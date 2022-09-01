Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 сентября в День знаний встретился со студентами вузов и учащимися учреждений общего среднего и среднего специального образования. Открытый урок "Историческая память - дорога в будущее" Глава государства решил провести во Дворце Независимости.

На открытый урок пригласили несколько сотен молодых людей. Среди них стипендиаты специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладатели президентских стипендий, участники республиканских конкурсов научных работ, победители и лауреаты творческих международных и республиканских конкурсов, представители волонтерского движения, члены студенческих отрядов и другие.

Кроме того, на видеосвязи с Дворцом Независимости находятся пять ведущих региональных вузов, а прямая трансляция открытого урока ведется во всех учреждениях образования.

"Позволю себе начать с одной цитаты (поймете, кто это написал): "Разрастание культа личности Лукашенко, включая обязательство молодежи слушать его наставление перед началом учебного года, - вполне типичный элемент тоталитарных режимов", - неожиданно начал выступление Глава государства. - Еще урока не было, разговора не было, а уже тоталитаризм. Нам это знакомо, это во-первых. А во-вторых, сегодня не будет никакого тоталитаризма".

Как говорится, на злобу дня

Александр Лукашенко в первую очередь высказался, как он любит говорить, на злобу дня. Глава государства рассказал, что в стране уже собрано более 8 млн тонн урожая зерновых колосовых. "Есть возможность собрать 11 миллионов тонн зерна. Такого в стране никогда не было. Зачем нам зерно и хлеб, думаю, вам объяснять не надо", - добавил он.

Президент напомнил о своем недавнем посещении Белорусского оптико-механического объединения (с 2011 г. - холдинг "БелОМО"). Глава государства обратил внимание, что ведущие белорусские предприятия, несмотря на санкции, продолжают развиваться и осваивать современные технологии, за их продукцией выстраиваются в очередь зарубежные партнеры. Традиционные машиностроительные производства тоже загружены как никогда. "В который год мы под санкциями, но тем не менее спрос на продукцию гигантов машиностроения огромный", - заметил белорусский лидер.

В Беларуси заканчивают ввод в эксплуатацию атомной электростанции, строят биотехнологическую корпорацию, занимаются ракетостроением и производством космических спутников, а под Витебском создается кластер, где будут производить антивирусные препараты. "Почему я об этом говорю? Это суперновейшие технологии, которые доступны и которые могут делать только передовые и очень богатые страны мира", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Не расслабляется сейчас и армия, пограничники, милиция, спецслужбы, ведь обстановка вокруг Беларуси напряженная, добавил Президент.

Необычный экспонат

Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт - это первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать (процессоры, программное обеспечение), и создать этот компьютер. Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт", - заявил Глава государства.

Ноутбук создан на белорусском заводе "Горизонт". "Пощупав его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. У нас есть люди, которые (как американцы когда-то мне сказали, когда я создавал Парк высоких технологий) умеют творить невероятное. Выступая тогда на совещании у меня, американский специалист поднялся и говорит: если вы хотите что-то создать, можно во многих странах мира это сделать, если вы хотите создать что-то великое - поезжайте в Индию, но если хотите создать что-то невероятное - приезжайте в Беларусь", - поделился воспоминаниями Глава государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. "Вы можете сказать - ну понятно, тут же еще и импортные составляющие. Но во всех самых лучших компьютерах нет полностью комплектующих только одной страны. То есть это собрание сочинений всей планеты. Такие суперсовременные вещи не делает (полностью. - Прим.) ни одна страна. И не потому, что, к примеру, американцы или китайцы не могут это сделать, а потому, что в этом нет никакой необходимости. Наука весьма интернациональная, и то, что она создает, тоже является интернациональным продуктом", - обратил внимание он.

"У вас возникает вопрос: к чему Президент на этом уроке все перечислил: от зерновых до суперкомпьютеров. Уважаемые друзья! Таким образом наш народ, мы с вами пишем свою историю", - резюмировал Президент.

О противоречивой, но значимой для Беларуси личности

"В истории всегда есть место подвигу и личностям. Меня вчера поразил один интересный факт, - отметил Президент. - В самом начале как прелюдия к сегодняшнему разговору… захватил с собой вещественные доказательства. Вчера старший сын мне принес это все".

Глава государства показал несколько наград, которые взял с собой: "Вот здесь звезда Героя Социалистического Труда советских времен, к этой звезде тогда вручали орден Ленина, вот это - знак народного писателя, а это орден Трудового Красного Знамени. Это все принадлежит, ну, надеюсь, известному нашему писателю Василю Быкову. Что меня в этом поразило? Вот эти (награды. - Прим.) кто-то из родственников и прочих на рынке продавали за $30", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Василь Быков - значимая фигура в белорусской истории. "Неоднозначный человек, я это хорошо знаю. Его нет сегодня, - отметил он. - Но он всегда ценил вот это. Это просто так не дается. И это все перечеркнуто. Это дело родственников, а мы не имеем права забывать наших людей, пусть даже неоднозначных, но отмеченных когда-то нашей историей".

Об открытом уроке

Александр Лукашенко в первую очередь поздравил учащихся и педагогов с началом нового учебного года. "Для многих из вас это год прощания со школой, а кто-то делает первый шаг к выбранной профессии или стоит на пороге своей трудовой деятельности. В любом случае в вашей жизни наступает переломный и судьбоносный период, очень важный период. Советую вам быть аккуратными, осторожными и очень внимательными - не только в своей жизни, но именно в эти переломные периоды, потому что можно наделать ошибок, которые потом будет очень трудно исправить", - сказал Президент.

"Этот праздничный день тоже особенный. И для вас, и для меня. Вы знаете, что я всегда нахожу время, чтобы по традиции в День знаний встретиться с педагогами, школьниками, студентами. Но впервые я сегодня никуда не поехал. Не так давно на встрече с пионерией здесь вы озвучили, на мой взгляд, очень интересное предложение провести первый открытый урок нового учебного года именно здесь, во Дворце Независимости. Я это предложение принял. Урок так урок, но по всем правилам", - добавил Глава государства.

Он напомнил, что в свое время провел не один урок и прочитал не одну лекцию. В День знаний в статусе Президента Александр Лукашенко выступал в БГУ ровно 19 лет назад. И многие поднимаемые с тем поколением темы, отметил он, актуальны до сих пор.

"Как и тогда, сегодня мир охвачен событиями, которые требуют своевременного разъяснения позиции государства. Позиции, основанной на многовековом опыте разных поколений белорусов, на их историческом выборе, на подвигах наших предков, на примерах истинной любви к своей земле", - заявил Президент.

Первый вопрос - замдекану исторического факультета БГУ

Президент подчеркнул, что урок будет проведен по всем правилам и во время него он намерен задавать вопросы участникам мероприятия. У Главы государства на столе даже оказался своеобразный учительский журнал. "Сегодня начинаем работать. Тема урока всем известна. Прежде чем я выскажу свою позицию, послушаем вас. Я никого не предупреждал, какие будут заданы вопросы. Прошу всех быть готовыми на эти вопросы отвечать: по-своему, так, как вы понимаете. Говорите так, как вы думаете", - сказал Глава государства.

Первый вопрос Александр Лукашенко задал заместителю декана исторического факультета БГУ: зачем белорусам хранить историческую память? "Без истории невозможно построить будущее. Все мы знаем, что история - это наставница жизни. Для того чтобы мы могли воспитать будущее поколение, патриотов своей родины, они должны знать, какие светлые или не совсем светлые страницы истории были у нашей республики. Без исторической памяти невозможно воспитать действительно патриотов", - ответил Александр Бурачонок.

У Зои Виноградовой, учителя истории Минской международной гимназии, члена авторского коллектива по подготовке учебных пособий по истории, Глава государства не мог не спросить, проводится ли красной линией в учебниках вопросы исторической памяти белорусов.

