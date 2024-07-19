Селекторное совещание по вопросам уборочной кампании и преодоления последствий стихии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июля собрал селекторное совещание.

В повестке мероприятия два основных вопроса - ход нынешней уборочной кампании и преодоление последствий стихии, которая в последнее время затронула ряд регионов страны.

Во Дворце Независимости в Минске и по видеосвязи в селекторном совещании приняли участие высшие должностные лица, руководители Правительства и Администрации Президента, ряда министерств и ведомств, уполномоченные Главы государства в областях и городе Минске, руководителей облисполкомов и всех районов страны.

"Давайте по-рабочему проведем наше совещание. Главное не в том, какие у вас там проценты. Это важно, но они никогда точными не бывают. По разным причинам, в том числе и субъективным. Поэтому по-деловому: чего не хватает, какая нужна помощь. Со следующей недели по всем вопросам, которые будут подняты, будет контроль за исполнением. Это главное. Потому что получается так: мы с вами собрались, поговорили, вроде бы вы бойко мне - и министры, и члены Правительства, и другие на местах - доложили, как мы героически начали работать, а потом оказывается, что не совсем так. Поэтому по-деловому, конкретно и главное - недостатки", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сейчас наступил решающий этап летней страды. "В этом году, несмотря на некоторые обстоятельства, у нас ситуация должна быть гораздо лучше, чем в прошлые годы. Особенно на уборке урожая и заготовке травянистых кормов. Уже так, как в этом году, сельское хозяйство мы никогда не поддерживали, можно сказать, в истории вообще. И техника была передана, и вопросы финансовые, материальные решены. Если где-то кто-то что-то недоработал - мы и собрались, чтобы обсудить. Предупреждаю всех: ответственность будет серьезнейшая. Поэтому мы и решили провести селекторное совещание. Причина прежде всего кроется в том, что у нас сегодня в поле небывалый урожай", - заявил Президент.

По его словам, урожайность ожидается заметно выше прошлогодней. Как докладывают Президенту, валовой сбор колосовых составит около 10 млн т. Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркивает: это должен быть минимум. "10 миллионов - это неплохо, но это нижний предел. Все, что сверх десяти, - это хорошо. 11 - очень хорошо. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы иметь в этом году 11 миллионов тонн и получить хороший урожай. И не только колосовых, но и рапса", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Но это в теории. Хлеба пока по большей части стоят на полях, и их нужно убрать. Причем быстро и без потерь. Как всегда. Тогда и все потребности в зерне на год вперед закроем, кормовую базу обеспечим и на импорте сэкономим валюту. Более того, и резерв определенный создадим на будущий год. Как обычно, у нас есть подводные камни", - заметил Президент.

О погодных условиях и хозяйственном подходе

Глава государства обратил внимание, что погодные условия таковы, что сроки развития растений опережают прошлогодние примерно на 10-12 дней. Значит, сдвинулись и сроки уборки.

"Мы вынуждены будем убирать одновременно несколько культур, да еще сама жатва накладывается на заготовку трав второго и третьего укосов, а также на сев озимых крестоцветных. Как поступить в этой ситуации, опыт тоже у нас есть, ничего придумывать не надо. Нужны высокая организация работ, хорошая мотивация аграриев и железная дисциплина. Пока - даже то, что я вижу невооруженным глазом, - мы этого не имеем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заметил, что хозяйственное отношение даже, казалось бы, к обыденным вещам, поможет значительно сэкономить финансовые ресурсы. Например, если не гонять ежедневно туда-сюда комбайны через всю территорию хозяйства, а обеспечить их обслуживание и охрану на полях, то удастся сберечь тысячи и тысячи долларов.

"Я почему так жестко ставлю вопрос. У нас сельское хозяйство не частное, да и частникам мы же помогаем, такие дотации сельскому хозяйству даем. Вы же просили, плакали, что вам нужны техника, комбайны, трактора, удобрения. Насколько только возможно и невозможно, мы вам это предоставили. Так имеет государство право спросить? Имеет. Исполняйте", - потребовал Президент.

Он также обратил внимание на недопустимость потерь зерна при уборке урожая: "Мы от элементарного можем получить колоссальный денежный эффект".

"Также необходима оперативная координация всех действий на всех уровнях управления. Это касается в том числе и МВД, и МЧС", - добавил Александр Лукашенко.

Об устранении нарушений

Особая роль в уборочной кампании отводится Комитету государственного контроля и Генеральной прокуратуре. По располагаемым данным, имеется целый букет разного рода нарушений: хищения, коррупция, приписки, неготовность техники и зерносушильных комплексов и другие. "Неготовность комбайна, хоть одного, или сушилки - это преступление", - предупредил Глава государства.

По информации МВД, уже во время посевной кампании этого года выявлено 142 преступления. В основном воруют топливо. Сотрудниками милиции изъято более 50 т топлива, 14 т зерна, 17 т комбикормов, 7 т удобрений, 50 л средств защиты растений. Также задокументировано 29 фактов получения взяток должностными лицами предприятий АПК.

Так, возбуждено уголовное дело в отношении начальника Поставского производственного участка и техника-лаборанта Полоцкого комбината хлебопродуктов, которые за два дня совершили хищение 9 т зерна пшеницы.

О готовности техники

Актуальной проблемой остается готовность техники. "Ладно бы 2% машин не смогли довести до ума. Но, как указывает Комитет госконтроля, из проверенных по республике сельхозорганизаций практически в каждой пятой зерносушильные комплексы не готовы к работе. А куда уполномоченные, а куда помощники (Президента. - Прим.) смотрят? Некоторые факты с позиции рациональной логики вообще объяснить невозможно", - заявил Президент.

