Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта в ходе официального визита в Россию принял участие в пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Российские сенаторы встретили Главу государства овациями. "Спасибо вам большое! - поблагодарил он парламентариев. - Очень приятно быть в этом зале. Очень внимательно наблюдаем мы в Беларуси за работой сената Российской Федерации. Приятно слышать про ваши добрые дела. Но мне еще приятно с вами встречаться".

Глава государства отметил особенность нынешней встречи: "Здесь очень много людей, которые не просто помнят нашу историю, но и делали эту историю. Это мы с вами. И отсюда, чего тут скрывать, мы люди взрослые, убеленные сединой. Уже не те, что были 30-40 лет тому назад. Но мы самые опытные люди. Это нас и отличает сегодня на этой встрече".

Вопрос строительства Союзного государства Александр Лукашенко назвал очень важным для двусторонних отношений.

Он отметил, что прошедшие в Беларуси выборы показали выбор народа о том, в каком направлении ориентируется страна. "Голосование за действующую власть, за действующего Президента как раз дает ответ на этот вопрос, с кем мы и куда", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Беларусь Россия никогда не потеряет, если почувствует душу этого народа - белорусского народа. Если будет так, то Беларусь, как сегодня в трудные времена, будет вместе с россиянами, Российской Федерацией. И не надо тут ничего выдумывать, - заверил Президент. - По-другому быть не должно. Мы самые близкие, это проверено временем и доказано реальными делами".

"Если говорить совсем уж откровенно, то Союзное государство живет благодаря вам (парламентарии в Совете Федерации являются представителями регионов РФ. - Прим.), - сказал он. - У меня есть возможность представителям российских регионов сказать огромнейшее спасибо за то, что в свое время (были у нас не лучшие времена, по-всякому было) мы сделали ставку в Беларуси на работу с регионами (России. - Прим.). И благодаря вам мы сохранили наше единство. Если бы вы тогда не поддержали белорусские устремления, у нас бы не было сегодня таких отношений. И трудно сегодня было бы говорить, где бы была наша Беларусь".

"Наша встреча еще и символична. 25 лет назад накануне подписания Договора о создании Союзного государства, 27 октября 1999 года, я побывал в Государственной Думе и высказал свою позицию по поводу этого подписания. Тогда депутаты очень горячо поддержали нашу работу с первым Президентом России. Помню хорошо, как тогда я, еще "зеленый" Президент, убеждал ваших коллег - опытных парламентариев, людей советской закалки - в необходимости более глубокой интеграции наших стран. Было совсем не просто. Мнения по поводу данной идеи в политических кругах как у вас, так и у нас были различные, - сказал Президент. - Это все еще было время иллюзий и моды на сугубо "национальные квартиры", свободную рыночную экономику, либеральные ценности, западные принципы построения общества".

Как заявил Глава государства, в то время, несмотря на объявленное завершение холодной войны, Запад последовательно, уже по инерции реализовывал свою многоходовую стратегию развала того, что осталось от СССР. "Но уже тогда, по прошествии восьми лет после Беловежских соглашений, было очевидно, что в одиночку и в экономическом, и в политическом плане выстоять проблематично. Практически невозможно. Нам тогда стало это понятно", - сказал Президент.

"Наши страны сполна ощутили пресловутые демократию и свободный рынок. Мы увидели, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит. Скорее, при любом удобном случае поставят подножку и предадут не задумываясь. Сейчас мы это уже понимаем, - сказал Глава государства. - Пока мы пытались встать на ноги, собрать по частям разрушенные связи, хоть как-то слепить бюджет, накормить народ, наши западные "партнеры" времени даром не теряли. И в 1999 году прошла очередная волна расширения НАТО, которое после вступления в него Чехии, Польши и Венгрии вплотную приблизилось к нашим границам".

Александр Лукашенко привел в пример процесс расширения НАТО, который начался еще в 90-е годы. Тогда они с первым Президентом России Борисом Ельциным обсуждали "эти все их телодвижения", возмущались, но сделать ничего было нельзя. "Как нынешний Президент России говорит, нас обманули", - отметил Глава государства.

"Очень актуально. Вот сейчас все время ставится вопрос: "А как будет, а что? Вот, там американцы, украинцы, прочие…" Я даже это слово не говорю о том, что нас могут обмануть в следующий раз. Я говорю: вокруг пальца уже нас никто не обведет. Потому что мы знаем, чего мы хотим. И мы твердо, вчера в очередной раз договорились с Президентом России, должны стоять на своем. Разумно. Мы за мир, мы против всякой войны и так далее. Но мы должны видеть свои интересы", - заявил белорусский лидер.