Педагог ответила утвердительно. Вместе с тем она заметила, что поработать еще есть над чем. "Учебники белорусскоориентированны, они для наших учащихся и для нашей истории. Возможно, надо усилить некоторые вопросы, которые появились буквально два-три года назад, а некоторые возникли прямо сейчас, - сказала Зоя Виноградова. - Наши учебники должны быть о добре, гуманизме. Наши учебники не должны учить превосходству. Наши учебники должны говорить о той истории, которая была. Главное в "Истории" научить человека уважать те поколения, которые жили другой жизнью: гораздо более сложной".

Свой вопрос Александр Лукашенко задал и заместителю директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Станиславу Юрецкому: "Лично для вас как ученого, человека продвинутого наша история - это что?"

"Для меня история - это история моей семьи в контексте истории моей страны. То есть это те исторические события, которые прошли в целом через всю нашу нацию и отразились на моей семье, - ответил ученый. - История Беларуси - это история наших семей".

"Чем вы гордитесь в нашей истории?" - поинтересовался Глава государства у молодых ученых и школьников.

Аспирант Брестского государственного университета Сергей Жук заявил, что гордится первым символом независимости - Софийским собором в Полоцке - и историей своей семьи. А учащаяся Мачулищанской средней школы, участница и победительница исследовательских конференций и олимпиад по обществоведению Виктория Шайкина рассказала о трогательных встречах с ветеранами Великой Отечественной войны. "Я в первую очередь горжусь нашим народом, всеми людьми, которые это прошли", - ответила школьница.

Президент посчитал ответ ученицы слишком общим и уточнил: "Ты что можешь в актив нашей истории записать? Чем наш народ может гордиться?"

"Наш народ может гордиться своей силой воли, своим мужеством, с помощью которых проходил через все испытания в прошлом", - сказала Виктория.

"Если бы не было у нашего народа силы воли и мужества, как нас терзали между Востоком и Западом, и сейчас это актуально, мы давно бы уже исчезли с этой карты. Однако мы еще на месте и живем", - поддержал школьницу Глава государства.

Успехи белорусов, начиная от библии Франциска Скорины и заканчивая БЕЛАЗами, с Президентом обсудил и учащийся Витебского кадетского училища Захар Овчинников. "Як бы не цiснулi нас з Захаду, беларусы заўсёды iмкнулiся захаваць сваю ўнiкальнасць. Я ганаруся ўсiм нашым народам, людзьмi, якiя праслаўлялi нашу зямлю", - заявил кадет из Витебска.

"Калi ласка, адкажы на адно пытанне: а для цябе асабiста Вялiкая Айчынная вайна i развал Савецкага Саюза - гэта што? Як ты разумееш гэта?" - поинтересовался у школьника Александр Лукашенко.

Захар Овчинников отметил, что война стала большой трагедией для белорусского народа, но люди благодаря своему мужеству смогли освободить свою землю и разбить самое страшное зло в Европе. "Гэта страшна, што загiнуў кожны трэцi. Я працаваў са спiсамi ахвяр - страшна", - добавил он.

Распад СССР кадет назвал противоречивым событием. По его мнению, в советском периоде для Беларуси были как плюсы, так и минусы. Развал Советского Союза также можно трактовать по-разному. В этом событии, признался учащийся, он еще пытается разобраться.

"Так кто же мы и откуда?"

Допросил Президент и, как он выразился, "вредного преподавателя университета". Им оказался депутат Игорь Марзалюк.

"Так кто же мы и откуда?" - спросил Александр Лукашенко.

"Мы из исторической Руси, из единой купели восточнославянской. Мы - сердце славянской Европы. Древнеславянский язык, исходная матрица славянская - она как раз из Беларуси. Мы вместе с побратимами создали древнейшее государственное образование", - ответил историк.

По словам депутата, белорусы должны гордиться тем, что ген предательства в народе был минимален и в самых сложных ситуациях белорусы оставались людьми. "Мы должны гордиться мужеством своего народа, его духовностью. Беларусь - это страна добрых людей. Мы - страна героев, а не страна предателей", - подчеркнул Игорь Марзалюк.

"Давайте будем искренними. Как у каждого человека, так у каждого народа были плохие времена, были и косяки. Отец Федор, любой народ имеет свои недостатки. С вашей точки зрения, а что было плохо в истории белорусского народа?" - спросил Президент у Федора Повного.

После аллегорической прелюдии священник отметил: "Мы сегодня очень много говорим о духовности и патриотизме. Но внятного ответа я не получаю. Всего два слова - духовность и патриотизм. Что имеется в виду? Истинный патриотизм сопряжен с духовной жизнью человека и исторической правдой. Нельзя скрывать одни факты и размахивать другими. У каждого времени есть свои достижения и ошибки. Без духа начинается национализм, а без правды - восхваление национализма".

"Духовность - это жизнь в духе. А дух жив, когда преодолевает плоть - выгоду, привычки, неуемные желания. Человек именно духом выбирает честь, а не деньги. Родину, а не комфорт. Для духа важнее быть, чем иметь", - подчеркнул Федор Повный.

О науке, служащей интересам Беларуси

"А еще?" - видимо, не совсем остался удовлетворен ответом Президент.

"Образование всегда создавалось для ретрансляции ценностей. Каких - это испокон веков решает власть. Хорошо, если своя, а, простите, не забугровая. Нет и не было нейтрального образования, развивающегося вне государственных интересов. Нет и не было обществ без идеологии и нравственной морали. Если такое вдруг случалось, это была предсмертная агония. Сейчас, когда в мире фактически идет необъявленная третья мировая война против человечества и человечности, наша система образования просто обязана пересмотреть даже на уровне предметов транслируемые ценности, вплоть до создания новой науки, не просто учебников", - заявил Федор Повный.

Священник напомнил, что в 1990-х поменялись предметы в вузах. Остались лишь точные науки, ведь уравнения не переделаешь. "Все другие подчинились либеральным ценностям "господ", решающих судьбу мира. Дерзну пожелать, чтобы каждый, кто работает в вузах, включился сам и вовлек молодых людей в активную работу по созданию науки, служащей интересам Беларуси, не прислуживающей, не обслуживающей, а творческой, стремящейся возвеличить страну и народ, обеспечить процветание, сохранить и транслировать исконно традиционные ценности. Только просьба - не ищите ничего дельного в язычестве. Оно характерно либо для сознания младенца, либо вымирающего вида", - добавил он.

"Я подумаю над вашим предложением и над людьми, которые этим займутся. Будьте тоже готовы к этому", - ответил Александр Лукашенко.

Президент заметил, что "косяков" в истории любого народа хватает. "Кто-то начинал войны", - отметил он.

Глава государства привел пример Германии: "Самое страшное, угробили столько людей". Есть мнение, что на планете в ходе Второй мировой войны погибли порядка 50 млн человек. Но Президент считает, что цифры могут быть гораздо больше. Ведь только в Советском Союзе, по последним данным, погибли около 30 млн, если не больше. Миллионы человек потерял Китай и другие государства.

"Думаю, что мы где-то под 70, а может, и больше тогда потеряли", - сказал Александр Лукашенко.

Он констатировал, что в послевоенные годы власти, возможно, не очень хотели засвечивать большую цифру потерь. "Потому что это неприятно для руководства, что гибнут у тебя люди. Война - это не только плохо для тех и это недостаток тех, кто нападал, как фашистская Германия во главе с Гитлером. Это и наш большой недостаток. Мы должны согласиться с тем, что не все сделали, чтобы предотвратить Великую Отечественную войну", - считает Президент.

Вместе с тем Глава государства обратил внимание, что сейчас уже трудно судить, как было точно. Ведь всегда над конкретными событиями есть политический налет. "Поэтому трудно порой влезть в эту историческую седину и оценить те или иные события", - сказал он.

Завершая первую часть урока, Александр Лукашенко признался, что во время всего разговора ловил себя на мысли, что не только белорусские ученые, но и молодые люди могли прочитать лекцию на обсуждаемые темы. "Будущее будет, наверное, в надежных руках", - подытожил он.

