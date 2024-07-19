Утвержден окончательный состав уполномоченных представителей Главы государства в областях и городе Минске
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил окончательный состав уполномоченных представителей Главы государства в областях и городе Минске.
Сегодня во время селекторного совещания по вопросам уборочной кампании и преодолению последствий стихии было принято решение о направлении уполномоченным представителем по Брестской области Заместителя Премьер-министра Юрия Шулейко (ранее он возглавлял Брестский облисполком).
"Мы, по-моему, Шулейко потеряли. Он головой отвечает за Брестскую область. Что, там Наталья Владимировна (Первый заместитель Главы Администрации Президента Наталья Петкевич. - Прим.) будет за него работать? Она политически будет отвечать за определенные процессы. Но там должен быть хозяйственник. Поэтому нам надо в этой части доработать. А ей работы хватит по другим направлениям", - сказал на совещании Президент.
В свою очередь руководству Администрации Президента поручено обратить внимание на работу помощников Президента и уполномоченных представителей в регионах. Глава государства высказал критику в том числе в их адрес в связи с недостаточно оперативной реакцией на устранение последствий стихии в Беларуси. "Это вопросы к губернаторам в том числе. Я уже не говорю про помощников и уполномоченных. Уполномоченные у нас так - из Минска управляли процессами. Ну это мы возьмем под контроль. Вот, Наталья Владимировна, вам эти вопросы надо взять под контроль в Администрации Президента вместе Крутым - как работают уполномоченные, помощники. Они чего там сидят? Вы знаете эту тему", - поручил белорусский лидер.
Таким образом, итоговый перечень уполномоченных представителей выглядит следующим образом:
Уполномоченными представителями Главы государства в Брестской области назначены Заместитель Премьер-министра Юрий Шулейко и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству Михаил Русый;
В Витебской области - Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко и Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич;
В Гомельской области - Управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров и Заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак;
В Гродненской области - Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович и Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов;
В Минской области - Заместитель Председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец и Заместитель Премьер-министра Петр Пархомчик;
В Могилевской области - Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц;
В Минске - Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и Министр внутренних дел Иван Кубраков.