Он упомянул о разного рода заявлениях нынешнего Президента США Дональда Трампа. "Ни в коем случае не критикую его, как некоторые после вчерашних наших встреч говорят. Ни в коем случае. Мы поддерживали избрание этого Президента и в России, и в Беларуси", - отметил белорусский лидер.

Такую поддержку он объяснил расчетом на то, что придут новые люди и есть шанс о чем-то договориться, так как с предыдущей администрацией в США это было уже невозможно. "Ну и вот случилось невероятное. Дональд Трамп, как бульдозер, прошелся по США и случилось невероятное. Этот невероятный человек победил. Но куча разного рода заявлений, обещаний, давления то на одну сторону, то на другую и так далее, и тому подобное. Пока неразбериха, - констатировал Президент. - И я высказал вчера журналистам свою точку зрения, что у США пока нет никакого плана даже по Украине. Да, Дональд хочет остановить войну. Спасибо ему за это. Если он искренен в том, что он переживает за то, что гибнут люди, надо это остановить. Спасибо. Мы за это. Но при этом мы должны твердо стоять на своих позициях. Нас никто не должен куда-то столкнуть в сторону. И, не дай бог, обмануть нас или обвести вокруг пальца. Этого не произойдет".

Возвращаясь к событиям прошлых лет, Александр Лукашенко заявил, что натовские бомбардировки Югославии окончательно убедили всех как в истинных целях Альянса, так и в том, что декларируемые Западом принципы мирного сосуществования и международное право в действительности больше ничего не способны гарантировать. "Это международное право было растоптано на глазах у всех", - подчеркнул Президент.

Не создавала надежных опор и внутренняя ситуация - кризис в экономике и обществе, чехарда с переделом государственной собственности и повальная коррупция. "Мы поняли, что рассчитывать надо только на себя. Сама жизнь подтолкнула всех нас к более решительным шагам по сближению, формированию совместных гарантий экономической и военной безопасности, - заявил белорусский лидер. - Вместе с первым Президентом России Борисом Николаевичем Ельциным, я ему за это очень благодарен, при поддержке народов наших стран, прежде всего россиян, мы приняли единственно правильное решение - о создании Союзного государства. Отбросили все опасения, кто кого может поглотить, кто кем будет управлять, кто и что получит в итоге".

Александр Лукашенко напомнил, что в ходе голосования в Совете Федерации в 2000 году принятие Договора поддержали 158 сенаторов. Никто не высказался против, лишь двое воздержались.

Президент заявил, что народ Беларуси в самые разные и трудные времена в своей истории всегда был вместе с русскими людьми.

Глава государства отметил, что мощные стартовые условия белорусско-российской интеграции создали прочный фундамент ее устойчивости и широкие возможности для развития в военной, экономической и политической сферах. К таковым Александр Лукашенко отнес глубокую общую историю народов, единые ориентиры и схожие национальные интересы; целесообразность объединения, связанную с географическими и инфраструктурными преимуществами; постоянную нацеленность на конкретный результат, поскольку интеграция влечет расширение возможностей для граждан и организаций двух стран.

Внутренней устойчивости Союзу добавили нормативно закрепленные стратегические подходы. А принятые 28 отраслевых программ позволили унифицировать законодательство, запустить импортозамещающие проекты и, по сути, вдохнуть новую жизнь в подписанный в 1999 году союзный договор. Александр Лукашенко напомнил, что накануне, отвечая на вопрос о том, удовлетворены ли главы государств реализацией программ, Владимир Путин однозначно сказал, что очень доволен. Этому рад и Президент Беларуси.

"Уникальность Союзного государства заключается в том, что оно является более совершенным форматом двусторонних отношений, аналогов которому, может быть, к сожалению, в мире нет. Благодаря нашей совместной работе это живой организм, который позволяет в зависимости от складывающихся обстоятельств выбирать нужные нам инструменты, вырабатывать, апробировать новые методы работы, - сказал Президент. - Яркий пример - последние бешеные, абсолютно незаконные санкции Запада. Именно данный формат в полной мере обеспечивает безопасность в широком смысле - от экономической и информационной до военной, демонстрирует высокий уровень кооперации на фоне логистических сбоев и проблем с финансовыми расчетами".

"Несмотря на разный ресурсный потенциал Беларуси и России, мы органично дополняем друг друга, а также взаимодополняем имеющиеся у каждого из нас пробелы, объединяем преимущества каждой страны", - уверен белорусский лидер.

"Думаю, что сегодня уже никого не нужно убеждать в правильности сделанного выбора. Хотя периодически появляются еще какие-то горячие головы, плодят нарративы о несбалансированности выгод, иждивенчестве Минска, необходимости вхождения Беларуси в состав России, язвительно говорят о нашем союзе, - сказал Глава государства. - Но если 25 лет не хватило оценить достоинства реализуемой модели интеграции двух суверенных государств, то грош цена подобным так называемым мозговым центрам и экспертам".

