Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июля провел совещание с руководством Совета Министров и губернаторами.

Основная повестка совещания включала рассмотрение двух проектов нормативных правовых актов, по которым при принятии решений возникла необходимость посоветоваться.

"В прошлом году мы договорились сконцентрировать в одном нормативном правовом акте все важнейшие положения в данной сфере с абсолютно прозрачной схемой реализации тех или иных положений. Да, в Беларуси нам удалось избежать, как говорят, оголтелой, огульной приватизации. Как раньше назвали, шоковой приватизации. В стране устойчиво работают давно существующие предприятия, создаются новые производства, в том числе на государственных промышленных площадках (и частной формы собственности, и государственной). Однако эффективность использования госимущества необходимо повышать. Кстати, это касается и частного производства", - заявил Глава государства.

Он отметил, что Правительством подготовлен комплексный проект, регламентирующий, как надлежит распоряжаться не только полностью государственным имуществом, но и имуществом хозяйственных обществ с долей государства.

Основные изменения связаны с перераспределением полномочий между органами государственной власти.

Александр Лукашенко положительно оценивает такой подход и считает правильным и необходимым перераспределение полномочий, но подчеркнул, что есть фундаментальные вопросы - это распоряжение землей - сельхозназначения, лесные ресурсы, - а также государственной собственностью. Эти вещи находятся в сфере полномочий Президента, и их нельзя полностью передать по вертикали вниз, так как необходим контроль. "Но и тот, и другой вопрос в какой-то степени передавать по вертикали вниз надо", - отметил он.

Глава государства напомнил, что в этом же плане недавно принималось решение по земельным участкам, в отношении которых по отдельным частным моментам полномочия передаются вплоть до уровня председателя райисполколма. "На месте люди решат. Но есть вопросы выделения земель сельхозназначения и лесных массивов под застройку, еще под что-то. Это остается за Президентом. Нет необходимости сегодня эти вопросы отдавать даже на уровень губернаторов, - сказал Александр Лукашенко. - Земельные ресурсы, государственная собственность, финансы - три кита любой власти. Но мы аккуратненько, спокойно в этом направлении двигаемся (перераспределение полномочий. - Прим.)".

Что касается вынесенного на обсуждение проекта документа, предполагается, что большинство решений отныне будет приниматься на местах. "Правильно. Тем более мы об этом давно договорились. Кроме тех моментов, которые я называл", - сказал Президент.

Наряду с этим Александр Лукашенко поставил перед участниками совещания ряд вопросов: к чему приведут данные предложения Правительства, не потеряет ли государство контроль за продажей наиболее привлекательных активов, не будут ли созданы лазейки для коррупции и спекуляций. "Опыт соседних стран нас предупреждает об этом", - отметил он.

Кроме того, Президент поинтересовался, какие новации предложены в отношении хозяйственных обществ, какие механизмы предусмотрены для вовлечения в оборот незадействованных площадей предприятий. "Когда-то мы принимали решение по поводу того, что пустующие объекты незавершенным строительством с советских времен будут задействованы. Как тут развернулись местные органы власти?" - спросил Глава государства.

"И самое важное - будет ли от этого эффект?" - подчеркнул белорусский лидер.

По проекту также есть предложения экспертного совета при Совете Республики и Минского горисполкома.

"Вы хорошо знаете мои требования: законодательство не должно меняться слишком часто. И если мы видим, что изменения действительно назрели, то должны убедиться, что все учтено", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Как доложил на совещании Председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич, проект указа устанавливает единые подходы к распоряжению госимуществом и имуществом хозяйственных обществ с долей государства. Он пояснил, что речь идет об объектах недвижимости, капитальных строениях, домах, производствах, заводах, дорогах и так далее.

"Это все сегодня регулируется, только вы решили предложить мне указом усовершенствовать этот процесс регулирования, так?" - уточнил Президент.

"Совершенно верно, - ответил глава Госкомимущества. - Мы подготовили сводный проект указа, который базируется на указе №169, который неплох и в целом работает".

"Этот указ вас уже в какой-то части не удовлетворяет и вы предлагаете несколько изменить прежний порядок?" - задал вопрос глава государства.

"Из старого указа 80% останется. Отдельные элементы, исходя из тех тенденций, которые наблюдаются, мы предлагаем скорректировать", - пояснил Дмитрий Матусевич.

В разработанном документе в целом сохраняются компетенции главы государства в отношении отчуждения и залога, передачи в доверительное управление предприятий, приобретения за счет средств республиканского бюджета недвижимого имущества и акций.

"Более того, в проекте содержится норма о возможности принятия Президентом любого решения о распоряжении имуществом. Таким образом сохраняется незыблемость подходов в сфере приватизации и использования бюджетных средств", - подчеркнул Дмитрий Матусевич.

