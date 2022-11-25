Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 ноября провел совещание по развитию агропромышленного комплекса Гомельской области в ходе рабочей поездки в Гомель.

"Задачи остаются прежние, сложные. Появляются новые вызовы. Вы в Гомельской области эти вызовы ощущаете на себе больше, чем кто-либо в Беларуси. Но, несмотря на это, нам сегодня предстоит серьезный и деловой разговор с руководством и активом нашей области. Как я понимаю, здесь собрались те, кто имеет отношение к агропромышленному комплексу Гомельщины. И не только, наверное. Таково было мое поручение. Хочу сразу предупредить: разговор предстоит серьезный. Поэтому воспринимайте его по-мужски и без всяких обид", - начал совещание Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что был вынужден заранее анонсировать свой визит в Гомель, чтобы на месте детально разобраться с состоянием дел в агропромышленном комплексе. "У вас было время для того, чтобы подготовиться, сегодня доложить, и нам всем вместе определиться, как мы будем двигаться дальше. Каждый из вас после этой встречи должен вернуться в свой район, в свое хозяйство, чтобы трудиться очень-очень много и напряженно. С полной самоотдачей. И будет требовать того же от подчиненных. По-другому переломить негативные тенденции в работе региона не получится", - подчеркнул Президент.

"Мы постоянно говорим о важности продовольственной безопасности и сельскохозяйственной отрасли. Может, кому-то это уже набило оскомину. Но в том, что мы были правы, сделав ставку на производство продовольствия, убедились и в Беларуси, и за ее пределами, - отметил Александр Лукашенко. - В нынешнем году вся наша страна впряглась, как я говорю, закатав рукава и выдала достойный результат".

Президент напомнил, что на днях принял участие в саммите ОДКБ, который состоялся в Армении. На заседании главы государств в первую очередь обсуждали военно-политическое сотрудничество. "Без вопросов продовольственной безопасности ни одного выступления. Все главы государств говорили именно об этом. Это свидетельствует о том, что в мире очень серьезная напряженка с продовольствием. И все это будет нарастать. Кому это выгодно, кто выгодополучатели, вам тоже объяснять не надо, вы это прекрасно понимаете", - заметил белорусский лидер.

В Минской области собрали больше 2 млн т зерна, по 1,5 млн т - в Гродненской и Брестской областях. За миллион перешагнули Витебск и Могилев. При этом задача для центрального региона на следующей год - достичь трехмиллионного уровня по сбору зерновых, заявил Глава государства.

"Каков при этом вклад Гомельщины в общий каравай? Увы, гордиться нечем. Миллионный рубеж мы преодолели здесь только с учетом кукурузы. А что по мясу, молоку? Вся страна двигается вперед, а вы - вниз", - отметил Президент.

Как ему докладывают, если бы Гомельская область достигла хотя бы уровня прошлого года, то Беларусь в сельском хозяйстве выполнила бы поставленную задачу по росту до 104%. "Надеетесь, что за ноябрь-декабрь пойдет рост по всем показателям? Или же другие регионы будут усиленно за вас работать? Из-за такого подхода гомельского агропрома упущенная выгода составила порядка 100 миллионов рублей. Деньги немалые. Особенно прискорбно, что провальная ситуация не только в этом году", - констатировал Александр Лукашенко.

За последние 5 лет сельскохозяйственное производство в области снизилось более чем на 13%. В то время как в целом по стране обеспечен рост на 4%. "Все отговорки я знаю заранее - погода (то засуха, то дожди), балльность земли низкая (то песок, то ветер, то еще какая-то зараза). Хочу сказать: не только вы пеняете на эти обстоятельства. Везде об этом говорят. Но не везде такой результат, вернее, его отсутствие, как в Гомельской области. Я земной человек и понимаю, как вы, что есть объективные, не зависящие от нас обстоятельства. Есть такие факторы. Но учитывают ли на Гомельщине местные особенности состава почвы, умеют ли подстраиваться под климатические условия? Это же не неожиданно на нас навалились эти климатические условия, мы же это видели давно. Насколько оперативно принимаются решения по переходу к оптимальной структуре посевных площадей?" - спросил Президент.