Например, в ОАО "Мядельагросервис" на начало уборки были неисправны три из семи зерноуборочных комбайнов, у четырех не пройден гостехосмотр. При этом зерноуборочный комбайн "Дон-1500Б" 2005 года выпуска не был вообще зарегистрирован в органах Гостехнадзора.

"Это как понять? Если райагросервис в своем родном хозяйстве не может выдать стопроцентную готовность техники, что мы можем требовать от других? - спросил Глава государства. - Некоторые уже забыли, что 2024 год мы объявили Годом качества. И разговор не только про технику. Уже на начальном этапе уборочной кампании установлены факты некачественной уборки урожая".

По его словам, такие нарушения зафиксированы в отдельных хозяйствах Ивацевичского, Жабинковского, Каменецкого, Столинского, Светлогорского, Кореличского, Новогрудского, Воложинского, Осиповичского районов.

Аналогичная ситуация с трудовой и технологической дисциплиной на заготовке кормов. Во многих хозяйствах не проведена подкормка азотными удобрениями многолетних трав после первого укоса, что отрицательно скажется на их урожайности со второго укоса.

О проблемных вопросах

"Хочу услышать четкие доклады по проблемным вопросам. Каково положение в регионах с кадрами: водители, механизаторы, комбайнеры? Я ведь еще зимой предупреждал, что у каждого губернатора на столе должен лежать план по привлечению механизаторских кадров. Промышленность и город должны подставить плечо, потому что людей из деревни мы как пылесосом высасываем. Что мы имеем на сегодняшний день с готовностью зерноуборочных комбайнов, сушильного и зерноочистительного хозяйства? Упаси господь, в каком-то хозяйстве мы обнаружим стоящий неработающий по каким-то причинам комбайн, а еще хуже зерносушилку. Как складывается ситуация на местах, какие вопросы требуют незамедлительного решения? Что надо сделать, чтобы поставить на линейку готовности необходимый парк техники?" - обозначил темы для разговора Президент.

Также Александр Лукашенко поинтересовался у Правительства и руководителей областей, какую помощь оказывают аграриям производители сельскохозяйственной техники.

"Есть ли проблемы в ее эксплуатации, обслуживании? Как решаются вопросы обеспечения топливом? Решены ли все вопросы поставки сельскохозяйственной продукции по госзаказу? Полагаю, что в текущем году проблем с заготовкой продовольственного зерна не должно быть. Нужно оперативно все заказанное зерно принять, своевременно за него рассчитаться. Для этого все есть. Приемка зерна должна быть круглосуточной", - потребовал Глава государства.

"Мы также обязаны помочь убрать урожай на личных подворьях граждан. Здесь главные ответственные - райисполкомы, сельсоветы и руководители хозяйств. Имейте в виду: обмануть или скрыть какие-то факты не получится. Готов выслушать любые вопросы, которые требуют решения на республиканском уровне", - подытожил белорусский лидер.

Во время совещания Глава государства потребовал прежде доложить на злобу дня: как устраняются последствия стихии в регионах.

"Люди до сих пор обижаются: то не сделано, это не сделано. Вы знаете, что утром и вечером я постоянно в режиме допроса общался с членами Правительства, министрами, которые этим занимались. Поручил посмотреть, что не сделано, как реагируют люди, что Комитет госконтроля, что Председатель Комитета госбезопасности доложили об имеющихся проблемах", - заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем он заметил, что есть такие граждане, для которых все всегда будет плохо. "Люди не хотят понимать, что это чрезвычайная ситуация. Война просто, только нет стрельбы из автоматов и пулеметов. То же самое, что на войне. И никто не задается вопросом: а что ты сделал для того, чтобы преодолеть эту катастрофу?" - отметил Президент.

Он обратил внимание, что есть граждане, которые помогают убирать завалы и упавшие деревья, оказывают содействие коммунальщикам. "Настоящие мужики", - охарактеризовал их Глава государства. С другой стороны, есть и такие, которые ждут, что власти решат все проблемы, и пальцем не шевельнут.

"Это мои претензии как Президента к людям. Но ведь, если в целом посмотреть, есть масса недостатков. Это наша болезнь: бравурные доклады - вот там хорошо, там хорошо. Зачем вы мне врете? Я же перепроверю, вы это знаете", - предупредил Александр Лукашенко.

В ходе совещания Президент также высказал критику за отсутствие адекватной реакции на последствия стихии на первом этапе.

"Никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков. Адекватной реакции на это событие - быстрой, четкой, военной - не было. Отвратительная работа по предупреждению и в первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других", - заявил белорусский лидер.

Председатель КГК Василий Герасимов рассказал о некоторых недостатках, выявленных в процессе ликвидации последствий стихии в Беларуси. Например, не везде было налажено должное взаимодействие между различными органами при принятии мер оперативного реагирования. Более того, в ряде случаев вместо оперативных действий начали объявлять тендеры по поиску подрядчиков для проведения ремонтных работ и устранения последствий стихии.

"Идут дожди, крыши у людей в домах нет, как и на животноводческих помещениях, а они торгуются, по какой цене шифер завезти, - возмутился Президент. - В это чрезвычайное время надо было шифер уложить, а потом уже договариваться об оплате".

Значительный объем работ предстоит провести и по восстановлению электричества. И в этой связи Александр Лукашенко подчеркнул необходимость обратить особое внимание на животноводческие комплексы, фермы, хозяйства, где многие процессы автоматизированы и зависят от наличия электроэнергии. Нельзя допустить, чтобы это привело к нарушению технологических процессов по заготовке молока и гибели животных, в том числе коров. "Крышу восстановим, дом построим, воду подадим, но корова погибнет - не будет продуктов питания", - заметил Глава государства.

