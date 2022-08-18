Рабочая поездка в Гродненскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа в ходе рабочей поездки в Гродненскую область посетил производственный кооператив имени В.И. Кремко.

В центре внимания, естественно, вопросы продолжающихся полевых работ, уборочной кампании в стране и регионе.

Глава государства отметил, что по пути в Гродненский район, в том числе с борта вертолета, он имел возможность оценить состояние дел. "Тут, конечно, отдыхать надо", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что для профильных министров и вице-премьера это образец, каким должно быть сельское хозяйство в Беларуси. "Надо просто повторить то, что здесь есть", - заметил Глава государства.

Вместе с тем по приезде в Гродненский район Президент, как он выразился, начал с плохого. "По-моему, вы немножко не справляетесь с уборкой соломы и дискованием почвы - лущением стерни, - сказал он. - Вижу, что вы готовите почву для посева озимых в целом в западной Беларуси. Желательно, чтобы больше было подготовлено почвы под посев озимых. Когда готова почва, тогда в любой момент кнопку нажал, выехал механизатор и посеяли. Главное - делать все вовремя", - сказал он.

Но в целом Глава государства похвалил местных аграриев. "Идеальная работа. Здесь вы просто молодцы. И люди здесь ответственные, руководители крепкие", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что Гродненская область была лучшей в Советском Союзе. "Я восхищался вами, как вы работаете. И пытался перетащить это на самый восток. Я учился здесь, в Гродненской области", - рассказал он, вспоминая о своем опыте работы в должности руководителя хозяйства.

Это впечатление разительно отличалось от того, когда сразу после избрания на должность Президента Глава государства приехал в этот регион. "Первое мое посещение в качестве Президента - Гродненская область. Как можно было за полтора-два года (после развала СССР. - Прим.) все уничтожить. Сердце кровью обливалось", - вспомнил Глава государства.

Он отметил, что потому и назначил тогда своего соперника на первых выборах Александра Дубко, который возглавлял одно из передовых хозяйств, губернатором Гродненской области. "Помню, как было тяжело лучшую в стране область приводить в чувство", - рассказал Президент.

Главе государства доложили о ходе уборочной кампании. Как доложил Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, на утро 18 августа убрали порядка 75% площадей и уже перешагнули прошлогодний результат по намолоту зерна. "6,3 млн т планируем сегодня. 7 млн т где-то в воскресенье у нас уже будет", - рассказал Игорь Брыло.

Александр Лукашенко поинтересовался, не повредила ли жара другим культурам на сегодняшний день. Как доложили Президенту, пока ситуация нормальная, наоборот, местами был до этого избыток влаги.

"Будем надеяться, что на будущей неделе дожди пойдут, но у нас это будет уже 85-87% уборки к понедельнику", - отметил Президент.

"Как минимум, да. 7 млн т мы хотим, чтобы к воскресенью уже было. Фактически один миллион останется. На 3-4 дня работы по этим темпам", - подтвердил министр.

Александр Лукашенко признался, что предполагаемая итоговая цифра урожая зерновых колосовых в этом году ему даже приснилась: "Я ночью во сне вижу 8 млн 200 тыс. т. Действительно во сне. Почему-то цифра эта".

"Это будет хороший год для села", - подчеркнул белорусский лидер.

Он предварительно подсчитал, сколько в Беларуси могут собрать урожая зерна. Если предположить, что зерновые колосовые действительно дадут 8,2 млн т, то к этому надо прибавить еще рапс и кукурузу. Уборка рапса уже практически завершена, планируется получить порядка 800 тыс. т зерна этой культуры. Это уже в сумме 9 млн т. "И плюс миллиона полтора кукурузы надо взять", - продолжил подсчеты Глава государства.

"Нет, мы рассчитываем побольше - 2 млн т", - уточнил Игорь Брыло.

