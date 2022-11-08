Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжил серию совещаний по обсуждению проектов нормативных правовых актов в развитие обновленной Конституции. Ранее уже обсуждались подходы к проекту закона о Всебелорусском народном собрании и изменения, касающиеся избирательного законодательства. В этот раз, 8 ноября, Глава государства собрал совещание по законопроектам, предусматривающим корректировку законов "О Совете Министров Республики Беларусь" и "О нормативных правовых актах".

Прежде всего Глава государства подробно объяснил для граждан, о чем идет речь:

- Недавно народ Беларуси принял новую Конституцию, поправки в нее. Народ поддержал все то, что мы просили. Ясно, что Конституция - это Основной Закон, который формирует основной каркас любого общества любой страны.

Естественно, он определяет основные направления устройства Беларуси и саму Беларусь. В развитие основных положений обычно в более широком или узком масштабе, в зависимости от изменений в Конституцию, мы совершенствуем законодательство страны. Возможно, принимаем новые нормативные правовые акты.

Конституция принята. Не скажу, что мы радикально прошлись по основным направлениям нашей Конституции, да и не ставилось… (такой задачи. - Прим.). Скорее всего, я вас всегда при подготовке основных положений Конституции сдерживал, чтобы не дай бог мы не залетели опять в какую-то сферу "демократии" так называемой. Часто говорю тоже об этом. Слава богу, убедились, что такое "демократия", и как себя ведут планетарные демократы.

Поэтому Конституция претерпела свои изменения. Есть новации определенные. Типа Всебелорусского народного собрания. Усложнять не надо, но упрощаться тоже нельзя. Мы вводим новую структуру управления государством и нашим обществом. Поэтому ее надо аккуратно вмонтировать в систему, которая функционирует сегодня.

Мы новой Конституцией замахнулись на совершенствование нашей системы. Не ломая ее. Ни в коем случае. Никакого слома, никакой ломки быть не должно. Все должно вырастать, производиться и появляться из того, что есть. Если мы начнем круто ломать, то это почти революционные преобразования. К чему они приводят, мы увидели в середине 90-х, когда сломали страну вместе со своими какими-то замашками. Поэтому все должно логично произрастать из того опыта, который мы имеем. В том числе и Всебелорусское народное собрание, и некоторая корректировка положений о функционировании и функциях Президента, парламента, других органов власти, в том числе и Совета Министров - нашего Правительства. Есть некоторые у нас изменения.

Поэтому надо понимать, что Конституция - это основа нашей жизни. Надо убедить, обязательно убедить всех наших людей жить по закону. Я хочу, чтобы вы тоже понимали: это не просто взял и сказал жить по закону. Это же не я придумал. Об этом всегда говорят. Я это специально подчеркиваю, потому что наши люди часто живут, ориентируясь на личность. Прежде всего на Президента, парламент, депутатов, Совет Министров и так далее. Вот приняли, и ладно.

Понятно, что ни в одной стране граждане не обладают обширными или даже всеобъемлющими знаниями Конституции и законов. Естественно, никто их не выучивает. Да и сидящие все за столом вряд ли помнят все эти нормы. И не надо. Закон и законодательство сложили некий образ жизни, поведения людей в той или иной стране, в частности в Беларуси. И люди понимают, исходя из этого образа, что можно делать, а что нельзя, что явится нарушением закона, а что - нет.

Поэтому нам надо, имея это в виду, все-таки привыкнуть жить по закону. Нам надо наших людей окунуть в глубину той законодательной матрицы, того объема законодательства, которые существуют в нашей стране. Правовые знания должны стать основой. Вот тогда будет стабильность в обществе. Потому что лидеры и Правительство и депутаты приходят и уходят, меняются. Конституция создает более-менее стабильную страну, общество. И Конституцию надо знать хотя бы по основным положениям.