Президент пояснил, что в числе первоочередных объектов, куда были направлены усилия энергетиков, был Мозырский НПЗ. "Хорошо, что обошлось без катастрофы. Это были бы потери на сотни миллионов долларов. Бог нас пожалел, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому люди должны понимать, что нам надо было там прежде всего сделать". К настоящему времени, по данным Президента, обеспечена подача достаточного объема электроэнергии на это предприятие и начинается запуск технологических процессов.

В числе проблемных моментов, на которые обратил внимание руководитель КГК, была процедура получения помощи из резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС. Для этого, как оказалось, требуются правоустанавливающие документы на все объекты, что в ряде случае невыполнимо.

"Восстановите нарушенные крыши домов и прочее, а потом будем разбираться. Какие правоустанавливающие документы, если на некоторые помещения в колхозах никаких документов не будет! Вы, что, ждете, пока там скот погибнет? - отреагировал Глава государства. - Это говорит о том, что не только в МЧС, но и в Правительстве не разобрались с этим вопросом".

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что есть люди, которые героически себя вели и заслуживают в том числе госнаград. А есть те, кто проявил расхлябанность.

"Уроки мы должны извлекать из любой ситуации", - сказал он, поручив Председателю КГК вместе с другими ответственными проработать соответствующие вопросы, включая формирование резервов на случай подобных ситуаций в будущем.

"В начале августа вы должны мне положить на стол все эти "уроки": этих наградили, этих наказали, здесь закупили, в резерв положили что нам надо (потому что материальные резервы будут расходованы прилично, их надо будет восстановить). Правительству - на контроль, чтобы в начале августа мне было доложено", - потребовал Глава государства.

Как доложил Министр энергетики Виктор Каранкевич, Минэнерго рассчитывает в течение месяца устранить все последствия урагана для энергетики страны.

По данным Минэнерго на 19 июля, электроснабжение в Гомельской области обеспечено в части подачи электроэнергии всем населенным пунктам, но в 170 из них - за счет подключения дизель-генераторных установок, которые, по словам Министра, оперативно заменяют в случае выхода из строя. Сейчас в этих населенных пунктах энергетики сконцентрированы на выполнении заявок людей по подключению конкретных жилых домов. Аналогичные заявки есть и в других регионах страны (всего по Беларуси - более 3 тыс.), и они также в приоритете. Всего же за время разгула стихии технологические нарушения в электросетях были зафиксированы на протяженности более 12,5 тыс. км, без электроснабжения в Гомельской области остались 1175 населенных пунктов.

"Когда вы закончите работы по восстановлению электрических линий, как это было до урагана?" - спросил Глава государства.

"Те линии, которые должны быть задействованы в электроснабжении населенных пунктов, - в течение месяца. Будут работать дизель-генераторы. Но мы составим график посуточно и будем двигаться по всем населенным пунктам, чтобы с каждым днем количество дизель-генераторов уменьшалось", - доложил Виктор Каранкевич. По его словам, для ускорения работ привлекаются специалисты строительно-монтажного комплекса (они занимаются восстановлением линий электропередачи в лесном фонде). А для усиления сформированы дополнительные бригады энергетиков из всех областей страны с задействованием необходимой техники. Всего заняты на этих работах 1,5 тыс. человек.

"Надо увеличивать", - ориентировал Глава государства, потребовав по максимуму задействовать все кадровые ресурсы для проведения восстановительных работ. При необходимости можно привлекать для помощи военнослужащих.

Александр Лукашенко также поставил задачу в целом посмотреть на состояние линий электропередачи и не просто восстановить электроснабжение, а заменить опоры на новые, где это необходимо.

"Губернаторы, возьмите это на контроль. Требуйте, чтобы были восстановлены все линии электропередачи. А хилые, худые линии нужно заменить. Это большая работа, не одного дня. Но мы с ним (Министром. - Прим.) договорились, что надо делать. Это надо взять на контроль", - поручил белорусский лидер. Со стороны государства, заверил он, будет необходимая финансовая поддержка.

Взять на контроль соответствующие вопросы Президент поручил и уполномоченным Главы государства в областях. "Если надо, разделите первоочередные и длительные сроки. Притом энергетиков надо поджать. Месяц - возможно, это многовато (для первоочередных мер по восстановлению энергоснабжения. - Прим.). Я понимаю, с учетом замены некоторых линий электропередачи, - сказал Александр Лукашенко. - Пусть уполномоченные разберутся по областям и доложат. Приоритет - Гомельская область и те области, которые частично пострадали". Что касается сроков на проведение длительных работ по модернизации линий электропередачи, то они также будут установлены распоряжением Главы государства после анализа ситуации со стороны уполномоченных по регионам.

Заслушивая доклад Министра лесного хозяйства Александра Кулика, Александр Лукашенко поручил до морозов окончательно завершить работу с древесиной на буреломах.

Как доложил Министр, наиболее пострадали лесонасаждения с объемом древесины 2,4 млн куб. м в Гомельской и Могилевской областях, что составляет около 10-12% от традиционного объема годовой рубки по стране. На проведение работ в эти регионы направлены 1,5 тыс. специалистов, задействована различная техника, в том числе специализированная для распила и вывоза древесины.

Александр Лукашенко заметил, что сейчас многие лесники отвлечены на то, чтобы помочь энергетикам освободить линии электропередачи от упавших деревьев. Это первоочередная задача, так как необходимо восстановить подачу электричества в населенные пункты. "Но эта работа должна быть к утру закончена - по восстановлению линий электропередачи. И лесникам, Минлесхозу надо переходить на выполнение этих функций (по разбору буреломов. – Прим.)", - сказал Глава государства.

