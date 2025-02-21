Участие в семинаре по сельхозтематике в Смолевичском районе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 февраля в Смолевичском районе Минской области посетил сельхозпредприятие "Шипяны-АСК".

Мероприятие было организовано в формате выездного семинара. Для участия в нем были приглашены должностные лица, которые также являются уполномоченными представителями Главы государства в различных регионах, помощники Президента в областях, руководители научно-практических центров НАН по земледелию и животноводству.

Глава государства отметил, что сейчас идет зимовка скота. Чтобы не упускать проблемы и вопросы зимовки, было решено провести выездной семинар для помощников и уполномоченных Президента в регионах. "Мы же "рыночники", глубоко продвинутые. Мы забыли о том, что молоко и мясо, в том числе и зимой, - отсюда. И упускаем часто проблемы и вопросы зимовки", - заметил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что наступил самый острый зимний период, если сравнивать с декабрем и январем. В то же время, добавил Глава государства, морозы надолго не задержатся и через пару недель уже придет весна.

"Но пока зимовка - как она идет, как организовать этот самый острый период зимы, когда и кормов немного. Мы сегодня проведем не только организационно-контрольное мероприятие, но и послушаем наших ученых. А у них самые последние данные, это люди продвинутые. Они знают, как скот должен зимовать и как подойти к весенне-полевым работам. Они расскажут помощникам и уполномоченным, а с завтрашнего дня вы должны на местах - в областях, районах - посмотреть, как организовано все это, насколько там соответствует тому, что здесь (в сельхозпредприятии "Шипяны-АСК", на территории которого проводится семинар. - Прим.), - сказал белорусский лидер.

"Поэтому смотрите, запоминайте. С сегодняшнего-завтрашнего дня в своих областях, где вы уполномоченные и помощники, точно так проведите мероприятия, но уже не с точки зрения учебы, а с точки зрения контроля и организации. И на местах с губернаторов, местных руководителей спросите на всю катушку. Обобщите в Правительстве все и доложите мне, как прошла зимовка скота. Кому - ордена, медали, а кому - противоположное", - заявил Глава государства.

Президент отметил, что не каждый его помощник или уполномоченный Главы государства сильно погружен в вопросы сельского хозяйства. "Освежим память и начнем действовать. Этот год особенно, да и пятилетка, - это не просто качество (это наш конечный результат), это железная исполнительская дисциплина. Если не будет дисциплины, все пустое", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Учредителем сельхозпредприятия "Шипяны-АСК" в свое время стал Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию. В числе основных видов деятельности "Шипяны-АСК" - производство молока, выращивание и откорм крупного рогатого скота, выращивание зерновых и зернобобовых культур, рапса, их семеноводство, создание кормовой базы для содержания крупного рогатого скота. С 2011 года предприятие является элитхозом по производству семян зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур.

Главе государства сперва доложили о производственной деятельности предприятия и перспективах его развития, а затем участники мероприятия заслушали информацию от Научно-практического центра НАН по животноводству об особенностях кормления и содержания крупного рогатого скота в зимне-стойловый период.

При этом Президент потребовал не умалчивать и не обходить существующие проблемы, а докладывать объективно и по существу. В частности, он рассказал о фактах, когда руководителям сельхозпредприятий ради сохранения численности дойного стада запрещают продавать на мясокомбинат коров, которые уже не дают молока. Оправдание звучит такое - будут ругать за численность. Александр Лукашенко подчеркнул, что такой подход категорически недопустим.

Глава государства обратил особое внимание на особенности содержания скота в плане обеспечения максимальной продолжительности продуктивного периода. Он заметил, что корова не должна доиться полтора-два года. Например, на президентском подворье продолжительность продуктивного периода составляет как минимум 9-12 лет. Причем коровы дают до 47 литров молока в сутки, в то время как в хозяйствах радуются и 15 литрам.

В этой связи Александр Лукашенко также подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения ветеринарно-санитарных правил содержания и выращивания крупного рогатого скота на животноводческих комплексах.

На молочно-товарном комплексе "Алесино", который осмотрел Глава государства вместе с участниками семинара, часть стада составляют коровы красной датской породы. Ученые начали выводить их несколько лет назад на предприятии "Устье" Оршанского района в качестве эксперимента. Однако результаты этого эксперимента пока спорные. Александр Лукашенко поинтересовался, какой эффект уже достигнут и что еще настораживает в этой работе.