О диалоге поколений

"Диалог поколений - это всегда очень интересно. Он ведется всю жизнь и каждый день. И у вас дома, и у меня, как вы догадываетесь. А сегодня с учетом формата встречи он, можно сказать, прозвучит на всю страну. Понимаю, что вы очень разные, у каждого есть свое мнение, ваше гражданское мировоззрение почти сформировано. Хотя, поверьте, не окончательно. Судьба не раз откорректирует многие взгляды на жизнь и не раз заставит вернуться к прожитому", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что его задача как Президента поделиться с молодыми людьми не знаниями историка по первому образованию и даже не личным взглядом на события сегодняшнего дня, а прежде всего политическим опытом. Поэтому тема сегодняшнего открытого урока и звучит так - "Историческая память - дорога в будущее".

"Мы уже отметили, что без того, что мы прожили, без нашей истории, будущего не будет. Даже не будущего: мы сегодняшние события не сможем оценить, не зная нашей истории. Она (тема урока. - Прим.) актуальна и в контексте Года исторической памяти, и в контексте последних событий в Беларуси, вокруг нас, в Украине, России, да и в мире в целом, - заявил белорусский лидер. - Меньше всего хотелось бы, чтобы наше с вами общение превратилось в классическую лекцию. Поэтому я и начал наш разговор как урок".

"Где наши корни?"

Александр Лукашенко пояснил, что не просто так задает этот вопрос. На эту тему, заявил Глава государства, его натолкнули недавние заявления канцлера ФРГ о якобы разговоре с российским Президентом о белорусской государственности и суверенитете.

Говоря об истории белорусской государственности, Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо максимально объективно подходить к оценке тех или иных страниц истории и деятелей разных лет. Он, в частности, упомянул о пресловутых 30-х годах в Советском Союзе. Глава государства признал, что дыма без огня не бывает, но что именно и почему происходило в то время, окончательно и доподлинно никто до сих пор не знает. Дело в том, что на давних событиях всегда лежит политический налет и то, как те или иные вещи пытаются представить в последующем, подчеркнул Президент.

С другой стороны, он обратил внимание на достижения, которые были в годы Иосифа Сталина и Лаврентия Берии. Одно из них - разработка в СССР ядерного оружия. "Ядерного оружия, которого я вообще не приемлю, ненавижу, но которое - оружие сдерживания. Нас бы давно перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа ядерного оружия. А это Сталин и Берия", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому оплевывая те или иные страницы истории, тех или иных людей, надо быть очень осторожными", - призвал белорусский лидер.

Он согласился с мнением священнослужителя Федора Повного, что к подобным оценкам всегда надо подходить с добром. "История - наука сложная, процесс очень сложный. Но быть надо всегда максимально объективным. И надо быть духовным и правдивым", - уверен Президент.

"С высоты сегодняшнего дня я хотел бы задать вопрос: где наши корни? Что мы должны понимать, когда открываем Основной закон, - наши корни очень древние. И с этих позиций нас никто не может упрекнуть, что мы из ниоткуда, что у нас нет этих корней, что мы не имеем права на свое государство, на свой суверенитет и независимость. Наши предки построили первое государство - Полоцкое княжество - еще в десятом веке. Эта святая земля - колыбель белорусской государственности, - заявил Александр Лукашенко. - В Полоцке, который был одним из трех ключевых центров Древней Руси наравне с Новгородом, Киевом (а позже и другие княжества появились), продолжительное время правила своя династия, в то время как на других землях княжили киевские ставленники. То есть этот исток нашей государственности уже отличался своей независимостью".

Еще одно древнейшее государство на белорусских землях - Туровское княжество. Да, политически оно было больше связано с Киевской Русью, но имело особый статус, обратил внимание Президент. "В Киевской Руси так ценили Туровское княжество. Очень ценили. В нем правили будущие наследники киевского престола. Это был духовно-культурный просветительский центр на наших южных землях, - напомнил он. - Вы изучали жизнеописание Кирилла Туровского - выдающегося восточнославянского просветителя, Златоуста. Его поучения были широко известны на славянских землях и за пределами Древней Руси".

Белорусы также гордятся тем, что в их роду была великая женщина Евфросиния Полоцкая - первая белорусская святая, просветительница и политик. Она обладала правом личной подписи документов, имела свою печать. "Много ли вы знаете в истории той эпохи женщин, которые могли себе позволить вести дипломатическую переписку с правителями-мужиками? К ней прислушивались. А главное - она посвятила свою жизнь великой миссии - утверждению на погрязших в междоусобицах восточнославянских землях мира, - напомнил Александр Лукашенко. - Это тоже очень важно для нашего народа - когда наши правители у истоков радели за мир".

И в этой миссии корень белорусского миролюбия и добрососедства, которые являются частью менталитета народа, определяют политику современной Беларуси, подчеркнул Президент.

О "христианских ценностях" и славянском братстве

Александр Лукашенко отметил, что XI-XIII века были сложнейшими временами: в Древней Руси шла борьба за власть и деньги, и уже тогда этот внутренний разлад пытались использовать враждебные славянам силы на Западе.

"И предлог у них тогда тоже был благовидный: несли "христианские ценности". Как? Как умеют, как делают это сейчас, - огнем и мечом. И что помогало нашим предкам выжить в этой сложнейшей геополитической ситуации? Славянское братство, единство. Четкое понимание, где враг, а где брат", - заявил Глава государства.

Президент напомнил, что славянские народы перед лицом внешней угрозы, отбросив обиды, прекратив распри, становились плечом к плечу для защиты общего дома. Так создавалось Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское.

"Так чье же государство было ВКЛ?"

Сейчас ведется много споров, кто стоял у истоков создания ВКЛ. Президент ранее уже заявлял, что литовцы приватизировали наследие этого великого государственного образования. Сейчас Александр Лукашенко предложил посмотреть, что же в этом княжестве было литовского.

"Язык - наш. На нем же написана конституция - Статут. Главенствующая вера - православие. Территория - белорусские, украинские и частично русские земли. Причем белорусские земли и белорусский этнос были государственнообразующие. Народ - более 80% наш. Это славяне. И все это - территория, народ, язык, культурные традиции - есть основные атрибуты государственности. Нет суверенитета без этих атрибутов. Нашей белорусской государственности. Именно в данный период сформировалась белорусская народность", - обратил внимание Президент.

Глава государства заметил, что в то время, когда в Западной Европе господствовало римское право, предки белорусов жили по своим законам, не шли за европейской модой. А у литовцев в это время вообще не было письменности. "И кто там кого завоевал, как некоторые говорят? Мы сами были хозяевами на своей земле", - подчеркнул белорусский лидер.

О героическом подвиге древних предков

"Именно славянская сплоченность помогла остановить германскую агрессию более чем на 500 лет - полтысячелетия. Именно Оршанская, Мстиславская хоругви вместе со Смоленской проявили особую стойкость и мужество на поле Грюнвальдской битвы. И написал об этом, обратите внимание, польский историк Ян Длугош. Написал по историческим меркам почти по следами битвы, всего лишь через несколько десятилетий", - заметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, еще предстоит оценить по достоинству этот героический подвиг белорусских предков. "И я убежден, что наши историки, может быть, уже и вы, получив соответствующее образование, это обязательно сделаете", - сказал он.

Дальше история была еще интереснее, отметил Глава государства: вчерашние союзники по Грюнвальдской битве предали белорусов или, выражаясь современным языком, подставили. В ходе Ливонской войны правящая элита Польского королевства столкнула лбами ВКЛ и Русское царство.

"Особый такой нюанс в нашей и русской истории: всегда нас обманывали, всегда нас сталкивали. А почему? Историкам надо ответить на этот вопрос. Это очень важно с духовно-нравственной точки зрения. Польша захватила украинские земли и заставила Великое княжество Литовское подписать Люблинскую унию. Уже тогда им была нужна наша земля. Эта идея до сих пор будоражит умы польских элит, - убежден Александр Лукашенко. - Ничего не имею к польскому народу, никаких претензий. Пока. Вы знаете нынешних политиков, у которых в голове кипит".