Александр Лукашенко обратил внимание, что востребованность Беларуси для России показала и ситуация с санкциями. Например, в сфере микроэлектроники - отрасль, которую в Беларуси сохранили и развили еще со времен Советского Союза.

Он подчеркнул, что жизнь расставила все точки над i. "В нашей стране нет никакой русофобии, сохраняется уважительное отношение к общей истории, религии, традициям. Много лет назад я сказал, что Беларусь никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату - русскому человеку. Не изменяем мы этому обещанию и сегодня, надежно защищая и оберегая наш союз", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы не дрейфуем ни в одну сторону, ни в другую. Хотя нередко отдельные политики, эксперты и журналисты позволяют себе такие обвинения. Беларусь всегда проводила и проводит многовекторную (или, как сейчас модно говорить, многополярную) внешнюю политику. Чем это отличается от России? Ничем. Это объяснимо ввиду нашего географического положения и открытости экономики", - сказал Глава государства.

Он отметил, что у Беларуси выстроены очень близкие отношения стратегического и всепогодного партнерства с Китаем. Страна также заинтересована во всестороннем сотрудничестве с членами СНГ, ШОС и БРИКС, стремится развивать торговлю с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, хочет добрых отношений с соседкой-Европой и США.

"Но всегда главным приоритетом были и будут наши особые, самые близкие, братские отношения с Россией. И постоянно об этом открыто говорим. А на любые претензии о нашей поддержке вам я неизменно отвечаю: если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России. По-другому не может быть. Беларусь Россию в одиночку никогда не оставит, так же, как Россия не оставит нашу Беларусь. Это выбор белорусского народа", - заверил Александр Лукашенко.

Эти слова Президента Беларуси сенаторы встретили аплодисментами.

Глава государства также напомнил, что еще в 1995 году на референдуме народ Беларуси принял решение о наделении русского языка статусом государственного, был поддержан курс на интеграцию с Россией. "Разве мы за 30 лет хоть на один шаг отступили от тех исторических решений? Нет", - отметил белорусский лидер.

Президент на конкретных цифрах объяснил, чем выгоден людям союз между Беларусью и Россией.

Экономическое сотрудничество белорусский лидер назвал основой и привел некоторые показатели за последние 25 лет. За этот период объем ВВП в номинальном выражении в Беларуси вырос более чем в 6 раз, в России - в 10 раз; объем ВВП на душу населения в Беларуси вырос почти в 7 раз, в России - в 11 раз; торговый оборот вырос в 7 раз и в прошлом году составил почти $60 млрд. При этом, несмотря на сложнейшую внешнюю конъюнктуру, рекордные показатели достигнуты в последние три года - с 2022 по 2024-й.

"Самое главное - существенно выросли реальные доходы граждан, улучшилось качество их жизни. Значит, этот союз выгоден в первую очередь нашим людям", - подчеркнул белорусский лидер.

Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что есть еще немало проблем, которые необходимо решать, и стороны полны решимости сделать это.

Глава государства обратил внимание, что в российских СМИ обычно весьма скромно упоминают или не говорят вовсе о том, что благодаря поддерживаемым с Беларусью кооперационным связям более 3 млн россиян имеют постоянный источник доходов. Это десятки тысяч предприятий, широкий спектр выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Невзирая на разный масштаб экономик, многие апробированные подходы к поддержке предприятий, защите рынка и инвестиций стороны гармонизируют и синхронизируют. "Задача неизменна, как и 25 лет назад, - обеспечить реализацию единой промышленной, технологической и научно-технической политики", - заявил Глава государства.

Он констатировал, что в России, судя по последним решениям, востребован белорусский опыт в области планирования, а также государственно-частного партнерства. "Но надо еще больше делать, с моей точки зрения. Нам надо научиться мобилизовываться. Если в Беларуси за неделю можно мобилизоваться, то в России на это потребуется не одна неделя. Но этому надо научиться. Особенно это актуально сейчас", - подчеркнул белорусский лидер.

При этом, заметил он, здесь нет никаких противоречий со сторонниками либеральных или рыночных подходов, особенно если они способствуют этой мобилизации.

Беларусь, в свою очередь, заимствует у России подходы к созданию цифровых технологий, построенных на их основе государственных сервисов, электронных платформ. "Мы тоже немало в этом плане сделали. В России думали еще об IT в то время, как мы создали Парк высоких технологий", - рассказал Александр Лукашенко. Но ошибкой было то, что там не создавалось конечного продукта для нужд Беларуси или России, а работали по заказам высокотехнологичных западных компаний.

