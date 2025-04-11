Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 апреля в Минске провел переговоры с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Общение лидеров двух государств началось с церемонии официальной встречи.

Затем переговоры стартовали в узком составе. Приветствуя высокого гостя, Александр Лукашенко заметил, что Шахбаз Шариф, еще будучи ребенком, вместе с отцом посещал белорусскую столицу. "Надеюсь, этот город стал родным, как и наша Беларусь", - сказал Глава государства.

Президент напомнил, что накануне провел неформальную встречу с Премьер-министром Пакистана, которая длилась около трех часов. Обсудили многие вопросы международной повестки и то, что происходит вокруг двух стран, поговорили о перспективах двусторонних отношений. "У нас сложились очень добрые отношения. Отношения, как очень правильно Вы, господин Премьер-министр, сказали, семейные. Поэтому мы всегда будем поддерживать такой уровень отношений, и уверен, что после этого визита мы не имеем права на то, чтобы не реализовать наши договоренности", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что в составе пакистанской делегации в Беларусь приехало много крупных бизнесменов, которые заинтересованы в налаживании с отечественными предприятиями "конкретных отношений по конкретным направлениям".

"Вы знаете, у нас машиностроительная страна, развитое сельское хозяйство. Я очень хорошо знаю, что нужно Пакистану. Вы также хорошо знаете, что нужно Беларуси от Пакистана. Думаю, что в процессе этого визита члены Правительства и руководители крупных компаний договорились о перспективах сотрудничества", - отметил Александр Лукашенко.

Премьер-министр Пакистана в свою очередь поблагодарил Главу белорусского государства за теплый прием. Он отметил важность неформальной встречи, которая проходила накануне официальных переговоров и в которой участвовали члены семей лидеров двух стран, и также обратил внимание на прекрасную белорусскую кухню.

Шахбаз Шариф подчеркнул: "Мой первый визит в Беларусь состоялся много лет назад, когда ваша страна еще была частью Советского Союза, и тогда я приехал в вашу страну вместе со своим отцом. И уже тогда мне ваша страна показалась высокоразвитой с точки зрения индустрии. Вчера, когда я приземлился и ехал по Минску - видел прекрасные строения и то, какой прекрасной стала ваша страна, в том числе под Вашим мудрым руководством".

"Меня также поразила чистота ваших улиц. И я бы хотел отдать должное вашему желанию и стремлению поддерживать эту чистоту, ваше намерение и дальше вести к процветанию вашу прекрасную страну. Надеюсь, что наши теплые отношения и связи в конечном итоге выльются в инвестиции и рост взаимной торговли. Беларусь очень важна для нас с точки зрения сельского хозяйства. Мы знаем, какую помощь могут оказать белорусы в развитии аграрного сектора нашей страны", - продолжил он.

Во время переговоров в широком составе Александр Лукашенко в первую очередь поблагодарил Шахбаза Шарифа за то, что он принял приглашение и приехал в гостеприимную Беларусь. Президент также высказал сожаление по поводу того, что это случилось не зимой, как планировалось изначально. "Но, с другой стороны, будет стимул приехать к нам снова, чтобы увидеть красоту заснеженных белорусских лесов", - заметил белорусский лидер.

"Нахожу символичным, что мы не изменяем традициям и обменялись визитами весьма оперативно, как это было десять лет назад с моим другом и Вашим братом Навазом Шарифом", - сказал Александр Лукашенко. Он напомнил, что первые визиты на высшем уровне в Исламабад и Минск состоялись в 2015 году. Были подписаны стратегические для двусторонних отношений политические документы - Исламабадская декларация белорусско-пакистанского партнерства и Договор о дружбе и сотрудничестве. "Созидательный дух этих документов прошел испытание временем. Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, наши страны остались хорошими друзьями и надежными партнерами", - заявил Глава государства.

Президент обратил внимание, что подходы Беларуси и Пакистана к ключевым вопросам глобальной повестки дня совпадают или схожи. "У нас исключительно конструктивный характер взаимодействия в международных организациях", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сельское хозяйство и все, что с ним связано, являются драйвером сотрудничества Беларуси и Пакистана. Он отметил, что совместные усилия двух стран следует сосредоточить в том числе на решении важных созидательных задач - развитии сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности. "Зная, какое высокое значение вы придаете аграрному сектору, думаю, вы меня поддержите", - добавил белорусский лидер.

Говоря о взаимодействии двух стран в сфере сельского хозяйства, Президент отметил, что оно многогранно и имеет большие перспективы. "Уверен, что мы будет отталкиваться от того, что будем создавать совместные сборочные предприятия по производству сельскохозяйственной техники в Пакистане - и по производству тракторов "Беларус", и прицепных машин для возделывания сельскохозяйственной продукции, - сказал Глава государства. - Мы сделаем все для того, чтобы вы были в этом заинтересованы и не пожалели об этом сотрудничестве".