По поручению Президента, в организации таких работ будут задействованы губернаторы, а заготовленная силами регионов древесина из поваленного и поврежденного леса будет передана в распоряжение губернаторов. "Мною принято решение, чтобы вам помогли на местах губернаторы. И тому, кто заготовит древесину своими силами, мы должны отдать. Продумайте механизм", - обратился к ответственным должностным лицам Александр Лукашенко.

Что касается сроков, необходимых на окончательный разбор буреломов, образовавшихся в результате разгула стихии, и вывоз древесины на переработку, то на это, по оценке Министра, потребуется порядка трех месяцев.

"До морозов надо это все сделать", - поставил задачу Президент.

"Принято", - ответил Министр. Он также попросил дополнительно выделить около сотни сортиментовозов (лесовозов) производства МАЗ.

"Надо любыми судьбами, чтобы МАЗ произвел до сотни этих автомобилей и передал Министру лесного хозяйства", - поручил Глава государства. Как было отмечено, в целом спрос на древесину есть как внутри страны, так и за ее пределами, в этом году реализация идет полным ходом, востребованы разные виды древесины.

Президент также заявил о необходимости в целом мобилизовывать население и специалистов для ликвидации последствий стихии.

"Отговорки типа того, что я не пойду, не хочу, не буду, не принимаются. Уполномоченные Президента на местах, принимайте решительные действия. Это равносильно войне. Только без стрельбы. Мобилизовывайте население", - подчеркнул белорусский лидер. Причем привлекать к работам Глава государства поручил также и тех, кто отбывает наказание: "Я уже говорил Министру внутренних дел, он подключится. У нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемых "политзаключенных". Туда, на просеку, помогите стране".

Как доложил на совещании Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, вследствие прохождения 13-14 июля грозового фронта в 74 районах Беларуси пострадали 949 населенных пунктов, от упавших деревьев и элементов кровли погибли 6 человек, из них двое детей. Травмы получили 72 человека, из них трое детей. До настоящего времени 24 пострадавших остаются в больницах, включая 7 детей. Пять человек остаются в тяжелом состоянии.

На это Глава государства заметил, что если такое число пострадавших, то где-то МЧС недоработало заранее в плане предупреждения граждан о степени опасности предстоящих погодных явлений: "Не напрягли людей. Да, было сложно и неожиданно. Я это видел и понимаю. Но меня не это интересует. Как работала система вашего Министерства по чрезвычайным ситуациям?"

Министр пояснил, что о надвигающихся аномальных природных процессах с 11 по 14 июля всех граждан страны оповестили через операторов мобильной связи, соответствующие сообщения транслировались по телевидению, радио, распространялись по Telegram-каналам и в соцсетях.

На это Президент резонно заметил, что от метеорологов в последнее время очень часто поступают предупреждения о возможных неблагоприятных погодных явлениях, и люди уже привыкли, что такие прогнозы звучат, но далеко не всегда сбываются. "Возможно то, возможно это. Вы людей приучили: возможно, а не было, возможно, что-то было. Люди уже привыкли: как было вчера, так будет сегодня. Вот к этой чрезвычайной ситуации (13-14 июля. - Прим.) вы ответственно не смогли подойти", - констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства также подверг критике оперативность действий должностных лиц при реагировании на случившееся. "Даже если вы заранее не предупредили. Случилось - комиссию по чрезвычайной ситуации в Гомеле в течение двух-трех часов должны были создать и оказать поддержку и помощь людям, мобилизовать людей, воду, хлеб и прочее. Не через полтора дня, а немедленно надо было это задействовать. А мы опаздывали на полдня, на день", - подчеркнул Президент.

"Быстро и оперативно надо решать вопросы. Уроки - вот главный из этого вывод. И я еще раз требую от уполномоченных и помощников на местах немедленно выехать на места и разобраться с этими вопросами", - поручил Александр Лукашенко.

"Надо - подключим армию. Наша страна компактная. Мы знаем, что делать", - сказал Глава государства.

Сейчас не время посыпать голову пеплом, заметил Александр Лукашенко, но выводы из произошедшего нужно сделать обязательно. "Если у Каранкевича (Министра энергетики Виктора Каранкевича. - Прим.) не хватало столбов или проводов, по-народному говоря, значит, надо сделать этот запас. Если вы не развернулись как следует, учтите это, - обратился Президент к Министру МЧС Вадиму Синявскому. - Это должен быть капитальный для нас урок".

Действительно, погодные условия были крайне сложными, ничего подобного в Беларуси давным-давно не случалось. "Страшное явление. Надо сделать выводы. Бог нас тюкнул по макушке (не знаю, правда, пока за что), но и пожалел", - сказал Александр Лукашенко. В то же время худшего сценария, по его мнению, удалось избежать. Ситуация на Мозырском НПЗ, к счастью, оставалась под контролем, дорогостоящее импортное оборудование продолжает работать. "Тут нас бог пожалел. Ударил по голове и пожалел. Сделайте из этого выводы", - предупредил Глава государства.

"Делайте соответствующие выводы, и чтобы такого разговора больше не было", - резюмировал Президент.

Вице-премьер и уполномоченный Главы государства в Гомельской области Анатолий Сивак доложил о ходе ликвидации последствий стихии с акцентом на наиболее пострадавшую Гомельскую область, обратив в целом внимание на масштаб и внушительный характер разрушений.

"Непогода затронула населенные пункты, в которых проживает 1,2 млн человек, - отметил Анатолий Сивак. - Работаем, делаем выводы. Те команды, которые даны, будут выполнены".

На селекторном совещании Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич доложил о ходе уборочной кампании, ее первых результатах и проблемных вопросах.