Что касается в целом IT-технологий и темы искусственного интеллекта, что сейчас особенно на слуху, Александр Лукашенко высказал позицию, что этим, конечно, надо заниматься, но забегать слишком далеко вперед нельзя. Так, чтобы общество вообще не понимало и не воспринимало этих шагов.

Президент рассказал, что даже зарубежные специалисты высокого уровня, с которыми он общался и которые занимаются темой искусственного интеллекта, не знают, к чему может привести в итоге развитие этой технологии. "На эти вопросы они не имеют ответа. Я говорю: может, мы не понадобимся в свое время? "Мы не знаем". Так, говорю, зачем же мы делаем это, вы нас к этому ведете. Был ответ: это выгода, поэтому это делаем", - поделился деталями своих закрытых встреч Глава государства.

"Да, надо на полшага, на шаг идти впереди. Наша общая история этому учит, - отметил Президент. - Не подумайте, что я ретроград. Не надо делать то, что сегодня, завтра, а, может, и послезавтра не то, что не нужно будет людям, а непонятно будет для людей. Поэтому искусственным интеллектом надо заниматься, с моей точки зрения. И делать то, что нам сегодня и завтра надо будет. И не пугать людей этим искусственным интеллектом. Потому что больше 90% общества слышали об этом, но не понимают, что это такое".

Сотрудничество в области микроэлектроники и производства компонентной базы вносит весомый вклад в работу таких российских гигантов, как "Роскосмос", "Росатом", "Ростех", "Алмаз-Антей".

"Нам удалось сохранить, а по ряду позиций и восстановить сложившееся в советские времена межотраслевое сотрудничество и промышленную кооперацию", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Россия успешно противостоят санкционному давлению.

"Если честно, санкции даже пошли нам на пользу. И России тоже. И этим мы окончательно загнали в тупик их, авторов этих санкций. Негатива море, но они нас подстегнули. Они показали, где мы находимся, на каком уровне, что с нами будет, и что мы можем. Буквально за три года мы построили контуры промышленного и технологического суверенитета на десятилетия вперед. Мы поняли, что нам надо", - заявил белорусский лидер.

Один из примеров - самолетостроение: "Мы сейчас увидели те дыры, которых не видели раньше. Покупали "Боинги", "Эйрбасы", еще что-то. А самую передовую авиационную промышленность мы ни во что не ставили. Когда эти исчезли, мы поняли, что нам надо возвращаться. Сложно. Непросто".

Александр Лукашенко отметил, что в Союзном государстве реализуются перспективные импортозамещающие инвестиционные проекты. Их выполнение позволяет обеспечивать замещение критического импорта, выпуск высокотехнологичной продукции. На белорусском БЕЛАЗе выпущен 45-тонный самосвал с двигателем российского производства. Затраты на топливо сократились в 2 раза, а выбросы в атмосферу - в 10 раз. Сейчас ведутся совместные работы по выпуску 90-тонного газомоторного самосвала.

"В проекте "Союзный станок" название говорит само за себя. Мы создаем станки из комплектующих, произведенных исключительно в Беларуси и России. Компетенции предприятий распределены, первая партия получила хорошие отзывы, есть спрос, - отметил Александр Лукашенко. - В советские времена Беларусь была центром станкостроения. Мы эти все предприятия сохранили. И сегодня благодаря российским инвестициям мы создаем станки. Мы быстро смогли мобилизоваться и подняться".

Запущен также амбициозный проект по созданию совместного легкомоторного самолета. "Он в Беларуси будет совсем скоро. Для нас авиастроение - новая отрасль экономики", - заявил Президент.

Глава государства отдельно остановился на теме региональной работы.

"Сегодня мы, президенты и правительства, прислушиваемся и реализуем предложения и проекты руководителей на местах. Маховик всестороннего взаимодействия с регионами у нас раскручен в полной мере. Процесс разноскоростной, а где-то хотелось бы поднажать. Но мяч не на нашей стороне, Беларусь для России открыта, несмотря на разные потенциалы", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко отметил насыщенный график поездок в Беларусь российских губернаторов от Смоленска до Сахалина и ответные визиты в российские регионы членов белорусского Правительства и представителей директорского корпуса. Благодаря регулярно проводимому Форуму регионов Беларуси и России под патронатом белорусских и российских сенаторов эта связь сохраняется, а копилка успешных проектов постоянно пополняется. Только в прошлом году в рамках данного мероприятия подписано контрактов на сумму более Br1 млрд.

Белорусский лидер уверен, что под руководством спикеров верхних палат парламентов Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко в нынешнем году Форум регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде соберет еще больше участников и гостей.

"Мы договорились с Президентом России, что мы обязательно лично приедем на этот форум", - сказал Глава государства.

