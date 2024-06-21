Рабочая поездка в Дзержинский район

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня совершил рабочую поездку в Дзержинский район.

В центре внимания Главы государства была сельскохозяйственная и социальная тематика.

Александр Лукашенко ознакомился с выполнением поручения по строительству современных молочнотоварных комплексов в Минской области и посетил МТК "Ляховичи" ОАО "Крутогорье-Петковичи", расположенный в Дзержинском районе.

При посещении молочнотоварного комплекса Президент пояснил, с чем связан его приезд.

Глава государства отметил, что это новая тема: комплекс в Дзержинском районе - один из 20 подобных объектов, строительство которых в области профинансировано за счет средств столицы. Такой подход связан с тем, что именно Минск потребляет значительную часть производимой в регионе продукции. А значит, надо и помочь аграриям.

Не исключено, что подобная практика, но в меньших объемах, будет распространена и на другие регионы. "Учитывая то, что Минск поедает продукцию не только Минской области, но и Бресткой, Гродненской, из других областей мы поставляем на рынок (столицы. - Прим.), когда губернаторы узнали о том, что он у тебя построил 20 комплексов, они взвыли: "Почему в Минской области, а почему не в Брестской области…?" Есть вопрос. Брестское молоко Минск тоже употребляет в пищу. Поэтому Владимир Евгеньевич (председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Прим.) взмолился: "Дайте, говорит, мне в Минской (области. - Прим.) разобраться год, а потом я уже по одному-полтора комплекса всем подарю, чтобы они косо не смотрели на губернатора Минской области", - рассказал Глава государства.

Второй момент - комплекс в Дзержинском районе получился оптимальным и сравнительно дешевым в плане стоимости строительства. "Это самый дешевый комплекс в стране. Это для нас очень важно. По стране мы в этом году больше сотни комплексов вводим. Поэтому нам надо четко понимать стоимость. И если у вас действительно (а это, наверное, так) получился самый дешевый молочнотоварный комплекс, надо тиражировать по всей стране эти комплексы. Нам не надо выпендриваться, чтобы тут какая-то была суперархитектура и так далее. Хорошая архитектура, хороший комплекс. Красивый, нормальный проект. Мы его будем тиражировать по всей стране", - поручил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул важность строительства подобных МТК: "От комплексов мы не отойдем. Если кто там парится и хихикает, что вот, опять комплексы… Опять! Здесь все молоко сорта "экстра" - самое высокое качество. Так это же питание людей и детей наших. Поэтому мы должны уходить от мелких ферм и переходить к этим комплексам".

"Вроде мы нащупали за это время - как строить, где строить. Потому что животноводческий комплекс - это развитие для растениеводства", - подчеркнул белорусский лидер.

Комплекс рассчитан более чем на 1,1 тыс. дойных коров (три коровника по 388 скотомест). Здесь используется интенсивная технология и внедрена комплексная механизация производственных процессов. Это позволяет обеспечить круглогодичное равномерное производство молока.

На молочнотоварном комплексе "Ляховичи" планируется получение 9428 т молока в год и удоя на корову 8100 кг.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин объяснил, как получилось при строительстве сэкономить значительный объем средств. При трансформации действующих старых ферм в МТК решается вопрос с инфраструктурой, ведь многое не надо делать с нуля, не нужно возводить объект в "чистом поле". "Плюс к этому у нас все работает. Мы получаем деньги и выручку. Нам не надо ждать, пока два года строим, год заполняем… А кредиты платить надо", - отметил он.

Практика показала, что при переводе скота со старых соседних ферм на новый МТК тот же самый скот спустя короткое время показывает большую продуктивность.

Сэкономить удалось и на проектно-сметной документации, ведь на все 20 комплексов был сделан типовой проект, который в каждом случае необходимо было лишь привязать к конкретному месту. А многие работы по строительству делали хозспособом - то есть собственными силами предприятия.

Вместе с тем, Александр Лукашенко предупредил, что нужно не только ориентироваться на имеющуюся инфраструктуру, но и просчитывать затраты на логистику на годы вперед: "Да, тебе дешевле строительство обойдется. Но мы говорили о том, что если сконцентрировать все производство, животноводство в одном месте, то нам корма годы придется возить вокруг за 20 километров. Я говорю, чтобы мы в угоду хорошим дорогам и прочему не начали все это привязывать. Потому что мы потом потеряем на логистике с доставкой кормов. Надо внимательно к этому относиться".