О созданной на предательстве Речи Посполитой и ее крахе

"И вот ответьте себе: можно ли создать на обмане, предательстве, угнетении народов прочное государственное образование? Конечно, нет", - сказал Президент.

Но именно так и была создана Речь Посполитая. По словам Александра Лукашенко, она ярчайший пример того, как нельзя строить союзное государство. "Хотя и в том союзном государстве, насколько мне известно, было достаточно самостоятельным, очень самостоятельным образование и очень продвинутым. Нельзя забирать у народов-союзников их язык, культуру, веру, унижать их достоинство. А все это было в Речи Посполитой. Ведь на чем держится государство? На народе. И на что можно рассчитывать, когда часть народа унижена, общество духовно и культурно расколото?" - спросил Глава государства.

Президент обратил внимание, что с такой внутренней политикой Речь Посполитая не могла быть прочным государственным объединением и пришла к краху: "Как начали, так и закончили - разделами земель между соседями".

"А что белорусам дал период Российской империи?"

Александр Лукашенко констатировал, что для дискредитации этих времен местными и зарубежными русофобами приложено немало усилий. Но объективно именно в этом государстве белорусы сформировались как нация, заявил Президент.

"Наши предки были частью триединого государствообразующего народа империи: великорусы, белорусы и малорусы. Другими словами, русские, белорусы и украинцы. В Речи Посполитой, если бы не ее разделы, нас ждал национальный крах. В лучшем случае мы бы сегодня называли себя православными поляками, как десятки тысяч современных жителей Белосточчины, - обратил внимание Глава государства. - Российская империя тоже была нашей страной. Мы знали, что живем на своей земле, и в 1812 году сражались за нее против войск объединенной Наполеоном Европы".

Президент в то же время признал, что и в Российской империи для белорусов было много недостатков: "Сразу хочу оговориться, в Российской империи не все было "в шоколаде" для белорусов. Было очень много недостатков, было очень много тяжелых периодов".

А Европа, заметил Александр Лукашенко, тогда традиционно несла свои ценности: мифическую свободу, равенство и братство. "Опять мечом и хитростью, играя на грезах ополяченной шляхты о восстановлении польского государства (они всегда мечтали об этом). Но наши предки воевали не за Речь Посполитую, а за свое Отечество вместе с русской армией. И эта война для нас и для русских - отечественная, что бы там ни говорили либеральные прозападные историки", - подчеркнул Президент.

О кнуте польских панов и БНР - государстве на бумаге

Чуть больше века минуло - вновь на многострадальную белорусскую землю пришла война. "Первая мировая. "И опять с Запада. К этим бедам добавились революционные потрясения, оккупация, экономическая разруха. А что наши соседи в лице польских элит? Развязали польско-советскую войну, опять с той же идеей - прихватить кусок наших земель. И ведь почти удалось", - отметил Александр Лукашенко.

Он напомнил, как практически 20 лет белорусский народ был разорван по живому Рижским мирным договором: "В Западной Беларуси наши предки снова оказались под кнутом польских панов: полонизация, конфессиональный и социально-экономический гнет".

"Удивительно, как мы выжили в этом водовороте событий, более того, начали строить свою национальную государственность. И замечу: на советской основе, а не под сапогом кайзера, как это пытались сделать отдельные деятели БНР, которая так и осталась государством на бумаге", - отметил Президент.

"А что вы знаете про советское время?"

В противоречивое и смутное время Беларусь стала одной из республик - основательниц Союза Советских Социалистических Республик - мощнейшего государственного объединения, которое стало реальной альтернативой западному капиталистическому мироустройству. "Мы рядом, мы - равные среди других", - акцентировал внимание Президент.

Он отметил, что неглубоко погружался в эти БНРовские события, когда "катавасия эта вся происходила": "Но что меня поразило: везде вот эти лидеры (БНР, до них и после них какой-то период) выискивали что-то для себя, видели себя, делили власть, грызли друг друга и тому подобное. И это прекратилось с созданием советской империи - Советского Союза. А что было делать России, Кремлю, Москве, которая все-таки собирала эти народы? А надо было показывать. Что им лучше в Советском Союзе".

Президент подчеркнул, что до Великой Отечественной войны в СССР было немало сделано для Беларуси, страна возрождалась, хоть, как и всегда, были недостатки и даже системные ошибки. Одна из таких системных ошибок - выстраивание военной стратегии в условиях угрозы войны. Александр Лукашенко считает, что далеко не все было сделано, чтобы если не предотвратить войну, то более эффективно отразить удар немецко-фашистской армии и сделать ее продвижение крайне затруднительным.

"Мы почему в течение нескольких месяцев допустили, что немцы прошли как горячий нож через масло через Беларусь и подошли к Смоленску и к Москве? Почему накануне войны в расквартированных в Беларуси сильнейших военных округах (Белорусский, Киевский) все офицеры ушли в отпуск? Почему такая расслабуха была в этот период времени? Мы же видели, что происходило. И разведка информировала высшее руководство страны. Тот же Зорге называл из Японии конкретную дату войны. Мы почему устроили это головотяпство и не обращали на это внимание? Почему за сутки немцы, преодолев нашу границу, вырезали всю охрану, в Беларуси прежде всего, мостов железнодорожных и обычных мостов (там Красная армия охраняла). Всех перерезали, в форме Красной армии встали охранять эти мосты. Если бы мы уничтожили эти мосты, немцам лесисто-болотистую местность Беларуси было бы непросто преодолеть с их техникой. А они прошли по дорогам. Потому что мы допустили головотяпство. И нам это стоило миллионов жизней", - перечислил факты Александр Лукашенко.

Он отметил, что в своей истории белорусские земли вынужденно оказывались театром военных действий между Западом и Востоком, и люди вели, по сути, не свою войну.

"Следующий вопрос. А что вы знаете про это советское время? Почему я спрашиваю? Потому что за годы перестройки и развала Советского Союза на этот период вылиты ушаты грязи, - констатировал белорусский лидер. - Все было. Оплевана была и Великая Победа, великие достижения в культуре и искусстве, прорывы в науке, технике. Результат налицо - Советский Союз развален, память о нем опорочена".

"А ведь это была страна, которую строили наши деды и прадеды, которую уважали в мире, с которой считались и достижения которой - такие, как первый полет в космос, создание первого ядерного реактора, первой ЭВМ и многие другие - потрясли мир. Мы были в этом плане лидерами, - заметил Глава государства. - Более того, ни один вопрос в мире не решался без Советского Союза. Невозможно было представить, что где-то могла начаться война без одобрения или молчаливого согласия советской стороны. Американцы думать боялись, что в нее могут на противоположной стороне ввязаться советские войска. И эта двуполярность балансировала планету".

Именно в советское время были возвращены белорусские территории, а уже в современной Беларуси вернули в календарь важную дату истории - 17 сентября 1939 года - День воссоединения белорусского народа после десятилетий польской оккупации. "Теперь это наш День народного единства, который мы скоро будем отмечать. Потому что мы все помним", - сказал Президент.

О Второй мировой и Великой Отечественной войнах

"К счастью, по крайней мере, мы, белорусы, сохранили историческую память и правду о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Мы помним беспримерный героизм многонационального советского народа, благодаря которому выстояли в этих страшных испытаниях. И не забыли, что именно западные демократии вырастили нацистского монстра - фашистскую Германию, чтобы сокрушить Советский Союз. А потом и завоевать весь мир, покрыть коричневой чумой. Это трагичная страница нашей истории. Белорусский народ пережил настоящий геноцид. Его масштабы нам еще предстоит осмыслить, оценить и представить миру", - заявил Александр Лукашенко.

В этой связи Президент спросил у молодых людей, все ли из них знают имена героев, остановивших нацистскую машину смерти, знают ли, в честь кого названы улицы в населенных пунктах.

Только среди уроженцев Беларуси 73 полных кавалера ордена Славы, 449 Героев Советского Союза, в том числе 4 дважды Героя: Иван Якубовский. Степан Шутов, Павел Головачев, Иосиф Гусаковский. "Про своих сверстников-героев вы точно должны знать: Ефросинья Зенькова, Зинаида Портнова, Марат Казей, Борис Цариков и другие", - продолжил Глава государства.