Озимый ячмень - культура капризная, но наша

По словам Министра, в этом году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 2,1 млн га. Это на 68 тыс. га больше, чем в прошлом году. Посевы кукурузы достигли 300 тыс. га.

"Убрали озимый ячмень. Вывод?" - спросил Президент.

"Культура наша. 800 тысяч тонн собрали, урожайность выше 30 центнеров (с гектара. - Прим.). Поэтому в этом году мы не снижаем посевные площади", - доложил Анатолий Линевич.

"Мы говорим о том, что ожидали больше от озимого ячменя", - заметил Александр Лукашенко.

Как пояснил глава Минсельхозпрода, условия перезимовки не позволили добиться лучшего результата. К тому же, были допущены технологические недоработки во время ухода за посевами.

"Значит, вывод один: озимый ячмень - это культура капризная в условиях рискованного земледелия, т.е. в Беларуси. Поэтому надо тщательно подбирать поля. Он очень плохо переносит морозы и выпревает, если много снега. Поэтому выбирайте нужные поля. Нужно ячмень возделывать, чтобы урожай был не ниже 40 центнеров", - подытожил Глава государства.

Как доложили Президенту, в некоторых хозяйствах урожайность озимого ячменя и вовсе превышает 100 ц/га. "Выбрали поля правильные, предшественники нормальные и технологии", - прокомментировал Александр Лукашенко.

Рапс - культура рентабельная

"Рапс начали убирать. Что рапс показывает в этом году? Сколько процентов убрали?" - уточнил Президент.

По словам Анатолия Линевича, убрано 75% площадей рапса, средняя урожайность составляет 26 ц/га. "Рапсом заниматься необходимо. В основном озимым. В северных регионах нужно заниматься и яровым рапсом в том числе, потому что условия перезимовки показали, что где отсутствует снежный покров, там рапс перезимовал очень плохо", - отметил Министр.

"Рапс - культура рентабельная. Денег приносит, как молоко в животноводстве. Надо заниматься. Но, как и по другим культурам, надо заниматься основательно. Вот основной вывод: рапсу быть, но его надо возделывать столько, сколько мы можем убрать и обработать нормально", - подчеркнул Глава государства.

В то же время он обратил внимание, что даже в пределах Витебской области урожайность рапса может разительно отличаться. Александр Лукашенко задался вопросом: почему у одних получается, а других - нет?

"Недорабатывают", - предположил Анатолий Линевич.

"Так заставьте их работать! Не заставите вы - скажите мне. Мы с Кубраковым (Министр внутренних дел Иван Кубраков. - Прим.) завтра заставим мертвого работать", - образно выразился Президент.

Вместе с тем глава Минсельхозпрода обратил внимание и на погодный фактор: в одном из хозяйств озимый рапс посеяли вовремя и с соблюдением технологий, но несколько дней морозов - и 95% посевов погибло.

О кадрах для уборочной и ремонте техники

Отдельно Александр Лукашенко коснулся ситуации на местах, обратив особое внимание на укомплектование хозяйств кадрами и готовность техники.

"Если Субботин и Линевич будут плакаться, что им не хватает механизаторов и техники, их надо убирать с должностей обоих, - потребовал Президент. - Что значит "не хватает механизаторов"? Найдите их в городах. Договоритесь с руководителями предприятий".

Как рассказал Анатолий Линевич, по техническим причинам в целом по стране простаивает около полусотни комбайнов. Часть из них - импортные, а значит, есть проблемы с поставкой запчастей. Но эти вопросы, по заявлению Министра, уже практически решены.

Однако Глава государства этих объяснений не принял: "Почему зимой не закупили необходимые комплектующие? Это ерунда, что нельзя купить по импортным комбайнам запчасти".

Задержек по госзаказу быть не должно

"Чего еще не хватает?" - спросил Александр Лукашенко.

"Необходимо направить Br130 млн на выкуп продовольственного зерна у крестьян", - сказал Министр.

"Министр финансов, никаких задержек по госзаказу быть не должно", - поставил задачу Президент.

Глава государства подчеркнул: на республиканском уровне все вопросы, чтобы качественно провести уборочную кампанию, решены. Причем лучше, чем в прежние времена.

"Поэтому нужно напрягаться, организовывать работу и убирать. Дисциплина должна быть жестокая. Мне стыдно уже даже говорить про какое-то воровство и прочее", - резюмировал Александр Лукашенко.

Руководители регионов страны на селекторном совещании доложили Главе государства о ситуации на местах. Особенно что касается уборочной кампании, Главу государства в целом все заверили, что проблем, решение которых требовало бы личного вовлечения Президента, нет. Пользуясь случаем, Александр Лукашенко подробно интересовался, как идут восстановительные работы в пострадавших от стихии районах.

Минская область. Ожидаемый каравай на 2,7 млн т и задача подставить плечо стране

"Никаких проблем, требующих вашего решения, нет", - рапортовал председатель облисполкома Александр Турчин.

В регионе рассчитывают по итогам уборочной собрать зерновых и зернобобовых без учета кукурузы не менее 1,8 млн т. С учетом кукурузы - 2350 тыс. т. И еще 300 тыс. т рапса. Таким образом, общий намолот должен составить порядка 2,7 млн т.

"Если будет три, то, считайте, вы героический подвиг совершили. Поэтому мы ждем от вас урожая. Минщина должна подставить плечо стране в целом, - сказал Александр Лукашенко. - И не забывайте, что на вашей территории расположена БНБК. Вместе с Юрием Шулейко (вице-премьер. - Прим.) подключайтесь и приводите в чувства это предприятие, чтобы оно работало как следует на всю страну".