Президент обратил внимание, что благодаря оперативному содействию Премьер-министра белорусские ветеринарные препараты впервые сертифицированы в Пакистане и в ближайшее время должны начаться их поставки.

Александр Лукашенко предложил представителям пакистанской стороны ускориться и перейти к конкретным переговорам по поставкам белорусских семян зерновых культур и кукурузы для выращивания в их стране. "Наши профильные министерства с привлечением деловых кругов двух стран уже к следующему посевному сезону должны выйти на реальные контракты", - сказал Глава государства.

По его словам, белорусские потребители будут рады пакистанским товарам в магазинах. По итогам белорусско-пакистанского бизнес-форума, который состоялся накануне переговоров в Минске, ожидается рост поставок различной продукции, в том числе риса и мандаринов, фармацевтической и текстильной продукции, спортивных товаров, одежды и обуви.

Кроме того, Беларусь предложила свое содействие в реализации амбициозной задачи, поставленной Правительством Пакистана, - по переводу к 2030 году трети общественного транспорта на электротягу. "У нашего предприятия "БКМ Холдинг" есть все необходимые компетенции в части производства современных электробусов и супербыстрых зарядных станций, - сказал Президент. - Мы готовы локализовать производство этой техники в Пакистане, что снизит ее стоимость, создаст новые рабочие места и привлечет прогрессивные технологии и компетенции".

Александр Лукашенко также предложил рассмотреть вопрос организации поставок современных карьерных самосвалов БЕЛАЗ, грузовой и дорожно-строительной техники МАЗ и "Амкодор" для нужд угольной и меднорудной отраслей, а также инфраструктурных проектов Пакистана.

Особенностью нынешнего визита Глава государства назвал то, что члены Правительства, должностные лица обеих стран и представители деловых кругов очень эффективно поработали и смогли обсудить не только долгосрочные перспективы сотрудничества, но и договориться по конкретным позициям и заключить контракты.

Реализации этих договоренностей, а также развитию двусторонних деловых и гуманитарных контактов должно способствовать открытие прямого рейса между Исламабадом и Минском. Эта тема тоже обсуждалась во время переговоров двух лидеров.

"Если мы оперативно создадим воздушный мост между Исламабадом и Минском и поддержим воздушное сообщение, то, я уверен, что мы очень серьезно продвинемся в этом направлении. Тем более если мы будем привлекать трудовые ресурсы из Пакистана в Беларусь (а это будет), для людей нужно быстрое воздушное сообщение. Мы готовы в этом направлении работать и пройти свой путь", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что в Пакистане есть большое количество людей, которые могут и хотят работать в Беларуси. Между руководством двух стран достигнута договоренность о том, чтобы обеспечить им эту возможность и выработать соответствующий механизм.

"Мы договорились с вами, что сделаем все для того, чтобы наши пакистанские друзья, рабочие, крестьяне, интеллигенция - желающие смогли приехать в Беларусь и работать здесь. Мы окажем им соответствующую поддержку, - заявил Глава государства. - Мы также условились, что выработаем конкретный механизм приезда людей для работы в Беларуси. Нам они будут очень нужны".

По оценке Александра Лукашенко, обе стороны немало сделали во время нынешнего визита Премьер-министра Пакистана и в этом, по его словам, серьезно помог давний друг Главы государства Наваз Шариф. "Он у нас выступал как третейский судья. Я заметил, что он практически все наши начинания поддержал. Он будет рад, если мы продвинемся в наших отношениях уже на конкретной базе", - заметил белорусский лидер.

Президент еще раз поблагодарил высокого гостя за визит и выразил надежду на то, что подобные встречи будут проходить чаще как в Минске, так и в Исламабаде. "Думаю, что мы сделаем серьезные шаги в нашем сотрудничестве", - резюмировал Глава государства.

Премьер-министр Пакистана во время переговоров в широком составе заявил: "Мы действительно готовы работать вместе и будем делать все, чтобы превратить соглашения и меморандумы в конкретные действия. Я буду делать все, чтобы двусторонние отношения становились еще более эффективными и достигали новых высот".

Шахбаз Шариф обратил внимание, что приехал в Минск после длительного перерыва: "Для меня огромная честь и удовольствие находиться в вашей прекрасной стране во второй раз".

Обращаясь к Александру Лукашенко, пакистанский гость подчеркнул: "Мы большие друзья, вы оказываете нам большую поддержку, и я буду тесно с вами сотрудничать. Ваше лидерство и Ваш пример руководства Республикой Беларусь поддерживается народом страны. И еще раз хотел бы поздравить Вас с тем, что народ Беларуси вновь избрал Вас Президентом. У меня нет никаких сомнений, что белорусский народ доверяет и абсолютно уверен в Вас".