В числе новаций - делегирование полномочий от Президента Совету Министров по передаче акций, долей в уставных фондах хозяйственных обществ из республиканской в коммунальную собственность. Как пояснил глава Госкомимущества, это позволит сделать более эффективным управление, так как все будет сконцентрировано в одних руках - либо у коммунальных предприятий, либо у республиканских. По данным за 12 лет, было 61 решение Президента по 860 таким случаям.

"Зачем мы сегодня вторгаемся в эту сферу и передаем от Президента правительству решение о передаче этой собственности? - спросил Александр Лукашенко. - Это же редкий случай".

Развивая эту тему, глава государства подчеркнул, что нынешняя система действует как своеобразный фильтр, она многоступенчатая и позволяет качественно и всесторонне принимать важные решения по распоряжению собственностью. "Ведь в чем вопрос: Президент принимает решение или ниже уровень власти - ответственность другая. Если вице-премьеру Назарову приходит документ и он понимает, что это не завтра в правительстве примут решение, а надо еще Президенту донести, а там еще и Герасимов и прочие подключатся… Что Президент вообще может отвергнуть это предложение… Уже ответственность другая, - обратил внимание белорусский лидер. - Вот что мы можем при этом потерять".

Дмитрий Матусевич считает, что сейчас такая "фильтрация" решений неактуальна, потому что "нет массовых попыток передачи акций куда-то", а передавать точечно небольшие пакеты акций можно без согласования с Президентом.

"Надо иметь в виду, что сейчас массово этого нет, потому что надо идти к Президенту, а когда этого не будет, может появиться некая массовость, что допустить нельзя", - предупредил Александр Лукашенко.

Глава Госкомимущества отметил, что решения о передаче акций будут приниматься правительством путем согласования соответствующего проекта постановления со всеми заинтересованными, в том числе и с КГК. Так предусмотрено в проекте указа. "Фильтр будет работать на определенном уровне", - заверил он.

Есть в проекте указа блок полномочий, которые передаются от Совета Министров государственным органам и организациям - это вопросы по отчуждению недвижимого и движимого имущества и передаче его в залог. В 2021 году были приняты решения по 236 таким объектам госсобственности.

"Также предлагается определять позиции представителей государства на уровне министров, а не на уровне правительства, по вопросам отчуждения недвижимого имущества стоимостью более 10 тыс. базовых величин. Таких решений было принято 125 с 2010 года, и в каждом из них могло быть несколько позиций представителей государства, но при этом отчуждалась в лучшем случае половина", - сказал Дмитрий Матусевич. Кроме того, на принятие решения уходил как минимум один квартал.

Глава государства не высказал возражений на этот счет, но предложил дополнить проект указа нормой о том, что министры смогут принимать решения об отчуждении имущества только по согласованию с местными органами власти.

"Это немного затянет процедуру", - предположил руководитель Госкомимущества.

"Процедуру затянет, если министр ненастойчив будет, а губернаторы будут волокиту устраивать (в чем я сомневаюсь, главный все равно министр). Но таким образом он поставит в известность Караника, Турчина или Кухарева, что на его территории будут какие-то манипуляции с имуществом", - сказал Президент.

Отдельный блок проекта указа предполагает расширение полномочий местных советов депутатов. Например, чтобы они могли сами определять обязательные условия продажи неиспользуемого коммунального имущества за одну базовую величину, случаи его продажи по такой цене без условий либо передачу в безвозмездное пользование. Предусмотрено также их право освобождать полностью или частично покупателей от штрафных санкций за невыполнение условий продажи.

После обсуждения проекта Указа Президент в целом одобрил предложенные подходы и поручил в ближайшее время доработать документ и внести ему на рассмотрение.

Еще одной темой совещания с руководством Совета Министров стал подготовленный законопроект "О дополнительных мерах в социально-трудовой сфере".

Правительство предлагает принять меры по обеспечению стабильности в социально-трудовой сфере в условиях санкций. Меры временные. Действуют до конца 2022 года. "Сразу вопрос: надо ли нам сегодня на полгода принимать какие-то законопроекты?" - отметил Глава государства.

Во-первых, чтобы поддержать трудовые коллективы, предлагается оказывать целевую государственную поддержку нанимателям. "Это значит предприятия частной, государственной формы собственности, большие, малые и так далее?" - уточнил белорусский лидер, получив утвердительный ответ.

В связи с этим он высказал настороженность по поводу того, не пропадет ли стимул у самих предприятий, и насколько справедливо и обоснованно будет оказание такой поддержки: "Встает вопрос, зачем мне работать? У меня хорошо все, потому что старается трудовой коллектив, а там где-то (на других предприятиях. - Прим.) провалили, в основном по субъективным причинам, - им сразу из бюджета деньги".

