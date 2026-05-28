Участие в V Евразийском экономическом форуме в Астане

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 мая принял участие в V Евразийском экономическом форуме, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету.

Главная тема форума - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". В своем выступлении Александр Лукашенко детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры внедрения ИИ в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза.

Но начать Александр Лукашенко решил с азов, напомнив, что по первому образованию он преподаватель и часто выступал с лекциями. В этой связи белорусский лидер остановился на самом определении искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект (я посмотрел, как он определяет сам себя) - это область информатики. Информатика - это наука о методах и процессах сбора, обработки, хранения, передачи, анализа и оценки информации с использованием компьютерных технологий. А часть этой информатики - искусственный интеллект, разрабатывающая часть системы, способная выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта, обучения, рассуждения, принятия решений", - отметил Александр Лукашенко.

Таким образом, подчеркнул белорусский лидер, исходя из определения, которое искусственный интеллект дает сам себе, без ИИ человек бы сам решил эти задачи. "Но это было бы очень долго, время ускоряется. Искусственный интеллект помогает человеку в этом ускорении. Он ускоряет работу с данными, этот искусственный интеллект, который является частью информатики. Ускоряет работу с данными, автоматизирует рутину, пишет код, генерирует контент и помогает решать сложные аналитические задачи", - добавил он.

О "тектоническом сдвиге" в сфере искусственного интеллекта

Глава государства отметил, что понятию "искусственный интеллект" уже более 70 лет. "Это не нововведение сегодняшнего дня. И в Беларуси системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов - еще со времен создания Института технической кибернетики в Минске. Так что свою школу мы нарабатывали десятилетиями, сохранили и развивали даже на тяжелейшем этапе распада некогда единой страны", - подчеркнул он.

Тем не менее, обратил внимание Александр Лукашенко, за последние три года в этой сфере произошел глобальный тектонический сдвиг. Искусственный интеллект из научных лабораторий и центров разработок перешел в каждый смартфон, а значит, и в обычную жизнь. "Из узкопрофессионального термина понятие превратилось в повседневное выражение. Модно отчасти стало. Для одних, прежде всего молодежи, искусственный интеллект и нейросети стали привычным виртуальным помощником, для других - лозунгом и иконой, для третьих - чуть ли не началом апокалипсиса и страхом перед будущим", - сказал Президент.

Говоря о кажущейся сложности темы искусственного интеллекта, Александр Лукашенко привел цитату Си Цзиньпина, связанную с изучением китайского языка. "Вспоминаю фразу, сказанную на семейном ужине у Си Цзиньпина. Он крылатую фразу сказал, которую я помню до сих пор: "Китайский язык не надо бояться изучать". Точно так и некоторые боятся этого искусственного интеллекта, особенно люди старшего поколения", - отметил Президент Беларуси.

О белорусском подходе к использованию ИИ

Глава государства подробно рассказал участникам Евразийского экономического форума про белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, который основан на двух ключевых посылах. "Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни граждан", - заявил Александр Лукашенко.

"Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений", - подчеркнул он.

Президент обратил внимание, что Беларусь первая на постсоветском пространстве еще в 2005 году создала Парк высоких технологий. В настоящее время он включает более 1 тыс. резидентов и свыше 60 тыс. работающих. "Парк генерирует почти 3% ВВП (2,7% в 2025 году, общая выручка составила $3 млрд) и около 17% экспорта услуг (точнее, 16,6%, или почти $2 млрд в прошлом году)", - сказал Александр Лукашенко.

"Именно в Беларуси разработан модельный Закон о технологиях искусственного интеллекта. В 2025 году он одобрен Межпарламентской ассамблеей СНГ, - отметил белорусский лидер. - Соответствующая проблематика изучается нашим академическим сообществом, в университетах создаются новые курсы и специальности, разрабатываются национальные стандарты".

О внедрении ИИ в реальный сектор экономики на конкретных примерах

Глава государства отметил, что искусственный интеллект становится частью производства в реальном секторе там, где это оправдано. Так, в сферах машиностроения и металлообработки технология компьютерного зрения существенно снижает производственный брак.

"Виртуальные модели, или, как их еще называют, цифровые двойники реальных производств, дают возможность отлаживать технологические процессы до физической сборки и запуска оборудования", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В молочной отрасли робототехнические комплексы позволяют оптимизировать труд и решить проблему нехватки рабочих рук. "Скоро мы столкнемся с тем, что (до чего довела урбанизация) из городов начнем возить доярок, чтобы подоить коров. Эта тенденция (наблюдается. - Прим.) в любом государстве. Один комплекс заменяет от 4 до 20 работников на молочном производстве. Умные системы планирования маршрутов сокращают время доставки готовой продукции на 17%. Это и эффективно, и гарантирует сохранение качества", - добавил Президент.

По его словам, особое внимание в Беларуси уделяется технике, которая работает в сложных условиях. "Новые технологии уже интегрированы в линейки сельскохозяйственных и горнодобывающих машин ведущих отечественных производителей - Минского тракторного завода, "Гомсельмаша" и БЕЛАЗа. Эти машины уже созданы, они работают уже не первый год - допустим, в России (возможно, и в Казахстане), особенно БЕЛАЗы. В карьерах такие системы повышают выработку более чем на 20%, на полях снижают потери урожая на четверть", - сказал Глава государства.