"Ну, тогда вообще супер. Мы выходим на 11 миллионов. Это то, что я говорю, мы должны иметь каждый год. Это первый этап - 11 млн т. Дальше уже будем видеть от производства", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил напряжение, с которым проходит в стране нынешняя уборочная кампания.

"Я чувствую, как стонет страна в эту уборку. Такое напряжение жуткое. Я чувствую это. В хорошем смысле слова напряжение жуткое", - сказал Глава государства.

По словам Президента, напряжение вызвано задачей максимально качественно убрать урожай зерновых, который в этом году ожидается высокий. Полевые работы местами затруднены полеглицей посевов.

"Сейчас они мучаются вокруг Минска, я смотрю. Там полеглость ужасная, - отметил Александр Лукашенко. - Бедные они, разные комбайны телепаются на 50 га два дня. А куда денешься... Зерно хорошее там, где лежат (посевы. - Прим.)".

Президент обратил внимание и на вопрос обеспечения зерном и кормами для животноводства крупных хозяйств, у которых недостаточно для этого собственных земель. Можно было бы приобрести его и за рубежом, но это трата дополнительных средств, а потому вопрос решается за счет иного подхода.

В числе таких хозяйств ОАО "Александрийское", работу которого курирует Управление делами Президента Беларуси. Александр Лукашенко привел пример того, как Валерий Иванов, будучи во главе УД, решил выше обозначенную проблему: "Он создал отряд в этом хозяйстве, купил технику и брошенные земли в других районах взял - 6 тыс. га. Он производит кукурузное зерно в этом году".

Аналогичным путем пошли и в агрокомбинате "Дзержинский". "60% Крупского района забрал. Вокруг меня птицефабрика была (земли под Минском, принадлежавшие птицефабрике. - Прим.), и те земли забрал. У него не хватает зерна. Сам пришел, говорит: дайте землю", - рассказал белорусский лидер.

Президент сказал, что согласился на передачу земли, но только вместе с социальной нагрузкой, что касается деревень и сельчан на этих территориях. "Все забрал", - отметил Александр Лукашенко.

Кстати, на землях в Крупском районе в этом году урожайность 60 ц/га, а было гораздо меньше. "Технологии. Пришло хозяйство мощное", - констатировал Глава государства.

Губернатор Гродненской области Владимир Караник отметил, что в половине районов нагрузка на один комбайн превышает нормативы. В области готовы купить сотню комбайнов, но главное, чтобы их поставили вовремя и в достаточном количестве, ведь предприятие, как было отмечено, не успевает выполнять заказы.

"Задача железная "Гомсельмашу": чтобы с сегодняшнего дня обеспечил не только Гродно, а все, что мы закажем. Пусть сутками работают. Подключайтесь, все правительство, если есть какие-то проблемы. Они же купят, это ж не бесплатно. Чтобы заказ был выполнен. Потому что рост нагрузки - это плохо", - заявил Президент.

Александр Лукашенко поручил помочь сельхозпроизводителям из регионов, тем более имеющим собственную переработку, надо помочь в присутствии на столичном рынке, поспособствовать развитию сети их фирменной торговли. "Таким хозяйствам, как он, которые имеют собственную переработку и имеют собственную торговлю, им надо давать больше возможностей. Я в одном из долгостроев в Минске поручил каждой области отдать. Если скажешь, что в Минске надо пару магазинов или точек, мы немедленно организуем. Кто хочет, надо помочь. Мы этот вопрос решим по торговле", - сказал Президент.

По его словам, этим хозяйствам надо давать больше возможностей. "Именно такие хозяйства надо поддержать. Если будет желание, мы рассмотрим и поможем. Немедленно мэру Минска поручение. Мы даже как-то должны им выделить места, чтобы они не строили. Они уже пускай внутри что хотят делают. А уже стены, потолок, крыша и инфраструктура надо чтобы у них была", - распорядился белорусский лидер.