Глава государства также поинтересовался мнением ученых-аграрников о резервах области и следуют ли в регионе этим рекомендациям, какие меры приняты, какие нет и почему. "Ученые сегодня должны четко сказать: вот это направление мы рекомендуем для Гомельской области, оно проверено на практике, ему быть. А просто лекцию прочитать - нам такие ученые сегодня в этом зале не нужны. Лекций мы наслушались, нужна практика", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Кроме того, как обстоят дела с тем, на что влияет исключительно человеческий фактор? В соблюдении технологий, внесении удобрений, структуре посевов, недопущении падежа скота, подготовке, сохранности сельхозтехники. Прежде чем о великом мечтать, надо взять то, что на поверхности. А это связано с человеческим фактором. Даже в элементарном - в трудовой и исполнительской дисциплине и следовании букве закона", - подчеркнул Президент.

Практически во всех проверяемых хозяйствах выявляются нарушения при выращивании скота. В каждом четвертом установлены факты представления недостоверной информации о его падеже. Треть организаций допускает нарушения технологии закладки кормов. "На местах бардак, хронические приписки и воровство. Любое искажение статистики - это неправильно принятое решение. Это катастрофические ошибки не только для Гомельской области, но и для страны в целом. Поэтому любая ваша статистическая отчетность - важнейший элемент в управлении государством. Я вообще не понимаю, зачем вы врете. Кому надо это вранье? Это же легко проверить", - заявил Глава государства.

"Когда я принимал решение о направлении к вам Министра сельского хозяйства (Ивана Крупко. - Прим.), думал: приедет, железной рукой наведет порядок. Прежде всего в сельском хозяйстве. К тому же это руководитель от земли. Работал и в хозяйстве, успешные районы Минщины возглавлял, затем министром работал. Есть все необходимое: и опыт, и компетенции. Есть знания. Что вам еще надо? Какого лучшего руководителя я могу сюда направить? Значит, многое зависит от вас. Как вы вокруг него станете и будете тащить это тяжелое бремя", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Поверьте, время очень серьезное: или мы остаемся государством, или нам надо думать о других вариантах - но это уже без меня. Мы не зря 30 лет пестовали и нянчили свое государство для того, чтобы хотя бы наши дети жили свободно, независимо. Если кто-то понимает эту свободу и независимость (это не вас касается, а нашего народа), что "я что хочу, то и ворочу" - хочу работаю, хочу нет - ни в одном государстве этого нет и не будет. Свобода и независимость - это возможности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что у него не было богатых родственников, он рос в тяжелейшие годы. "И тогда люди (взрослые, и моя мать) мечтали о том, чтобы сын, дети получили достойное образование, чтобы они имели равные условия с детьми министров, полковников, генералов, профессоров, академиков и так далее. Мы что, этого людям не дали? Дали. Даже больше того. Понимая, что в деревне посложнее сегодня и с образованием, и прочее, сколько мы в вузах ввели по целевым направлениям образование? Идите - пожалуйста, учитесь. Такого в Советском Союзе не было. Мы из глубинки, особенно из Гомельской области, так называемых чернобыльских районов, еще больше поддерживаем детишек", - сказал Глава государства.

"Что еще надо? Хотите под плеткой чьей-то походить, похОдите. Но тогда с вами разговаривать вот в таком составе никто не будет. Возьмут плетку, и будете бежать впереди. Скопытитесь, как в народе говорят, отстанете, вы знаете, что будет. С нами это было уже 80 тому лет назад: нам пытались это продемонстрировать. И по Беларуси прошлись так, что мы до сих пор чихаем. Именно так остро сегодня стоит вопрос. И вы в Гомельской области это почувствовали: это тут рядом с вами. Так это просто запашок понюхали. Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну. Мне это абсолютно не хочется. Если кому-то из вас хочется, встаньте и скажите - мы обеспечим. Поэтому лучше давайте мы с вами сжав зубы будем работать и выдавать результат", - потребовал Александр Лукашенко.

"Я хочу просто вас всех по-дружески предупредить: начинающийся 2023 год - это для вас лакмусовая бумажка. Или вы сможете что-то сделать, или мне придется думать, что делать с Гомельской областью. Дальше жить так нельзя, и мы не будем так жить. Это точно", - подчеркнул Глава государства.

"У меня есть, конечно, варианты: что заработали, то и получите. И мы к этому будем вас подводить. Я не могу брать с других отраслей денежные ресурсы и перебрасывать в Гомельскую область. Поэтому думайте, как вы будете жить, зарабатывать для того, чтобы достойно выглядеть", - поставил задачу Президент.