Президент обратил внимание, что в мире считаются только с экономически состоятельными, сильными государствами и союзами. И опыт Советского Союза это подтвердил. "Будем по одному - с нами церемониться не станут", - предупредил он.

"Поэтому мы с Президентом России договорились вместе защищать наше общее Отечество, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в силу исторических обстоятельств на месте этого некогда единого Отечества образовалось множество государств - распался Советский Союз. И впоследствии, при формировании Союза Беларуси и России, многие по привычке сравнивали это объединение с прежним, Советским Союзом, и задавались вопросами, когда произойдет слияние в той или иной сфере. И такой подход был в корне неверным. "Все подходили по старинке - и в России, и в Беларуси: "Вот, Союзное государство, где оно, что сделали, когда будет то, это?" А что вы хотите? Когда будет что? Когда Россия войдет в состав Беларуси или, наоборот, Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем в этом плане ломиться в открытую дверь, мы погубим все, что сделали. Надо идти спокойно, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент в этой связи также упомянул про единую валюту. Такое предложение обсуждалось в свое время и было отвергнуто в первую очередь Центробанком России. Аналогичная ситуация складывалась, например, с идеями по созданию единого парламента.

"С этими клише нельзя подходить к сегодняшней ситуации. Ни в коем случае. Мы упустили тот момент, когда это можно было сделать", - убежден Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что при принятии тех или иных решений в сфере интеграции с Россией основывался на решениях референдумов, где белорусы высказывались в поддержку укрепления отношений. Однако тогда в России были опасения со стороны отдельных групп, что "Лукашенко придет, власть схватит, шапку Мономаха унесет", хотя тогдашний Президент Борис Ельцин твердо стоял на развитии союзнических отношений. "Чего-то думали, думали и потеряли время. Пришло новое поколение, - заметил Глава государства. - Новые поколения живут в независимых, суверенных государствах".

Александр Лукашенко обратил внимание, что белорусы были очень последовательными в выстраивании союзнических отношений с Россией. И на этом пути пришлось преодолевать очень серьезные националистические настроения, подогреваемые со стороны. "Мы проводили ту политику, которая нужна, как нам казалось, была для нашего народа. Мы шли от земли. Порой - по тонкому льду", - сказал Президент. По его словам, красноречивым примером того, что в одиночку выстоять не получится, стала Югославия.

Возвращаясь к нынешнему положению дел, Глава государства сделал акцент на совместных действиях Беларуси и России по защите общего Отечества. "Сегодня в нашем арсенале Региональная группировка войск Беларуси и России и Единая региональная система ПВО. Нам передано тактическое ядерное оружие, скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия "Орешник".

По словам Главы государства, в Беларуси изготавливаются некоторые составляющие, которые используются в том числе для "Орешника". Это, например, пусковые установки.

"Пусковые установки мы сделаем к концу года (не буду говорить, сколько), - раскрыл подробности Президент. - Вчера мы обсуждали эту тему (на переговорах с Президентом России. - Прим.). Владимир Владимирович говорит: "Теперь нам надо определиться, где мы их расквартируем". Я говорю: "Это проще. Было бы что расквартировывать, мы расквартируем".

С принятием Военной доктрины и Концепции безопасности Союзного государства, Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Беларусь и Россия вышли на беспрецедентный уровень стратегического партнерства и координации действий в военной сфере, констатировал Президент.

"Ключевые постулаты этих документов, такие как приоритет предупредительных мер, неделимая безопасность, равноправие и взаимный учет интересов всех государств, оформили союзный стандарт безопасности", - сказал белорусский лидер.

Говоря о сотрудничестве двух стран в сфере инноваций и науке, Глава государства отметил, что на начальном этапе совместные союзные программы решали задачи поддержания отдельных предприятий и отраслей. Это были, например, программы "Союзный телевизор", "Союзный двигатель".

"В настоящее время программы Союзного государства направлены на создание и развитие новых передовых направлений науки и техники", - обратил внимание Президент.

Только по космической тематике с участием НАН Беларуси реализовано восемь программ. В марте 2024 года на орбиту был доставлен экипаж с первой белорусской женщиной-космонавтом. Разработан и эксплуатируется российско-белорусский космический аппарат в составе группировки спутников для дистанционного зондирования Земли. Ведется создание нового спутника со сверхточным разрешением до 35 см. "Начинка наша, платформа - ваша, она почти готова", - заметил Президент.

"Строительство Белорусской АЭС стало самым высокотехнологичным и масштабным проектом в истории белорусско-российских отношений", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что белорусские специалисты-атомщики имели хорошую репутацию в Советском Союзе и за его пределами, поэтому никак нельзя было окончательно потерять эту интеллектуальную базу.