Глава государства также поинтересовался, как в Минской области разобрались с последствиями стихии. Как доложил председатель облисполкома, стихия коснулась одной из деревень: у многих домов были повреждены крыши. Однако оперативно был выделен шифер, к месту происшествия направили строительные бригады. Работы уже завершаются.

В некоторых районах пострадали животноводческие помещения, однако ситуация не критическая.

"Отключения электроэнергии были, но энергетики все оперативно устраняли, убирали завалы. Поэтому вопросов, требующих решения на республиканском уровне, у нас нет", - сказал Александр Турчин.

Витебская область. Со следующей недели стартует активная фаза уборки по всем культурам

"Сильных проблем, требующих вашего внимания, нет. В середине следующей недели завершаем уборку озимого рапса, начали теребить лен. Комбайны готовы (у 99% пройден техосмотр). Со следующей недели мы входим в активную фазу уборки по всем культурам, поэтому к этому периоду все подтянем", - доложил председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин.

В регионе уже начата подготовка к осенним полевым работам, с августа начнут сеять озимый рапс.

"У вас какие вопросы есть к "центру", чего не хватает?" - спросил Александр Лукашенко.

"Никаких нет. Что появляется, мы оперативно решаем", - заявил председатель Витебского облисполкома.

Гродненская область. Напутствие от Президента: действовать по-военному, отступать некуда

В Гродненской области уже полностью завершили уборку озимого ячменя, средняя урожайность составила 45,8 ц/га.

"Завершается уборка озимого рапса (более 70% убрано при средней урожайности 39 ц/га. Если взять в целом зерновую группу, на сегодняшний момент убрано 24%, - проинформировал Президента председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. - Топливом область обеспечена, с механизаторами проблем тоже нет. Уже начата подготовка к озимому севу".

По его словам, проблемных вопросов, требующих решения на уровне Главы государства, в регионе тоже нет.

Александр Лукашенко поинтересовался у своего помощника по Гродненской области Юрия Караева, настораживают ли его какие-либо вопросы. По словам Юрия Караева, есть определенные вопросы к технике: "Есть такие факты, что зерноуборочные комбайны, которые прошли техосмотр, после двух-трех дней работы в полях ломаются и простаивают. Таких несколько десятков. Радует, что комитет по сельскому хозяйству об этом докладывает, не скрывает, видят это и работают над этим".

"Вы человек военный - действуйте по-военному. Даже в Гродненской области. Не дай бог, Гродненская область по каким-то показателям сработает хуже, чем другие области. Вы уже приперты к стенке - только вперед, отступать некуда. Уже смотр закончился, и губернатора, и Вас", - подчеркнул Президент.

Гомельская область. По преодолению последствий урагана де-факто режим ЧС

В Гомельской области аграрии вышли на уборку 3,5% площадей ежедневно. "За 20 погожих дней намерены убрать весь клин. Рассчитываем получить свыше 1,2 млн т зерна с кукурузой по итогам уборочной кампании этого года", - заверил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

По данным губернатора, на данный момент убрано 45% площадей всех культур. "Завершена уборка сурепицы, озимого ячменя, осталось 98% озимого рапса. По объемным показателям получим озимого ячменя на 30 тыс. т больше, рапса - на 200% больше", - акцентировал он.

Готовность техники в хозяйствах поддерживается на уровне 97-98%. "Выявляемые в процессе уборки неполадки устраняются оперативно, в течение суток", - пояснил председатель облисполкома.

В регионе приступили к выполнению госзаказа. "Проблем с отгрузкой нет. По рапсу выполнен госзаказ на 107%, идет реализация других продовольственных культур. Весь объем будет выполнен", - заверил Главу государства Иван Крупко.

Также председатель Гомельского облисполкома рассказал о планах по севу озимых культур.

Александр Лукашенко попросил вице-премьера и уполномоченного Главы государства по Гомельской области Анатолия Сивака доложить ситуацию по преодолению чрезвычайной обстановки после урагана.

Уже в ближайшее время будет согласован график подключений населенных пунктов Гомельской области к линиям электропередачи в штатном режиме.

"Определен месячный срок, но будем идти с ежедневным наращиванием темпа. Понятна задача и по замене ветхих линий", - сказал он.

По всем направлениям ситуация на контроле. Принимаются заявки от жителей региона, которым требуется помощь в восстановлении поврежденных домов, депутаты и представители сельисполкомов проводят подворовые обходы. Активизирована и работа страховых компаний, поставлены соответствующие задачи Минфину. Также на особом контроле - обеспечение строительными материалами, включая задействование резервов.

"Восстановительные работы идут, их объем значительный. Все поручения и задачи будут выполнены", - заверил Анатолий Сивак.

"Я попрошу Вас, Вы в Гомельской области действуйте, как в серьезной чрезвычайной ситуации, принимайте меры. Главное - уроки", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Могилевская область. Усилить спрос, в регионе работают не в полную силу

В Могилевской области предстоит провести уборочную кампанию практически на 340 тыс. га. По словам председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко, уже убрано 18%.

"Завершили уборку озимого ячменя. Убираем озимый рапс - 73% убрано. Одновременно приступили к сдаче госзаказа. Работы идут во всех районах области. Параллельно теребим лен, ведем заготовку кормов, готовимся к осеннему севу", - доложил Анатолий Исаченко.

Он признал, что есть вопросы с готовностью техники и наличием достаточного количества кадров, но это не повлияет на сроки проведения и качество уборочной кампании. "Делаем переброску техники. Наш мехотряд из 12 комбайнов работает в южных регионах и по мере созревания хлебов он будет передвигаться к северным. Плюс мы будем делать переброску из хозяйств", - отметил председатель облисполкома.

