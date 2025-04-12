Участие в республиканском субботнике

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время республиканского субботника 12 апреля посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске, где были высажены 80 деревьев, символизирующих 80 юбилейных лет, прошедших с Победы в Великой Отечественной войне.

Главе государства доложили о проведенной работе по проектированию и началу строительства парка и музея. Президент обратил внимание, чтобы при возведении объектов и сдаче их в эксплуатацию подходы были комплексными, а материалы использовались отечественные. На это председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев ответил, что преимущество, безусловно, отдают белорусскому, а импортное практически не используется. Причем отечественные не только материалы, но и технологии. Так, планируется строительство подземного перехода через улицу Орловскую от парка и музея к площади Государственного флага без перекрытия оживленной городской дороги, а по типу метро. Такую передовую технологию белорусские специалисты освоили, когда строился переход возле торгового центра "Першы нацыянальны гандлёвы дом". И Глава государства поручал распространить ее по всей стране.

На месте строительства Национального исторического музея и парка Народного единства Александр Лукашенко заложил капсулу с посланием будущим поколениям.

"Дарагія нашчадкі! Пачынаючы ўзвядзенне новага будынка Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі ў год 80-годдзя Вялікай Перамогі, мы завяшчаем вам свята захоўваць памяць аб нашых вытоках, пройдзеным шляху да дзяржаўнасці і вялікай цане свабоды. Мы ўпэўнены, музей будзе сапраўднай скарбніцай бязмежнага багацця беларускай зямлі, - говорится в послании. - На працягу стагоддзяў папярэднiя пакаленні цаглінка за цаглінкай будавалі наш агульны дом - бяспечную і незалежную краіну, супрацьстаялі цяжкім выпрабаванням, спробам знішчыць нас як народ і як нацыю. Нам ёсць чым ганарыцца. Гісторыя Беларусі ведае нямала слаўных імёнаў святых, творцаў, асветнікаў, дзяржаўных дзеячаў і палкаводцаў. Іх перамогі натхняюць нас на новыя дасягненні".

В послании Президент отметил, что, несмотря на геополитическую трагедию - распад великого советского государства, - белорусы сумели выстоять и совершить настоящий подвиг: создать суверенную и миролюбивую Беларусь.

"Тры дзесяцігоддзі самастойнага шляху сталі часам сапраўднай барацьбы за праўду і адзінства. Пераадолеўшы ўсе нягоды, мы вынеслі найважнейшыя ўрокі і лічым сваім абавязкам падзяліцца гэтым вопытам з вамі - беларусамі будучыні. Сёння кожны разумее, што незалежнасць даражэйшая за ўсё. Каб стаць на ногі і прымаць вывераныя палітычныя рашэнні, трэба многа і сумленна працаваць, разлічваць толькі на сябе. Мы ўсвядомілі, павага да гісторыі і дасягненняў мінулага робіць нас куды больш моцнымі, паспяховымі, усяляе веру ва ўласныя сілы", - подчеркивается в документе.

"Будзьце, як і мы, адданымі Радзіме, шануйце нацыянальныя духоўна-культурныя каштоўнасці і традыцыі, памнажайце поспехі суайчыннікаў! Беражыце нашу Беларусь! Беражыце мір і народнае адзінства! Будзьце годныя сваіх папярэднікаў", - таким призывом завершается послание Главы государства.

Представители Белорусского республиканского союза молодежи передали Александру Лукашенко капсулу с посланием. В торжественной обстановке Глава государства заложил ее в камень.

После чего Президент вместе с бригадами студенческой молодежи высадил аллею из 80 деревьев, символизирующих 80 юбилейных лет, прошедших с Победы в Великой Отечественной войне. Были высажены саженцы краснолистного дуба, которым около 12 лет.

Первое дерево на месте парка Народного единства посадил лично Президент. А заодно провел мастер-класс по посадке деревьев. Александр Лукашенко заметил, что люди, которые работают вместе с ним, умеют делать все: сажать деревья, косить траву, рубить дрова.

Дерево высаживается в лунку и закрепляется колышками. Глава государства с помощью кувалды забил колышки в землю, после чего дерево присыпали землей и полили.

"Это технология посадки деревьев! Идеальная технология!" - обратился Президент к молодежи. Вместе с Главой государства деревья высаживал и его младший сын Николай.