Об оценке советского периода

"Что касается оценки советского периода в целом. О чем умалчивают неолиберальные элиты? О том, что именно в советское время был сформирован экономический, социально-культурный, научный потенциал, за счет которого и по сей день живут и развиваются многие постсоветские страны. И мы тоже. И скажите: что, мы должны были разрушить все это? Так, как сделали наши соседи по указке западных советчиков?" - поставил вопрос белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что стал "тоталитарным диктатором", когда отказался проводить политику и писать учебники под диктовку Запада: "Это уже мой период - середина 90-х после распада Советского Союза - когда к нам толпами приезжали в тоталитарное государство и предлагали мне. Деньги давали. Сорос первым приехал, деньги привез на историческую правду, на учебники и так далее. Я ему честно и искренне сказал: господин Сорос, вы больше к нам не приезжайте, я не буду проводить эту политику. И вот тогда я стал тоталитарным диктатором, тогда я стал ненавистным. И наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели писать сами свои учебники. За то, что мы сами хотели выстраивать свою жизнь, быть суверенными и независимыми".

Он предложил посмотреть на современные Прибалтику, Украину, где заброшены заводы и фабрики, навсегда утрачены уникальные компетенции и навыки: "А были они по своему развитию вровень с Беларусью, а кое в чем и превосходили. Особенно Украина. Почему? Потому что они стали рынками сбыта продукции западных производств и дешевой рабочей силой для их корпораций. Сегодня хоть засуха в Европе, а там, где клубника выросла, переживают, что не хватает рабочих рук. Раньше из Украины эти бедолаги ездили и собирали эту клубнику в западных странах, а сегодня рабочих рук не хватает. А я не хотел, чтобы народ ездил туда в рабство. Кто поехал, мы же не держим".

"И чем эти люди отличаются от туземцев в европейских колониальных империях? Эти литовцы, часть украинцев (их больше трех миллионов в результате этой операции туда хлынуло). Только тем, что надели на себя нацистские мундиры и воюют с памятниками, которые не могут ответить. Памятники безмолвны, но мы-то живые люди. Мы должны на это реагировать".

Подобные вещи - война с памятниками и не только - начиналась и в Беларуси, но в 90-е удалось это остановить. "Это и у нас намечалось. После распада Советского Союза и нескольких лет правления здесь наших нацменов (иначе их не назову), это все начиналось. Улицы переименовывали, декоммунизация, люстрация и прочее. Народ начали резать и делить. И я знаю, чего мне стоило и некоторым здесь присутствующим остановить это все. И как показал 2020 год, мы еще не все сделали", - сказал Президент.

О трех братских народах, которых столкнули лбами

Александр Лукашенко продолжил открытый урок современными событиями вокруг Украины и регионе в целом. "И что теперь? К сожалению, живем и не знаем, что будет завтра. Война у порога. Как не единожды в нашей истории, так называемые западные партнеры столкнули лбами три братских народа - белорусов, русских и украинцев. Но это нас не красит. А мы что, у нас что, мозгов нет или не было? Почему мы позволили нас столкнуть? И опять на горизонте - кто - те же польские элиты. А за их спиной 55, по-моему, уже государств. Пользуясь ситуацией, воссоздают новую Речь Посполитую. Уже юридически оформили свои особые привилегии в Украине", - отметил он.

Александр Лукашенко напомнил о своем прежнем высказывании, что украинцам в ближайшее время придется прекратить бойню с Россией и просить помощи в защите от полонизации. "От этого тихого, хитрого движения на Восток с территории Польши и других государств, чтобы эту Украину порезать на куски", - сказал Глава государства.

Президент констатировал, что ныне Польше и Украине по пути, и все выглядит так, будто Польша "забыла" про свои территориальные претензии к Украине, про Волынскую резню, а Украина простила все, что поляки творили на своих, как они и сейчас считают, восточных "крэсах".

"И на этом пути польское правительство наживается на беженцах, усиливает свой вес в Европе. Украина же падает в бездну. Украинский народ банально грабят. Все повторяется. Как в Первую мировую и Великую Отечественную, из Беларуси эшелонами вывозили лес, торф, скот, зерно, так из Украины сегодня везут чернозем, зерно и другие ресурсы. Куда? Думаете, кормить бедную Африку, как они говорят в СМИ? Нет, все это везут в богатую Европу", - заметил Глава государства.

"А что такое Европейский союз?"

"Новый вопрос: а что такое Европейский союз? В так называемых независимых источниках вам рассказывают, что это объединение суверенных государств. Я вас умоляю. Ковид показал, когда принимались решения по закрытию границ, введению локдауна, распределению между странами помощи, кто главный и у кого какие права. А главный даже не в Брюсселе, где якобы политический центр Евросоюза. Гегемон находится за океаном. Он думает, что Атлантический океан защитит от всего, и они там отсидятся, как было всегда" - сказал Президент.

"Хотя, точнее сказать, находился. Мир уже не будет прежним. США больше не монополист на принятие решений за другие страны и континенты. Однополярный порядок рушится, и возникают новые центры силы - это и Китай, и Индия, Россия, страны Ближнего Востока, Латинской Америки. Мир просыпается", - заметил белорусский лидер.

О мировом террористе

По словам Александра Лукашенко, пытаясь удержать контроль, из мирового полицейского США превращаются в мирового террориста: "Они все разрушают, что и является явным признаком кризиса и слабости. Мы это наблюдаем в сегодняшних истериках - афганской, украинской, тайваньской и прочих. Это не политика. Это мародерство, причем по всему миру".

Страдают в том числе и самые преданные, готовые выполнить любую волю хозяина сателлиты, отметил Глава государства.

"Западной Европе внушают, что она является субъектом большой политики, но эта субъектность оборачивается многократным ростом цен на энергоносители, рекордной инфляцией. Фактически Европа стоит на пороге мощнейшего за всю современную историю продовольственного кризиса. Бог есть. Он их наказал вот этой жестокой засухой, а сейчас жуткие штормы и наводнения, - констатировал Александр Лукашенко. - Кушать нечего, а они в это время все равно давят. Забор выстраивают между Западом и Востоком по границе Беларуси. Война до последнего прибалта и до последнего украинца".

О том, что будет дальше в Украине

"Знаю, что многие из вас задаются вопросом: а что дальше, а что будет с Украиной? Это же рядом. И дело не в том, что рядом. Это же наши люди. И дело не в том, что они славяне. Мы уже кровно повязаны с украинским народом. Дальше никто не знает, но опасаемся, что может это привести к самому страшному столкновению. Не дай бог с самым страшным оружием", - сказал Глава государства.

"Американцы, ухватившись за этот (я часто говорю своему российскому коллеге) "подарок"… После Афганистана - они быстренько оттуда выскочили. Они никогда не уйдут, чтобы не воспользоваться этим шансом", - считает Александр Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия по определению не может проиграть: "Россия не может потерпеть там поражение. И я в этом, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию".

"Обвиняют, что Россия агрессор, да и мы заодно. Да нет. Если бы тогда не началась превентивная специальная операция, по Беларуси прежде всего был бы нанесен ракетный удар. Я об этом много говорил, показывал, где были установлены четыре дивизиона этого оружия, которое готовы были нанести удар по югу нашей страны. Отчасти потому, что там еще находились не выведенные после учения российские войска. Да и нас надо было втянуть в эту войну", - напомнил Глава государства.

По его словам, за 30 минут до объявления специальной военной операции россияне подавили эти точки. "Россияне молодцы. Вовремя увидели изготовленные к нападению на территорию Беларуси. Это было по всему периметру границы и с Российской Федерацией. К этому готовились. И не украинцы. К этому готовились там - на Западе, в США. И они будут додавливать эту ситуацию. Делать все для того, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени", - отметил Александр Лукашенко.