Во-вторых, в подготовленном правительством проекте расширяются возможности нанимателей по организации труда, что должно обеспечить стабильную работу предприятий и создать дополнительный ресурс, чтобы эффективнее задействовать работников и не допустить падения их доходов. "А кто мешает в нынешних условиях эффективно задействовать работников и сделать так, чтобы доходы не падали, а росли? Всегда была такая цель перед руководителем", - поставил вопрос Президент.

Как пояснил вице-премьер Юрий Назаров, речь идет о том, что в Трудовом кодексе есть определенные ограничения по продолжительности сверхурочных работ, количеству выходных, которые можно использовать, по переводу работника по решению нанимателя на другую работу.

"Если только это, считайте, что это принято. Лучше аккуратненько, договорившись, поговорив, если это надо, временно или постоянно, обучив, переобучив или не обучая, перевести работника на другую или прочую работу. Всякое ж бывает", - согласился Глава государства.

В связи с этим он напомнил о своих тезисах, произнесенных на торжественном собрании. Президент говорил об обстановке вокруг Беларуси, которая, пусть и без горячей войны, но вынуждает действовать фактически в условиях военного времени. "Если люди это не понимают, так это что, горячую войну надо развязать? - задал риторический вопрос белорусский лидер. - Тогда ж никто ни у кого не спрашивает, куда переводить".

"Но если это будет связано с тем, что руководитель будет надеяться на Головченко и Назарова или на Кочанову (на решения руководства высших органов государственной власти. - Прим.), этого не будет", - предупредил Президент.

В-третьих, предлагается установить дополнительные меры социальной защиты семей, попавших в сложную финансовую ситуацию. "Посмотрим, что вы тут предлагаете. Мне кажется, что лучше всех семьи видят на местах. В Минске - главы администраций и председатель горисполкома. На селе - председатели сельских советов и председатели райисполкомов. И если мы говорим о поддержке, это же деньги. Так давайте отдадим им (на места. - Прим.) деньги и просто их обяжем, чтобы они помогали этим семьям. Посмотрим, что вы предлагаете в связи с этим".

"Если вы думаете, что Лукашенко, Головченко или Кочанова с Герасимовым лучше видят из Минска, кому помочь, вы заблуждаетесь. Мы просто повяжем по рукам и ногам местные органы власти в связи с оказанием этой поддержки, если кому-то надо. И чохом опять сейчас определим. Опять будем поддерживать семьи", - заметил Глава государства.

Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы поддержка оказывалась именно тем, кому она действительно нужна. "А поддержать могут только те, кто непосредственно сталкивается с этими семьями. Мы только можем концептуально указать, что это надо делать. И поставим на контроль, как на месте губернатор, предрайисполкома и сельского совета оказывают эту поддержку семьям", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко попросил участников совещания доложить, не ухудшает ли подготовленный документ положение трудящихся; какие издержки лягут на бюджет и какой эффект будет от такого "страхования" или "подстраховки" нанимателей; не приведут ли предлагаемые новшества к тому, что предприятиям будет выгоднее получать господдержку, нежели шевелиться самим. "И главное, если меры временные, то нужно ли закреплять их в законе?" - поставил вопрос Глава государства.

Президент обратил внимание на недопустимость перекоса в плане желания отрегулировать те или иные вопросы на законодательном уровне: "Я вам говорю как бывший законодатель, который занимался этим. Закон принять - это год, полтора, а то и два. Впопыхах не получится, если по-настоящему. И надо ли нам все это запихивать, особенно временные нормативные положения, в закон? Пока примем закон, время уйдет. Закон регулирует наиболее длительные устойчивые связи и отношения. Зачем временные меры, которые еще надо подумать, стоит ли нам принимать, регулировать законом? Думаю, надо это делать подзаконными актами. Это в целом замечание".

По результатам дискуссий принято решение зафиксировать дополнительные меры поддержки граждан и трудовых коллективов не в проекте закона, а в проекте указа Президента. В ближайшее время документ будет подготовлен и внесен на рассмотрение Главы государства.

На совещание специально были приглашены губернаторы, чтобы в том числе обсудить ход уже начавшейся уборочной кампании.

"Каждый день весь мир пугают голодом. К осени, к зиме - невиданным голодом со времен Великой Отечественной войны. Нагнетается ситуация, как с пандемией, еще чем-то. Но дыма без огня не бывает. Голоду быть. И не только потому, что не вывезли украинское зерно или Россия под санкциями, - сказал Президент. - Поэтому не только хлеба не будет в мире. Я об этом много раз говорил. И вы видите беспомощность, с которой аж целая ООН пытается предотвратить неизбежный кризис. 50 стран мира критически от них зависят - от этого продовольствия. Так это еще цветочки".

