Рабочая поездка в Костюковичский район Могилевской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 апреля посетил с рабочей поездкой Могилевскую область.

По прилете в Костюковичи Глава государства первым делом поинтересовался, как выполнена программа по развитию юго-восточного региона области. Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко доложил, что программа в целом сработала.

Александр Лукашенко анонсировал серьезный разговор о реализации этой программы. Глава государства поручил на конец июля - начало августа запланировать в регионе соответствующее совещание.

На этом совещании предполагается заслушать отчет главы региона и юго-восточных районов. "Серьезный будет разговор", - предупредил белорусский лидер.

"Ну а потом посмотрим восточную часть Гомельской области", - добавил он.

При ознакомлении с ходом весенних полевых работ в Филиале №1 "Цемагро" Белорусского цементного завода в Костюковичском районе Президент напомнил, что в стране сейчас активно занимаются мелиорацией. Президент подчеркнул, что и сами хозяйства должны подключаться к культуртехническим работам, но их надо заинтересовать в этой работе, а затраты компенсировать. "Подумайте, как это сделать", - поручил Глава государства.

Он также обратил внимание на необходимость наведения порядка на земле. Президент еще раньше поручал решить проблему со старыми, не используемыми ныне зданиями бывших ферм. Эти объекты, как подчеркивал Александр Лукашенко, не должны быть "памятниками бесхозяйственности", а высвобождаемые земли необходимо использовать под нужды сельского хозяйства.

Во время нынешней поездки Президент снова вернулся к этому вопросу, поручив убрать заброшенные здания ферм и другие подобные постройки, а земли распахать. "Надо подключить МЧС и военных, - потребовал Александр Лукашенко. - У нас очень много бесхозяйственности на земле. Значит, надо мобилизовываться".

Минсельхозпрод совместно с облисполкомами определил структуру посевных площадей сельскохозяйственных растений на 2024 год. В соответствии с ней яровой сев с учетом пересева погибших озимых планируется провести на площади 2,4 млн га, в том числе в Могилевской области - 336,2 тыс. га. Готовность техники по стране обеспечена и поддерживается на уровне 95%. Ведутся работы по подготовке кормоуборочной техники для заготовки травяных кормов.

"Не знаю, из чего вы исходили, увеличивая или уменьшая площади. Тоже хочу вас предупредить: кукуруза, кукуруза, кукуруза… Нас ученые предупреждают, что мы должны сеять бобовые. Поэтому кукурузой засеять, а потом кислым силосом кормить скотину - это тоже не дело. Нам надо больше сеножа. Надо очень аккуратно на будущий год все спланировать, чтобы к севооборотам мы не возвращались, т.е. надо на кормозаготовку обратить серьезное внимание. За это будет серьезный спрос", - предупредил Александр Лукашенко.

Как доложил Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош, в Беларуси продолжается сев яровых сельскохозяйственных растений, уже засеяно свыше 1 млн га, или 45% от плана и 105% к уровню прошлого года (в Могилевской области - 43% от плана и 116% к прошлогоднему уровню). Но по отдельным культурам есть отставание.

"Осадки - это не вопрос. Два-три дня - и поле сухое, особенное сейчас. Сейчас надо по-военному сеять. По-военному. День и ночь. Надо сейчас вкинуть зерно в почву. Погода будет теплая, влага уходит, поэтому надо вовремя бросить зерно, - потребовал Глава государства повысить темпы работ. - Где-то надо попросить механизаторов, где-то надо власть дать такую, которую Сталин в годы войны не имел. К 9 мая мы должны посеять все, и кукурузу в том числе. Поэтому надо работать день и ночь. От этого никуда не деться".

"Я только хотел бы вас предупредить, чтобы мы не сели на белого коня, шашку наголо и пошли. Надо аккуратно обращаться и с рапсом, и с озимым ячменем. Это культуры очень нежные, они требуют определенных погодных условий", - отметил Президент.

Особое внимание Глава государства поручил обратить также на посев и возделывание льна, чтобы обеспечить переработку качественным сырьем. "Чтобы у нас посевы были нормальные. Нельзя держать на коротком поводке нашу фабрику и льнозаводы. В Орше соберемся - будешь этой осенью отчитываться", - подчеркнул белорусский лидер.