Глава государства обратил внимание, что сейчас у сельского хозяйства уникальные возможности. Спрос на продукцию большой, цены высокие. Для Беларуси, которая в этом году собрала рекордный урожай, ситуация складывается как нельзя кстати. "Бог нас пожалел, и в этом году мы действительно выдали в стране прекрасный результат в сфере агропромышленного комплекса. Раньше мы не знали, что делать, куда продать. Сегодня только дай. За хорошие деньги. Так продайте, возьмите деньги и творите в Гомельской области. Вам никто не мешает, а я буду вас только защищать, чтобы вам никто не мешал. Но вы заработайте эти деньги", - поставил задачу Президент.

"Вы почему-то раскачиваетесь. Думаете, что будет и дальше так. Момент истины сейчас. Рынки - вези куда хочешь, только дай. И не только в России. Китай готов потребить сколько угодно продукции", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом Глава государства заметил, что, как его информируют, дилеры очень серьезно наживаются на белорусских товарах: закупают на предприятиях за условных два рубля, а продают в России за девять. Президент требует, чтобы предприятия развивали свои торговые сети и самостоятельно занимались продажами, а не просто стремились поскорее выпихнуть продукцию за свои ворота. "Мы с этим будем разбираться и вас защищать, но и вам надо шевелиться, чтобы достойно выглядеть и иметь деньги. Сегодня можно получить деньги", - убежден Президент.

Глава государства предупредил, что ничего бесплатно не бывает и не будет: и за технику, и за мелиорацию Гомельской области придется заплатить. "И сейчас шанс. Поэтому вы думали перед приездом Президента сюда, как будете жить и работать, думаю, что придумали. То, что недодумали, после нашего разговора к весне вы придумаете, исходя из реальной обстановки. И не забывайте, что зимовка - это старт будущего года. Если вы провалите зимовку, тогда не надо будет мечтать, как мне министр докладывал, о 30-процентном росте в будущем году в сфере растениеводства и 18-20% в животноводстве. Зимовку провалить нельзя", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что всегда требует от новых руководителей на местах не рубить с плеча, давать шанс работникам. Но если результатов нет, надо принимать кадровые решения. Для тех, кто просто не на своем месте, следует подыскать новую работу, но по тем, кто ведет себя по-вражески, нужно принимать жесткие решения, обратил внимание Глава государства.

Недавно облисполкомам поручалось выработать систему кадровой политики. "Работаешь - вот тебе все блага, уважение, честь и слава. Если ты не хочешь работать - мы попытаемся тебя научить и заставить. Если совсем неспособен - уходите в сторону, берите метлу и метите, - сказал Александр Лукашенко. - Без дисциплины и порядка, технологической дисциплины нечего о чем-то говорить".

Следует принимать кадровые решения, которые бы обеспечивали поступательное движение региона вперед, потребовал Президент. "Недавно к тому же назначены новые руководители ряда районов Гомельщины. Надеюсь, люди будут работать как надо", - добавил он.

"Что касается нашего сегодняшнего мероприятия, не надо от него ждать чего-то чудовищного. Да, это серьезный разговор. Главное заключается в том: больше уговоров, разговоров с гомельчанами (точно так, как с могилевчанами, витебчанами) не будет. Вы знаете, что делать. Вы определились. И главное - шевелитесь, действуйте. Не рассчитывайте, что вам кто-то даст деньги или кто-то вам купит трактор новый или автомобиль, если у вас нет машинного двора, - заявил Глава государства. - Нужен сегодня план, где будет детально прописано все до мелочей: мероприятия, ответственные, сроки и ресурсы. План развития агропромышленного комплекса Гомельской области, как и по другим областям".

"Но еще раз говорю: порядок, диктатура технологическая, дисциплина. Каждый руководитель хозяйства, каждый работник местной вертикали должен четко понимать свою роль, место и ответственность. Только так мы можем получить результат. Считайте, что я сказал все. Железобетонно. Я очень хочу, чтобы вы, услышав меня, поняли", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Серьезный мужской разговор на эту тему Глава государства уже неоднократно анонсировал ранее. Говорил об этом еще в августе текущего года. Так что у местной вертикали чиновников и руководителей предприятий было достаточно времени, чтобы подготовиться и детально проработать все вопросы, попытаться максимально устранить те или иные недоработки. С другой стороны, проведение такого масштабного мероприятия с участием всех, кто отвечает за АПК региона, в период уборочной и активной фазы осенних полевых работ было бы нерационально с точки зрения отвлечения кадров. Теперь же как раз настало время всем собраться и объективно взглянуть на существующие проблемы.