О предложении странам Евросоюза

"В этой реальности все мы, кто бросил вызов несправедливому однополярному мироустройству, предлагаем странам Евросоюза будущее. Не все же там идиоты, все прекрасно понимают, где счастье ЕС и всей Европы. Здесь, в Евразии. Надо договориться с нами, Российской Федерацией и объединиться. Технологичный Запад и ресурсная база в Российской Федерации. Продвинутые талантливые люди, все есть для того, чтобы объединиться и стать самым мощным и влиятельным центром на всей планете. Это на поверхности. А почему не идут на это? А не пускают. Американцы повязали по рукам и ногам еще со времен Второй мировой войны, плана Маршалла, где были влиты огромные кредитные ресурсы. Не дают. А политики без соответствующего мужского органа. Поэтому нет этого движения в этом направлении - там, где их счастье", - подчеркнул белорусский лидер.

"И не надо в угоду Вашингтону и в ущерб себе отгораживаться санкционными заслонами и стальными заборами. В современном мире отгородиться заборами не получится", - сказал Президент.

По его словам, на преодоление забора мигрантам требуется всего несколько минут, а строительство забора нужно было лишь чтобы "распилить" деньги. Более того, Президент озвучил инсайдерскую информацию: по данным самих поляков на начало августа даже в условиях сооружения стены на ту сторону перешли порядка 7 тыс. мигрантов. "Молчат. А как сказать? Народ спросит: вы же построили стену! 7 тысяч было на начало августа. Сейчас еще больше. Идут в основном с юга, из Афганистана, даже из Йемена, Ливии. Я ссылаюсь на данные поляков", - рассказал белорусский лидер.

Он уверен, что в интересах Евросоюза сохранить взаимовыгодную торговлю, научное и техническое сотрудничество, совместные пути в Азию, к новым рынкам. "Мы вместе живем на одном континенте. И только нам решать, как выстраивать отношения между нашими народами и государствами", - подчеркнул он.

О тенденциях

Александр Лукашенко уверен, что рано или поздно, но мир станет многополярным. "Вопрос лишь в том, как мы к этому придем. Не хотелось бы, чтобы через горячую войну. Войны сейчас будут носить гибридный характер. К этой многополярности мы придем, но хотелось бы более-менее мирно. Тенденции, мягко говоря, ничего хорошего миру не предвещают", - сказал Глава государства.

Первая - беспрецедентное использование санкций как инструмента большой политики и экономики.

Вторая - поляризация общества, радикализация и конфликтность всей глобальной повестки. "Мир лихорадит от потрясений - начиная с США и заканчивая Шри-Ланкой, Ираком. За последнее десятилетие выросло количество протестных выступлений. То есть изнутри страны начинают разрушаться", - констатировал белорусский лидер.

Третья - череда пандемий и природных катаклизмов. Последний пример - катастрофическая засуха в Европе на фоне энергетического кризиса, горящие леса.

Четвертая - демографические вызовы: миграция, старение населения.

Пятая - глобальная милитаризация, рост ядерной угрозы, эскалация напряженности. "Очень плохой сценарий в перспективе", - подчеркнул Президент.

Об уроках истории и суверенитете

"Повторю: нам, белорусам, война не нужна. Слишком много испытали за свою многовековую историю. Достаточно настрадались. Лимит войн и революций исчерпан, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы все с вами отмечали в первой части нашего урока: наши корни в нашем миролюбии, в нашем добре. Мы никогда не ставили перед собой цель у кого-то что-то оттяпать, земли забрать, отобрать чье-то богатство. Никогда у нас не было. И мы будем привержены этому".

"Но мы находимся в эпицентре противостояния Запада и Востока. Вы это сами отмечали. И чтобы сохранить себя, свою землю, мы должны помнить и свои, и чужие уроки истории. Вот для чего нужны уроки истории! Для сегодняшнего. Которые учат главному: под внешним управлением суверенитета нет. Управлять должны сами. А без суверенитета нет дома, нет семьи, нет будущего. Ни у кого из вас. Снова будут учить польскому или какому-то языку, и попробуйте чего-то ляпнуть на русском или белорусском", - акцентировал внимание белорусский лидер.

В завершение он заметил, что, несмотря на свою взрослость и самодостаточность, молодые люди пока еще опираются на старшее поколение.

"Время непростое, но рядом с вами поколение, не единожды испытанное на прочность. Нас испытывали и ломали. Мы вас не подводили и не подведем. И вы нас, а главное себя не подведите в будущем. Что бы ни происходило, мы будем вместе беречь и развивать наше демократическое, суверенное, экономически крепкое государство. Миролюбивую Беларусь, в гербе и гимне которой нет ни одного агрессивного слова и символа, но есть историческая память героических побед во славу Родины. Память, которой мы гордимся, которая является для нас дорогой в будущее, которая наполняет наши сердца любовью к родной земле", - сказал Глава государства.

"Наш путь - святой. Мы должны придерживаться той толерантности, которая подарена нам предками. И мы будем всегда следовать этому курсу. И если кто-то с оружием в руках внутри или извне попробует этот курс сломать, мы ответим. Как это было совсем недавно", - резюмировал белорусский лидер.

Во время открытого урока Президент ответил на вопросы присутствующих.

Один из студентов затронул тему доверия провластной информации. Глава государства не согласен с тем, что большинство не хотят воспринимать провластную информацию. "Если кто-то не воспринимает провластную информацию, да Господь с вами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В качестве примера, следует ли доверять государственной позиции, Александр Лукашенко привел ситуацию с ковидом. "К примеру, как вы отнеслись к моей позиции по ковиду? Вот тут я могу согласиться, что около половины мою позицию не восприняли. Все кричали, даже в Правительстве: закрываемся, уходим все на удаленку, университеты закрываем, никто не шевелится. Помните мою фразу - жрать что будете? И если бы тогда мы закрылись, нас бы сегодня не воспринимали. У нас бы была ситуация хуже, чем в Украине", - отметил Глава государства.

"Но вы же тогда мне не поверили, не воспринимали то, что я говорю, - заметил он. - А я, сжав зубы, шел, проводя свою политику".

Как подтвердила практика, позиция Александра Лукашенко по ковиду оказалась правильной.

"Мы - поколение уходящее, и моя задача как Президента - достойно передать вам эстафету, - подчеркнул Глава государства, обращаясь к молодежи. - Главное не во мне, поверьте, главное - в вас. Вы готовы это взять? Тишина".

Александр Лукашенко считает, что ко всем вопросам надо подходить очень взвешенно.

Один из учащихся попросил Президента разъяснить, что значит денацификация.

"Я отвечаю на вопрос, как я это понимаю. Вы много слышите: национализм, нацизм, фашизм, денацификация Украины. Если послушать меня, Путина, русских или белорусов - мы националисты. Это нормально, ребята. Националист - это тот, который радеет за свое, за суверенитет, независимость, за свой язык, культуру и прочее. Я - за. Нацист - это националист худшей закваски, который преувеличивает свою нацию, унижает, оскорбляет, вытирает ноги о других. Могу назвать пример - Барак Обама. Он был крайним националистом, но уже крайние нацисты те, которые оскорбляли, унижали и так далее и тому подобное", - сказал Александр Лукашенко.

Фашизм - крайняя форма проявления нацизма, отметил Президент. "Это когда уже берут в руки оружие. Это уже фашисты. Я это так оцениваю, - добавил он. - А денацификация - это пресечение этого фашизма в будущем и нацизма в настоящем. К чему Украина подошла. А сейчас уже можно сказать, что появились ростки, поползновения фашизма в Украине. Когда берут оружие, "бейте, режьте русских", ролики снимают в интернете, отрезают русским голову. Это фашизм".

"Была и есть главная проблема - демилитаризация Украины. Чтобы там натовцы не разместили самое современное вооружение ракетное, в том числе с ядерными боеголовками. Поэтому мы в этом плане абсолютно поддерживаем Россию. И до сих пор говорю - надо сесть за стол переговоров, чтобы не было хуже. Чтобы Украина, Беларусь, Прибалтика и даже поляки не превратились в театр военных действий и чтобы нас не стерли с лица земли", - дополнил Александр Лукашенко. - Мы это переживали и как Феникс из пепла возрождались. Ну, так хватит уже. Надо остановиться".

