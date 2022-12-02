Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 декабря собрал совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы.

"Вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей или удачным стечением обстоятельств для отдельных абитуриентов", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что в предыдущий раз разговор по вопросам образования состоялся в августе этого года. "Тогда в ходе обсуждений мной была поставлена Администрации Президента и Министерству образования одна конкретная задача. Дополнительно проработать изложенные в обновленных Кодексе об образовании и правилах приема подходы к организации итоговой аттестации за курс средней школы и проведению вступительной кампании в вузы, - напомнил Глава государства. - Мы взяли паузу, чтобы серьезно обдумать, правильно ли поступаем. Отвечают ли наши подходы и в какой мере моему ключевому требованию - увидеть каждого абитуриента".

Президент подчеркнул, что при этом необходимо обеспечить справедливое отношение и создать равные возможности для получения образования в высших учебных заведениях для всех поступающих.

Министерством образования и параллельно Администрацией Президента проводились общественные обсуждения, опрос педагогов, родителей, всех заинтересованных. "Очень важно, чтобы этот опрос - его результаты - не подгонялись под ваше мнение. Словом, как мне докладывают, работа была масштабная. Поэтому хотелось бы услышать о готовности системы образования, местных органов власти, вузов к предполагаемым нововведениям", - поинтересовался Глава государства.

Он поставил вопрос, все ли сделано, чтобы запустить новый механизм, как предусматривается, с 2023 года и есть ли какие-то проблемы в связи с этим. Главу Администрации Президент попросил доложить, насколько оптимальны эти подходы в текущий момент, какие дают преимущества для системы образования и страны в будущем, не несут ли они потенциальных проблем.

"Вы должны были проанализировать все риски и преимущества новых правил с учетом общественного мнения. Доложите. Еще раз обращаю внимание присутствующих: поднятые вопросы непосредственно касаются наших людей, мы не должны своими решениями никого потерять и не дай бог кого-то оттолкнуть", - сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что задача государства - обеспечить молодежи наиболее широкие возможности для профессионального становления и развития в Беларуси.

"О тех, кто ищет сиротского хлеба за границей, мы сегодня говорить не будем", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства предложил всем высказываться, если у них есть какие-то сомнения в принимаемых решениях или они видят потенциальные проблемы.

"Времени у нас вообще нет. Времени не осталось. Здесь и сейчас нам нужно сформулировать механизм работы сферы образования на перспективу. Постоянные реформирования и совершенствования после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены! Кроме учебников, которые вы будете совершенствовать, реформировать, новые писать, старые модернизировать, - сказал Александр Лукашенко. - Вообще, это уже возмущает наших людей (частые изменения в сфере образования. - Прим.). И менять правила игры постоянно нельзя. Давайте наконец поставим точку в этом затянувшемся разговоре и начнем кропотливую работу".

Во время совещания Министр образования Андрей Иванец доложил об основных новациях вступительной кампании в 2023 году. Теперь выпускникам предстоит сдавать два централизованных экзамена (по русскому или белорусскому языку и по предмету на выбор), а также централизованное тестирование. Предполагается, что это позволит не только объективно оценить знания, полученные учащимися в школах, но и поможет им сделать более осознанный выбор профессии. Ведь до настоящего времени выпускники могли сдавать 4 централизованных тестирования, и многие из них приносили документы в тот вуз, куда проходили по баллам.

Александр Лукашенко не стал отвергать все высказанные предложения. Но как Президент был обязан подвергнуть сомнению наиболее важные из них. Например, вопросы у Главы государства вызвала форма сдачи централизованного экзамена в школах: обязательной станет сдача экзамена по языку, второй предмет будут выбирать учащиеся. Выбирать им придется из тех предметов, по которым раньше предусматривалось ЦТ. Президент спросил, поможет ли это оценить общий уровень знаний школьников, если каждый из них будет сдавать экзамен по тому предмету, который освоил лучше всего. "Да, какой-то уровень будет. Мы школу подстегнем. Но в целом мы его знать не будем", - отметил Александр Лукашенко.