Он отметил, что Гродно, конечно, в данном случае хороший город, но он в целом перенасыщен торговлей сельхозпродукцией, а в Минске и население больше, и высокая покупательная способность.

Глава государства поинтересовался, как на территории хозяйства решается жилищный вопрос. Особое внимание он обратил на строительство арендного жилья. В последнее время отмечается рост цен на пиломатериалы, в то время как в Беларуси достаточно этого ресурса. В связи с этим Александр Лукашенко поручил продумать меры, чтобы удешевить это сырье, в частности для строительства жилья в сельской местности.

Президент констатировал, что в Гродненской области и не только местами есть определенные проблемы по жилью, которые нужны на селе, для работников предприятий. "Сейчас жилье - дороговизна жуткая. Больше всего подорожал лес. И я так лечу над страной - кругом лес, - отметил белорусский лидер. - Леса море. Порой мы не успеваем его переработать. А если переработали, распилили на доску (бревно я запретил вывозить) и вывезли за границу. А наши люди бешеные деньги должны платить за то, чтобы дом построить - деревянный дом".

По словам Александра Лукашенко, необходимо продумать в Правительстве механизм, чтобы для жилья работников подобных предприятий выделять лес по более низкой стоимости. Таким образом будет решаться в том числе и кадровый вопрос, люди будут дополнительно заинтересованы. "У нас есть дерево. Почему крестьянам не продать по дешевке этот лес. И этот дом будет в 10 раз дешевле. А дальше уже и человек будет шевелиться, и руководитель. Но эти дома, если мы льготируем таким образом, должны быть арендными. Они у него (предприятия. - Прим.) в собственности должны быть. Потому что человек построит забесплатно - и ушел. А может, льготировать и людей, которые и не работают в сельском хозяйстве, но здесь живут. Но уже не так, как тех крестьян, - предложил один из вариантов Глава государства. - То есть надо посмотреть, как удешевить лес для строительства жилых домов. Но начинать надо с деревни. И все должно быть прозрачно. Чохом нельзя ничего делать".

Глава государства также не исключил, что по прошествии определенного времени работы в организации можно предоставить людям право выкупа таких домов, но в первую очередь надо удешевить это строительство. "Нам надо удешевить это жилье. Это безобразие, что мы имеем лес, а люди или платят бешеные деньги… А коль высокая цена, все хотят, а построить не могут. За зиму нам надо продумать этот вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

Как отметил губернатор Гродненской области Владимир Караник, чтобы удержать людей на селе, нужны хорошая зарплата, условия работы и жилье.

"Зарплата будет зависеть и от человека", - заметил Глава государства. Но главное, уверен он, нужно помочь людям с жильем. Если условия работы еще могут быть разными, но человек должен обязательно прийти домой в нормальные условия. "Чтобы и помыться… Благо, что у нас не как в Германии и Великобритании, что экономят на туалетной бумаге и рекомендуют людям душ не принимать (два раза в неделю). Слава богу, у нас этого хватает. А зарплата уже… Ну, людям надо сказать: заработаете - все ваше", - добавил Президент.

В ходе рабочей поездки Глава государства пояснил свое внимание к озимому ячменю и подчеркнул, что он ни в коем случае никому не навязывает возделывание именно этой культуры.

"Вы смотрите, как удобно. Я просто преимущества называю. Не хочу, чтобы все под козырек взяли. Чтобы не подумали, что я насаждаю эту культуру", - подчеркнул белорусский лидер.

"Да, ячмень более нежная культура, не всегда получится. Но получится, если мы технологически правильно будем к этому подходить", - уверен Александр Лукашенко.

Одно из преимуществ возделывания озимого ячменя - ранняя уборка, возможность механизаторам обкатать технику перед массовой жатвой.

