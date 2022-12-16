Совещание по вопросам белорусско-российского сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 декабря собрал совещание с топ-чиновниками Беларуси по теме белорусско-российского сотрудничества. Он подробно рассказал, в чем особенность предстоящих 19 декабря переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Минске, не страдает ли суверенитет Беларуси от углубления сотрудничества с Россией и какие вопросы стоят на двусторонней повестке дня.

Основной тематикой переговоров в Минске будет экономика. "Не так давно в ходе контактов с руководством России мы договорились, что такие переговоры пройдут до конца года. Мы детально проанализируем проблемы на самом высоком уровне, которые требуют неотложных решений. Все они напрямую связаны с развитием экономики, стабильностью финансовых систем и благосостоянием граждан", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, в чем причина его частых встреч с российским лидером в последнее время, а также чем будут отличаться предстоящие в Минске переговоры от предыдущих.

"Отличие простое. Раньше, встречаясь с Президентом, руководством России, мы обсуждали вопросы тактического характера. От этого никуда было не деться, поскольку против России и Беларуси были введены страшные, можно сказать, санкции. Против России вроде аж около 900 каких-то там... Ну, а против нас заодно, чтобы через нас, как они говорят (на Западе. - Прим.), Россия не могла обойти эти санкции. Поэтому нам пришлось в течение года встречаться и реагировать на ту ситуацию, которая складывалась в результате давления на нас коллективного Запада. То есть это были вопросы текущего тактического в основном характера. Хотя мы на каждой встрече через эти вопросы пытались заглянуть в будущее", - рассказал белорусский лидер.

На предстоящей же в Минске встрече главы государств обсудят в первую очередь вопросы стратегического характера. "Вопросы стратегии - прежде всего в сфере экономики. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК (там, где производят вооружения, боеприпасы и прочее), но мы будем говорить и об обороноспособности, безопасности нашего (Союзного. - Прим.) государства. Но главное - это экономика", - заявил Александр Лукашенко.

Вторая особенность предстоящих переговоров заключается в том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин ранее договаривались в конце года встретиться и снять ряд накопившихся проблемных вопросов, возникших при реализации 28 союзных программ. "Мы с Президентом Путиным утвердили эти программы и поручили нашим правительствам, министрам, специалистам действовать в рамках этих программ. Как мне докладывают, реализовано под 60% всех мероприятий из этих программ. Это неплохие темпы. Но, реализовывая те или иные программы, наши правительства столкнулись с вопросами, которые они решить не могут, - отметил Президент. - Не потому что они плохие специалисты, а потому что это вопросы президентов. По конституциям России и Беларуси это наши вопросы с Путиным. И мы договорились полгода назад с Владимиром Владимировичем, что в конце года мы встретимся и решим все накопившиеся вопросы. Вот, как у нас принято по-журналистски говорить, конспирология всех проблем и особенностей будущих наших переговоров".

Александр Лукашенко отметил, что по прошествии периода времени после попытки мятежа в Беларуси можно подтвердить правильность выбранного курса на сближение с Россией и своевременность соответствующих мероприятий, включая утверждение пакета интеграционных документов в рамках Союзного государства. "Эти программы ни в коем случае не затрагивают независимость, суверенитет ни Беларуси, ни России", - сказал Президент.

Глава государства откровенно высказался насчет разговоров о суверенитете и независимости Беларуси ввиду углубления сотрудничества с Россией. "Я вижу, сейчас нагнетается ситуация. Особенно после этих масштабных переговоров (предстоящие 19 декабря переговоры президентов Беларуси и России в Минске. - Прим.) все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть эту особенность: никто, кроме нас, Беларусью не управляет. Это наши функции по Конституции, и моя в том числе. Мы реализовываем эти функции", - заявил белорусский лидер.

"Многие у нас тут начинают шептаться, когда не получается договориться, что Россия ставит неприемлемые для нас условия, связанные с нашей независимостью и суверенитетом. Абсолютно откровенно говорю: при всех сложностях, если Российская Федерация - руководство - хочет строить отношения с суверенным независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное и независимое государство (но очень близкое, очень надежное, где все русское - от языка до российских традиций - свято чтится), мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы - государство суверенное и независимое", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусское государство в свое время было готово и дальше жить и работать в рамках Советского Союза, но, тем не менее, обретенные суверенитет и независимость незыблемы: "Мы готовы были в одном государстве жить, служить, работать. Имя его Советский Союз. Все было на моих глазах. Но не мы его разрушили. И откуда пошли тенденции к разрушению этого государства, и о причинах этого разрушения мы много знаем. Поэтому нам, пусть неожиданно, достались эти суверенитет и независимость. Мы свято это должны хранить. Потому что этого хочет белорусский народ".

Вместе с тем Президент подчеркнул важность сохранения дружественных и союзнических отношений с Россией. "Но мы никогда не будем врагами России. И никогда косо в сторону России смотреть не будем. Это самое близкое нам государство, самые близкие нам народы. Думаю, пока мы с вами у власти, мы такой тенденции будем придерживаться. Если бы было иначе, было бы, как в Украине. Все это понимают, но не все могут об этом говорить. Те, кто сбежал, им надо зарабатывать деньги на жизнь. Деньги кто-то дал, сказал, как сказать, - они говорят. Поэтому суверенитет и независимость незыблемы. И всякие разговоры у нас или там (за рубежом. - Прим.) иначе - это значит предательство интересов белорусского народа", - заявил Глава государства.

