присоединением к Болонскому процессу, хотя на этом многие настаивали, и сегодня оказалось, что нет для Беларуси в этом острой необходимости. "Ничего, работаем, и поток к нам не стал меньше для образования, - заметил белорусский лидер. - Поэтому ни в коем случае ничего не надо копировать. Надо базироваться на своих системах, если мы понимаем и признали, что они нормальные для нас, для нашего государства. Их ломать нельзя".

"Любые нововведения должны быть тщательно продуманы и не создавать каких-либо рисков", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Возвращаясь к вопросу постдипломной подготовки врачей и проекту Указа на эту тему, Президент сказал: "Если вы мне докажете сегодня, что жить без этого нельзя, ради бога, мы примем это решение. Но еще раз говорю: чтобы вы понимали, в какой ситуации мы находимся (ситуация непростая, неизвестно, что у нас будет), чтобы мы, понимая ситуацию, в которой живем, не окунулись в тот омут, который нам абсолютно не присущ и не нужен".

Особое внимание, по мнению Главы государства, следует обратить на то, как внедрение новой формы постдипломной подготовки врачей-специалистов отразится на системе здравоохранения в целом, на отдельных больницах, особенно в регионах. "Как это повлияет на кадровое обеспечение отрасли? Что мешает провести эту модернизацию в рамках действующей системы клинической ординатуры? Не потеряем ли мы лучшие достижения отечественной школы подготовки медработников, в данном случае в погоне за чужими лекалами?" - такие ключевые вопросы при обсуждении проекта Указа обозначил Александр Лукашенко.

Президенту во время совещания также было доложено о развитии системы здравоохранения в сложившихся условиях, о действиях правительства по импортозамещению и обеспечению медучреждений, о работе больниц и наличии комплектующих для высокотехнологичного оборудования, о поставках лекарственных средств.