"Безумный маховик санкций в отношении минеральных удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок (фрахт, страховка) грозит сорвать последующие агросезоны и просто обрушить рынки продовольствия", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что цены будут расти на продовольствие в целом, ведь рост цен на зерновые повлечет мгновенный рост на другие виды продовольствия, продукцию животноводства. Он обратил внимание, что цены уже побили исторические рекорды. Как пример - пшеница, которая только за последние полгода подорожала больше чем на 60%. "Как оказалось, доллары на хлеб не намажешь", - заметил Глава государства.

Президент отметил, что год в сельском хозяйстве складывается неплохо. "Год неплохой. И в России урожай, и Украина еще что-то соберет. И у нас, если мы расхлябанно себя вести не будем, получим хлебов столько, сколько нам надо для людей и животных. Мы, конечно, вывозить пшеницу не будем или какие-то другие культуры. Хотя можем. Кроме рапса, льна - технических культур. Картофеля, которого у нас хватает", - сказал он.

"Зерновые мы вывозить не будем. Надо это все перемолоть через животноводство - получить мясо, молоко", - добавил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что предыдущий скачок цен на пшеницу в 2008 году закончился печально известной "арабской весной". Зерно стало большой политикой и, по сути, оружием.

"Поэтому я вам и говорю: если будет работать экономика, будет что покушать и во что одеть людей, - это гарантия того, что мы выдержим, - подчеркнул белорусский лидер. - А если правительство не провалит еще под видом санкций другие секторы экономики, то никакие санкции нам не страшны".

"Многократно отмечал: ситуация на продовольственном рынке - это шанс хорошо заработать. Поэтому нынешняя уборочная кампания должна пройти на высочайшем уровне организации и дисциплины", - поставил задачу Глава государства.

Александр Лукашенко напомнил о недавнем разговоре в ходе его рабочей поездки в Оршанский район: недопустимо потерять темпы заготовки кормов как прочной базы животноводства. "Имеется в виду прежде всего нормальный второй укос трав. Это я знаю из своей практики. Я сейчас наблюдаю, и начал косить травы на фактически неудобных землях, на песках. И травы неплохие. А на нормальных почвах вообще отличный второй укос. По-крестьянски скажу: умрите, но соберите эти травы, заверните в пленку или положите в траншею, если вы хотите, чтобы было чем зимой кормить скотину", - пояснил Глава государства.

Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников насчет падежа скота на сельхозпредприятиях.

"Смотреть на ваши цифры падежа и недостатка скота уже просто нетерпимо. Теряем миллионы рублей на ровном месте. Я требую от Генеральной прокуратуры и Комитета государственного контроля, Администрации Президента (кого угодно подключайте) немедленно доклада мне о том, как обстоят дела. И не только цифры. Я вас предупредил: если на каком-то сельхозпредприятии высокий падеж, то это и кормление, и содержание (в недоработках по этим вопросам. - Прим.). Если они не могут сохранить молодняк, я вам говорил: немедленно изъять и передать молодняк тем, кто может содержать. Проверьте по этому критерию", - сказал Президент.

"Если не можете принять решение, доложите мне. Больше на эту тему я разговаривать не буду. И предъявляю уже требования Шведу и Герасимову (руководители Генпрокуратуры и КГК. - Прим.). Я уже о Правительстве не говорю. Это их сфера деятельности. Они должны контролировать и направлять работу местных органов власти", - потребовал белорусский лидер.

"Качество уборки зерновых колосовых, рапса, кукурузы должно быть образцовым! Все вопросы решены. Топливо, техника, удобрения. Все есть. Дальше начинайте шевелиться. И не ходите следом с протянутой рукой. Я предупреждаю губернаторов, - сказал Президент. - За качеством уборки железобетонный контроль. Минсельхозпрод и другие контролеры".

"Потери недопустимы. Миллион тонн потерь, вы понимаете, сколько сегодня это денег. Вы полмиллиарда долларов можете заработать. Мы такую помощь селу не оказываем, сколько вы теряете на полях, особенно по рапсу. Надо отрегулировать комбайны таким образом, чтобы не потерять рапс. Это огромные деньги", - подчеркнул Глава государства.

Он жестко предупредил: "Потеря зерна на полях будет расцениваться по меньшей мере как экономическая диверсия, по большей - как преступление. Хватит шутить".

Александр Лукашенко потребовал, чтобы кадры на местах были мобилизованы на 100%: "Никакой расхлябанности и очковтирательства. Полная слаженность и порядок. Подчеркиваю, по законам военного времени. Идет гибридная война. СМИ, дипломатия, финансы, экономика - все задействовано. И провокации военные начались. Мобилизуйтесь. Будет в закромах что - любую войну выдержим, не дай бог, конечно. Поэтому убедительно вас прошу, чтобы не иметь неприятных разговоров впредь. Со следующей недели все должны приступить к уборке урожая".