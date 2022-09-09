Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября провел совещание с руководством Совета Министров во Дворце Независимости.

Одной из тем совещания стало усовершенствование законодательства о предпринимательской деятельности. Совет Министров предлагает модернизировать формат функционирования этого сегмента экономики, опираясь на два фундаментальных принципа - простоту и справедливость. "Так должно быть в любом нормативном правовом акте", - заметил Александр Лукашенко.

"Мое главное условие - это прозрачность и возможность контроля предпринимательской деятельности. Бизнес должен иметь понятные правила для старта и роста, а государство - добросовестного плательщика налогов и партнера в реализации программ развития. То, что у нас здесь конь не валялся, это невооруженным глазом видно", - подчеркнул Глава государства.

В отношении прозрачности и контроля предпринимательской деятельности Александр Лукашенко подчеркнул, что никакого давления на бизнес здесь нет. "Проверять уплату налогов. И будем проверять", - сказал он.

Президент отметил, что эволюционным путем необходимо создать предпринимательскую среду, которая будет отвечать запросам белорусского общества.

Особое внимание Александр Лукашенко попросил обратить на работу индивидуальных предпринимателей. "Нужно создать предпринимателям стимул к трансформации в юридическое лицо. Это факт", - заявил белорусский лидер.

По его словам, индивидуальный предприниматель должен быть по своей сути индивидуальным: "Это фактически ремесленник. Это человек, который делает то, что никто кроме него сделать не сможет. А у нас что произошло - все стали предпринимателями - от военно-промышленного комплекса до свадебных и похоронных ритуалов".

В итоге Президент ждет от Правительства четко выстроенной системы правовых форм организации бизнеса и его справедливого налогообложения.

На совещание Главы государства был вынесен обновленный проект Указа по развитию агроэкотуризма в Беларуси.

"Когда-то я согласился и дал старт этому прекрасному процессу. Чтобы люди, живущие на селе в прекрасных уголках нашей природы, смогли показать этот дар божий людям. Тем более иностранцы приезжают. Чтобы им (владельцам агроусадеб. - Прим.) предоставить льготы, чтобы они могли заработать, чтобы дать толчок развитию этих хуторов, "медвежьих" уголков и прочего, - сказал Президент. - Сфера очень значима в плане модернизации и развития современной инфраструктуры на селе, создания рабочих мест, сохранения и приумножения наших национальных культурных традиций, воспитания бережного отношения к природе".

Однако Главе государства докладывают, что отдельные нормы Указа, который регулирует сферу агроэкотуризма (от 9 октября 2017 г. №365), выполняются формально. В качестве примеров приводятся конкретные факты. Так, не изжиты случаи, когда под видом агроусадеб на системной основе процветают гостиничный и ресторанный бизнесы, особенно вблизи больших городов. Однако налоги платятся не как с этих видов деятельности. "Гостиничный бизнес в городе виден, прозрачен. Они платят соответствующие налоги. В том числе и рестораны. Рядом с городом в прекрасных местах под видом агроэкотуризма построили гостиницы. Ради бога, я не против. Но платите налоги, как все гостиничные комплексы. Построили шикарные рестораны на природе. Тоже не против. Пусть будет. Но платите налоги, как весь ресторанный бизнес. Нет, они же льготы имеют и оформили себя как агроэкотуризм", - обратил внимание Александр Лукашенко на несправедливость складывающейся ситуации.

Президент потребовал доложить, что планируется для упорядочения деятельности недобросовестных владельцев агроусадеб, которые превратили их исключительно в гостиничные комплексы. "Что к ним предъявлять претензии… Мы должны были заметить этот процесс. В корне, в самом начале", - отметил он.

Александр Лукашенко также поинтересовался, как обсуждаемые предложения отразятся на усадьбах, расположенных вдали от больших городов: "Они пережили непростые коронавирусные времена, работают честно и продолжают кропотливо год за годом развивать свой потенциал. Одно дело возле крупных городов на бойких местах под видом агроэкоусадеб организовали гостиницы и рестораны, а другое - эти же агроусадьбы, которые созданы в "медвежьих" углах. Как в Одессе говорили, две большие разницы".

"И, что крайне важно, как предлагаемые изменения будут стимулировать развитие региональной инициативы и конкретных территорий?" - поставил вопрос белорусский лидер.

Еще одной темой совещания стал проект Указа о создании полноценного института по финансовому консультированию населения.

"Как мне докладывают, назрела необходимость основательно заняться разного рода консультантами. Совершенно безнаказанно недобросовестные брокеры (в народе их уже прозвали черными или серыми) наживаются и на пожилых людях, и даже на вполне прогрессивной молодежи", - отметил Глава государства.

Он пояснил, что таким образом Национальный банк мотивирует создание соответствующего института консультантов. "Я не против. Молодцы, верно. Но нам же что предлагается (я так, навскидку, еще ничего не отрицая): создать некие конторы, где банкиры будут консультировать наших людей, куда пойти в банк, какие кредиты взять и так далее, - заметил белорусский лидер. - Кто в эти конторы пойдет консультироваться? Герасимов? (Председатель Комитета госконтроля. - Прим.). Нет. Молодежь? Нет. Просвещенные люди, журналисты… Нет".

