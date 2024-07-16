Александр Лукашенко держит на личном контроле восстановительные работы по ликвидации последствий стихии

Президент Беларуси Александр Лукашенко держит на личном контроле ход восстановительных работ по ликвидации последствий стихии, которая коснулась ряда регионов страны.

Вчера и сегодня фактически до утра в максимально интенсивном темпе под контролем Главы государства проводились все необходимые мероприятия. О ситуации детально все это время Президенту докладывали вице-премьер Анатолий Сивак, председатели Могилевского, Минского и наиболее подробно - Гомельского облисполкомов. Именно ситуации в Гомельской области, более всех пострадавшей от удара стихии, было уделено особое внимание.

Президентом были даны необходимые поручения по оперативному устранению последствий непогоды руководителям ряда министерств и ведомств, а также первому вице-премьеру Николаю Снопкову и вице-премьерам Анатолию Сиваку и Петру Пархомчику. Они в постоянном режиме были на связи с Главой государства с докладами о ходе работ на местах, выполнении поручений.

Анатолию Сиваку Главой государства было поручено до утра 16 июля обеспечить разбор образовавшихся завалов, восстановить работу всей инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения. Утром 16 июля - оперативно доложить о ситуации.

Как и было поручено, в прошедшие сутки бригады энергетиков, специалистов лесного хозяйства и других отраслей были максимально мобилизованы и задействованы в полном объеме, и по состоянию на утро сегодняшнего дня вице-премьер Анатолий Сивак доложил Президенту о завершении основных работ. Выполнена задача по запуску генерации (Мозырской ТЭЦ) и высоковольтных линий, снабжающих районы. В настоящее время идет работа по подключению производственных и жилых объектов.

Александром Лукашенко также принято решение о передаче всего поврежденного леса в распоряжение руководителей облисполкомов.

Президент особо подчеркнул героическую работу тех, кто устранял последствия стихии, в том числе энергетиков, специалистов лесного хозяйства, и просил передать благодарность всем, кто принимал в участие в тяжелейшей работе по устранению последствий стихии.