"Спокойной жизни тебе не будет, ты это прекрасно знаешь. И все твои недостатки на виду, - заметил Президент. - Спрос должен быть жесточайший. Могилевчане работают сегодня не в полную силу, мягко говоря".

Брестская область. Есть реальные точки роста, люди знают, что делать

"Завершена уборка озимого ячменя. Намолочено 125 тыс. т при урожайности более 42 ц/га, что на 28 тыс. т больше прошлогоднего. Завершаем уборку озимого рапса, убрано 95% площадей. Намолочено 215 тыс. т. Урожайность 34 ц/га, что на 6 ц/га выше уровня прошлого года. Все районы приступили к уборке зерновых, 31% уже убрано. Намолочено 424 тыс. т, урожайность в целом показываем около 40 ц/га", - рассказал первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий. В регионе планируют получить в бункерном весе около 1,3 млн т зерновых и зернобобовых и около 225 тыс. т рапса.

Аграрии Брестской области обеспечат выполнение госзаказа в полном объеме. В счет госзаказа ведется поставка пивоваренного ячменя, продовольственного зерна ржи, пшеницы и маслосемян рапса.

В юго-западном регионе завершили заготовку трав второго укоса. "Приступили к уборке трав третьего укоса. В расчете на условную голову скота заготовлено 10,7 центнера кормовых единиц, что на 0,6 центнера выше уровня прошлого года. По итогам 2024 года планируем заготовить травяных кормов не ниже прошлогоднего", - отметил первый заместитель председателя Брестского облисполкома.

Уже начались работы по подготовке к озимому севу, планируем увеличить площади озимого ячменя и рапса.

Александр Лукашенко поинтересовался, что в Пинском, Лунинецком районах после урагана.

Руководитель региона доложил, что всего в Брестской области стихия затронула семь районов, но более всего пострадали именно Пинский и Лунинецкий районы.

В Лунинецком районе в основном были последствия града, были повреждены кровли и в жилом фонде, и на животноводческих и других объектах. С точки зрения разрушений больше всего пострадал агрогородок Лопатино Пинского района.

Через три часа после прохождения урагана днем 14 июля на месте происшествия уже был заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский. "Оперативно включились в работу все службы: МЧС, энергетики, ЖКХ. К концу дня уже было подключено электроснабжение всех домов, где это не представляло угрозы. Потому что 11 домов были разрушены: кровли, фронтоны и даже перекрытия обрушились. Мы за эту неделю, на конец этого дня, завершаем восстановление. Крыша над головой у людей уже будет. Мелкие доделки будут по хозпостройкам", - добавил Дмитрий Городецкий.

Александр Лукашенко в качестве положительного момента отметил то, как в регионе оперативно подключились к работе с людьми после урагана: "Может, и не все сделано, но когда Михаил Иванович (председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Михаил Русый. - Прим.) и помощник Вакульчик появились на экране на следующий день там, где ремонты шли, это уже людей обнадеживает. То, чего не хватало в других областях".

В этой связи он поручил обратить особое внимание на работу с людьми: "Если бы мы, прежде всего в Минске, здесь информировали людей о той ужасной катастрофе, к которой мы пришли в результате этого урагана, меньше было бы вопросов в том числе и в социальных сетях. Поэтому работать надо с людьми, надо вовремя их информировать. Чтобы они понимали, что мы получили в результате этого. А если бы промедлили, что могли бы получить. Учитывая катастрофу, которая могла быть на наших ведущих предприятиях, прежде всего по нефтепереработке", - отметил Глава государства.

Как заявил Михаил Русый, в Брестской области есть команда, которая достаточно эффективно работает. Есть отдельные узкие вопросы, над решением которых совместно работают. Например, это связано с оперативностью уборки соломы с полей, чтобы это не сдерживало скорую посевную кампанию. Привлечены дополнительно автомобили, погрузчики, тракторы. "Решения принимаются моментально. Я им передал разговор - то, что вы нам каждый раз 30 лет говорили. Что руководитель должен принимать решение, не входить в чье-то положение и не воровать. Поэтому все решения Президента должны выполняться немедленно, качественно и в срок. Они это делают. В Бресте я больших проблем не вижу. Есть реальные точки роста, люди знают, что делать", - заверил уполномоченный Главы государства.

"Очень правильно поднял вопрос по соломе. Неужели нельзя эту солому измельчить, по стерне разбросать, внести азот и запахать. Удобрение хоть будет более-менее нормальное. Но самое главное - не уберем солому - вовремя не посеем. Михаил Иванович правильно сказал. Обратите на это внимание", - поддержал Глава государства.

Подводя итоги селекторного совещания, Глава государства заявил: "Проблем больших я не вижу. Нужна просто организация. Уполномоченные люди приедут на места сегодня-завтра. Их решение - решение окончательное. Если надо что-то решить, они свяжутся со мной. Мы в течение нескольких часов примем соответствующее решение".

Он также подчеркнул важность достойно заплатить людям. "Заплатите людям. Это окупится. Окажите поддержку людям, которые сегодня стараются и хорошо работают", - поручил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул особую важность соблюдения всех технологических процессов. "Соблюдение технологий - первостепенная задача. Это касается прежде всего восточных областей. Да и в любой области есть хозяйства, где надо обратить на это внимание. Технологии и еще раз технологии. И дисциплина. Больше в этом году ничего не надо. Железобетонная дисциплина и соблюдение технологий. Это - главное", - заявил он.

Глава государства пояснил, что разговор о ходе уборочной в первую очередь ведется о зерне, так как важно с учетом погодных условий буквально "выхватить" его с полей.