В результате при поддержке российской стороны в Беларуси была построена своя атомная электростанция, которая демонстрирует эффективную работу. Президент заметил, что делать это приходилось на фоне истерии со стороны Литвы, которую вынудили в свое время закрыть Игналинскую АЭС, и Польши, которая критиковала Беларусь за планы по строительству АЭС. Кроме того, приходилось преодолевать внутренние опасения в белорусском обществе, существовавшие после аварии на Чернобыльской АЭС. "Люди мне поверили и поддержали", - заметил Александр Лукашенко.

По его словам, накануне во время переговоров с Президентом России обсуждалась возможность строительства в Беларуси второй атомной электростанции. Акцент был прежде всего на вопросах потребности Беларуси в электричестве - будут ли они возрастать. Глава государства заметил по этому поводу, что рост потребления идет за счет увеличения числа электромобилей, майнинга, а также перевода жилья на электрическое отопление. Больших объем электроэнергии будет требовать и развитие промышленности. "Поэтому мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию. Мы ее построим сами, кроме реактора, - сказал Александр Лукашенко. - Специалисты у нас есть".

По поводу места размещения этого объекта, Президент предположил, что это может быть на восточных границах: "Если вдруг что… Брянская и прочие области, новые регионы России мы можем обеспечить электричеством".

Глава государства также не исключил, что в будущем западные соседи возобновят закупку электроэнергии из Беларуси, потому что это выгодно. "Эти одурманенные, ошалевшие тоже вернутся к нашей электроэнергии. Думаю, там скоро поймут. Как в Америке, сменится администрация, придут новые люди. Они поймут, что надо жить по экономическим законам и покупать то, что дешевле. У нас было дешевле", - сказал Президент.

Говоря о будущих совместных проектах, он отметил, что с российской стороной прорабатывается создание Центра ядерных исследований и технологий.

Уникальные разработки для лечения детей с патологией позвоночника, онкологических, неврологических и других заболеваний с использованием клеточных технологий стали настоящим прорывом в системах здравоохранения обеих стран, констатировал Президент.

"Мы научились сами производить медицинские изделия высочайшего класса в области ортопедии и травматологии. Эти и другие направления закреплены в Стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, суть реализуемой модели Союзного государства заключается в углубленной интеграции, стремлении к созданию единого экономического пространства с сохранением политического суверенитета каждой страны.

"Рад, что, наконец, мы пришли к общему пониманию, что без построения рабочего базиса экономики - объединенных рынков первичных энергоресурсов - не может быть эффективного движения вперед в вопросах дальнейшей интеграции", - сказал Александр Лукашенко. Сейчас, по его словам, необходимо двигаться дальше, в том числе в объединении рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Он напомнил, что в декабре 2024 года был подписан Договор о формировании объединенного рынка электрической энергии. "Это хороший шаг. Но надо дальше двигаться. Что вы держитесь за нефть, газ? У вас же девать их некуда. Давайте договариваться", - предложил Глава государства, сделав акцент на необходимости создания благоприятных и равных условий хозяйствования для субъектов обеих стран.

Беларусь со своей стороны всегда откликается и приходит на помощь, когда это требуется российской стороне, подчеркнул Президент. Так было и в последнее время, когда возникала необходимость в дополнительных поставках дизельного топлива, бензина, электроэнергии.

Президент обратил внимание, что в Беларуси два нефтеперерабатывающих завода, которые способны переработать несколько десятков миллионов тонн нефти. Предприятия были модернизированы по последнему слову техники, однако сейчас из-за неравных условий при поставке сырья их работа перестает быть прибыльной. Эта тема, по словам Александра Лукашенко, обсуждалась им с Президентом России. "Они (нефтеперерабатывающие предприятия в Беларуси. - Прим.) не могут работать в убыток, - обозначил проблему Глава государства. - Не надо 30% (прибыли. - Прим.) для расширенного производства. Пускай это будет 7-8% рентабельности. Но надо сохранить эти заводы. Это для нас нужно".

По его словам, Президент России согласился, что такая проблема существует и надо совместно искать пути ее решения. Эта тема еще будет в повестке переговоров лидеров двух стран. "Будем думать, как нам эту формулу рисовать. В правительствах это надо сделать", - сказал Александр Лукашенко.

То же самое, по его словам, касается не только нефти, но и ценообразования на другие энергоресурсы, в частности на газ. "Мы же говорим о единых рынках. Мы же не просим: дайте это, дайте то, - заметил Президент. - Мы должны на рыночных условиях, как и по электроэнергии, это сделать. У нас есть эта проблема, и наши правительства не могут эту проблему решить даже сейчас, когда мы спиной к спине стоим и отстреливаемся на определенных позициях. Поэтому надо делать шаги дальше".