"У нас есть около сотни соглашений и меморандумов по сотрудничеству. Сейчас необходимо действовать быстро совместно, чтобы эти соглашения превратились в конкретные действия, чтобы мы выполнили все, что запланировано. Я абсолютно готов, как и вся моя команда, работать вместе с вами", - заявил он.

"Знаю ваш стиль работы - меньше разговоров, больше дела. Давайте достигать результатов, этот подход близок мне, - подчеркнул Премьер-министр. - Мы действительно готовы работать вместе, я буду работать с вами и будут делать это искренне. Изо всех сил буду стараться превратить эти соглашения и меморандумы в реальные результаты". Он также поблагодарил Президента Беларуси за слова поддержки и сочувствия в связи с терактом в Пакистане.

По итогам переговоров между Беларусью и Пакистаном заключен пакет документов о сотрудничестве. Церемония обмена текстами подписанных международных договоров и иных официальных документов состоялась в присутствии лидеров двух стран.

Подписано межправительственное соглашение Беларуси и Пакистана о реадмиссии.

Соглашение о сотрудничестве по борьбе с преступностью заключено между министерствами внутренних дел двух стран, о военном сотрудничестве - между министерствами обороны. Государственный военно-промышленный комитет Беларуси и Министерство оборонной продукции Пакистана подписали дорожную карту военно-технического сотрудничества на 2025-2027 годы.

Профильные министерства обеих стран утвердили план мероприятий по реализации меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Подписаны также пять меморандумов и соглашений в области экономического сотрудничества, поддержки предпринимательства, развитии торговли между организациями и предприятиями Беларуси и Пакистана.

Во время общения с журналистами Глава государства отметил, что переговоры прошли в теплой и абсолютно доверительной, дружеской атмосфере. Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов, обменялись мнениями по международным и региональным проблемам.

"У нас с Пакистаном единая позиция в отношении дальнейшего развития, углубления политического диалога между нашими странами, укрепления межпарламентских связей, расширения договорно-правовой базы. Но ключевыми направлениями сотрудничества, безусловно, остаются экономика и взаимная торговля", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В ноябре 2024 года, когда Президент Беларуси посещал с официальным визитом Пакистан, стороны договорились сконцентрировать усилия на получении практических экономических результатов от совместной работы. "Особо хочу подчеркнуть обязательность Премьер-министра Пакистана. Он вместе со своим братом Навазом пообещал, что они приедут в Беларусь в составе большой делегации для того, чтобы обсудить перспективы нашего сотрудничества. И свое слово сдержали. Как я говорил, приехали только весной, но не зимой (изначально предполагалось, что визит будет осуществлен в феврале. - Прим.). Но мы помним это обещание Шахбаза, что он приедет к нам зимой - и увидит, что такое настоящая зима", - сказал Президент.

"Рад констатировать, что у нас общее видение приоритетов. Первый и главный среди них - укрепление продовольственной безопасности в самом широком смысле этого слова. Это и поставки сельхозтехники в Пакистан, организация совместного производства белорусских тракторов и прицепной техники, удовлетворение спроса пакистанского рынка на качественное детское питание, сухое молоко, а также экспорт семян и ветеринарных препаратов. Все это мы умеем делать и готовы поделиться своим опытом с нашими пакистанскими друзьями. В свою очередь мы будем рады видеть в Беларуси в большем количестве продукты из Пакистана", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко предложил Пакистану поставлять свою продукцию в Европу через Беларусь. Это могут быть, например, рис и мандарины, фармацевтическая и текстильная продукция, спортивные товары, одежда и обувь.

"Мы также готовы сотрудничать с Пакистаном в плане поставок вашей продукции на европейский рынок. По крайней мере, европейцы с удовольствием купят вашу продукцию. Они же санкции против вас не вводили. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь Беларусью, которая находится в центре Европы, для того чтобы продвигать свою продукцию на Запад", - предложил белорусский лидер, обращаясь к пакистанским представителям.

Глава государства отметил, что бесспорным флагманом, формирующим основу белорусского экспорта в Пакистан, является тракторостроительная отрасль. "Уверены, что в текущем году объемы поставок белорусских тракторов в Пакистан будут только возрастать", - заявил Президент.

Во время переговоров поднимался вопрос поставок в Пакистан коммунальной, грузовой и карьерной техники белорусского производства.

"Мы также предложили нашим друзьям рассмотреть возможность организации у себя сборки электробусов в ответ на просьбу Премьер-министра о том, что они хотели бы развивать в Пакистане подобные компетенции. Готовы поделиться этим опытом и обучить ваших производству этой сложной техники", - сказал Александр Лукашенко.