Глава государства констатировал, что перечисленные им категории людей и так без консультантов найдут необходимую информацию, ведь все изложено в интернете. Соответственно, услугами подобных учреждений в первую очередь будут пользоваться люди с небольшим достатком, включая пенсионеров. "Их будут консультировать, если мы создадим конторы. Не бесплатно будут консультировать? За деньги, - обратил внимание Президент. - Так где же справедливость в нашем обществе? Мы же государство для народа строим. Мы же в советские времена и до сих пор по некоторым вопросам делали это бесплатно. Банки в этом заинтересованы, чтобы выдать кредиты. Нет, надо банкирам дать еще один путь обдираловки народа. У нас банкиры "бедные". Вот, что меня насторожило. Поэтому я этот документ отложил и вынес его на обсуждение".

"Еще раз: я за то, чтобы консультировали. Но зачем с людей брать деньги за это. Ну не бедные же те люди, которые будут консультировать. Кому мы хотим тут дать работу и (возможность. - Прим.) зарабатывать на наших людях?" - поставил вопрос ребром Глава государства.

Он рассказал один из примеров деятельности недобросовестных консультантов. Пенсионеры из Бреста планировали взять кредит и построить дачный домик, обратились к посреднику, который их убедил, что без "консультанта" банк денег не даст. "Вот к чему это приведет. Контору построят, и банк пошлет к консультанту, чтобы заработать деньги, а потом, возможно, эти деньги поделить. Мы же уже это знаем из системы здравоохранения. Ему вместо костыля надо какой-то сустав. "Ты иди у того (купи. - Прим.)", - врач посылает. В результате 30 человек сели в тюрьму", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства продолжил рассказ о пенсионерах из Бреста. За так называемую помощь консультанта у них попросили заплатить тысячу рублей, а порой устанавливают и более высокую цену. "Пришли в банк, а там - пожалуйста, берите. И без всяких посредников. Так это жулье стало вымогать деньги за "услугу", которой, по сути, не было. Напугали пенсионеров так, что те даже полученный кредит обратно в банк отнесли, отдали и связываться не захотели", - озвучил подробности Александр Лукашенко.

"И милиция помочь не может. Ведь все по договору! То есть берут с людей деньги, и немалые, за то, что распечатали информацию из интернета, которая и без них доступна каждому. Затем подсовывают кабальный договор за свои псевдоуслуги. Самое возмутительное, что, набивая свой карман, они не несут никакой ответственности и не дают гарантий, что подобранный ими банковский продукт действительно будет доступен для того, кто к ним обратился", - отметил Глава государства.

Более того, случаются ситуации, когда человек, заплатив немалую сумму за такую консультацию, идет в банк, уверенный, что получит кредит. А ему отказывают, потому что там свои процедура и требования. В результате он остается без денег, на которые рассчитывал, да еще и с убытком. "Бардак! Поэтому давайте конторы создавать (о соответствующем предложении. - Прим.). Создавайте, но бесплатно!" - сказал Александр Лукашенко.

Он потребовал подробно доложить, как предлагается регулировать эту сферу, какие гарантии получает человек, обращаясь к финансовым консультантам, по всему ли финансовому спектру будут доступны консультации и, самое главное, - не станут ли банки брать деньги за соответствующие консультации.

На совещание также обсуждался вопрос обращения с радиоактивными отходами.

"Мы фактически с нуля создали в стране новую отрасль с Белорусской АЭС. Не сегодня завтра нам потребуется утилизировать ядерные отходы - отработанное топливо. Продукт крайне опасный (но очень ценный). Поэтому я ставил задачу выстроить в Беларуси надежную систему обращения с такого рода отходами, создать соответствующую инфраструктуру", - напомнил Президент.

Вопрос обсуждали еще в прошлом году. Тогда решили, что этим займется так называемый национальный оператор. Он возьмет на себя заботу по сооружению объектов обращения с радиоактивными отходами и будет полноценно управлять процессом. "Здесь мы следуем, во-первых, установленным, как вы говорите, мировым стандартам. Во-вторых, это безопасность и здоровье белорусской нации и наших соседей, как вы прописываете. Правда, соседи не очень-то парятся по поводу здоровья наших белорусов, - заметил Глава государства. - Главное мое требование - никакой нагрузки на бюджет, никаких дополнительных министерств, ведомств под грифом "оператора".

Президент потребовал четко определиться, как лучше всего поступать с этими отходами и что это за оператор будет в итоге. "Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации на территории страны не появится. Это главное!" - подчеркнул он.

Во время совещания Глава государства отметил, что ответственные должностные лица не всегда оперативно реагируют на президентские поручения. В пример Александр Лукашенко привел свое недавнее предложение проработать меры по удешевлению леса для строительства жилых домов. О необходимости такого решения он заявил 18 августа во время посещения Гродненского района.

Глава государства обратил внимание, что в стране гибнет много леса, деревья не успевают убрать и в последующем перерабатывать. "А в начале этого года получить для строительства жилья, в столярку, окна, двери, обналичку, плинтус, рейку пола - это катастрофа. Это такие заоблачные цены, что у людей глаза на лоб лезут. Об этом сказал, и в Правительстве - месяц прошел - тишина. Уже должны были на столе лежать не просто предложения, а чтобы губернаторы начинали действовать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По мнению Президента, такая возможность в строительстве жилья позволит закрепить на селе молодых специалистов. "Давайте начнем со специалистов в деревне. Построим дома. У нас же есть линии целые - в течение суток дом. Приедут и поставят на фундамент. Давайте многодетным. Кому надо вычленим и сделаем так, чтобы, бесплатно получив эту древесину или за полцены, не перепродавали потом", - сказал он.

"Я просто привожу пример: когда идея подается Президентом и ее надо быстро реализовывать - тишина", - добавил Глава государства.