Причин особого внимания Александра Лукашенко к Гомельской области несколько. Этот регион, и не только в плане сельского хозяйства, традиционно находится на особом контроле Президента, так как именно Гомельская область приняла на себя основной удар последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Десятилетиями государство вкладывало деньги в социальную сферу, поддерживало АПК, понимая, что даже в такой ситуации нельзя бросать эту землю, и на большинстве территорий люди могут нормально жить и работать без вреда для здоровья.

Во-вторых, именно Гомельская область из числа регионов Беларуси в большей степени подвержена последствиям климатических изменений, а особенно в последние годы ощущается серьезный дефицит осадков. К этому добавляются еще и сравнительно бедные почвы, где без применения интенсивных технологий и строгой дисциплины в принципе не приходится рассчитывать на сколь-нибудь приемлемый результат.

Если все это перечисленное факты объективные, то к субъективным относится то, как на местах работают люди и выполняют поставленные задачи. И вот здесь практика показывает, что есть серьезные, мягко говоря, недоработки. Если к таковым вообще можно отнести многочисленные факты бесхозяйственности, факты искажения отчетности и даже банального воровства.

Все вместе это привело к тому, что при общем плюсе в сельхозпроизводстве в разрезе страны Гомельская область, наоборот, минусует и по большинству позиций в АПК находится в хвосте республиканского рейтинга. Об этом подробно говорили в своих выступлениях Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, заместитель Генерального прокурора Максим Воронин.

А вот председатель Гомельского облисполкома и экс-глава Минсельхозпрода Иван Крупко, напротив, выступил с вполне оптимистичным докладом и больше говорил о планах на будущее. Правда, были дискуссии насчет того, все ли из озвученного действительно удастся реализовать в полной мере. Однако руководитель региона объективно признает и недоработки.

Жестких моментов в исполнении Главы государства в ходе состоявшегося более чем трехчасового разговора было достаточно. Александр Лукашенко всем дал четко понять, что дальше такая ситуация просто недопустима. Однако все могло быть и значительно жестче. Именно поэтому итоги совещания можно назвать вторым шансом для всей вертикали региона, и особенно для работников отрасли. А руководители предприятий, которые также присутствовали в зале, должны спустить это напряжение вниз до рядовых работников. Тем более что есть в области и положительные примеры, когда исключительно хозяйский подход и строгая дисциплина позволяют преодолевать все вышеперечисленные трудности. Как например, в хозяйстве "Отор" Чечерского района, которое возглавляет Татьяна Струк. Александр Лукашенко попросил ее поделиться с участниками совещания секретом успеха и рассказать, что нужно делать в АПК региона. "Правду и только правду! Как на суде. Скажи откровенно, что надо сделать в Гомельской области своими словами, чтобы не имели вот такого разговора, как сегодня", - пригласил ее к микрофону белорусский лидер.

"Надо просто работать. Делать свое дело, любить свое дело, любить землю, на которой мы работаем. И все наладится, - в первую очередь ответила Татьяна Струк. - Это хорошая тема, что начали молодых руководителей учить. Но должно у человека (это не привьешь) быть то, что заложено еще в семье. Это ответственность, работоспособность". Хотя она и не отрицает влияния тех же погодных условий. "Надо вплотную работать и с органическими удобрениями, дать матушке-земле то, что надо дать, чтобы получить действительно высокий урожай", - сказала руководитель хозяйства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Татьяна Струк буквально вкратце сказала про климат, а все остальное - про людей. "И это правильно. Люди, люди, люди. В любых климатических условиях это - люди. А что касается кадровой политики, людей меньше не стало. Просто слишком демократизировались. Порой подсказки были со стороны. Теперь мы видим, к чему это привело. С другой стороны сами: рынок - он все определит. А нет, товарищи, не все, - сказал Президент. - И если бы мы окунулись в этот рынок в середине 90-х, мы бы имели сегодня печальный вид. У нас бы сегодня полыхала война".

Глава государства подчеркнул, что в целом экономика и люди работают, хоть в данном случае в части АПК к Гомельской области и возникли претензии.

Но дела в агросекторе Гомельщины надо поправлять, сказал Александр Лукашенко, подчеркнув недопустимость дальнейшего снижения показателей: "Дальше нельзя. Я хочу, чтобы вы это поняли. Организуйте военную дисциплину (даже больше, чем военную) на своем производстве. Решили - должно быть сделано. Не сделано - принимайте меры. Действуйте!"