"Этот вопрос очень важный, потому что Академия наук замахнулась создать нам тут "космос" в животноводстве. Посмотрим, как создаем. Мы отбирали в Дании самых лучших и платили деньги. Привезли сюда - бракуем. Здесь самая минимальная должна быть отбраковка", - подчеркнул Президент.

Комплекс "Алесино" состоит из двух коровников по 400 голов, родильного отделения с цехом сухостоя, доильно-молочного блока, административно-бытового комплекса. Также имеются здание выращивания телят и молодняка, два здания выращивания молодняка и нетелей, навес для домиков телят профилакторного периода.

На комплексе применены перспективные для молочного скотоводства страны система содержания животных, специальные планировки помещений и интенсивные ресурсосберегающие наукоемкие технологии, созданы возможности по решению проблем ускоренного совершенствования скота молочного направления продуктивности.

По словам руководителя хозяйства, результат красные буренки показывают достойный, молоко по показателям высокого качества. Оно особенно пригодно для производства сыров. "Если это для сыров, мы должны продавать, где сыры изготавливают", - заметил Александр Лукашенко.

Подводя итоги посещения комплекса, Президент поставил участникам семинара задачу проконтролировать содержание скота на местах: "Это очень важно. Главное - это дисциплина. Это повышает технологическую дисциплину. Нет технологии - нет молока и угробим скот. Положено по рациону - отдай. Положено, чтобы под носом корм был, значит, так должно быть".

В этом плане, подчеркнул Глава государства, контроль должен быть по всей вертикали власти, начиная от руководителя региона до глав хозяйств и зоотехников.

Одна из тем семинара - подготовка техники к весенним полевым работам. Участники мероприятия во главе с Александром Лукашенко посетили машинно-тракторный парк сельхозпредприятия "Шипяны-АСК".

"На линейке готовности должна быть техника. Надо поставить жестко вопрос, чтобы трактора, автомобили были в порядке. Они (сельхозпредприятия. - Прим.) должны на линейку готовности прежде всего поставить почвообрабатывающую технику, которая будет занята весной", - сказал Президент.

Он отметил, что, конечно, в полном объеме техника будет готова непосредственно к посевной, но уже сейчас надо оценить, как идет подготовка и как обстоят дела на данный момент. "Вы должны взять с собой хорошего специалиста, который вам подскажет, как должно быть. А вы уже своей властью спросите. Это серьезная вещь. Особенно в животноводстве", - дал совет Александр Лукашенко.

"Наша задача - встряхнуть сегодня страну, чтобы, не дай бог, не было спячки. Ваша задача, говорю по-военному, - встряхните страну через вертикаль власти. В данном случае - зимовка (в животноводстве. - Прим.) и подготовка к весеннему севу. Мы гордимся тем, что мы больше $8 млрд продали сельхозпродукции. Это здорово, но мы можем это потерять. Как обычно бывает: успокоились, все хорошо - потеряли. Поэтому надо, чтобы, встряхнувшись, мы имели в этом году минимум $9 млрд, а то и $10 млрд от продажи продовольствия. Продовольствие будет постоянно дорожать", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что пока категорически не доволен работой уполномоченных представителей Главы государства в регионах, а также помощников. В этом плане он требует от Администрации Президента четкой организации работы данной системы.

"Помощник должен быть замкнут на тебя (обращаясь к Главе Администрации Президента Дмитрию Крутому. - Прим.), и ты мне докладываешь об этом. Я сегодня думаю, может быть, изменить эту систему. Но помощников надо активизировать. Уполномоченные - ну от случая к случаю, показухой занимаетесь. Но я знаю, что не дорабатываете", - заявил белорусский лидер.

Президент в ходе рабочей поездки прокомментировал российско-американские переговоры.

"Вы видите, как меняется обстановка политическая, которая довлела над экономикой в связи с политикой США и так далее. Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя", - заявил Александр Лукашенко.

Президент вместе с тем констатировал, что ситуация меняется. "Где-то, наверное, нам на пользу, где-то вряд ли, если туда (договорятся Путин и Трамп) вернутся все эти иностранные компании - вначале американские, а потом другие - европейские. Будет непросто конкурировать на нашем рынке. Но продовольствие будет нужно всем. Поэтому страну встряхните как положено" - сказал Александр Лукашенко.