Как пояснили во время совещания, общий уровень знаний выпускников можно будет оценить по среднему баллу аттестата - этот показатель также будет важен для них, поскольку учитывается при поступлении.

Министерство образования предлагает проводить централизованный экзамен за пределами школ. В крупных городах и районах уже определены места для этого. Принимать экзамен будут в аудиториях колледжей и университетов. Поскольку не в каждом населенном пункте есть эти учебные учреждения, часть школьников придется подвозить для сдачи экзамена в другие районы или города. Глава государства поинтересовался, насколько уместна эта новация.

"Я не готов сказать, что хорошо, что ребята из Кричева, сдающие школьные экзамены, поедут в Могилев. Это как-то странно, - считает Президент. - Неужели мы в районном центре не можем собрать выпускников и провести экзамен? Кому мы там не доверяем?"

По словам Андрея Иванца, по стране определено 93 пункта для сдачи централизованного экзамена. Некоторые из них будут действовать как межрайонные. "Учитывая, что сегодня у нас порядка 60 тысяч школьников находятся на подвозе в сельской местности, выезд на централизованный экзамен дополнительного стресса не создаст", - убежден министр.

"Вы правы в своих рассуждениях. Но в целом это не убедительно, - ответил Александр Лукашенко. - Это должна быть идеологическая кампания. Почему мы ее должны из Дрибина забрать в Горки, к примеру? Что плохого в том, что вы наконец-то повылазите из кабинетов и побудете на этом экзамене? Что за проблема проконтролировать? Вы уже надуманно, с таким недоверием к этому относитесь. Надо нам серьезно подумать и не сеять, грубо говоря, вражду между людьми. Надо отойти от этой надуманности и быть приближенней к земле. Подумайте. Я считаю, что экзамены мы должны проводить в районном центре максимум, не выше. Но тащить их выше, где будет колледж и университет, может, не следует".

Как рассказала первый заместитель начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома Елена Богданович, осенью на базе Городокского аграрно-технического колледжа был проведен пробный экзамен по предмету на выбор. Туда привезли также учащихся из Шумилинского района. Самыми полярными предметами стали биология, математика и английский язык.

"Ребята по пропускам, паспортам проходят на пункт централизованного экзамена, смотрят свой предмет на стенде и номер аудитории - это тоже случайный выбор. Аудиторию выбирает машина. Выпускник проходит в аудиторию, там работают три педагога. Если это, например, математика, то там будут работать педагоги-гуманитарии. Задача педагога в аудитории - провести инструктаж с ребятами, рассказать, как заполнять бланки ответов. Два других ответственных проверяют по паспортам, те ли дети пришли. Идет жеребьевка мест. Затем оргкомиссия разносит пакеты заданий, и в течение отведенного времени ребята работают. Сдали работу - мы все это в конверты упаковали и сдали оргкомиссии", - рассказала о ходе проведения экзамена Елена Богданович.

Оцениваются работы в Республиканском институте контроля знаний. Бланки ответов, как и после централизованного тестирования, проверят компьютер. Затем полученная отметка с учетом годовой выставляется в аттестат выпускника.

"Я пытаюсь в целом, как опытный человек, оценить всю эту кухню. Как это будет воспринято родителями, учениками. Правильно ли мы сделаем, что не встряхнем детей, как нас когда-то, по всем предметам, а не то что по двум", - пояснил свое требовательное отношение к нововведениям Президент.

После дискуссии Глава государства поручил еще раз взвесить все за и против, взвешенно подойти к новациям и оформить все предложения в нормативный правовой акт. При этом, если вдруг у кого-то возникнут новые предложения или замечания, глава государства потребовал обязательно проинформировать его. "Если будут альтернативные мнения, я должен их услышать", - подчеркнул он.