На поле Александр Лукашенко также ознакомился с образцами новой и восстановленной техники отечественного производства, осмотрел технику для сбора камней на полях.

Президент заметил, что после его поручений по сбору камней "наши беглые мерзавцы озаботились", что к этой работе привлекают людей, в том числе школьников, студентов, военных, в то время как в других странах для этого используется специальная техника.

В этой связи Александр Лукашенко подчеркнул, что не только сейчас, но и во времена его работы в аграрном секторе такая техника была в наличии.

"Но надо деньги считать. Не везде ее запустишь", - отметил Президент.

Он пояснил, что подобную технику целесообразно использовать на тех почвах, где действительно много камней. А где их меньше, лучше привлечь ручной труд.

"Все мы имеем. Только надо смотреть, как употреблять", - подчеркнул Глава государства.

Как доложили Президенту, отечественная машина на 40% дешевле польских аналогов. На данный момент локализация 85%, но работают над тем, чтобы довести ее до 100%.

Продемонстрировали Александру Лукашенко и ряд других отечественных агрегатов. Например, современную сеялку.

Президент также поручил работать над удешевлением стоимости производства.

Александр Лукашенко обратил внимание и на вопрос обеспечения сохранности техники: "У нас очень хорошая техника, но у нас нет пока ответственности людей за технику".

Это в первую очередь задача профильного министра и руководителей регионов - выстроить данную работу на должном уровне.

Кроме того, Александру Лукашенко в Костюковичах продемонстрировали новую автолавку Белкоопсоюза.

Автомагазин "Купава" произведен Минским автомобильным заводом. Как проинформировала председатель правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич, за два года потребкооперацией уже приобретено 86 таких машин. В этом году будет поставлено еще 118 единиц. Всего же в течение нескольких лет Белкоопсоюзу необходимо закупить 414 автолавок. Стоимость одной машины - около Br225 тыс., она способна перевозить до 5,5 т товара.

"Эта машина отвечает всем требованиям: и технологическим, и техническим, и санитарным. Всем оборудована", - отметила Инесса Короткевич.

Александр Лукашенко также пообщался и с продавцом автолавки Людмилой, поблагодарив ее за труд.

"Спасибо тебе, Люда, за обслуживание людей. Труд непростой, но благодарный: люди очень благодарны, когда приезжаешь, да? Тем более все есть, что в магазине, просто объемы другие. А больше объема тебе, наверное, и не надо?" - сказал об ассортименте Президент.

"Больше не надо. Очень хорошая машина. Удобная, просторная. Много холодильников и морозильная камера. Я довольна машиной", - поделилась своим мнением Людмила.

"То есть этой машине быть, она удобная?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Удобная", - заверили Главу государства.

"Если вы установите контроль за работой этих машин, вы снимите проблему по обслуживанию", - отметил Президент.

По словам Инессы Короткевич, Белкоопсоюз провел инвентаризацию, и выяснилось, что на балансе подчиненных ему организаций 633 автомагазина, 414 полностью изношены.

Александр Лукашенко поручил проработать вопрос закупки новых автолавок для Белкоопсоюза. При этом основные затраты должны лечь на потребкооперацию, помогут ей облисполкомы.

В то же время Президент потребовал не забывать и про нынешний автопарк, при возможности заниматься восстановлением старых машин: "Это будет в два раза дешевле, чем ты купишь новую, а сделают такую же".

Во время рабочей поездки Александр Лукашенко прокомментировал изменения в работе индивидуальных предпринимателей.

"Мы там порядок навели. Решения приняты соответствующие - ипэшником ты будешь тогда, когда попадешь в список этих ипэшников, т.е. (будешь осуществлять. - Прим.) тот вид работ, который будет разрешено ИП. А то у нас все стали ипэшниками, и работать некому. Порядок надо навести. Это не значит, что мы всех загоним в стойло. Нет. Но должен быть порядок", - сказал Глава государства.

Следующим пунктом в программе рабочей поездки Главы государства стало посещение в Костюковичах нового Центра культуры.

