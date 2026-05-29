Встреча с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая до начала Высшего Евразийского экономического совета в Астане встретился с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой.

"Дорогой друг, мы хорошо осведомлены о том, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе Беларусь, - обратился белорусский лидер к вице-президенту Кубы. - Мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились (уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты), мы свято будем исполнять. Если у вас будут какие-то дополнительно предложения, мы готовы их немедленно рассмотреть и дать ответ в соответствии с той ситуацией, которая сегодня складывается. И с теми возможностями, которые мы можем реализовать. Во время нашей встречи мы обсудим все эти вопросы".

В свою очередь, Сальвадор Вальдес Меса передал Александру Лукашенко приветствие от генерала армии Рауля Кастро и Президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса.

"Не забудьте им передать самые добрые пожелания и - мужества", - отметил белорусский лидер.

"Хотели бы поблагодарить Вас за Ваши заявления, сделанные американскому журналисту в отношении ситуации вокруг нашей страны (речь об интервью Александра Лукашенко журналисту RT Рику Санчесу. - Прим.). Благодарим Вас за готовность поддерживать нашу страну в такой сложной ситуации", - заявил Сальвадор Вальдес Меса.

Говоря о непростой ситуации, через которую в настоящее время проходит Куба, вице-президент отметил, что Президент Мигель Диас-Канель Бермудес не смог лично присутствовать на Евразийской экономическом форуме и Высшем Евразийском экономическом совете. "Ситуация реально сложная. Мы проходим через экономическую войну, есть энергетическая блокада", - подчеркнул Сальвадор Вальдес Меса.