"Да, мы с Россией как суверенное и независимое государство. Я это говорю спокойно, зная позицию Президента России. Мы даже этот вопрос сейчас не обсуждаем. Мы единожды отрубили и договорились, как будем действовать, подписав эти 28 программ. Там нет посягательства ни в одной программе на наши суверенитет и независимость", - резюмировал Александр Лукашенко.

Говоря о реализации союзных программ, Президент подчеркнул, что договоренность по ним была достигнута единожды и остается нерушимой. При этом, как уже отмечалось, ни в одной программе нет посягательства на суверенитет и независимость Беларуси. "Поэтому, Роман Александрович и Николай Геннадьевич (Премьер-министр Роман Головченко и первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим.), вы из этого должны жестоко исходить - ни влево, ни вправо", - обратил внимание белорусский лидер.

По его словам, в том, что эти программы как стратегический путь были необходимы, теперь уже никто не сомневается: "Программы имеют конкретные и, самое главное, прикладные значения и призваны снизить негативный эффект нелегитимных западных санкций, обеспечить развитие ключевых секторов экономики, углубление промышленной кооперации, реализацию новых импортозамещающих проектов".

"Ну что греха таить, пока нас не окунули в это дерьмо санкционное, россияне и не знали, на что способны белорусы: подумаешь, не такая гигантская, как Россия, и даже не такая большая, как Казахстан или Иран. Что они там умеют. Наверное, продовольствие, картошку умеют возделывать и прочее. А когда грохнули санкции и пришлось нам, и россиянам прежде всего, искать выход из каких-то ситуаций, они увидели, что Беларусь - это высокотехнологичная страна, она производит все то, что нужно сегодня для жизни. А если и не производит, то в течение двух-трех месяцев - полугода может производить", - сказал Александр Лукашенко.

Такой подход, по словам Президента, работает даже в отношении сложных отраслей наподобие военно-промышленного комплекса и оборонного сектора. Там намечены программы, реализация которых позволит Беларуси заявить о себе как о чрезвычайно эффективном государстве.

Наряду с выполнением утвержденных союзных программ Президент указал на важность определения и круга перспективных задач для последующего пакета дорожных карт. "Вот выполним мы эти 28 программ. Но это мы пройдем, наверное, только полпути. А что дальше? Поэтому через эти союзные программы мы должны видеть свет в конце тоннеля, что будет завтра, послезавтра, через 10-15 лет, - сказал белорусский лидер. - Принимаемые решения должны идти от жизни и диктоваться задачами, стоящими перед нами в социально-гуманитарной сфере".

Правительство, по словам Президента, постоянно докладывает ему о проведенной значительной работе по формированию договорно-правовой базы сотрудничества с Россией в развитие стратегических программ, подписанных сторонами ранее. "Я рассчитываю услышать от вас четкие ответы: о чем договорились, как это выполняется, какие направления пробуксовывают. Это важно, чтобы это было и озвучено в присутствии российской делегации (во время переговоров в расширенном формате, намеченных на 19 декабря в Минске. - Прим.). Спокойно, без криков, без гвалта. Если мы в чем-то виноваты, значит, мы должны сказать и признать, что мы виноваты. Если российская сторона где-то недоработала, надо тоже об этом говорить", - обратил внимание Глава государства.

"Велика ли вероятность того, что подписанные соглашения снимут все препятствия на пути наших товаров, а для субъектов хозяйствования будут созданы действительно равные условия?" - перечислил ряд вопросов Александр Лукашенко.

"Я думаю, что у нас одно пожелание (даже не претензия, а пожелание) к российской стороне: создать равные условия для работы субъектов хозяйствования. Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании в сфере услуг и так далее работали в равных условиях", - продолжил Президент.

Президент обратил внимание, что на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики.

"Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?" - спросил Президент.

При этом еще раз акцентировал внимание, что приоритетную значимость имеет даже не столько цена на энергоресурсы, сколько равные условия для субъектов хозяйствования двух стран.

"Важно, чтобы цены на газ, нефть были не заоблачными при этих равных условиях. Но это абсолютно не главное. Можно сказать, это даже неважно. Главное - чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности. Это главное", - резюмировал белорусский лидер.

В качестве важных вопросов в тематике сотрудничества с Россией Президент обозначил координацию действий при ответных шагах на усиливающееся санкционное давление. "Принимаемые российской стороной меры ни в коем случае не должны препятствовать транзиту белорусской продукции в третьи страны через территорию России. Также не должно быть никаких претензий при экспорте на российский рынок белорусских товаров и услуг", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание ответственных лиц в Беларуси, что до сих пор еще существует запрет со стороны России на поставки продукции около полусотни белорусских предприятий, в основном продовольственных: "Я вам должен сказать, что это и нашего Правительства вина. Мы просто считаем: подумаешь, какие-то мелкие предприятия… А этого просто в принципе быть не должно. Это противоречит идеологии наших отношений (с Россией. - Прим.)".

Во время совещания Президент ожидает услышать обстоятельные ответы на все обозначенные вопросы и предложения, как действовать дальше. "При этом наши решения должны быть оперативными и тщательно выверенными, без всякой волокиты", - подчеркнул он.