Другой учащийся спросил у Президента: каково это быть Главой государства?

"Нет более тяжелой работы, чем президентская. Это не работа - это служба. Когда ты как Президент не можешь себе позволить быть в отпуске. Ненормированный рабочий день. Ты просто привязан к своей работе. Тебя могут в любой точке найти", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, каждому прежде чем замахиваться на работу во власти - нужно все серьезно оценить. "Перед встречей с вами, перед этим уроком я до утра не знал, как этот урок построить. Я мучился этим вопросом. Я далек от того, чтобы вам насильно что-то вкладывать. Мне не только как Президенту, мне лично это не надо. Я просто хочу, чтобы вы думали. Я просто хочу, чтобы общество не разрушилось", - отметил белорусский лидер.

"Ты как белка в колесе вертишься. Многие говорят: столько лет, как он может? А к этому привыкаешь. Думаю, ладно, завтра я не Президент. А что я буду делать? Ладно, проснулся, пробежался на лыжах, лыжероллерах, в хоккей поиграл, а дальше что? Я уже не представляю жизни без этого "белкиного колеса", - подчеркнул Александр Лукашенко. - Президент - это не человек, это машина".

Отвечая на вопросы учащихся, Глава государства отметил, что в мире на фоне происходящих событий выросли цены на энергоресурсы. "Россия в результате санкций беднее не стала. Цены подскочили, - сказал он. - Индию, Китай обеспечивают (нефтью. - Прим.). То же самое по другим ресурсам. Природный газ переориентировали на другие регионы".

Глава государства заметил, что от санкций страдают сами европейцы. "В душ ходите один раз в неделю, салфетки, туалетную бумагу "стирайте", - перечислил информацию из информационных источников Александр Лукашенко о советах жителям ЕС в условиях подорожания ресурсов.

"И вот они до последнего поляка, литовца будут гнобить свой народ, лишь бы только насолить нам, россиянам. Кому это надо, не знаю", - заметил белорусский лидер.

Отвечая на один из вопросов, Президент также рассказал, что у него уже давно установились добрые отношения с многими мусульманскими странами, Ближнего Востока и не только.

Еще один стратегический партнер - Китай. С этой страной Глава государства предлагал активно развивать отношения еще будучи депутатом. Тогда это предложение было многими воспринято со скепсисом, но сейчас Беларусь реализует с этой страной многие крупные и даже уникальные проекты наподобие создания Белорусской национальной биотехнологической корпорации. "Китай - это империя. Она сегодня позволяет себе соперничать с главной империей. Мы с ними имеем очень тесные отношения. Правда, сегодня не можем поставить им столько продукции, сколько они могли бы потребить из того, что мы производим. Потому что открылся огромный премиальный маржинальный российский рынок. В очереди еще стоят: дайте, дайте, дайте. И платят", - сказал Президент.

Отвечая на вопросы, Глава белорусского государства заверил участников открытого урока, что при нем страна не лишится независимости и он ни в коем случае не пойдет на такой шаг.

"Вопрос не по адресу. При мне нет. При вас - не знаю. Не будет присоединения, - подчеркнул Глава государства. - Беларусь кому-то сдать, присоединить - это значит более четверти века моей службы Президентом перечеркнуть. Как можно предать то, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие? Отойдите вы от интернета и не слушайте тех, кто об этом говорит. Это невозможно при нынешнем Президенте".

"Держите страну. Это наш кусок земли!" - призвал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что в том числе его выступление на открытом уроке было националистичным с точки зрения суверенитета и независимости Беларуси. "Это во-первых. А во-вторых, никто от меня не требует, чтобы я кому-то пришел и сдал Беларусь. Зачем?" - сказал Глава государства.

Президент уверен, что у России и ее руководства нет устремлений присоединить Беларусь, и подобных предложений не поступало. Наоборот, страны взаимовыгодно сотрудничают, Беларусь получает энергоресурсы по выгодным ценам. В свою очередь и Беларусь оказывает поддержку России.

"Нефть продают нам сейчас так, как себе в России. И помогают. Рынок открыли. Все, что мы производим, можем продать на высокодоходном, маржинальном российском рынке. То есть они и делом показывают, что готовы выстраивать с нами отношения. Но и мы подлостей не позволяли в отношении России. Когда все боялись что-то сказать во время операции этой, я сказал: да, мы с Россией, и я не позволю стрелять в спину русским. Моя была позиция однозначна. Я никогда не молчал. Я открыто занимал эту позицию. Но я сразу сказал, что не хочу, чтобы вы и мои дети воевали в Украине. Они воюют там? Нет", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Он также ответил на вопрос о том, какие мероприятия планируются по поощрению молодежи за сохранение истории своей семьи и родного края: "Все мероприятия, которые вы захотите провести в Беларуси, будут проведены. По закону и не в разрез с требованиями нашего государства. С учетом наличия у нас денег и времени. Любое мероприятие. Вносите предложения. Я очень в этом плане подвижен, особенно для молодежи".

Президент рассказал, что в свое время сам был комсомольским лидером, а недавно представители БРСМ предложили поучаствовать в реконструкции мемориального комплекса "Хатынь". И Александр Лукашенко сразу поддержал это предложение и дал необходимые поручения.

Глава государства вспомнил, как сам в молодости работал в стройотрядах и за лето зарабатывал на два комплекта одежды, чтобы два следующих семестра было в чем ходить. Семья жила небогато, и Александр Лукашенко старался сам себя обеспечить, помочь матери.

Отвечая на вопросы участников открытого урока, Александр Лукашенко предположил, что в ближайшее время в Украине будет развязка.

"В Украине непонятно, что будет. Россия не может проиграть, а Америка не может уйти. Будут воевать. Украинцы должны свое слово сказать. Все зависит в Украине уже не от Президента. Зависит от военных. Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно. Западная Украина - поляки уже руки потирают. Полякам дали право там управлять Украиной. Вы что, обезумели вообще? Украину делят. Украинцам есть нечего, а они вывозят продукты питания, зерно в Европу. Это что, нормально?" - сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что там уже зреет конфликт между Президентом Украины и военными. "Только военные могут ребром ударить и сказать: "Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли!" - сказал белорусский лидер.

"В ближайшее время развязка будет. До того, как я вам об этом скажу", - заявил он.

Во время общения Глава государства подчеркнул, что для устойчивого развития страны важны тишина и покой, чтобы не было "заварушки" наподобие войны.

Именно поэтому Беларусь выступает за многополярный мир. "Нам надо спокойно, встроившись в миропорядок, жить и работать. Вот наша политика. Поэтому мы за многополярный мир, потому что он более устойчивый", - сказал Александр Лукашенко.

Он также ответил на вопрос о развитии импортозамещения в связи с санкциями. "У нас нет другого выхода. Надо, чтобы было свое. Если свое есть, мы независимы. Это очень важный вопрос. Вопрос номер один, особенно в промышленности. Все мои сейчас поездки связаны именно с импортозамещением", - подчеркнул белорусский лидер.

Отвечая на вопрос от студента Минского государственного лингвистического университета, Александр Лукашенко вспомнил события 2020 года, когда студенты МГЛУ исполняли гимн "Магутны Божа". "Даже в 2020 году я на молодежь не мог обидеться. Даже на лингвистический университет, где вы пели, не понимая, "Магутны Божа", - сказал белорусский лидер.

Президент попросил депутата и историка Игоря Марзалюка разъяснить, кто автор этого произведения.

"Магутны Божа" написала Наталья Арсеньева, жена Франца Кушеля - главного опекуна белорусской полиции под оккупацией, - отметил Игорь Марзалюк. - Сама она до 1941 года была сексотом НКВД, стучала на Максима Танка, писала стихи, восхваляющие Сталина и Ленина. А когда власть поменялась в 1941 году, стала самой ревностной патриоткой Третьего рейха. Была награждена из рук Вильгельма Кубе медалью восточных народов с мечами. Там было 5 степеней. Она получила самую высокую".