"Сказали в День космонавтики посадить 12 деревьев - я посадил 12", - пошутил Президент.

В завершение участия в республиканском субботнике Глава государства пообщался с представителями СМИ.

Один из вопросов Александру Лукашенко как раз был связан с историей. У Президента спросили и о том, хватает ли у белорусов чувства национальной гордости.

Александр Лукашенко заметил, что хорошо знает историю нашей страны, но молодежи порой не хватает знаний об историческом прошлом Беларуси. "Они сидят в этих гаджетах. Их что интересует сегодня? Короткие заголовки из трех слов, еще что-нибудь... Чем больше мата, тем смешнее и удобнее, - отметил Глава государства. - А история - это вещь серьезная: изучать надо, смотреть. Новое поколение все меньше и меньше в это окунается".

Президент уверен: людям нужно показывать, что белорусы - это не иваны, не помнящие своего родства, а люди с тысячелетней историей. Особенно важно доносить это до молодежи. И Национальный исторический музей позволит в интересной и доступной форме раскрыть все богатство белорусской истории.

Отвечая на вопрос про чувство национальной гордости, Президент подчеркнул, что эта гордость не должна перерасти в национализм. "Мы по большому счету националистичны в плане любви к своей стране. Ничего тут страшного нет. Мы не националисты, мы не фашисты. Мы националистичные люди в плане любви к своей родине. Но мы интернационалисты. Мы очень уважаем наших братьев: россиян, украинцев, поляков, других", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению Президента, два вопроса, которые могут привести к войне, - это экономика и национализм. Если здесь допустить перегибы, можно прийти к войне. "Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? При чем здесь Россия, Путин и прочее? В основе лежало разрушение экономики. Вспомните, что было накануне войны в Украине - обнищавшие люди и супербогатые олигархи, - констатировал Александр Лукашенко. - Им подкинули национализм и крайнюю форму - фашизм. Когда сжигали, к примеру, в Одессе людей не их, как они считали, национальности".

Президент обратил внимание, что белорусы - люди особенные: "В нашей крови все перемешано: и русская кровь, и украинцы, и поляки, и евреи. В этом наша белорусскость. В этом особенность нашего народа. И мы должны это понимать".

Таким образом, резюмировал Президент, с национализмом нужно быть очень осторожными, но и национальная гордость у белорусов должна быть: "Мы должны видеть, чтобы мы, не дай бог, куда-нибудь не отклонились. Чтобы у нас была мирная жизнь, мы высаживали деревья и строили музеи, куда придут наши дети и внуки".

Затрагивая тему вступления Украины в ЕС, Президент Беларуси сказал, что Украине в Евросоюзе делать нечего, ее счастье в нашем пространстве.

Александр Лукашенко отметил, что в переговорах по вступлению Украины в ЕС задействовано большое количество чиновников. На эту работу выделяются немалые средства - миллионы долларов, поэтому многие заинтересованы войти в состав этой "творческой группы".

"Это миллионы долларов. И вот они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет. Украина вряд ли когда-то будет в Европейском союзе. И вот они пилят, пилят эти гранты, которые разделили", - заметил Глава государства.

Президент обратил внимание, что Европейский союз - это единая политическая и экономическая платформа. "Почему Словакия, Венгрия возмутились? Потому что они поняли, что теряют свою идентичность. Они теряют свое лицо, а потом они теряют свою экономику. Они не могут производить больше, - пояснил Александр Лукашенко. - И куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. Хороший человек Володя Зеленский, но неопытный. Он это должен признать. И если ты чего-то не понимаешь, так ты слушай старших, слушай других людей, делай соответствующие выводы".

Глава государства спросил, если Украина вступит в Европейский союз, то куда она будет продавать свою продукцию? Ее предостаточно и в других странах ЕС. Этот вопрос лежит на поверхности.

"Смотрите. Все помогали, толкали Украину в войну против России. А когда Украина просто хотела провезти через Европейский союз свое зерно, загрузить в Польше зерновозы и поставить бедной Африке, где этого не хватало, - "нет, мы вас туда не пустим", - напомнил Александр Лукашенко. - Поэтому прежде чем туда лезть, надо подумать: тебе это надо? Это будет способствовать развитию твоей экономики и жизни твоих людей? Они об этом не думают. "Вот Россия такая-сякая, она в основе ЕАЭС, значит, мы в другую сторону! Не важно куда. В навозную яму, в жижу или куда - не важно. Главное, чтобы оттуда". Но это не политика. Политику надо строить, исходя из требований собственного народа".