Александр Лукашенко также высказался о формировании Всебелорусского народного собрания, проект закона о котором был вынесен на общественное обсуждение:

- Мы о Всебелорусском народном собрании обсудили с людьми проект этого закона. Мы договаривались, что еще вернемся к этому вопросу на уровне Президента. Надо посмотреть на некоторые моменты. Я очень внимательно наблюдаю за дискуссией, вижу. Меня тут и пресс-секретарь и другие, из СМИ ориентируют на то, что люди не совсем поняли суть ВНС. Все говорят о том, к примеру: "А где трудовые коллективы? А как трудовые коллективы будут там избирать или избираться во Всебелорусское народное собрание?"

Мотивация очень простая. Все, кто будет участвовать в работе ВНС, так или иначе избираются народом.

Депутаты там будут участвовать - они избираются народом. Сенаторы - они также по другой системе, но избираются народом. Члены Правительства там присутствуют. Их назначает Президент, но он тоже избирается народом.

Ну и вообще, давайте так говорить: если не будет вот этих профессионалов - губернаторов, Правительства, Президента в работе ВНС - это превратится в говорильню. Они должны принимать участие, обсуждать законопроекты. Но все решения там будут приниматься голосованием. А голосовать будут не только депутаты. Там будут представители, как мы полагаем, нашего гражданского общества. И профсоюзов, и ветеранов. Женская, молодежная организации. Пока мы видим пять основных столпов. А это что, не народ? Народ. У нас больше половины - женщины. Они через свою организацию изберут и направят туда делегатов. И эти женщины - члены какого-то трудового коллектива. Так же?

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в этой связи уточнила, что трудовым коллективам сохранено право выдвигать кандидатов в депутаты. Они в свою очередь войдут в состав ВНС в случае избрания.

- Да, совершенно верно. Но там не видно и партий (при формировании состава ВНС. - Прим.). Почему? Потому что партии будут участвовать и выдвигать своих кандидатов в депутаты, в Палату представителей.

То есть спектр этот существует. Ну и потом, людям надо понимать, их будут к этому подталкивать: "Вот, какой это ВНС!? Там же нет рабочих и крестьян!"

И рабочие, и крестьяне будут. Как мы организуем этот процесс, так и будет. Но то, что я гарантирую, что там будут и рабочие, и крестьяне, и учителя, и врачи, и чиновники, и государственные служащие, и военные, это сто процентов. Мы этим самым охватили все наше общество.

Но я главное хочу подчеркнуть: люди должны понимать, что там должны быть активные и, главное, профессиональные люди. Мы же хотим, чтобы ВНС явился стабилизатором нашего общества. Чтобы никто ни в коем случае не привел к тому, чтобы повторился 2020 год. Чтобы опять не начался мятеж и так далее. Это будет сильный стабилизатор. Как я вчера говорил, не на улице, а там надо будет обсуждать основные проблемы жизни нашего общества.

Это так экспромтом я хотел бы отреагировать на некоторые пожелания наших политологов, которые передают мнения народа, якобы народа, и так далее. Да, есть такая точка зрения. Но людям надо объяснить, что это не просто пришел, отсиделся там и ушел. Еще раз подчеркиваю: там должны быть профессиональные и активные люди. Если там будет 3-4 человека от рабочих и крестьян, но активных, они всегда точку зрения этих людей донесут.

И потом, из десятка миллионов человек 1200 делегатов будет ВНС. Мы же все равно туда всех не посадим. Это будут представители - маленькое представительство по своей численности от нашего народа.

Хорошо, что мы обсудили с людьми. Новая структура, новый орган власти. Люди должны знать, для чего они создаются.

Президент подчеркнул, что при обсуждении тех или иных новаций, как в данном случае о Правительстве, ни в коем случае нельзя пытаться примерять создаваемые нормы на себя. Ведь законодательство формируется на будущее:

- Обсуждая сегодня закон о Правительстве - основной законопроект, я должен сказать, что мы ни в коем случае не должны примерять нормы, которые мы сегодня создаем, эти все новации на себя. Ни Головченко с членами Правительства и главой Аппарата Правительства, ни я как Президент, ни руководители палат парламента. Сегодня мы есть. Может, мы и завтра будем. Но послезавтра нас точно не будет. А основу, стабильность эту мы должны создать. Вчера тоже говорил. Для своих детей.

