Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 августа собрал совещание о развитии национальной системы образования.

Глава государства отметил, что в преддверии Дня знаний традиционно проходят встречи Президента с представителями сферы образования, чтобы сверить часы, заслушать доклады о готовности к новому учебному году. Однако в этот раз привычный формат мероприятия изменен - приглашен более широкий круг ответственных и заинтересованных лиц, которые знают систему образования изнутри.

Президент пояснил, почему принял такое решение: "В начале года мы значительно обновили Кодекс об образовании и правила приема в техникумы и вузы. В настоящее время проводится серьезная корректировка законодательства, прошла в обновленном формате вступительная кампания. Об этой работе сегодня скажут, как прошла вступительная кампания и какие выводы, как будем двигаться дальше. Но основные нововведения в соответствии с кодексом и правилами приема планируются с 2023 года. Скоро, фактически с началом учебного года, мы дадим старт новой вступительной кампании. Я хочу услышать от присутствующих, какова готовность системы образования, местных органов власти, высшей школы к этим нововведениям".

Александр Лукашенко подчеркнул, что главным принципом его политики в образовании остается справедливое отношение к каждому человеку и обеспечение равных возможностей для обучения.

"Правда, я так подумал над этим тезисом и сделал вывод, что как никогда раньше такие возможности есть. Особенно, что касается целевого направления ребят и девчонок для обучения в вузе. Целевое направление - это большая льгота. Те, кто неплохо занимались в школе, имеют возможность поступить вуз", - сказал Президент.

"Поэтому учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила", - заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что на предыдущем совещании в ноябре 2021 года, посвященном образованию, бывший министр Игорь Карпенко докладывал о приоритетных направлениях развития отрасли, которые в целом были поддержаны. "Новый министр Андрей Иванович (Иванец, Министр образования. - Прим.) получил хороший задел, но знаю, что по отдельным вопросам у него есть свое мнение. Это хорошо, - сказал Президент. - Мне очень важно услышать о вашем видении ситуации в системе, еще раз обсудить реализацию новых подходов к организации учебного процесса, итоговой аттестации выпускников школ, гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи".

Глава государства также указал участникам совещания на необходимость рассмотреть проблемные вопросы. "И такие вопросы, я уверен, имеются. Хотелось бы, чтобы они сегодня прозвучали. Присутствующих настраиваю на откровенный разговор. Если есть какие-то сомнения в принятых решениях и вы видите потенциальные проблемы, давайте сейчас их обсудим. Времени на раскачку практически нет. И в случае ошибки люди уже нас просто не простят. Сколько раз мы будем возвращаться к системе образования с точки зрения ее реформирования и совершенствования? Большая часть наших граждан так или иначе связана с системой образования. Это и есть основные темы для сегодняшнего обсуждения, на которых хотел бы сосредоточить ваше внимание", - подчеркнул Александр Лукашенко.