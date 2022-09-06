Встреча с Первым заместителем Премьер-министра Николаем Снопковым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 сентября провел рабочую встречу с Первым заместителем Премьер-министра Николаем Снопковым.

"Китайское направление - персональная ответственность. Второй вопрос - импортозамещение. Третий вопрос - прохождение финансов за поставленную продукцию. Тема известная. То есть экономический блок и финансовый, как здесь Национальный банк помогает нашим предприятиям - да и правительство - беспрепятственному прохождению оплаты, финансовых ресурсов за поставленную продукцию", - сразу обозначил темы для обсуждения Глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что по всем этим вопросам нет нерешаемых проблем. "Мне не надо письма, мне надо решение вопроса, - подчеркнул он. - Обратились люди за помощью - надо помочь. Люди умеют и продавать продукцию, и деньги за это получать, а кто-то не умеет. А если кто-то не хочет в этой ситуации работать, вы тоже должны внести соответствующие предложения".

Президент также поинтересовался у первого вице-премьера, как в условиях санкционного давления работают некоторые белорусские предприятия. "По докладам вроде бы у кого-то хуже, у кого-то лучше, но проблемы решаются", - отметил он.