Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря провел совещание по вопросам приведения отдельных законов в соответствие с обновленной Конституцией.

Глава государства напомнил, что на последней встрече по вопросам реализации норм обновленной Конституции договорились вернуться к проекту закона "О Всебелорусском народном собрании". Президент поручил донести положения этого нормативно-правового акта до граждан, узнать их мнение, доработать его перед принятием.

"Результаты проведенной работы - главное, что хотелось бы сегодня услышать, чтобы принять решение на данном уровне", - сказал белорусский лидер. Как доложили Президенту, публичная дискуссия проходила достаточно активно: за десять дней поступило почти пятьсот откликов. Звучали разные мнения. "Знаю, что многие предложения, которые делают проект лучше и понятнее, учтены. Прежде всего надо понимать, что собрание - важный конституционный представительный орган, орган высшего народовластия. О том, что ВНС приобретет такой статус, говорилось еще на самом первом собрании тем делегатам, которые принимали участие в нем", - сказал Президент.

"Всебелорусское народное собрание - стабилизатор общества. В этом его главная роль - стабилизировать общество на всех этапах его развития. И если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться", - подчеркнул Александр Лукашенко. В обычных условиях собрание продолжит работать, как и сложилось, только с некоторыми дополнительными функциями.

"Встречаться будем чаще, минимум один раз в год. Как я уже ранее говорил по-простому, по-народному: собрались, обсудили тот или иной важнейший вопрос, приняли решение и поехали работать в трудовые коллективы, поскольку это не постоянно действующий орган", - уточнил белорусский лидер и добавил, что участники ВНС будут задействованы на общественных началах, не получая какого-либо денежного вознаграждения.

Одна из главных черт ВНС, на которую обратил внимание Президент, - разностороннее представительство. Туда войдут представители всех слоев белорусского общества, подчеркнул Глава государства. В некоторых трудовых коллективах люди ставили вопрос, не превратится ли ВНС в очередное собрание чиновников. "Ну, может, вы не достучались до людей, не объяснили им. Но представителей трудовых коллективов там будет процентов 90. Только пути движения в это собрание несколько иные", - пояснил Александр Лукашенко. Например, необязательно, чтобы коллектив завода собирался и выдвигал своего представителя на ВНС. На собрании будут и депутаты, и члены общественных и иных организаций, которые так или иначе представляют трудовые коллективы.

"Это должны быть профессионалы. Это не свадебные генералы, которые приехали, посидели, кто-то что-то понял - не понял, отсидел, уехал. Таких там быть не должно, - озвучил свое требование к делегатам ВНС Президент. - Это должны быть люди знающие, с богатым опытом за плечами. Им предстоит принимать решения по стратегическим направлениям, важнейшим вопросам государственной и общественной жизни. Такова ответственная миссия нашего собрания. И мы все должны сделать так, чтобы делегаты, вернувшись на свои рабочие места, отчитались перед трудовыми коллективами по тем вопросам, которые рассматривались на Всебелорусском народном собрании. Мы это сделаем лучшим образом".

"Несмотря на то, что в составе ВНС будут уважаемые люди, оно не может вмешиваться в деятельность других органов, подменять их, исполнять их функции. Всебелорусское народное собрание, по сути, должно сохраниться как политический институт, а не перерасти в какой-то бюрократический орган", - подчеркнул Глава государства.

Проект закона "О всебелорусском народном собрании" прошел общественное обсуждение, поступило порядка полутысячи откликов. Как рассказала на совещании председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая, подавляющая часть предложений носила конструктивный характер. Две трети всех предложений касались уточнения самих редакций статей законопроекта. Около 40 откликов включали положительную оценку законопроекта в целом, но без конкретных предложений. И только 18 заявителей, а это 3%, высказались о нецелесообразности создания ВНС.

Александр Лукашенко обратил внимание на этот вопрос, отметив, что не только 3% в обществе считают, что ВНС не нужно. Есть и другие, кто думает, что надо работать как есть. Для них и в целом для общества Президент пояснил: "Люди должны понимать, что спокойно так не будет. Мы уже опыт имеем 2020 года. Нам спокойной жизни не дадут. Даже если мы будем этого хотеть - весь наш народ - спокойной жизни не дадут. И вообще, по-народному, ну а вдруг? Ну а вдруг случится неразбериха? 2020 год - это была попытка внешнего мятежа, внешнего воздействия на страну. Это главное. Ну и внутри нашлись несколько тысяч человек, которые поддались этому. Ну а если внутреннее противостояние? Да, оно будет подогреваться извне, но главная причина и главные действующие силы будут внутри. У нас этого не было. Но это может быть. Особенно сейчас, когда меняется поколение, когда естественно будет меняться власть, в том числе и Президент".

"Если появятся вот такие внутренние причины к столкновению… Мы что, лоб в лоб, стенка на стенку пойдем друг на друга? Этого быть не должно. А тогда какой механизм? Вот мы и предлагаем народу и государству этот механизм - Всебелорусское народное собрание".

"Это, опять по-народному говоря, надо всем 10 миллионам вбить в голову. Что если только какой-то конфликт - партии там возбудились, ветви власти начали гнуться в разные стороны, это перешло в общество, грозит гражданской войной… Что тогда? А тогда Всебелорусское народное собрание. И люди должны понимать, что есть такой орган, который соберется и примет решение", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что люди в Беларуси не испытали гражданской войны и гражданского противостояния. "Поэтому многие говорят: "Ну а навошта гэта, можа, и не трэба?" Дай бог, чтобы в данном случае "не трэба было". Но всякое в жизни может быть. Это ведь почти ничего не стоит государству - 1200 человек, работающих на местах (речь о том, что на ВНС раз в год будут собираться люди, которые в остальное время занимаются своей профессиональной деятельностью по месту проживания. - Прим.). Приехали, поставили точку в противостоянии. Поэтому люди должны понимать, что мы смотрим в будущее. Дай бог, чтобы этого противостояния не было. Но если будет, мы решим это на народном вече", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что каждый гражданин Беларуси должен воспринимать ВНС как свой представительный орган. "И если вдруг что, там решится главный вопрос. Вот это люди должны понимать", - сказал Глава государства.