В хозяйстве Глава государства ознакомился и с технологиями возделывания сои. Целесообразность ее выращивания в Беларуси в последнее время не раз обсуждалась на президентских мероприятиях. Глава государства считает, что посевы сои в стране, как и подсолнечника, необходимо расширять. Даже если и не в больших масштабах, главное - попробовать, чтобы в перспективе, если это окажется экономически целесообразным, быть готовыми к разведению этих культур.

"Надо быть готовым к завтрашнему дню. Мы будем технологически готовы к этому. Уметь мы это должны", - убежден Президент.

Александр Лукашенко поручил максимально заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции, чтобы в межсезонье обеспечить потребности внутреннего рынка отечественной продукцией.

Эта тема была поднята при докладе губернатора Гродненской области Владимира Караника. "Вопрос по каналам сбыта и по реализации. Мы производим все больше овощей и фруктов, но нам постоянно говорят, что их в магазине не купишь. И мы пытаемся закладывать в стабфонды, - рассказал губернатор. - При этом все равно остаются невостребованные остатки, которые мы списываем. И колхозники кладут это себе на убытки. Поэтому я хочу сказать, что наше сельское хозяйство способно удовлетворить потребности внутреннего рынка".

Президент в связи с этим поинтересовался, заключены ли договоры с торговыми сетями.

"Со своими сетями готовы заключить. А с сетями республиканскими нет", - ответил Владимир Караник.

Александр Лукашенко поручил, чтобы под всю отечественную продукцию с торговлей были заключены договоры и неукоснительно исполнялись. "В этом году диктатура полная. Я уже об этом говорил. Все договоры, которые будут заключены (а все, что они произвели, на это они должны заключить договоры - торговля)", - подчеркнул Президент.

Глава государства гарантировал, что будут обеспечены расчеты за всю заложенную на хранение продукцию.

"Все, что можешь положить на хранение, мы у тебя заберем. То, что тебе не надо будет, купим. Это я тебе гарантирую. Нет - я лично продам за пределы страны. Но это нам надо. Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую. Я ничего не имею против Египта. Но, согласитесь, завезти из Египта - месяц надо везти картошку, а свое не можем потреблять", - сказал Глава государства.

"Хранилища все в стране должны быть забиты, заполнены. Ни одна картофелина, ни одно яблоко не останется лежать сверх нормы. Все будет куплено и реализовано. А торговлю возьмите за жабры железно. И заставьте заключить договоры", - потребовал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в нынешних условиях сельское хозяйство имеет хорошие условия для развития как в плане поддержки государства, так и ценовой конъюнктуры.

"Мы и так для сельского хозяйства (много сделали. - Прим.). У нас сельское хозяйство льгот имеет достаточно", - отметил Глава государства. Это в том числе разного рода надбавки, льготирование процентов по кредитам, доступные цены на топливо, природный газ, удобрения, особенно в сравнении с ситуацией за рубежом.

"Как ни скажи, все-таки сельскому хозяйству внимание большое. Но сейчас сельское хозяйство в более выгодных условиях, чем промышленность. В связи с этими санкциями и прочим", - заметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что маржинальность нужно искать на внешних рынках, где высоко востребована белорусская продукция АПК, но нельзя забывать и об обеспечении потребностей внутреннего рынка, учитывая все-таки приличный уровень государственной поддержки этого сектора.

"Если в целом посмотреть, сельское хозяйство имеет высокий уровень преференций. Дальше опасно. Дальше льготировать сельское хозяйство, особенно ваше хорошее производство, очень опасно. Потому что дисбаланс будет у нас в экономике страны в целом. Это очень опасно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается производственного кооператива имени В.И.Кремко, Президент обратил внимание, что кроме сельхозпроизводства организация несет большую социальную нагрузку. "То есть этим самым ты поддерживаешь материальное благосостояние людей. Это тоже затраты. Отсюда и рентабельность будет поменьше. Это хорошо, что ты поддерживаешь. И пусть будет такая рентабельность. Мы что, денежные мешки? Что в колхозе, что в свои карманы… Мы же для людей работаем", - подчеркнул глава Государства, обращаясь к председателю производственного кооператива Сергею Кремко.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас много людей приобретает в Беларуси продукцию. Среди покупателей не только россияне, но и украинцы, жители Польши, Литвы.