Депутат подчеркнул: гимн "Магутны Божа" был одной из маршевых песен 13-го белорусского полицейского батальона СД и других коллаборационистских формирований. "Нужно помнить, что Наталья Арсеньева была антисемиткой. И, самое важное, она никогда не каялась. Вместе с мужем она убежала в США и считала, что все делала правильно", - отметил он.

"Приспешница фашизма написала "Магутны Божа", а там пели", - добавил Александр Лукашенко.

Отвечая на вопросы участников открытого урока, Президент пообещал в ближайшее время принять решение в отношении беглых, которые хотят вернуться в Беларусь. Он планирует приурочить это ко Дню народного единства, который будет отмечаться 17 сентября.

"Важнее, чтобы вы на своей земле жили. У вас вот беглые, и ваши знакомые, рванули за границу. А вы знаете, сколько назад сейчас просятся? Не знаете. Ну, мы им не закрывали въезд, но они боятся и вернуться некоторые, которые накосячили. Потому что с законом не порядки - а вдруг с них спросят. В ближайшее время я отвечу на этот вопрос. Как раз 17 сентября - День народного единства - близко. Мы рассмотрим некоторые вопросы (не хочу заранее анонсировать их) и примем соответствующее решение. Но это примем мы, на своей земле", - заявил Александр Лукашенко.

Во время общения Президент рассказал, что в настоящее время "болеет" решением вопроса о том, как все же организовать проведение в Беларуси вступительной кампании: "Я делаю все, чтобы были равные возможности в образовании, я болею сегодня одним - мы к следующей вступительной кампании должны определиться, как вы будете сдавать экзамены. Или это будет ЦТ, где вас будут как овчарок натаскивать на что-то. Или это будет устное собеседование, как раньше, где перед тобой будет человек. Но с опасностью коррупции - кто-то кому-то заплатил и так далее. И вот я страдаю сегодня этим - как отобрать. А там уже вас преподаватели научат, если вы хотите".

"Я вижу очень большой недостаток ЦТ. Все недостатки этого процесса я знаю. И положительное я знаю", - заметил белорусский лидер.

Глава государства рассказал, что с момента введения в Беларуси ЦТ он лично держал на контроле этот вопрос, тесты не раз шлифовали, чтобы вопросы не были слишком заумными и не выходили за рамки средней школы. Как ему докладывали, в итоге выработали нормальные тесты, по которым можно тестировать ребят.

Тем не менее, признался Президент, у него сохраняется некоторая настороженность по этому поводу. "Я не скажу, что нет ЦТ", - подчеркнул Александр Лукашенко. Равным образом он не склоняется и исключительно в сторону формата собеседования.

Поэтому на прошедшем недавно совещании по этому вопросу ответственным лицам было поручено доработать имеющиеся подходы, чтобы принять окончательное решение.

Одна из участниц белорусско-российского проекта "Поезд памяти" поинтересовалась у Главы государства, будет ли эта инициатива поддержана в дальнейшем и какое развитие она может получить.

"Я это приветствую. Вы не только сами познакомились с тем, что было в войну и увидели это на макетах, но и общались с ребятами. Это очень важно. Мы и это в свое время потеряли с российской молодежью. Поэтому я за это, но надо расти. "Поезд Памяти" мы не отменим, он будет колесить по территории России и Беларуси. Если вы создадите что-то подобное в Беларуси и будете россиян приглашать сюда и вместе поедете с партизанской землянкой до Владивостока на своем поезде, я тоже это поддержу. Но надо идти дальше. Пусть это будет начало. Идите дальше в общении с россиянами, другой молодежью - украинцами, поляками, кто-то захочет с Литвой и так далее. Совместные слеты, встречи, спортивные мероприятия - форм много. Предложите - рассмотрим, уверен, что поддержим", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря в целом о молодежных проектах, Президент подчеркнул, что власти готовы рассмотреть любые инициативы, главное, чтобы от них была польза.

Отвечая на вопросы участников мероприятия, Александр Лукашенко заверил, что Беларусь продолжит запускать новые совместные проекты с Россией: "Совместных проектов с Россией множество: начиная от военно-стратегических и закачивая обычными, земными. Строительство белорусских портов под Санкт-Петербургом и в Мурманске, к примеру, и в других местах, совместные проекты по импортозамещению - огромные, вот сейчас примерно под $2 млрд Россия выделяет нам на эти совместные проекты. Поэтому проектов будет тьма-тьмущая".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь продолжит укреплять отношения со своим основным стратегическим партнером - братской Россией.

Один из студентов во время общения с Главой государства решил подвести к своему вопросу анекдотом: "Есть такой анекдот. Сделал себе парень майку с портретом Гитлера в сердечке - прилетело несколько ударов по голове, избили до полусмерти, а он еще из комнаты не вышел".

По словам парня, сейчас этот анекдот уже может показаться не таким смешным. Алексей интересуется историей и общается со сверстниками в тематических сообществах. Он рассказал Президенту о замеченной тенденции: по его наблюдениям, молодые люди сейчас все чаще по-другому оценивают события прошлого века, а некоторые даже считают, что политика Гитлера по отношению к другим народам была правильной.

"Это просто отмороженные люди, - ответил Глава государства. - Это просто мерзавцы, которым просто в голову вбили это. Вот они и придерживаются такой точки зрения. Человек мгновенно все понимает, когда с ним это плохое происходит".

Александр Лукашенко привел параллель: "У Президента есть страшные полномочия - последним поставить подпись под расстрельной статьей. Это очень редко, слава богу, бывает, потому что у нас есть и пожизненное заключение. Если хоть малейшее сомнение, это решение не принимается. Но бывают мерзавцы такие, что дальше некуда. Если ты подписываешь указ, то на этом человеке клейма ставить негде".

В то же время некоторые выступают против смертной казни, заметил Президент. "Я задаю вопрос: ведь если ты подписываешь указ, то на этом человеке клейма ставить негде, это убийца не первый раз, почему он отнял жизнь у другого? Перед глазами один из указов (я всегда прошу, чтобы мне принесли уголовное дело и преступление, которое совершил человек): мерзавец убил девушку, расчленил, на куски порубил, в ванну забросил и водой залил. И когда мне начинают это рассказывать (про необходимость отмены смертной казни. - Прим.), я привожу этот пример и спрашивают у этих людей: ты как бы поступил, если бы с тобой это произошло? - "Вопросов нет - смертная казнь и так далее". Так вот про Гитлера. Если они считают, что Гитлер был прав, не дай бог, они почувствуют то, что родители, когда закапывали их малышей", - сказал Глава государства.

"В нашей исторической памяти мы возвращаемся к тому, что было в нашей истории, чтобы не совершить ошибок, которые мы совершали, и чтобы знать, как двигаться вперед", - подчеркнул Президент.

Во время встречи Александр Лукашенко заявил, что сделает все, чтобы белорусы жили в мирной и спокойной стране.

"Что касается будущего года, мы сделаем все (по крайней мере я как Президент), чтобы вы, поступив в вуз, реализовали свой замысел. Я сделаю все, чтобы вы жили в мирной и спокойной стране. Я не хочу, чтобы вы воевали. Мы будем воевать (я вместе с вами как главнокомандующий) только в одном случае: если наша национальная безопасность будет поставлена под угрозу. А это тогда, когда мы будем подвергнуты нападению со стороны других государства. Все! Тогда, ребята, готовьтесь все. Я впереди, вы - за мной. Я это не скрываю, но не дай бог!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент в очередной раз посоветовал молодежи все делать вовремя: "Не откладывайте на завтра ни в коем случае, потому что вас завтра захлестнут новые проблемы. И то, что вы не решили вчера и сегодня, возможно, будет не решено и завтра, и послезавтра: возникнут новые проблемы, новые вопросы, новые задачи придется решать. Поэтому вот мой вам совет: вперед, вперед, вперед. Не отвлекайтесь на третьестепенные и даже второстепенные вопросы".