В этой связи Глава государства прокомментировал звучащее иногда мнение, что в интеграции Беларуси и России нужно идти дальше прежде всего в создании единых парламента, органов управления и так далее. Глава государства убежден, что сначала нужно решить проблемы, которые он обозначил выше, они очевидны. А уже после двигаться вперед по пути углубления политической интеграции. "Ребята, давайте решим вопросы, которые на поверхности лежат. И будем делать эти шаги. Может, мы и придем к единому парламенту, если мы готовы к этому", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что на данном этапе важно также акцентировать внимание в союзном строительстве на таких направлениях, как создание перспективных моделей беспилотной техники и электромобилей, микроэлектронной базы широкого круга применения, разработка технических средств в области возобновляемых и невозобновляемых энергоисточников, прежде всего атомной энергетики, развитие системы точного земледелия, авиа- и судостроения.

Глава государства подчеркнул, что большое значение для Беларуси имеет модернизация транспортной инфраструктуры, особенно к морским портам. Он пояснил, что у Беларуси есть портовые мощности под Санкт-Петербургом. Страна могла бы существенно расширить свои поставки через порты, но пока это сдерживается из-за недостаточной пропускной способности железной дороги, в особенности по территории России. Один из вариантов решения проблемы, - восстановление разъездов, которые существовали когда-то, но были разрушены.

"Россияне готовы - и в Питере, и в Ленинградской области, губернаторы молодцы, они готовы подставить свое плечо. Но какая-то тягомотина идет, мы не можем расширить это узкое место, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Надо нам как-то двигаться и это делать".

Президент считает перспективным использование железной дороги в направлении Северо-Западного региона России для последующей перевалки грузов через российскую портовую инфраструктуру. "Здесь можем загрузить и торговать, как бы нас ни пугали", - сказал Глава государства. Он пояснил, что разного рода запугивания, в том числе о возможности ареста судов и грузов при прохождении по Балтике, раздаются с разных сторон, и эта тема обсуждалась лидерами Беларуси и России. "Я говорю: "Ну что, Владимир Владимирович, осталось одно - будем сопровождать военными кораблями". А как иначе? Мы не должны все время - по одной щеке ударили, вторую подставлять. Нет, мы так не будем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что наши "друзья" в странах Балтии, Швеции, Финляндии постоянно провоцируют белорусов и россиян, чтобы потом выступить с обвинениями. "То кабель порвали, еще что-то… Фактов нет. Идут провокации, нагнетание, чтобы потом что-то сказать", - заметил белорусский лидер. В свое время такие же необоснованные обвинения звучали в адрес России, якобы это она причастна к подрыву "Северных потоков". "Сейчас уже понятно, кто взорвал. Американцы просят руководство ваше (российское. - Прим.): "Отдайте нам их (эти газопроводы. - Прим.), мы будем Европе поставлять ваш газ". Крепко надо подумать. Если это так, вы же знаете, по какой цене американцы купят газ здесь и поставят туда", - предупредил Александр Лукашенко. По его словам, ему близка точка зрения Президента России по этому вопросу: чтобы Россия продолжала управлять "Северными потоками", сохраняя готовность сотрудничать с США в этом проекте, если будет договоренность с другими партнерами.

Еще одна важная тема, которую затронул в своем выступлении Глава государства, касалась важности сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны и героическом подвиге предков. Президент сделал акцент, что в Беларуси никогда не отказывались от этого исторического наследия. "Мы никогда от этого не отходили. Это наша Победа, это наша гордость. Почему мы должны это историческое выбрасывать на помойку? Наши предки победили. Это хороший, достойный пример. Мы этим гордиться должны", - заявил белорусский лидер.

Вместе с тем он отметил, что без твердой позиции России по этим вопросам Беларуси было бы сложно отстоять историческое наследие. "Без России мы бы это не удержали. А сейчас мы идем единым строем, мы уверены, что не должны потерять эту нашу Великую Победу", - сказал он.

Президент обратил внимание, что в Беларуси, как и в Союзном государстве, постоянно заботятся о сохранении и благоустройстве памятников и эта работа будет обязательно продолжена. Например, за счет бюджетных средств Союзного государства создан Ржевский мемориал Советскому солдату. В настоящее время ведутся работы в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". В планах на перспективу - возведение памятника на Буйничском поле в Могилеве.

Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал российской стороне и лично Валентине Матвиенко за реализуемый Советом Федерации и Советом Республики культурно-образовательный проект "Поезд памяти", который очень востребован, особенно среди молодежи.

"Что касается 80-летия (Великой Победы. - Прим.) и нашего общего движения в этом направлении, будьте уверены, мы делали и делаем немало. Мы от этого не отступим, можете на нас в этом плане рассчитывать. Это наша общая Победа", - подчеркнул Президент.

"Наша с вами историческая миссия - сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым. Мы этот путь пройдем достойно", - подчеркнул Глава государства.