Районный центр культуры ранее располагался в двухэтажном здании 1949 года постройки. Капитальный ремонт с момента постройки не проводился. Техническое состояние не отвечало современным требованиям, предъявляемым к организации и проведению культурных мероприятий. В 2020 году было принято решение о строительстве нового здания, которое открылось в конце 2021 года.

В здании есть все необходимое и современное оборудование. На базе центра также осуществляет свою работу районный Дом ремесел и детская школа изобразительных искусств.

Александр Лукашенко не отрицает, что подобные учреждения нужны, но призвал все делать рачительно и с акцентом на поддержку тех или иных конкретных видов деятельности. Иными словами, чтобы вкладывать деньги не в стены, а именно в людей.

"Не должно быть излишеств и "дворцов", - ориентирует белорусский лидер. Александр Лукашенко напомнил, что бюджетные деньги в том числе необходимы для сфер образования или здравоохранения.

"Я за то, чтобы и ремесла, которые должны быть, и какой-то краеведческий музей, и библиотеки (были. - Прим.). Должно это быть. Но должно быть оптимально", - призвал Глава государства.

Президент ознакомился с работой мастеров, в том числе пообщался с народным мастером Валентиной Волковой, которая занимается ткачеством.

"Вот это надо поддерживать, развивать. Но надо ли "дворцы" для этого. Может, зарплату больше дать, еще чего-то. Вот этому человеку надо станки делать, зарплату. Вот это золото - ремесла старинные - мы их очень бережем, поддерживаем", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поприсутствовал на репетиции воспитанников военно-патриотического клуба "Зубр" и образцового хореографического коллектива "Мозаика" Костюковичской детской школы искусств. Одним из номеров был танец вальс. Глава государства подчеркнул, что раз построен такой дворец, то не только девушки, но и все мужчины должны научиться хорошо танцевать, ведь в последнее время многие этого не умеют.

Главе государства подарили тканый рушник, а он подарил центру мультиборд.

Александр Лукашенко также пообщался с жителями Костюковичей.

"Я пытался прикинуть, сколько же я лет не был у вас? Пять? Это не так много, если учесть, что у нас городов очень много. Но вы-то у нас здесь "крайние". Не последние, а самые-самые крайние, на границе. Честно говоря, немножко удивился, что вы все сохранили в порядке и на земле неплохо работаете - это очень важно, - отметил Глава государства. - Я посмотрел, в какой красоте вы живете: честно говоря, завидую, и есть чему поучиться другим районным центрам".

Президент напомнил, что в свое время в Беларуси была принята программа по развитию юго-восточных районов Могилевской области. Летом планируется подвести итоги этой работы. Местные власти считают, что предусмотренные льготы стоит продлить. Александр Лукашенко заявил, что он не против, но только если проделанная работа принесла результат. "Надо посмотреть, что же вы сделали из того, о чем мы договаривались. Если сделали - значит, будем двигаться вперед", - пообещал он.

"А вообще, спасибо вам, конечно. Молодцы. Вы живете в красивом городе. Это Минск на востоке нашей прекрасной страны и в том числе в Могилевской области. За это вам большое спасибо - за то, что вы настоящие. Нутром чую, что вы настоящие. Художественная самодеятельность, ремесла - все свое. Это то, чему сегодня может позавидовать крупный город, в том числе и столица. Это великое дело, мы будем поддерживать вас в этом плане. Все, что у вас здесь происходит, у меня в сердце. Особенно то, что вы сохранили ткачество. Вы храните наши древние традиции. Поэтому я говорю: вы настоящие, патриотичные. Пока вы есть, будет страна независимой, суверенной и никто нам не страшен. Если мы с этого пути свернем - все", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я не говорю, что мой этот приезд сродни - помните? - "чернобыльскому шляху" Президента. Сегодня мы уже меньше об этом говорим, потому что поняли, что спасли свою страну, вот эти 25% территории. Здесь не просто нужно жить - здесь люди живут, здесь рождаемость даже выше, чем в целом по республике", - отметил Александр Лукашенко.