Поэтому ни в коем случае нельзя вот это все примерять - законопроекты эти и законы - под себя: "А где буду я завтра, где будет Головченко, Андрейченко или Кочанова, Сергеенко и так далее?" Ни в коем случае! От всего этого надо отвлечься и формировать законодательство на будущее. Чтобы система была устойчивая, чтобы ее никто не мог раскачать. Залог нашего будущего.

Мы уйдем от активной жизни, но будем еще жить и видеть, как будет развиваться страна. Чтобы перед детьми не было стыдно. И чтобы проблемы, которые мы должны сегодня решить, мы не оставляли своим детям. Проблемы надо решать по мере поступления. И решать вовремя - тому, кто сегодня должен решать эти проблемы. Детям еще достанется немало проблем, которые они должны будут решить.

Переходя непосредственно к рассмотрению вынесенных на совещание законопроектов, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что приведение законодательства в соответствие с обновленной Конституцией очень важная для страны тема:

- Вопросов много, непростые, требуют пристального внимания. Поэтому мы на самом высоком уровне прорабатываем их. Совсем недавно мы обсуждали проекты законов о ВНС и об избирательном процессе и праве. Сегодня о Совете Министров и других нормативных правовых актах.

За прошедшие годы наше Правительство приобрело колоссальный опыт преодоления кризисных ситуаций. И в пандемию, управление экономикой в этих условиях. Я без ложной скромности скажу: наши члены Правительства, министры наши могут работать в любом Правительстве в любой стране. И они будут лидерами в этом плане. Потому что, как в народе говорят, они уже шишки набили настолько, что могут управлять любыми процессами. Это колоссальный опыт.

И все эти наработки нынешние, успешно сформированную практику обязательно нужно закрепить в законе. Я также требую еще большей инициативности и самостоятельности Совета Министров. Даже порой смелости в принятии решений.

Глава государства в этой связи вновь поднял тему ценообразования:

- Я вчера тоже подчеркнул. Опять же, несколько экспромтом. Чтобы меня правильно поняли. Вот Правительство - это редко бывает, когда оно может, выполняя поручение Президента, забежать намного вперед. Я вчера на примере регулирования цен приводил пример, когда цены просто были откручены на 30-40% назад, а может быть и больше, по некоторым группам товаров.

И приводил пример - "Керамин". Примерно на 30% по отдельной плитке сократили стоимость. Люди встали в очередь. Люди нарасхват берут эту плитку. И я так подумал, как экономист: ну от объема, от оборота они ж получат еще большую прибыль. Ну стоило собачиться перед народом и поднимать на заоблачную высоту цены? Так это же не только "Керамин" и какая-то плитка. Есть и другие товары. Это говорит о том, что Правительство пошло дальше. Оно более справедливо рубануло в этом плане, и некоторые вынуждены были цены открутить, как у нас в народе говорят, отступить назад.

Я этого не предполагал. Но поддерживаю в этом плане Правительство и специалистов, которые поступили таким образом. Это хорошая демонстрация народу и специалистам, экономистам, что у нас жирок был приличный в ценах. Здесь 30%. Но я всегда настаивал - 25-30%. Вот давайте на 25-30% так это затянем свои пояса и дадим народу вздохнуть - совсем другая будет ситуация. Вот это будет справедливость.

Поэтому если меня кто-то услышал, что я не настаивал на откручивании цен, и это не надо делать, "мы завтра добавим" - это будет катастрофа, потому что нарушит уже ту систему, которая постановлением Правительства выработана. Это делать нельзя. Это хороший был шаг Правительства в нужном направлении. И это я поддерживаю абсолютно. Вот мы устаканились, сейчас дошлифовываем на предприятиях торговли и в производстве все эти процессы в плане ценообразования. И спокойно можем вступать в новый год и жить, ориентируясь на то, что мы планируем там порядка 8% иметь инфляции в течение будущего года. Но не 19%, как мы планировали в этом году.

Это, опять же, между прочим говоря. Но очень важно в плане деятельности Правительства. Хороший пример.