"Поэтому Украине в Евросоюзе делать нечего. Рынки давно-давно поделили. И их счастье - в нашем пространстве", - заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что в свое время Украина вместе с Беларусью, Россией и Казахстаном начала разрабатывать концепцию евразийского сотрудничества. Однако потом, по словам Лукашенко, ее руководству "подсунули националистическую идеологию", что в итоге и привело к войне.

"Войну остановим. Погибло много людей, тысячи. Это плохо, это тяжело. Но мы не такую войну пережили. Но если ты еще в этот момент обрушишь экономику - все, Украины не будет. Поэтому прежде чем туда бежать, подумай: ты там нужен или нет. А если нужен, какой ты там будешь нужен? Это будет страна без промышленности, без сельского хозяйства, без того, чем Украина всегда гордилась", - обратил внимание Глава государства.

"Я молодым человеком пару раз бывал на Украине, проезжал по трассе Ленинград - Одесса за рулем на автомобиле. Я удивлялся, поражался той красоте и тем людям украинской земли. А потом на Западе служил и видел. Это жемчужина в Советском Союзе была. Все разбомбили, уничтожили. И народ-то трудолюбивый. Какой Евросоюз? Это громаднейшая страна, по размерам подобна Франции. Богатейшая. Поэтому надо было развиваться на собственной основе, - считает Александр Лукашенко. - Разве это развитие, когда тебе пальцем указывают, что ты должен развивать, а что нет? Все же будешь согласовывать".

Один из вопросов Главе государства касался торговой войны, развязанной США, и ее влияния на цены товаров для конечных потребителей, в частности, удастся ли Беларуси придерживаться своей формулы справедливого ценообразования.

Президент отметил, что экономика США, конечно, занимает значительную долю в мировом ВВП (оценочно, порядка четверти), но это все же не 75% и ее влияние не настолько всеобъемлющее. "Американцы подняли пошлины на товары, которые по импорту ввозят. А ввозят много. Их ВВП примерно 25%, с учетом доллара и прочего. Конечно, они молодцы, но это четверть, а не 75%. И ты со всем миром вступил в войну!" - сказал Глава государства о решении Дональда Трампа повысить пошлины для целого ряда стран мира.

При этом, по словам Александра Лукашенко, высказывания Трампа были эмоциональными, даже оскорбительными, а решения - непоследовательными. Он поначалу объявил о введении пошлин, а спустя некоторое время отступил.

"Это фантом. Вот он брякнул языком, а потом подумали, подумали: нет, что-то опасное. Так, прежде чем бряцать языком, ты же подумай. Там много умных, толковых людей, которые посчитают и скажут: это можно делать, это нельзя, а если повышать, то надо сначала переговорить. А если с Китаем экономически воевать, то точно надо сесть за стол переговоров и переговорить", - заметил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что воспринимает происходящее спокойно. "Мы не спеша будем заниматься тем, чем занимаемся. Мы пережили и переживаем с Россией вместе такие барьеры и пошлины, санкции, что дальше уже некуда. Поэтому особо париться по этому поводу не стоит. А приведет это к росту цен или не приведет - посмотрим", - сказал он.

"Бешенство в США и по всему миру, торговые войны… Я как-то себя спокойно ощущаю. Мы из-за этого не погибнем, это точно. У нас хватает знаний, умений, - добавил Глава государства. - Мы сделаем все, чтобы наши люди нормально жили".

Глава государства заявил, что в Беларуси мудро поступили, когда взялись за ценообразование с целью выработать формулу справедливой цены. "К чему это привело? Прежде всего наши производители, особенно очень умные бизнесмены, поняли, что процесс под контролем, шалить нельзя - спросят, а то и посадят, откровенно говоря. Поэтому, ребята, давайте в этой ситуации спокойно вместе выработаем справедливое поведение на рынке", - сказал Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что такой подход вовсе не нацелен против каких-либо видов бизнеса и задача их "загубить" не ставилась. Ведь частный сектор формирует значительную долю бюджета. В Минске, например, это порядка половины бюджета столицы, а по стране - около 40%. "Я не хочу, чтобы мы загубили бизнесменов, - сказал Президент. - Зачем убивать курицу, которая несет золотые яйца? Я же это прекрасно понимаю. Поэтому я хочу, чтобы люди занимались предпринимательством, что-то создавали, творили и прочее, но не мешайте другому. Не вытаскивайте последнее из тех, кто создал нам эту страну, того поколения, которое сегодня на пенсии, учителей, врачей…" - подчеркнул Глава государства.