"И слава богу, пусть приезжают. Если у тебя есть что продать. Я же просил их (ответственных за торговлю чиновников в регионах. - Прим.), говорю: поставьте на границе там простую, обычную торговлю. Привез - продал. Чтобы они сами (жители соседних стран. - Прим.) вывозили отсюда. Они платят хорошие деньги", - сказал Президент.

Губернатор Гродненской области Владимир Караник рассказал, что гости из соседних стран предпочитают, заправившись, подъехать к ближайшему стационарному магазину. "Мы вот туда все догружаем и видим, как там растет оборот", - отметил он.

"Это еще лучше", - отреагировал Александр Лукашенко.

Еще одним акцентом в ходе рабочей поездки Главы государства стало импортозамещение. Александр Лукашенко ознакомился с новыми образцами сельскохозяйственной техники для интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и образцами сельхозтехники производства предприятий Гродненской области, разработанной в рамках программы импортозамещения. Особое вримание - локализации, чтобы комплектующие были преимущественно отечественными.

В ходе рабочей поездки Президент провел совещание по вопросам закладки садов и обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией.

"Традиционно во время уборочной кампании различным направлениям села уделяется повышенное внимание. Сегодня, как я ранее анонсировал, мы будем говорить о белорусских садах. Мое глубочайшее убеждение: хлеб, мясо, молоко, овощи и, разумеется, растущие в нашем климате фрукты на столе по максимуму должны быть отечественного производства. То есть свое, белорусское и еще раз свое", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента, жизнь многократно подтверждала правильность такого подхода. "Нельзя сидеть и ждать, пока сюда привезут яблоко из Польши или Молдовы. Как время показывает, можно и не дождаться. Поэтому нужно выращивать самим. И, как мы видели сегодня (во время посещения производственного кооператива имени В.И. Кремко. - Прим.), при хозяйском подходе и соблюдении технологий это отлично получается. Причем не только здесь, на Гродненщине", - заметил Глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что прекрасные сады, как его убеждают, есть во всех регионах, но их явно недостаточно. Президент регулярно поручает Правительству и облисполкомам увеличивать площади закладки продуктивных сортов плодово-ягодных культур, возрождать сады. По государственной программе "Аграрный бизнес" из республиканского бюджета на эти цели постоянно выделяются немалые деньги: в частности, на 2022 год было предусмотрено около Br2 млн.

Тем не менее площадь садов ежегодно сокращается, констатировал Глава государства. Если в 2010 году она составляла 40,5 тыс. га, то на начало 2022 года - только 27 тыс. га. "Площадь сокращается, но если на сокращенной площади мы будем производить, как в Гродненской области, в три-четыре раза больше продукции - ради бога. Но пока такого нет, поэтому надо и на площади смотреть аккуратно", - сказал Президент.

Также отмечается снижение продуктивности садов: например, за 2021 год в среднем по стране урожайность плодов и ягод составила 38,5 ц/га, что на 2% меньше по сравнению с 2020 годом.

"В то же время в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 154, в четыре раза выше. В чем дело? Понятно, что отдельные южные сорта из-за климатических условий не приживаются. Но у нас есть Институт плодоводства, три научных учреждения, которые занимаются селекционной работой, а также адаптацией иностранных сортов к нашим условиям. По информации Национальной академии наук, работа по созданию новых сортов идет постоянно. В государственный реестр включено почти 150 наименований, из них около 50 - это яблони. Все это позволяет в полном объеме обеспечить отрасль плодоводства собственным материалом плодовых и ягодных культур", - отметил Александр Лукашенко.