В развитие темы Президент высказался по поводу некоторой шумихи, поднятой в связи с назначением в Беларуси нового состава правительства. "Зачем поднимать эту бурю? Пришел новый премьер, министры толковые. Исключительно новое поколение - я это обещал, - пояснил Александр Лукашенко. - Я обещал - я сделал".

Он напомнил, что в течение нескольких лет ведется подготовка нового поколения толковых управленцев для работы в государственной системе. Для этого проведена планомерная, системная работа. Многих перспективных специалистов Президент намеренно направлял на работу поближе к земле, к людям, чтобы в дополнение к своим теоретическим знаниям экономики они набирались практического опыта в должностях министров, губернаторов. Один из таких представителей новой плеяды управленцев - нынешний Премьер-министр Александр Турчин. А в целом весь новый состав правительства сформирован из представителей нового поколения.

"Это люди, преданные нашей политике. Знают, что такое Россия, наш общий рынок - более половины (своей продукции. - Прим.) мы продаем прежде всего в Россию. А рынки - это главное", - охарактеризовал Правительство глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси объявлена пятилетка качества, в течение которой необходимо "дошлифовать экономику". Проводя аналогию, Президент добавил: "Нам надо дошлифовать наши отношения (между Беларусью и Россией в Союзном государстве. - Прим.). Надо создать (сделать этот союз таковым. - Прим.) так, чтобы белорусы, находясь на этом разломе (геополитическом между Востоком и Западом. - Прим.), не смотрели в сторону Запада, налево-направо".

Завершая свое выступление в Совете Федерации, Президент поблагодарил сенаторов за развитие межпарламентского сотрудничества с Беларусью, особенно между верхними палатами - Советом Федерации Федерального собрания России и Советом Республики Национального собрания Беларуси.

Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Говоря о ее личной настроенности в поддержку отношений с Беларусью, Глава государства упомянул про разговор на эту тему, состоявшийся однажды с Президентом России Владимиром Путиным. "Мне как-то Путин говорит: "Знаешь, у тебя здесь есть самая сильная "агентура", которую возглавляет Валентина Ивановна. Только кто-то скажет о Беларуси (в критическом ключе. - Прим.), Валентина Ивановна, не дослушав, набрасывается на него в защиту Беларуси", - рассказал Президент.

"Позвольте мне от имени всех сенаторов Российской Федерации поблагодарить Вас за оказанную нам честь и за то, что Вы нашли время посетить Совет Федерации, за Ваше яркое, блистательное выступление, которое буквально было пронизано созиданием, открытостью и настоящей белорусско-российской братской дружбой, - обратилась в свою очередь к Главе государства Валентина Матвиенко. - В том, что мы добились таких масштабных результатов взаимовыгодного стратегического партнерства, в том, что мы так уверенно движемся в создании союзного государства - в этом ключевая роль и ключевая заслуга Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Ваша личная, дорогой, уважаемый Александр Григорьевич. Именно вы стояли у истоков Союзного государства".

"Когда у руля наших двух государств стоят такие сильные, волевые, мудрые, дальновидные лидеры, твердо отстаивающие национальные интересы и настоящие патриоты нашего Отечества, то нам никакие внешние вызовы и угрозы не страшны. Вместе мы все преодолеем, потому что мы на правильной стороне истории и правда за нами", - добавила она.

В торжественной обстановке под аплодисменты собравшихся Валентина Матвиенко вручила Александру Лукашенко почетный знак "За заслуги в развитии парламентаризма", который является высшим ведомственным знаком отличия Совета Федерации. Награды Президент удостоен за большой вклад в создание Союзного государства, укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Беларуси.

Глава белорусского государства поблагодарил за награду и, обращаясь к присутствующим, сказал: "Ребята, не отступайте, только вперед! От вас многое зависит не только в России".

После выступления в Совете Федерации Александр Лукашенко вместе с Валентиной Матвиенко осмотрел выставку о российско-белорусском парламентском сотрудничестве.

В Совете Федерации Президент Беларуси сделал запись в книге почетных гостей. По прибытии Главу государства встретила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Александр Лукашенко вручил ей букет цветов.

"Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые сенаторы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации! Рад встрече в стенах Совета Федерации. Высоко ценю ваш значимый вклад в укрепление дружбы и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, ваши неустанные усилия по развитию сотрудничества между регионами двух стран", - говорится в записи в книге почетных гостей.

Александр Лукашенко рассчитывает, что слаженная совместная работа парламентариев будет прирастать новыми инициативами и проектами, способствовать эффективному раскрытию потенциала межрегионального и межгосударственного взаимодействия, повышению благосостояния людей. "Все это делает наш Союз сильнее", - уверен Президент.