Шахбаз Шариф поддержал предложение белорусской стороны. Он подтвердил, что Пакистан поставил перед собой амбициозную задачу по переводу к 2030 году трети общественного транспорта на электротягу. По его словам, о необходимости развития этого направления говорил еще Наваз Шариф, когда был Премьер-министром.

"Электротранспорт всегда был страстью моего брата, которую он передал и мне. Благодаря его мудрому руководству, у нас есть прекрасная сеть общественного транспорта. В этом случае электротранспорт - необходимое, но пока отсутствующее звено. На почве этого сотрудничества мы можем стать ближе. Если оно станет масштабным, мы получим огромную пользу в перспективе", - сказал Шахбаз Шариф.

Он заявил о большой заинтересованности в трансфере белорусских технологий. "Мы хотим учиться на вашем опыте, использовать его. Я знаю, что Беларусь сильна в производстве оборудования, в том числе для горнодобывающей промышленности. Есть карьерные самосвалы и различная техника. Я с нетерпением ожидаю визита на один из заводов (речь о намерении посетить БЕЛАЗ. - Прим.). Ведь нет ни одной причины, по которой мы не могли бы получить пользу от вашего опыта", - подчеркнул Премьер-министр.

Он обратил внимание, что Пакистан обладает богатыми минеральными ресурсами и это направление совместной деятельности может быть очень перспективным. "Можно заработать миллионы долларов в этой сфере. Думаю, что в этом отношении мы будем отличными партнерами", - считает Шахбаз Шариф.

"Я благодарен Премьер-министру, что он вместо кабинетной работы согласился поменять свой график и направиться на одно из ведущих наших предприятий по производству большегрузных самосвалов. Он там конкретно сможет сказать руководству и трудовому коллективу, в чем нуждается Пакистан и что БЕЛАЗ должен сделать для Пакистана", - сказал белорусский лидер.

"Мы также вышли на договоренности конкретного характера - о развитии наших отношений в сфере текстильной промышленности на примере предприятия в Барановичах. Что очень важно: наши пакистанские друзья пообещали нам помочь специалистами в текстильной промышленности, направив их для работы в том числе и в Барановичи", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь готова принять на работу 100-150 тыс. пакистанских специалистов.

"Мы также договорились с моим другом Премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время будут направлены специалисты разных отраслей. Тех отраслей, о которых мы попросим. И руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть, 120-150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы", - подчеркнул Глава государства.

Эта инициатива была с большим энтузиазмом воспринята пакистанской стороной.

"Позвольте поблагодарить Вас от всего сердца и от лица всей делегации, от народа Пакистана за Ваше щедрое предложение и приглашение более сотни тысяч высококвалифицированных работников из Пакистана приехать в Беларусь работать, - сказал Премьер-министр. - Поверьте, это предложение сделало мой день. Это настоящий подарок, который я везу с собой из Беларуси, дорогой подарок от моего брата Александра Лукашенко".

Шахбаз Шариф заверил, что все пакистанские специалисты, которые получат возможность работать в Беларусь, будут иметь прекрасную подготовку. "Вы убедитесь, что они действительно имеют высокую квалификацию и могут оказать помощь вашей стране. Они трудолюбивы, у них есть навыки, семьи, которые надо поддерживать. Они могут создать тот самый мост, который мы строим между Минском и Исламабадом", - заметил пакистанский Премьер-министр.

Движущей силой в расширении белорусско-пакистанского сотрудничества Александр Лукашенко назвал деловые круги двух стран. Именно поэтому с Премьер-министром Шахбазом Шарифом в Минск прибыла солидная делегация представителей бизнеса, которые, по сложившейся традиции, продуктивно поработали с белорусскими коллегами на бизнес-форуме. "Это особенность наших переговоров и визита пакистанской делегации, что представители деловых кругов и госслужащие, члены Правительства вместе очень серьезно работали над конкретными проектами", - обратил внимание Президент.

"Мы предлагаем пакистанским предпринимателям самые благоприятные условия для создания производств, ориентированных на рынок не только Беларуси, но Евразийского экономического союза, - заявил Глава государства. - Я рад тому, что пакистанские коллеги настроены использовать все имеющиеся возможности и резервы для активизации торгово-экономического сотрудничества с нашей страной".

Александр Лукашенко убежден, что за визитом Шахбаза Шарифа в Минск последуют новые визиты и встречи, а дружеские отношения между двумя странами будут и далее крепнуть и приносить пользу народам Беларуси и Пакистана.

После завершения переговоров Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф приняли участие в традиционной церемонии и посадили дерево на Аллее почетных гостей у Дворца Независимости. Вместе с лидерами двух стран был и президент Пакистанской мусульманской лиги, бывший Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, который присоединился к общению и переговорам после завершения их официальной части.