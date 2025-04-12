Поздравление с Днем космонавтики

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем космонавтики.

"Сегодня мы отмечаем День космонавтики. 12 апреля 1961 года для человечества началась новая эра в изучении Вселенной. И с первых шагов на этом пути отечественные ученые, инженеры и конструкторы вносят значимый вклад в мирное освоение космоса. Мы по праву гордимся нашими земляками-космонавтами - Петром Климуком, Владимиром Коваленком, Олегом Новицким и первым космонавтом суверенной Беларуси Мариной Василевской", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси успешно реализуется ряд космических проектов. "Мы создаем новые спутники, самое современное оборудование, осуществляем подготовку собственных кадров, что подтверждает имидж Беларуси как высокотехнологичной страны. Уверен, и впредь космическая отрасль будет поступательно развиваться, являясь драйвером национальной экономики", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мира, новых свершений на благо Родины.