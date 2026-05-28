Рабочий визит в Казахстан

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и V Евразийском экономическом форуме.

В Астане 28 мая Глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, приведет примеры отечественного опыта в этой сфере.

Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 29 мая, включает около двух десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других.

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