Светлана Любецкая рассказала о некоторых доработках законопроекта. Так, в статье третьей законопроекта дополнены два принципа деятельности ВНС - верховенства права и свободного обсуждения и принятия решений, на чем настаивали граждане и юристы.

В целях усиления особого статуса ВНС и четкого разграничения компетенций, о чем волновались граждане, выделена отдельная статья 4 о том, что ВНС не вправе подменять государственные органы, выполнять их функции, а также вмешиваться в их деятельность.

На этом моменте Александр Лукашенко также заострил внимание. "Это очень важное положение, где ВНС не вмешивается, занимается своими вопросами", - сказал он. - Несмотря на то, что в составе ВНС будут уважаемые люди, оно не может вмешиваться в деятельность других органов, подменять их, исполнять их функции. Всебелорусское народное собрание, по сути, должно сохраниться как политический институт, а не перерасти в какой-то бюрократический орган".

Но людям, продолжил белорусский лидер, тоже надо донести, что не надо бежать во Всебелорусское народное собрание и загружать его вопросами строительства домов, заборов, крыш… "Это не функция (ВНС. - Прим.). Будут прописаны исключительные вопросы, глобальные вопросы, которые должны решаться в нашей стране. А вот в эти заборы и крыши вмешиваться даже инициативно не следует. Для этого и местные органы власти, правительство, Президент. Они должны решать свои вопросы. Вот это тоже людям надо показать, что это стратегия (рассматриваемые на ВНС вопросы. - Прим.) - как будем жить дальше, как будем развиваться", - подчеркнул Глава государства.

Светлана Любецкая продолжила. По ее словам, граждане говорили о желании, чтобы в деятельности ВНС принимали участие максимально широкие слои населения. Поэтому в шестой статье закреплено, что собрание формируется из делегатов, представляющих различные социальные слои и группы общества.

"На этом внимание особенно надо заострить - что представителей трудовых коллективов там будет 90%", - отметил Глава государства.

Депутат также рассказала, что в ходе общественного обсуждения выяснилось, что не всем было понятно, как будет инициироваться решение следующих вопросов: изменение и дополнение Конституции, внесение предложений о проведении республиканского референдума, рассмотрение вопросов о легитимности выборов, об отмене правовых актов решений госорганов, установлении госпраздников и праздничных дней. Поэтому в соответствующих статьях было определено, что инициировать эти вопросы сможет Президиум ВНС либо группа самих делегатов в количестве не менее одной трети от полного состава собрания.

"При этом для своевременной и полной, тщательной подготовки к рассмотрению собранием таких важных вопросов, как легитимность выборов, смещение Президента с должности, отмена правовых актов, решений госорганов, они будут предварительно рассматриваться на заседаниях органов собрания. Мы предполагаем, что это будут комиссии. А сам порядок уже будет устанавливаться регламентом", - отметила Светлана Любецкая.

Во время совещания Президент высказался о работе политических партий. Как отметил Глава государства, политические партии являются значимым институтом для белорусского общества. Проект закона об их деятельности ранее уже обсуждался, рассматривался на совещании у Президента, но был доработан. "И я хочу услышать о главных, основных новациях. Что изменилось? Как будем ориентироваться?" - сказал Александр Лукашенко. Важность вопроса о деятельности политических партий Президент объяснил тем, что он может вызвать в обществе не только дискуссии, но и противостояние: "Я это знаю из своего опыта, да и все сидящие здесь… Все это мы проходили в нашем обществе. Поэтому все надо заранее отрегулировать в законе, довести до людей, чтобы это не возмущало членов партий и не вызывало турбулентность нашего общества".

Законопроект о партиях должен соответствовать белорусским реалиям, идти от жизни, подчеркнул Глава государства. "Да, мы должны видеть, что происходит на внешнем контуре, за пределами нашей страны. Но главное - наша страна, наш опыт. Мы только этому должны соответствовать - жизни нашей Беларуси, нашего общества", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"На политическом поле страны должны работать лишь те партии, деятельность которых соответствует основным принципам внутренней и внешней политики", - заявил Президент. По его словам, представители политических партий должны придерживаться той стратегии, которая будет выработана на Всебелорусском народном собрании, являющемся наиболее представительным органом народовластия. "Что тут непонятного и что тут неправильно? Курс есть, он выработан. Пожалуйста, давайте реализовывать, - сказал Президент. - У политических партий есть достаточный люфт для того, чтобы предложить те или иные пути". И это зависит от направленности самих партий, которые могут быть представлены широким спектром - от левых до правых. "В этом я ничего не вижу плохого. Но преданность стране, действовать от граждан, от нашего населения, от белорусов, - обязанность любой партии", - заявил Глава государства.

Он уверен, что политическая система в Беларуси будет развиваться и появятся новые патриотически настроенные партии. "Одновременно произойдет очистка от случайных попутчиков", - добавил Александр Лукашенко.

При этом все изменения не будут происходить одномоментно, на это потребуется время. Но, как подчеркнул Президент, начинать нужно уже сейчас: "Сегодня мы оценим все доработки и степень готовности обсуждаемых документов для того, чтобы принять решение о внесении их в Палату представителей".