"Но должен быть порядок! Еще раз подчеркну: мы можем без Гомельской области с вашим вот этим падением обойтись. У нас всего хватает, дай бог это все продать. Людей жалко! Ну мы уже в Гомельскую область один раз после Чернобыля столько вложили средств, столько было внимания…Это все через меня прошло, - напомнил Александр Лукашенко. - Приняли решение, что Гомельская область будет, мы спасем и сохраним эти земли. Но разруха и Чернобыль тогда были в наших головах больше, нежели в этих землях. Это мы сейчас понимаем, спустя четверть века. И мне надо было вас тащить. И тащили, и деньги вкладывали".

"Поэтому материально - продукцией сельского хозяйства и прочим - мы можем обойтись. Но я не хочу, чтобы здесь была пустыня. Я не хочу, чтобы оставшиеся люди и те, которые возвращаются, которые родились и здесь живут и работают, уехали завтра искать лучшую долю. А куда ехать?" - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что все, чего он требует, нужно не ему лично, а прежде всего самим людям в Гомельской области. "Мы при вашем падении сегодня имеем $8 млрд (даже больше) только экспорта. Мы обеспечим людей - накормим внутри и обеспечим экспорт без вас. Я сегодня не приехал к вам просить, чтобы вы добавили стране. Я не могу допустить того, что бывшая Чернобыльская область, где меня люди поддерживали больше, чем на родине, где я родился, чтобы вы ее загнали под плинтус. Я вам этого не позволю сделать. Я приехал сюда ради вас, а не ради страны!"

"Поэтому если вы галстуки одели, как я, сели на эту должность - давайте результат! - призвал Александр Лукашенко. - Не дадите - с вас будет не просто жестокий спрос. Вы видите, что на юге делается. Вы этого хотите? Я не хочу. И пока у меня власть и у вас - вот здесь со мной приехавших - мы обеспечим то, что должно быть в Гомельской области. Подумайте про своих детей, куда вы их денете, куда вы их пристроите".

"Если бы я барствовал и отдыхал эти годы в стране, я бы с вас не спрашивал", - подчеркнул Президент.

Во время совещания были озвучены различные факты бесхозяйственности, а порой и элементарного неисполнения своих обязанностей на уровне хозяйств и районов, несмотря на то, что все необходимые управленческие решения наверху - профильным министерством и облисполкомом - приняты. "Железная исполнительская дисциплина! - потребовал Глава государства. - Если председатель райисполкома саботирует указания - немедленно наручники и туда…"

Александр Лукашенко напомнил, что и ранее давал поручение главе МВД навести порядок в Гомельской области по отдельным вопросам в АПК, особенно что касается сохранности скота. "Министру я дал прямое указание: поезжайте туда и наведите там революционный порядок. Подготовьтесь к отчету. Я с вас спрошу железобетонно. Я хотел, чтобы вы вертикаль нашу милицейскую встряхнули так, чтобы они тоже за это отвечали. А куда они смотрели? Куда местная прокуратура смотрела? Подготовьте мне отчет до нового года, возьмите это на контроль. Пора уже отвечать всем, а не прятаться как мыши под плинтусом", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что для работы губернатора надо обеспечить "зеленую улицу". Александр Лукашенко вспомнил и свой личный опыт, когда буквально за пару лет ценой больший усилий удалось наладить эффективную работу в бывшем убыточном хозяйстве. "Я сам был в такой шкуре. Сидит и думает (кто-то из подчиненных. - Прим.), что это его не касается. Мужики, коснется, да еще как!" - предупредил Глава государства.

Речь идет об элементарной исполнительской дисциплине. "Вам сказано на учет поставить каждого теленка - поставьте и сохраните. Ну если он погиб - отразите в отчетности. Вам намечена схема поставки молока, мяса на переработку - отдайте то, что намечено. Что сверх - пусть продают", - привел пример Александр Лукашенко.

Глава государства жестко предупредил и ответственных чиновников республиканского уровня, что обозначенные проблемные вопросы в АПК Гомельской области должны постоянно быть в их поле зрения, и они будут нести за это ответственность. Это касается и аналогичных моментов, которые, пусть и не в таком масштабе, но встречаются и в других регионах.

Президент напомнил, что в стране, в том числе при его участии, все есть для развития АПК. Созданы производства современных комбайнов, другой сельхозтехники, имеются удобрения, хозяйства обеспечиваются топливом и так далее. Все остальное - кадры и дисциплина.

