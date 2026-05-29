Поздравление по случаю Дня Евразийского экономического союза

Президент Беларуси Александр Лукашенко по случаю Дня Евразийского экономического союза направил поздравление членам Высшего Евразийского экономического совета - президентам России, Казахстана и Кыргызстана Владимиру Путину, Касым-Жомарту Токаеву и Садыру Жапарову. Поздравление также направлено председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву.

"За время своей деятельности ЕАЭС стал примером мирного и созидательного экономического объединения, участники которого уважают интересы друг друга и выстраивают взаимодействие через диалог и поиск компромиссов. В текущем году мы начинаем новый этап интеграционного сотрудничества: переходим к практической реализации Декларации "Евразийский экономический путь", которая определила основной вектор развития ЕАЭС до 2030 года и его долгосрочную стратегию на период до 2045 года", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что совместными усилиями удастся обеспечить высокий уровень благосостояния народов Союза, в полной мере раскрыв его потенциал в качестве самодостаточного макрорегиона со статусом технологического и интеллектуального лидера.

Президент Беларуси пожелал всем здоровья, неисчерпаемой энергии и достижения поставленных целей.