Президент заверил, что государство продолжит материально поддерживать многодетные семьи, ведь ситуация с рождаемостью - самая большая проблема для многих стран, в том числе и для Беларуси. "Мы пока отвечаем за эту землю, и для нас это очень важно, - подчеркнул Глава государства. - Трое детей - без разговоров, вне очереди должны получать жилье. Про четверых, пять я уже и не говорю: это всячески должны поддерживать".

Один из вопросов от жителей райцентра касался дальнейших перспектив развития в Беларуси атомной энергетики.

"Наверное, наше общество уже переболело постчернобыльским синдромом", - сказал Президент. Он подчеркнул, что очень переживал, принимая решение о строительстве АЭС, учитывая чернобыльское наследие. Поддержку оказала Россия, тщательно изучался международный опыт, в том числе при содействии МАГАТЭ.

Говоря о Чернобыльской катастрофе, Александр Лукашенко констатировал, что в жизни всякое бывает. Тогда сыграл свою роль и человеческий фактор.

"Всякое может быть. Но это не значит, что надо остановиться, ничего не делать и ждать, что с неба счастье тебе упадет. Мы рискнули. Я рискнул, а вы сделали. Сегодня мы понимаем, что поступили правильно. Это самый чистый вид энергии, - подчеркнул Глава государства. - Строили мы ее не только, чтобы получить электричество, - это прежде всего, но я хотел, чтобы у нас в Беларуси появилась новая школа. А строительство, эксплуатация потянули за собой образование. Сегодня у нас есть свои специалисты. И я хотел научить белорусов это делать".

Теперь уже и белорусские специалисты имеют возможность работать за рубежом на строительстве АЭС, и свою первую станцию Беларусь более чем на треть строила сама, а инженеры, технологии были российские.

Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси поступили мудро, построив БелАЭС, несмотря на всю критику и давление со стороны Польши и Литвы. "Что касается Запада - мерзавцы полные. И наши беглые - сволочи и мерзавцы", - отметил он.

Президент напомнил, что оппоненты в свое время предлагали закрыть тогда еще строящуюся БелАЭС. Он же, в свою очередь, призывал не торопиться и посмотреть, что делают сами западные страны.

"Польша, которая инициировала вот эту брехню в отношении нас, планирует две атомные станции построить на первых порах. Литва, потеряв Игналину… Нормальная была станция, могла работать. До ума надо было доводить и получать электроэнергию на всю Литву. Сегодня покупают по бешеным ценам", - заметил белорусский лидер.

Негативные последствия, в том числе по цене на энергоносители, получили и в других странах ЕС, которые приняли решение закрыть свои АЭС, переориентируясь на энергию ветра и иные возобновляемые источники.

Глава государства напомнил, что строительство БелАЭС дало возможность расширить использование электроэнергии. В том числе для нужд транспорта, отопления жилья.

По словам Александра Лукашенко, сейчас им постепенно овладевает мысль о возможности строительства еще одной станции, но над этим вопросом еще думают, решение пока не принято.

"Вторая площадка (ранее как альтернатива Островецкой, где построена БелАЭС, была определена Краснополянская площадка) находится восточнее Могилева. Я сегодня думаю: если будем строить вторую АЭС, мы где эти реакторы разместим?" - поделился Президент.

Он пояснил, что разместить еще два реактора в Островце было бы дешевле, но Глава государства не исключает, что новое строительство, если будет принято такое решение, следует развернуть на востоке страны: "Я все-таки склоняюсь к тому, что у нас на западе есть станция. Должна она быть и на востоке". Эти слова жители Костюковичей встретили аплодисментами.

"Я же еще не принял решение. Мы просто думаем, - сразу предупредил Глава государства. - Мы сопоставляем, думаем. И потом, естественно, нужны деньги. Их надо сегодня одолжить, кредит взять, чтобы постепенно рассчитываться, как за эту станцию. Поэтому еще много вопросов с этим делом. Но я хотел бы, если я не успею при своей политической жизни это сделать, ну хотя бы начать. А потом вы все равно построите, куда деваться".

Александр Лукашенко уверен, что строительство второй АЭС было бы серьезным шагом вперед и сравнил это с развитием в космической сфере. Полет первого белорусского космонавта, по словам Президента, стал вершиной общих достижений и наработанных компетенций Беларуси в космической отрасли.