Что касается климата, Президент напомнил, что в стране уже есть в хозяйствах хорошие примеры использования различных систем орошения. А в Гомельской области хватает водных артерий, которые можно использовать для ирригации. Пусть не повсеместно, но прежде всего надо определить наиболее перспективные участки, где можно получить высокую урожайность. Наряду с мелиорацией и осушением где-то должен быть и обратный процесс, чтобы получать должную отдачу от сельхозугодий.

Александр Лукашенко еще раз напомнил о недопустимости необоснованного посредничества, особенно при работе на внутреннем рынке в условиях небольшой, компактной страны. Он предложил содействие, если кто-то хотел бы создать свою товаропроводящую сеть, открыть магазин. То же самое и на внешнем рынке - там нужно стремиться работать в первую очередь самим. "Какие посредники? Рынок за забором в России. Везите, продавайте сами. Или создайте свою структуру - торговый дом и прочее, - подчеркнул Президент. - Вы должны выращенное руками наших крестьян и вашими руками сами отвезти и с высочайшей прибылью продать. Надо помощь - вон вице-премьер сидит, который этим занимается".

Глава государства акцентировал внимание, что спрос за необоснованное посредничество будет самый жесткий: "Не надо ходить и смотреть, как они работают. Увидел посредника - туда иди (речь о наступлении ответственности. - Прим.)".

То же самое и в отношении приписок. "Сколько можно говорить о дисциплине кадров? Зачем вы этими приписками занимаетесь? Ну ладно, приписали что не 200 га перепахали, а 250. Плохо, но это не катастрофа. Но когда вы угробили скот и еще какими-то там приписками занимаетесь, зарплату платите людям за эти приписки, - это ж уже бандитизм в высшей степени. И об этом мы должны закончить разговор сегодня. По всей стране. В противном случае спрос будет, как по ценообразованию", - подчеркнул белорусский лидер.

"Прощения этому не будет. Вы меня толкаете на принятие неправильных решений, если искажена статистика", - добавил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что реагирует на это не потому, что иначе "мы можем потерять страну". "Все начинается с этого - из-за этой безалаберности, из-за безответственности. Ни одно государство такой распущенности и демократии так называемой не имеет", - сказал он.

Президент не хочет, чтобы белорусы жили на чужой земле и их считали людьми второго сорта. "И у нас сегодня идеальный шанс застолбить свою независимость. В тяжелые времена. Но только надо заниматься, как Татьяна здесь правильно сказала, своим делом. Я же от вас не требую ничего лишнего - только своим делом", - заметил Глава государства.

"Что касается преступности и коррупции, ребята, не обижайтесь. Помочь не смогу. Да, я немало помиловал и освободил людей, но это уже через себя. Давайте договоримся: это последний в стране сегодня разговор по поводу тех преступлений, о которых здесь говорил заместитель Генерального прокурора. Это последний разговор, - предупредил Александр Лукашенко. - Поверьте, нет проблем отловить всех, кто занимается этими преступлениями. Вы знаете, что будет. Не ставьте себя под нож. Никакой коррупции в процветающей Беларуси мы не допустим".

Глава государства не отказывает Гомельской области в определенной поддержке, но делать это будут, считая ресурсы, чтобы не было перекосов. "Я сказал в самом начале: Гомельской области мы в 2023 году поможем, насколько можем. Конечно, мы все могли бы удовлетворить сейчас. Но я не хочу это делать за счет других. Там тоже проблем хватает. Пусть не такие, но их надо решать", - сказал Президент.

Он, в частности, напомнил, что с учетом нынешней обстановки нужно думать и о средствах на оборону, обеспечение безопасности. "Вот я там бегаю, смотрю, что надо сделать еще, чтобы те видели, что с нами лучше не связываться. Поэтому есть куда девать деньги", - отметил Александр Лукашенко.

Одно из условий поддержки - это безусловное обеспечение сохранности техники. Для этого в кратчайшие сроки должны быть дополнительно созданы все надлежащие условия. "Но не дай бог ты купишь и трактор кинешь под забором или где-то там в глухом поле. Должен быть машинный двор, должны быть мастерские, пункт технического обслуживания", - сказал Президент. Он отметил, что примеров таких объектов по стране хватает, и их можно элементарно скопировать.

"Если этого не будет, это просто будет считаться преступлением. Это касается не только Гомельской области", - подчеркнул белорусский лидер.