Президент вернулся к главному вопросу встречи, обозначив основные подходы к законопроектам:

- Чтобы все хорошо функционировало, в нашем проекте должны быть заложены соответствующие механизмы. Это зона ответственности Аппарата Совета Министров. Работая над проектом, нужно помнить, что и структура Правительства также не должна оставаться застывшей. Я об этом уже говорил в августе.

Второй вопрос сегодняшней повестки - корректировка Закона "О нормативных правовых актах". На основе данного документа формируется единое правовое пространство нашей страны. В нем должны получить развитие конституционные нормы. Но с учетом складывающейся обстановки! Еще раз это подчеркиваю.

В действующем законе все детально прописано, кто и какие документы вправе принимать, их юридическая сила.

Александр Лукашенко уточнил у Заместителя Главы Администрации Президента Ольги Чуприс, идет ли в данном случае речь все же о проекте закона, а не действующем законе.

Она ответила, что и в действующем законе все прописано, а законопроектом все приводится в соответствие с Конституцией.

Глава государства продолжил:

С появлением в Конституции нового органа - ВНС, как я уже говорил, - надо определить его место в системе правовых актов. Эти документы по значимости, правильно здесь подчеркиваете вы, сравнимы с решениями съезда компартии в свое время. Тоже наш опыт. Закон должен содержать ответы на все вопросы по нормотворчеству: начиная от процедур подготовки и заканчивая четким изложением норм.

Мое требование - все должно быть прописано нормальным языком, просто и понятно!

Администрация Президента, как никто другой, знает мои установки. Необходимо, чтобы по таким же требованиям оперативно и качественно готовились акты не только Президента, но и других органов. Здесь нужно подключать Министерство юстиции и вместе - чтобы мышь не проскочила, как говорят юристы. Чтобы запятые и точки были расставлены там, где надо.

О новациях законопроектов на совещании доложил руководитель Аппарата Совета Министров Константин Бурак. Он обратил внимание, что документы были подготовлены в соответствии с обновленной Конституцией и практикой применения.

О системе сдержек и противовесов

Когда речь зашла о том, что из полномочий премьер-министра исключена функция по исполнению обязанностей Президента в отдельных случаях (эта функция возложена на председателя Совета Республики), Александр Лукашенко счел необходимым уточнить, что это было его предложение - внести поправки в Конституцию так, чтобы в случае ухода от власти действующего Президента, его обязанности исполнял председатель Совета Республики, а не премьер-министр, как это было ранее. Ведь в таком случае у премьер-министра были бы рычаги для управления финансовыми инструментами, парламентом, судебной системой, а также и исполнительной ветвью власти.

"Это, наверное, не совсем правильно. Все-таки система сдержек-противовесов. Должны быть противовесы, - убежден Александр Лукашенко. - Представьте, премьер-министр в случае ухода Президента проводит президентские выборы (он должен организовать как исполняющий обязанности Президента). Бюджет, экономика, финансы и прочее оказываются в одних руках. Так? Так. Результат почти предопределен при любой демократии. Вон, в Америке - оплот демократии - сегодня выборы в Конгресс. Видите, как они переживают за фальсификации".

"Поэтому было принято решение, что в такой ситуации исполнять обязанности будет председатель Совета Республики, - пояснил Глава государства. - Премьер-министр остается управлять экономикой". Александр Лукашенко подчеркнул, что при принятии этого решения не учитывались персоналии тех, кто сейчас занимает те или иные посты. Было важно сохранить сбалансированную систему. "Абсолютно демократичный шаг. Личности здесь ни при чем. То, что организует выборы председатель Совета Республики, - более демократично, - сказал белорусский лидер. - Если это будет честно, особенно при выборах главного лица, тогда и люди будут понимать это. Потому что на этом (вы видите) раскручиваются все протесты, санкции, мятежи и прочее. Я исходил из этого".

О месте решений ВНС в иерархии нормативных документов

В числе новаций, закрепленных в законопроектах, на совещании обсуждались нормы, которые регламентируют вопросы взаимодействия Совета Министров и ВНС.