Жители города поинтересовались у Главы государства его мнением насчет участия белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе.

"Запретили участвовать в церемонии открытия, командных видах спорта. Стоит ли белорусским спортсменам участвовать в такой "Олимпиаде", на таких условиях?" - спросили у Президента.

"То, что эти мерзавцы творят в спорте, лучше спорт не делает. Особенно олимпийское движение. Вы знаете, в прошлые времена на время олимпиад войны прекращались - это были мирные-мирные соревнования. Во что они сейчас превратились (как и все остальное), вы видите. По поводу участия. Я уже как-то говорил: это дело спортсменов. Конечно, хотелось, чтобы, как это положено, гимн, флаг и прочее. Но я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я об этом не говорю и не настаиваю ни на одном из вариантов", - ответил Александр Лукашенко.

"Это дело спортсмена. Если он решит участвовать в Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и злость в спорте немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем - это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили", - заявил Президент.

Глава государства подчеркнул: белорусы не должны сдаваться. В советские времена, напомнил он, на весь народ оказывалось мощнейшее давление, в том числе и в спорте, но Советский Союз был первым. "Чем больше на тебя давят, тем больше сопротивление", - добавил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что следит за российскими соревнованиями и белорусы, например биатлонисты, показывают там себя наилучшим образом. "И я понимаю, что у нас биатлон живет, потому что школа биатлона в России мощнейшая, мирового уровня. И когда мы их побеждаем, значит, мы что-то можем", - отметил Глава государства.

"Завтра мы вернемся в эту европейскую, мировую семью. И мы им покажем, что мы можем. А спортсмен пусть определится сам: хочет поехать - пусть едет и выступает, но только достойно выступает, чтобы мы им гордились. Я ни на кого давить не буду и настаивать не буду", - сказал белорусский лидер.

Одна из жительниц города спросила Главу государства о современных выпускных в школах, которые все больше превращаются в шоу на лимузинах и с посещением увеселительных заведений.

"К тому, о чем вы сказали, отношусь крайне негативно, - сказал Глава государства. - Это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, - компанией, коллективом. Попляшут, потанцуют и встретят рассвет. Это очень важно".

Александр Лукашенко подчеркнул, что нельзя допускать расслоения и государство делает все, чтобы создать всем детям для учебы в школе равные условия и возможности. "Этому надо следовать, и нельзя по окончании общеобразовательной средней школы делать то, что вы говорите. Какой-то там "крутяк" тебе помог или ты побогаче - ты лимузин заказал, приехал твой отпрыск в школу. А как другие смотрят? А как родители смотрят? Это неправильно", - заявил Глава государства. - Я публично говорю: нам нельзя это культивировать, нельзя нам это поддерживать. Это плохо".

Что касается проведения выпускных, Александр Лукашенко поручил взять этот вопрос на жесткий контроль: "Члены Правительства здесь, руководитель Администрации Президента. Возьмите это жестоко на контроль".

"Не надо. Душа должна быть. Мы - душевные люди. Школа, коллектив, родители - они должны собираться, определиться. Красиво (чтобы было. - Прим.). Лучше с родителями - хотя бы первая часть. Потом родителей уже домой отправят. В середине этой торжественной части (выпускники. - Прим.) побудут сами. И встретят рассвет", - добавил Глава государства.

Жители Костюковичей подарили Президенту уменьшенную копию памятного знака поэтам и писателям Костюковичского района, который установлен возле Центра культуры. "Мы надеемся, что этот подарок принесет только доброе и светлое Вам, каждому белорусу и нашей стране", - с такими словами они вручили свой подарок Президенту.

"Спасибо вам большое. Еще раз повторяю: спасибо, что вы настоящие. Будьте такими - истинными белорусами. И дружите - соседи рядом", - сказал белорусский лидер.

Попросил Александр Лукашенко не забывать и о жителях Украины: люди бегут от войны и нуждаются в помощи, а значит, их всячески необходимо поддерживать. "Не забывайте, что украинцы - это тоже наши люди", - призвал он.