Искусственный интеллект используется и в растениеводстве для анализа спутниковых снимков и показаний полевых датчиков. "Это способствует более точному внесению минеральных удобрений, оптимизации полива и защите посевов. В результате растет урожайность и снижается экологическая нагрузка", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Еще одной сферой, где внедряется ИИ, белорусский лидер назвал медицину. "Искусственный интеллект используется при создании лекарств, диагностике заболеваний, помогает при проведении сложнейших операций в кардиологии, онкологии, урологии. Причем хирурги могут контролировать процесс дистанционно", - констатировал Президент.

Глава государства добавил, что отечественные цифровые платформы разрабатываются в транспортной отрасли, логистике, торговле, госуправлении и других сферах.

О том, что искусственный интеллект не заменит человека

Президент отметил, что примеры использования искусственного интеллекта в реальном секторе экономики можно приводить долго, но принципиально в этом случае другое: "При безусловных успехах и очевидных перспективах искусственного интеллекта он не станет причиной массовой потери рабочих мест, а на кражу личных данных, кибермошенничество и фейки есть адекватные ответы - и в технической, и в правоохранительной плоскостях".

"Искусственный интеллект не заменит человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, ученых, чиновников. Речь идет о повышении коэффициента полезного действия человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно, - заявил Александр Лукашенко. - Это очень важно сейчас. Сейчас это во многом переросло в моду, и мы лепим где попало этот искусственный интеллект - где надо и где не надо".

О необходимости более тесной кооперации в сфере ИИ в рамках ЕАЭС

Президент отметил, что, как показывают расчеты, ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами, в одиночку не способна обеспечить полный цикл создания, обучения и промышленного внедрения современных моделей искусственного интеллекта. "Поэтому в данной сфере нужна более тесная кооперация у нас в рамках Евразийского экономического союза", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что между ведущими мировыми игроками фактически развернулась битва за контроль над областью компьютерных технологий. "Мы не должны отстать или попасть в зависимость от "доброй" воли центров силы, которые пытаются навязать свои правила игры", - заявил он.

Глава государства полагает, что именно здесь проявляется стратегическая роль Евразийского экономического союза как платформы для формирования технологической кооперации нового типа. "Фундамент для цифрового взаимодействия в ЕАЭС уже заложен. Сформированы правовые и технологические инструменты для перехода от разрозненных национальных инициатив к единой евразийской цифровой экосистеме", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В числе таких инструментов Президент назвал формирование общего евразийского пространства промышленных и потребительских данных: "Это нужно, чтобы безопасно обмениваться сведениями для обучения искусственного интеллекта с учетом особенностей каждой из стран - участниц объединения".

Другим инструментом перехода к единой евразийской цифровой экосистеме белорусский лидер назвал создание совместных отраслевых цифровых платформ для реального сектора. "Тем самым предприятия государств ЕАЭС смогут получать готовые программные решения для широкого круга задач, включая прогнозирование спроса и оптимизацию цепочек поставок. Важно, что это будут наши общие разработки, безопасные в использовании и не зависящие от внешней конъюнктуры", - констатировал он.

Еще один инструмент, на который указал Александр Лукашенко, - выработка общих подходов к сертификации решений в сфере искусственного интеллекта.

"Уверен, объединив инженерный потенциал, производственные мощности и интеллектуальные ресурсы, мы сможем не просто адаптироваться к вызовам цифровой эпохи, а сформировать ее правила, обеспечивая технологическое развитие и повышение качества жизни наших народов", - резюмировал Глава государства.

После пленарного заседания Президент Беларуси Александр Лукашенко и другие главы иностранных делегаций в Астане посетили выставку цифровых достижений Евразийского экономического союза.

Выставка организована в международном центре искусственного интеллекта "Alem.ai".

На белорусском стенде представлен симбиоз искусственного интеллекта и промышленных технологий в реальном секторе экономики.

Один из примеров такого симбиоза - умное земледелие. Первый беспилотник для сельского хозяйства был разработан в 2021 году, а в настоящее время использование агродронов в Беларуси - повседневная практика. Это позволяет исключить механическое воздействие на почву, минимизировать контакт человека с химическими веществами. Для этого создана целая система: цифровые карты полей, базы данных о климате и состоянии почв и другое.

Еще одна передовая разработка - беспилотные БЕЛАЗы. Более десяти лет назад был представлен самосвал, способный передвигаться без водителя. Техника самостоятельно рулила, разгонялась и тормозила. С тех пор линейка постоянно расширяется. К слову, код является на 100% отечественным - он создан резидентами Парка высоких технологий.

На белорусском стенде демонстрировали и робототехнические комплексы на производстве. В Беларуси планируют довести показатель внедрения промышленных роботов до более чем 150 единиц на 10 тыс. работников. Эта цель практически достигнута на ряде белорусских производств.