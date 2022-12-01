Глава государства Александр Лукашенко 1 декабря собрал совещание по вопросам обороны Беларуси.

Как отметил Александр Лукашенко, на совещании будут обсуждены вопросы развития военно-политической обстановки вокруг Беларуси и меры дальнейшего реагирования на нее.

По словам Президента, все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. "Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств - членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши", - отметил Глава государства.

"Одновременно со стороны беглой оппозиции, бандитов наших, все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории Беларуси. Отдельные из этих беглых не просто предатели, но экстремисты в квадрате. По-другому назвать их не могу. Уже открыто, не стесняясь призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже о том, что на территории Беларуси проживают их родственники", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На этом фоне западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки, обратил внимание Президент. "Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом", - заявил он.

"Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить - ни в коем случае не пропустить - признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. Сегодня необходимо сделать срез того, что уже выполнено для защиты государства, и наметить, в каком направлении надо двигаться в дальнейшем, - сказал Александр Лукашенко. - Я всегда повторял и еще раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки. Из того, что происходит, по периметру нашей Беларуси, извлекать уроки - важнейшая наша задача".

Участники совещания также намерены оценить эффективность уже принятых мер по повышению обороноспособности государства и определить потребность в принятии дополнительных решений на уровне Президента.