Президент заметил, что, когда государство стало контролировать процесс ценообразования и требовать обеспечить справедливый подход, некоторые в торговле попытались "химичить". В частности, речь об учредителях крупных торговых сетей, которые разными путями выплачивали себе огромные денежные вознаграждения.

"Надо честно, справедливо и налоги платить, и людям своим платить, которые на тебя работают… Я хочу, чтобы была справедливость. Это несколько расходится с тем, как развиваются отдельные и ведущие страны мира. Это их дело. Но у нашего народа в сознании справедливость. Это суть славянства", - заявил Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос о Польше и ее политике в отношении Беларуси, Александр Лукашенко признался, что за президентской гонкой, которая сейчас разворачивается в этой стране, он не следит. По словам Главы государства, от относится к этому безразлично.

"Поляки заигрались. Кто-кто, но поляки наши же люди, славяне. Могли бы жить нормально, торговать, развиваться. Мы ведь ни одного поляка, когда они санкции ввели, отсюда не выгнали. И многие здесь работают. И пусть работают. Нормально работают и считают белорусов нормальными людьми. Но выстроили такую политику. Это конъюнктурщина. Это конъюнктурщики", - подчеркнул Президент.

Похожим образом Польша выстраивает политику и внутри Европейского союза. Это особенно было заметно пару лет назад, когда польские власти в угоду американцам начинали споры с ЕС.

"Пришел Трамп, и ему пофиг на этот Европейский союз. Это самый большой враг для Трампа - Европейский союз. Лидеры Европейского союза, главы государств против Трампа воевали на выборах, вот им Трамп долг отдает. Сейчас поляки притихли немножко, уже не с американцами. Они уже не знают, куда. Они разругались с Европейским союзом. Американцы сейчас на них пристально посматривают. Понятно - плацдарм для того, чтобы против нас, против России и других стран. Польша - это удобный плацдарм. Но Трамп проводит свою политику. Поляки притихли. Так зачем ругались с европейцами, которые вас содержали? Что сейчас, куда сейчас? Там сейчас каждый за себя. Поэтому у них такая политика - сиюминутная, ситуативная. Нет цельной концепции. Это очень опасно", - заявил белорусский лидер.

"Они вроде бы с китайцами. Но если с китайцами, тогда с белорусами надо в обнимку ходить. Китайцы ведь с вами будут торговать прежде всего (это их интерес) через Беларусь. Украина закрыта, через Стамбул - сложнее, а Беларусь - пожалуйста. Россия, Беларусь. Поэтому не надо с нами собачиться. Надо жить по-хорошему, по-настоящему. Такая должна быть политика. Польша к этому не готова", - заявил Президент.

Александр Лукашенко также заметил, что должность Президента в Польше - это всего лишь "кукла, игрушка, чтобы по коридору в Вашингтоне ходить туда-сюда и ждать, когда откроют дверь". "Власть в Польше - это унижение польского народа, их гордости и достоинства", - подчеркнул белорусский лидер.

Во время общения с журналистами Александр Лукашенко коснулся истории с исчезнувшей в Польше Анжеликой Мельниковой.

"Они (Польша. - Прим.) же там потеряли спикерку эту. Найти не могут! Найти не могут. Так найдите хоть, - сказал Президент. - У них одно сейчас. Понятно, Почобут этот - вечная проблема. И какая-то еще тема. "Для того чтобы разговаривать с нами, белорусы должны сделать это". Я говорю: "Да пошлите вы их". Мы никому нечего не должны. Хотите - садимся разговариваем".

По словам Главы государства, Беларусь в свое время хотела выдать Польше осужденного Анджея Почобута, однако польская сторона отказалась. "А Почобут сказал: "Я туда не поеду". У нас это все записано. И все нас упрекают, что мы притесняем кого-то. Никого мы не притесняем. Места всем хватает", - сказал Александр Лукашенко.