Сохранность - это не только надлежащее хранение, но и правильная эксплуатация, своевременное обслуживание техники. Президент уверен, что современные трактора нельзя списывать после 8-10 лет эксплуатации. "Минимум 15-18-20 лет. Берегите эти трактора, технику. Мною даны указания на профильные предприятия - тем, кто производит технику. Определите пункты, отвезите туда эту технику (если вы 10 лет поработали), мы ее восстановим. И вполовину стоимость будет, ну 70%. Но будет как новая. Надо беречь. Надо по-крестьянски рачительно к этому относиться", - призвал Глава государства.

То же самое касается и содержания молочно-товарных ферм, зерносушильного хозяйства, обеспечения сохранности и условий содержания скота - все должно быть в порядке.

Александр Лукашенко отметил, что и у него в том числе были сомнения по поводу реалистичности выработанного в Гомельской области плана развития в сфере АПК на предстоящие годы. Но он исходит из того, что это не навязанные цифры, и эти обязательства руководство области само на себя берет. "Вы же сами выработали эти предложения. А другого выхода нет. Именно этот путь. Надо рвать и метать, чтобы достигнуть этих успехов. Чем можем, поможем. Требования изложил, внимание с моей стороны вам будет оказано невероятное", - сказал Президент.

Александр Лукашенко заверил, что государство будет оказывать помощь в жилищном вопросе. "Я понимаю, что без людей толку не будет. Жилье привязывает. Сейчас в Правительстве вырабатывают подходы: военным, госслужащим, многодетным. И арендное жилье колхозам, предприятиям и прочим", - добавил Президент.

При этом основная задача - удешевить строительство, сделать такое жилье доступным. Как вариант - современные строительные технологии, о которых главе государства доложили недавно во время посещения поселка Коханово в Витебской области, где создается предприятие в сфере деревянного домостроения. Тем более что в последнее время принят ряд решений и даны поручения по удешевлению древесины.

"При том ужесточении кадровой дисциплины нужна же и коврижка какая-то. Поэтому с жильем мы будем помогать. И это мы должны развернуть с будущего года. Где-то, может, кто-то захочет сам построить. Удешевим лес. Это безобразие, когда в начале года цены на лес подскочили до заоблачных высот, а в лесу валяется столько бурелома… И притом хорошего леса. Это ж погибает, а людям не даем. Вроде Правительство там какой-то шаг сделало", - отметил Глава государства.

"Мы со следующего года развернем широко эту программу. Но жестко: работаешь - живешь, не работаешь - будь здоров. Никакой приватизации", - добавил Александр Лукашенко.

Второе направление - обеспечение достойных зарплат, особенно для востребованных и дефицитных на селе специалистов, выстраивание эффективной схемы их работы не только в рамках отдельных хозяйств, но и на уровне районов. "Руководители должны взять голову в руки и определиться", - сказал Президент.

"И механизатору надо платить не только в уборочную кампанию. Конечно, зимой зарплата у него будет меньше. Но он должен понимать, что жить можно за нее. Но если отремонтирую, техника будет нормальная, я получу свое в посевную, уборочную, на заготовке кормов, - продолжил Александр Лукашенко. - То есть без жилья, без зарплаты, хоть умрите, ничего не будет".

Президент напомнил и о подходе, когда промышленные предприятия в городах берут под свое крыло сельхозпроизводства, оказывают им ту или иную помощь. Такой подход будет практиковаться и впредь. Александр Лукашенко напомнил, что логика в данном случае проста: "людей вы "высосали" из деревни, а теперь надо помочь". Но в этом плане нужно все делать тонко, не втупую, предостерег он.

"Надо решить вопросы, которые лежат на поверхности, не забывая о стратегии. Но если вы переступите через завалы вопросов, которые на поверхности лежат, вы стратегические не решите", - уверен Глава государства.

О направлениях развития земледелия в Гомельской области с учетом климатических изменений рассказал директор Института почвоведения и агрохимии Юрий Шашко. Потепление действительно имеет место в последние годы, а осадки выпадают неравномерно, случаются засухи, что осложняет работу растениеводческой отрасли. "Данные факторы мы объективно не можем изменить. Мы можем только приспособиться к ним. Прежде всего за счет оптимизации структуры посевных площадей, подбора более засухоустойчивых культур и сортов, совершенствования организации проведения технологических приемов", - сказал Юрий Шашко.

В этой связи ученый представил конкретные рекомендации, которые будут полезны аграриям.

