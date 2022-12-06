Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 декабря провел совещание по вопросам обеспечения жильем военнослужащих и приравненных к ним лиц.

В настоящее время на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит более 33 тыс. тех, кто носит погоны.

"Военнослужащие, как и госслужащие, в какой-то степени врачи, учителя, - это бюджетники, выполняющие важнейшие для страны функции. И они вправе рассчитывать на поддержку государства, - подчеркнул Президент. - Эти профессии выбирают не из-за больших зарплат, а по призванию, зову сердца, исходя из высоких моральных принципов и патриотизма (по крайней мере, из этого надо исходить). Накопить на свою квартиру молодому специалисту в данных сферах невозможно".

При этом если для врачей или учителей существует возможность дополнительного заработка помимо основного вида деятельности (например, репетиторство), то военнослужащие в соответствии с законодательством не должны заниматься каким-либо бизнесом.

Поэтому при выборе таких профессий, как педагог, врач, военнослужащий, хорошей мотивацией является господдержка, направленная на решение жилищного вопроса, убежден Александр Лукашенко. Да и трудиться человек станет усерднее, если будет уверен, что благодаря своей работе даст семье и детям крышу над головой, добавил он. "Словом, жилищный вопрос - вопрос наиважнейший", - подчеркнул Президент.

"Обеспечение жильем бюджетников и особенно людей, стоящих на защите Беларуси, особенно в настоящее время, всегда будет в приоритете государственной жилищной политики. Я неоднократно подчеркивал, что многодетные и люди в погонах - это наши первоочередники, даже сверхпервоочередники", - заявил белорусский лидер.

В повестку совещания включены вопросы обеспечения жильем военнослужащих как часть системной работы по повышению престижа военной службы, в том числе для укрепления национальной безопасности страны.

"Механизм должен быть хорошо проработан всеми заинтересованными ведомствами. И предупреждаю: ведомственности в этом вопросе быть не должно. Никто не должен тянуть одеяло на себя: "Ах, вот принято решение наверху, сейчас всех обеспечим жильем. Кто вперед побежит, раньше добежит, тот больше и получит". Этого быть не должно. Здесь присутствуют Премьер-министр, заместитель (Премьер-министра. - Прим.) и другие должностные лица, которые должны понимать, что суть экономики в том, чтобы удерживать всегда балансы. Если есть деньги, значит, есть на что их тратить. Если такое количество денег, значит, вот такое количество жилья мы можем построить, - сказал Александр Лукашенко. - Баланс должен везде быть".

На совещании предстоит выстроить четкую и ясную дорожную карту, чтобы люди понимали, что будет делать государство для решения их жилищных проблем, обратил внимание Президент.

Как отметил Глава государства, Правительство предлагает для решения вопроса прежде всего арендное жилье. "Наличие таких служебных квартир не только стимулирует к продлению контрактов, но и дает возможность для ротации кадров, - считает Александр Лукашенко. - Военные ведь часто переезжают в связи с новым местом службы. Арендная плата за такие квадратные метры уже сегодня установлена с понижающим коэффициентом. Так должно быть и дальше. Это правильно. Но людям нужно дать твердую уверенность и в завтрашнем дне".

Глава государства поручил на законодательном уровне рассмотреть возможность в том числе выкупа арендного жилья в собственность, четко прописав условия для этого. "Служишь - живи, отслужил нужное количество лет, допустим, 25 положенных лет, - государство должно заранее сказать: мы этому человеку после 25 лет (когда он уходит со службы, увольняется в запас или по еще каким-то объективным причинам) бесплатно отдаем эту квартиру, жилье или он 3% должен уплатить, или по остаточной стоимости? Думаю, что нам надо идти на это радикально", - заявил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что служба военных может быть связана с риском для жизни, поэтому человек, который выбирает такую профессию, должен быть уверен, что в случае чего его дети, жена, семья, родители останутся в квартире или в доме, у них будет крыша над головой. "Это безобразие, когда военный человек отдает себя стране и неизвестно, что с ним будет завтра, мыкается по городу или по стране в поисках какого-то угла для жизни, - предупредил Президент. - Военнослужащие должны быть уверены, что после окончания службы они будут обеспечены жильем". Вместе с тем при решении жилищного вопроса за счет бюджета нужно исходить из экономических возможностей государства, напомнил Александр Лукашенко.

Наряду со строительством новых арендных домов на совещании обсуждались и другие направления по улучшению ситуации с обеспечением жильем военнослужащих.