Он заметил, что когда глава официально незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелика Борис выступила за налаживание диалога между Беларусью и Польшей, ее сразу же начинали долбать. "Вот их политика - политика эскалации и обострения", - обратил внимание белорусский лидер.

По мнению Главы государства, очередные президентские выборы в Польше, кто бы ни был избран на этот пост, никак не поменяют политику польских властей. "Президент ничего изменить не может. Он не обладает там какими-то полномочиями. Будет что-то бряцать в средствах массовой информации, - считает Александр Лукашенко. - Но хотелось бы, чтобы был здравомыслящий нормальный человек. Не надо пророссийский, пробелорусский. Пропольский пусть будет. Который будет делать в интересах поляков. Мы этого хотим. Если хотят, будем с ними работать".

Главу государства спросили, будет ли он менять задачи для аграриев из-за морозов, которые пришли в Беларусь в начале апреля, и будут ли какие-то послабления для агропромышленного комплекса.

Президент заметил, что на территории Минской области и в Минском районе очень сложная почва. Это связано в том числе с высотой над уровнем моря. И видя, как развиваются растения здесь, можно судить о том, что происходит в других частях Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что пять или шесть градусов мороза, которые были здесь, - это не катастрофа, а днем температура и вовсе была плюсовой.

Вместе с тем, отметил Глава государства, некоторую настороженность вызывают рапс и озимый ячмень. "Специалисты (на следующей неделе потепление) дадут анализ, - сказал Президент. - Конечно, погода была не лучшая, но я пока катастрофы не вижу".

По поводу каких-либо послаблений для аграриев Президент подчеркнул, что требования к аграриям не связаны с тем, что происходит на полях, а касаются, скорее, дисциплины.

"Одна из наболевших тем - падеж скота, - обратил внимание Глава государства. - Извините, как в деревне говорят: если у тебя подохнут телята и поросята, то не будет ни говядины, ни свинины, не будет и молока. Поэтому я начал говорить об исполнительской дисциплине, декрет соответствующий подписан. А сейчас начнется "жим" очень серьезный на деле, на практике". Президент заметил, что выработка на одного человека в Беларуси в два или три раза ниже, чем у соседей.

"И технологическая, и исполнительская дисциплина должна быть иной. Вот это воровство по мелочам на сельхозпредприятиях... Это уже зашкаливает, это нетерпимо. Безобразное отношение к животным, в растениеводстве к растениям, пьянки. Дисциплины не хватает", - констатировал Президент и добавил, что требования к в том числе технологической и исполнительской дисциплине будут только усиливаться.

Каждый должен качественно выполнять работу на своем рабочем месте, резюмировал Александр Лукашенко. Пока этого нет в полном объеме. Президент снова обратил внимание, что лучше ответственно трудиться на своих рабочих местах, чем воевать, как это происходит у наших южных соседей.

Глава государства упомянул про договоренности с Пакистаном о привлечении трудовых мигрантов из этой страны в Беларусь. Накануне, во время официальных переговоров лидеров двух стран во Дворце Независимости, Александр Лукашенко заявил о готовности принять до 150 тыс. специалистов из Пакистана.

Как пояснил Президент, подход будет дифференцированным. "Беларусь заинтересована прежде всего в привлечении специалистов, а не просто молодежи. И лучше - семьями. Если семья приехала, они работать будут", - сказал Глава государства.

"На этом договорились: что мы в этом направлении будем работать. То есть мы сейчас выработаем подходы соответствующие. Я говорю (пакистанской стороне. - Прим.): мы готовы в Витебской, Гомельской, Могилевской областях принять вашу рабочую силу. Но мы должны видеть каждого", - продолжил Александр Лукашенко.

Президент отметил особую заинтересованность в привлечении пакистанских специалистов к работе на Барановичском ПХБО. Сейчас белорусская сторона прорабатывает вопрос численности и профессиональной принадлежности тех, кто необходим для работы на предприятии. "Мы им создадим такие же условия, как для белорусов", - отметил Александр Лукашенко. Тем, кто будет готов приехать из Пакистана для работы в отечественном АПК, белорусская сторона окажет содействие с жильем.