"Ну и не надо забывать, что у нас идет заготовка травянистых кормов. Накладки приличные. И сеять надо. Буквально через неделю надо начинать сеять озимый рапс и потом озимый ячмень. Поэтому зерно надо убрать вовремя", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается текущей погоды, Глава государства констатировал, что отдельные "великие прогнозисты" ошиблись, предсказывая весной засушливое лето. "Я тогда еще сказал, что будет периодами. Так будет и в августе. Сейчас наступает какой-то просвет. Я вижу это и по спутниковым снимкам. С локальными дождями, но будет нормальный период для уборки урожая. Будет больше сухих и солнечных дней. Надо выхватывать этот урожай", - отметил Президент.

Он призвал действовать оперативно и не ждать наиболее оптимальной влажности зерна, не спелить его на корню, ибо можно потерять часть урожая. Лучше потом довести это зерно до необходимой кондиции на сушильных комплексах.

"Слава богу, у нас влаги хватает в этом году. Это же пахать легче. Вы помните, как мы в прошлом году пахали, - столбом стояла пыль после плугов. Невозможно было пахать. Сухая была почва, просто камень. Сейчас хорошо можно пахать. Но вовремя надо убирать и пахать. Надо культурно", - сказал Глава государства.

В этом плане он обратил внимание на сохраняющуюся проблему с вымочками на полях, что присутствует в том числе в Брестской и Гродненской областях. "Мы же договорились, что надо сегодня закупать трактора на гусеничном ходу с глубокими рыхлителями, чтобы эту подложку мы могли разрушить. Глубже надо пахать. Может быть, мы действительно спасем поля от этих вымочек. А так у нас вымочек столько, сколько мы каждый год мелиорируем земель. Здесь плохая работа. Культура земледелия на низком уровне", - заметил белорусский лидер.

Еще ряд конкретных поручений касается качественной уборки льна, который для Беларуси - культура политическая (цветки льна изображены на гербе страны).

Глава государства дал практический совет ориентироваться на производство большего объема бобовых - речь о составе травянистых кормов. Люцерна, клевер, надо также высевать горох и люпин, ориентирует Александр Лукашенко. "Надо возвращаться к тому, что когда-то было и мы забыли. Нам нужно усиливать белковые культуры, в том числе и на кормовые нужды. Люцерна - надо централизованно ее закупать и расширять посевы. Это все окупится. А если централизованно будете закупать в той же России или еще где-то, мы будем иметь нормальную цену на эти семена", - сказал он.

"Давайте договоримся, что этот год для нас пока складывается хорошо. Это неплохой год, учитывая, что мы в зоне рискованного земледелия. Ждать идеальных лет не стоит. Их не будет и никогда не было. То засушит, то зальет. Но в общем год неплохой. Влага никогда не была лишней для сельского хозяйства у нас", - резюмировал Александр Лукашенко.

"Людей я хочу в очередной раз успокоить и пообещать, что в течение пары дней мы узкие места ликвидируем после этого урагана. И еще месяц будем работать. Чтобы обновить где-то, усилить работу по энергообеспечению. Мы видим эти проблемы, уроки извлекли. В течение месяца мы закончим все работы, - заявил Глава государства. - Первоочередные уже проведены. Надо убрать дизель-генераторы из деревень. Но для того чтобы их убрать, надо штатно подвести электроэнергию. Это мы за эту неделю сделаем".

"А первоочередные работы, как договаривались, до 16-го числа были сделаны. Тут я уже реагирую на разного рода писания наших беглых и прочих: "Вот, Президент пообещал 16-го числа, сейчас на 19-е перенес поручение…" Ну, они плохо слышат, уши, наверное, плохо промыли. До 16-го числа было поручение обеспечить движение автомобильного, железнодорожного транспорта и прочее. У нас же заторы были такие, что даже поезда ходили с опозданием до 7 часов. Очень быстро сделали эту работу. Даже раньше, чем я поручал", - отметил Президент.

В то же время к 19 июля все населенные пункты обеспечены электроэнергией. "Но есть у нас еще 100 с лишним деревень, где работают дизель-генераторы. Вот их надо убрать, подключить все эти деревни и решить проблемы с домовладениями. Там, где, грубо говоря, от столба в дом идет провод этот. Порван, где-то еще что-то. Надо решить и эти проблемы", - поручил Александр Лукашенко.

"Поэтому мы решим все вопросы по преодолению катастрофы в связи с этим бешеным ураганом и сделаем соответствующие выводы по всем направлениям. Работа эта должна быть проведена, и мы также ждем от вас соответствующей информации для принятия решений", - добавил Президент, обращаясь к участникам селекторного совещания.

"Помните одно: спокойно в этом году не будет. Не потому, что мы тут в предвыборный год что-то начинаем. Хотя это тоже важно. Мы сдаем, как я всегда говорил, экзамен белорусскому народу. Не американцам, не полякам, не европейцам. Нам наплевать на их мнение, хотя мы их мнение готовы учитывать. Мы для своего народа работаем. И мы сегодня сдаем экзамен, - подчеркнул белорусский лидер. - Кто бы там ни был потом Президентом, народ должен видеть, что система власти, созданная нами, эффективно работает".

"По большому счету, я не могу предъявить претензии, что кто-то там отлынивает от работы, кто-то плохо работает и так далее. Машина эта работает. Но сбои есть, есть недостатки, недочеты определенные", - констатировал Глава государства.

Эти недочеты, по его словам, в том числе выявил прошедший по Беларуси ураган, к оперативной реакции на последствия которого не везде оказались готовы. "Я всегда вас прошу, сравнивайте это с военными действиями, но, слава богу, без стрельбы. Это хорошая для нас тренировка. Поэтому сделаем все соответствующие выводы", - сказал Президент.