"Это очень важно, - задал тон дискуссии Президент. - Появляется новый орган в структуре (государства. - Прим.), и его надо вмонтировать в эту систему". Образно Александр Лукашенко сравнил этот процесс с тем, как в строй становится новый человек и так или иначе он задевает плечами рядом стоящих. "Тут надо сделать так, чтобы ВНС вмонтировать в эту систему, никого не задевая ни левым, ни правым плечом", - заметил он.

Как ответил руководитель Аппарата Совета Министров Константин Бурак, именно для этого через все статьи, где это необходимо, проходит положение о значимости, юридической силе решений ВНС. Например, устанавливается обязанность премьер-министра ежегодно информировать ВНС о выполнении программ социально-экономического развития.

В этой связи Президент еще раз напомнил о ключевой роли собрания и обязательности исполнения его решений. "ВНС должно принимать одно-два решения, грубо говоря. Но оно подлежит исполнению всеми. Не дай бог война… Принято решение Всебелорусским народным собранием - и все выстроились. Это имелось в виду, - подчеркнул белорусский лидер. - Они (решения ВНС. - Прим.) должны быть уникальными. И должны приниматься по исключительно немногим вопросам. Ни в коем случае не влазить в компетенцию Президента и других органов власти".

В свою очередь другие органы власти в случае принятия решений ВНС должны, образно выражаясь, выстраиваться друг за другом и действовать, потребовал Президент. "Это обязательно к исполнению. Я за это переживаю, чтобы именно это по духу и по закону было прописано", - добавил он.

По этому поводу Заместитель Главы Администрации Президента Ольга Чуприс ответила, что именно такой смысл заложен в законопроекте о нормативных правовых актах применительно к решениям ВНС. В иерархии документов по важности они следуют за Конституцией, законами о внесении изменений и дополнений в Конституцию, решениями республиканских референдумов. Она подчеркнула, что решениями ВНС можно отменить любое решение любого органа, кроме судебных решений, соответственно в этом их значительная юридическая сила.

О главной задаче Президента в вопросе совершенствования системы управления страной

Александр Лукашенко пояснил, почему он уделяет такое пристальное внимание формированию законодательной базы в развитие обновленной Конституции. По его словам, именно сейчас нужно документально завершить процесс совершенствования системы управления страной, сохранив стабильность и не допустив разбалансировки. "Мы, сидящие за столом, должны это все утрясти, устаканить. Придут новые люди на это готовое, которое мы должны создать. Это не шутка - управление обществом, государством, социально-экономическими процессами и сохранение суверенитета и независимости в настоящее время. Это не шутка. Только тот, кто не задумывается над этим, очень легко к этому подходит. В этой части главная задача действующего Президента, то есть меня, - чтобы мы это все утрясли. Поэтому я и уделяю такое внимание этим нормативным правовым актам в развитие Конституции", - сказал Президент.

В качестве примера он напомнил о российском опыте внесения поправок в Конституцию, заметив, что Президент Владимир Путин принимал активное участие на этапе обсуждения изменений, а дальше работали соответствующие органы. "У них своя система, опыта побольше (все-таки центр империи был), специалистов побольше. Мы тут больше внимания обязаны уделять этому процессу. Поэтому на этом уровне рассматриваем", - объяснил Александр Лукашенко.

"Моя задача - оставить новому поколению в наследство нормальную систему управления обществом и государством. Вот в чем смысл. Сколько для этого времени нужно действующему Президенту и всем нам? Сколько нужно, столько и будет", - заявил белорусский лидер.

Далее на совещании обсуждались некоторые положения законопроектов, в частности, речь шла о полномочиях Совета Министров по обеспечению исполнения решений ВНС и осуществлению контроля за их исполнением, об обновлении состава Правительства, системы государственных органов управления и организаций, подчиненных Правительству, о расширении состава Президиума Совмина за счет включения туда министра юстиции, об актуализации задач, функций и статуса Аппарата Совета Министров.

По итогам состоявшихся дискуссий принято решение еще раз вернуться к вопросу юридических формулировок, касающихся уникального статуса решений Всебелорусского народного собрания, чтобы они обеспечили им достойное место в иерархии нормативных правовых актов страны в соответствии с теми требованиями и задачами, которые озвучил на совещании Глава государства.