Кроме того, разработаны и технологические регламенты возделывания, просто их надо выполнять, подчеркнул Президент. "Мы сегодня постоянно говорим: технологии, технологии везде. А садоводство вообще не терпит нарушения технологий. Там если что-то не сделал, уже ничего тебя не спасет", - обратил он внимание.

Когда-то сложно было представить, что в белорусском климате будут расти арбузы, дыни, персики, голубика, а сегодня - пожалуйста. И на личных подворьях, и в фермерских хозяйствах. "Надо активнее подтягиваться также большим сельхозпредприятиям", - считает Глава государства.

Он также отметил, что приближается время уборки плодов, встает вопрос о сохранности урожая. "Да, в конце лета яблоко стоит немного, но зимой, еще лучше весной - совершенно другая цена. Надо уметь сохранить, и вы получите 150-200% рентабельности - никакие углеводороды сегодня рядом не стояли. Зимних сортов у нас достаточно, и жители Беларуси с удовольствием купят отечественное по разумной цене. А на поставках за рубеж мы можем хорошо заработать. Встает вопрос: хватает ли хранилищ? - поинтересовался Александр Лукашенко. - Без хранилища не надо развивать садоводство. Есть хранилища - возделывай сады".

"Я уже губернатору здесь говорил: все, что вы вырастите и захотите продать (это касается всех губернаторов) должно быть законтрактовано, то есть заключены договоры с торговлей. Все должно быть законтрактовано и продано", - потребовал Президент.

Глава государства также напомнил о своем поручении закреплять сады за учебными заведениями. Так называемые подшефные сады - практика не новая и когда-то хорошо себя зарекомендовала, отметил Глава государства. Сейчас эту традицию стали возрождать. Вместе с тем Александр Лукашенко думает, что эта работа проделана только на бумаге. "Вот за это головой будете нести ответственность, - предупредил он. - Поэтому давайте договоримся: в отчетах результат будем оценивать по главному критерию - полученному урожаю плодов и ягод".

"Это не значит, что пришкольные участки должны заменить сады интенсивного возделывания. Это не вместо. Это просто чтобы наших детей хоть как-то к земле приучать, чтобы они понимали, что это яблоко стоит денег, что оно не в интернете выращено", - пояснил Президент.

У Правительства и ученых Глава государства поинтересовался, какие меры принимаются по закладке продуктивных садов, как идет работа по выведению современных сортов белорусской селекции и созданию технологий в интенсивном садоводстве, насколько подготовлены хранилища для выращенного урожая и каков прогноз по объемам закладки продукции на межсезонье для внутреннего потребления, а также поставок на экспорт.

Как обозначил в финале совещания Президент, это было предварительное обсуждение проблемы. Заслушав все доклады, участники совещания пришли к однозначному выводу: садоводством можно и нужно заниматься. Потребность в этом большая, и то, что это экономически целесообразно, демонстрирует работа белорусских хозяйств.

В то же время Глава государства заметил, что в плане объемов и разнообразия сельхозорганизации пока не дорабатывают, а ведь потребительский спрос должен быть обеспечен полностью.

Александр Лукашенко поручил Правительству разработать соответствующую программу по развитию садоводства, реализация которой закрыла бы и внутренний рынок, и обеспечила экспорт. "Мы не должны завозить чужое, мы должны растить и продавать свое", - резюмировал он.

Во время поездки в Гродненский район Александр Лукашенко встретился с жителями агрогородка Квасовка.

Сельчане встретили Главу государства на выходе из офисного здания производственного кооператива, где он провел совещание по вопросам закладки садов и обеспечения внутреннего рынка плодоовощной продукцией. Большая часть жителей Квасовки работает на предприятии.

"Спасибо вам! Молодцы! И вот те руководители, которые сегодня были (на совещании. - Прим.), - это лучшее, что есть в стране, - сказал Александр Лукашенко. - Лучше я нигде не видел. И мы будем делать все, чтобы так было везде".