В числе выступающих был и генеральный директор ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов. Компания, кроме нефтяной сферы, имеет в своей структуре и сельхозпроизводство. С одной стороны, это пример поддержки агросектора со стороны промпредприятий, о чем говорил Президент, с другой - пример того, как надо работать на земле в условиях Гомельщины. И вложенные деньги здесь далеко не решающий фактор.

Хозяйство занято в области птицеводства, и есть программа его развития до 2025 года. "Мы системно начали работать с 2005 года. Практически нет ни одного года, когда бы не вводились новые объекты", - рассказал Александр Ляхов. К проекту отнеслись не как к дополнению основной деятельности предприятия, а как к полноценному новому направлению. "Начинали с 9 тыс. т мяса и вышли на выращивание практически 40 тыс. т мяса и более", - представил он результаты проведенной работы.

Это не только и не столько вложение финансовых средств, но главное - соблюдение технологий, промышленная культура производства. "Это то, что мы дали этому предприятию. И это дало хорошие возможности для того, чтобы это предприятие работало", - рассказал гендиректор.

В настоящее время в хозяйстве отмечается положительная динамика, в нынешнем году в хозяйстве получен рекордный урожай зерновых, что позволило полностью обеспечить себя кормами собственного производства. При этом большое внимание уделяется импортозамещению, созданию условий для локализации производства кормов.

Александр Лукашенко отметил, что это один из примеров. "Притом хочу предупредить. У некоторых может сложиться мнение: это ж Ляхов, это нефть, чего там… он копейку оттуда - сюда, деньги у него есть, поэтому он такую вот красоту создал. Вы должны понимать, что было поручение заняться этим, оторвав от государства эти деньги. Я эти деньги спокойно мог бы забрать в бюджет и использовать там на оборонные нужды, еще куда-то. Это государственное предприятие, которому было поручено создать вот эту красотищу. Во-первых, чтобы видели, в каком направлении в данном случае должно развиваться птицеводство и какие результаты должны быть", - отметил белорусский лидер.

Во-вторых, согласился Глава государства, вложенные деньги - не самое главное в полученном результате: "Это благодаря технологической железной дисциплине. Если бы ее там не было, это рухнуло бы за несколько месяцев".

"Начало, да, тяжелое было", - подтвердил Александр Ляхов.

"Поэтому технологии главное. Не в деньгах дело. Вы тоже немало в Гомельской области получаете денег. Но результата нет. Почему? Потому что нет ответственности кадров, нет дисциплины обычной, трудовой дисциплины и технологической. Вот и все. Они это сделали, - акцентировал внимание Президент. - Вот и все изменение климата. И когда здесь говорили о посевных площадях, изменении климата и прочем, я не со скепсисом это воспринимал, но я немножко думал о другом. Если вы будете думать и ахать-охать, что у нас поменялся климат, и тут нам надо революцию произвести только по этой причине, вы ничего не сделаете. Надо думать вот об этом - о соблюдении технологий".

В этом плане свою роль должны сыграть руководители предприятий. "Они должны создать такие условия этим сторожам, дояркам, механизаторам и прочим, чтобы все скрипело, но работало. Вот вам пример", - сказал Александр Лукашенко.

В заключение Президент призвал всех сделать все от них зависящее, чтобы добиться лучших результатов и разрешить проблемные вопросы: "Давайте будем делать свое дело достойно. Слушайте, ну не нищие же руководители предприятий. Да, тяжело. Авторитет, звание, награды, кто заслужил, и прочее. Только надо поработать. Чтобы не стыдно потом было, когда мы с вами уйдем на пенсию. Чтобы не было больно за то, что мы могли что-то сделать, было в наших руках, а мы не сделали, оставили это сделать в лучшем случае нашим детям. Но я недавно говорил: наши дети не сделают то, что можем сделать мы. Они другие. И в этом тоже есть какая-то прелесть. Мир идет, развивается. Каждое поколение должно сделать свою работу. Давайте мы ее сделаем. За нас никто ее не сделает".

Александр Лукашенко подчеркнул, что обстановка непростая и "вокруг щелкают челюстями". "Если оступимся - все. Мы это заслужили, если оступимся. Но дети чем же виноваты!?" - подчеркнул он.

Президент отметил, что сейчас, и это замечают в СМИ, сбывается многое из того, о чем он говорил 10-15 лет назад. И нынешние требования Главы государства связаны с тем, что "по-крупняку стоит вопрос нашей выживаемости", чтобы дети нынешнего поколения жителей Беларуси в будущем не ходили под чьей-то плеткой.