Главе государства также доложили о социальной нагрузке, которую несет предприятие. На его территории в Дзержинском районе расположено несколько десятков деревень. Недавно организации помогли закупить автолавки, чтобы обслуживать сельское население. "Молодец! Я уже много раз говорил, почему мы поддерживаем, и это государственная политика, сельское хозяйство. Да потому, что все на нем висит с тех советских пор. И эта хорошая форма. От нее не надо уходить, - подчеркнул белорусский лидер. - У них социальная сфера. И пенсионеры, и деревни надо более-менее в порядке поддерживать. Поэтому надо и помогать и опору делать на них. И руководителей таких надо поддерживать. И морально, и материально, потому что они нагрузку несут в районе".

Александр Лукашенко также заверил, что развитию Дзержинска будет и впредь уделяться должное внимание, в том числе с учетом близости к столице: "Дзержинск должен быть в порядке. Развивать будем Дзержинск. Как и Логойск, и другие города-спутники. Для того, чтобы не перенаселять Минск".

Во время посещения молочнотоварного комплекса Александр Лукашенко в очередной раз подтвердил свое мнение о том, что работа в сельском хозяйстве - одна из лучших.

"Лучше работы нет. Запомни. Я это все прошел. Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство, - сказал Глава государства. - Самая интересная здесь работа. Живые люди, живой скот, живые растения. И результат каждый год".

"Этим надо жить, а не на работу ходить", - согласился директор ОАО "Крутогорье-Петковичи" Юрий Климаш.

"Совершенно верно", - подтвердил Президент.

Затем Глава государства принял участие в церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса "Алiмп" в Дзержинске. Перед самим мероприятием он успел кратко обсудить с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком ситуацию в белорусском футболе.

"0:4, 0:4… Что это? Самый массовый вид спорта. Будет хорошо, да?" - сыронизировал Президент, вспоминая, по всей видимости, товарищеские матчи против сборных России и Израиля.

"Будет, 100%", - заверил министр.

"И ничего удивительного. Я смотрю чемпионат Европы: все мы могли бы делать, если бы мы физически были готовы. Мы физически не готовы. Посмотри, как испанцы играют: худенькие, подтянутые, аккуратненькие", - отметил Президент.

Символическую красную ленту на церемонии открытия комплекса вместе с Президентом перерезали председатель Минского облисполкома Александр Турчин, директор детско-юношеской спортивной школы Дзержинского района Михаил Юркевич, многократный чемпион Европы и мира по дзюдо и самбо Юрий Рыбак, победительница республиканских соревнований по дзюдо Валерия Труханович.

В конце мая Дзержинск отпраздновал день города. Так что завершение строительства в районном центре нового физкультурно-оздоровительного комплекса стало в определенном смысле подарком к этому событию.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусам следует ответственнее подходить к своему здоровью. "Если каждый человек, начиная с ребенка, будет заботиться о своем здоровье (хотя бы по минимуму), не надо будет в аптеку ходить и в больницу. И для того, чтобы вы не ходили по аптекам и больницам, мы строим "центры здоровья", - отметил он.

"Когда-то мной было предложено иметь в каждой школе спортивные объекты, особенно на селе. Но нужны и вот такие центры. В каждом районе спрос на такие центры большой. Люди особенно хотят, чтобы был бассейн. Вот мы и построили хороший физкультурно-оздоровительный комплекс. Это для того, чтобы мы жили не зря, заботились о своем здоровье. И самое главное - для того, чтобы дети наши имели возможность заниматься спортом. Я буду очень рад, если со временем услышу, что чемпионы Европы, мира, Олимпийских Игр придут отсюда. А это возможно: самые крепкие люди - в районах", - заявил Президент.

Глава государства выразил надежду, что подобные объекты появятся во всех районах. "Я думаю губернатор, он у нас человек молодой, спортивный, будет придерживаться этого стиля, и в течение следующей пятилетки в каждом районе мы будем иметь такие комплексы. Немного у нас районов, где таких комплексов еще нет. Поэтому мы их должны построить. Это фабрика здоровья. И я вам желаю главного - здоровья, все остальное купим", - сказал Александр Лукашенко.

Президент признался, что давно готовился приехать в Дзержинск: "Много меня ваши земляки, которые рядом работают, ориентировали на то, что и там плохо, и там надо что-то сделать. И что-то надо подтянуть, что-то построить. Время позволило, уборка еще массовая не началась, и я подумал, что надо побывать в этом городе".

"Какая перспектива у города? Это город-спутник Минска. Мы будем этот город очень серьезно развивать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы будем не только здесь строить производственные мощности, заводы, фабрики развивать, сельское хозяйство (оно у вас в неплохом состоянии, я проблем не вижу)".

"Что касается промышленности, здесь достаточно предприятий - из Минска люди начинают возвращаться. Мы будем в будущем поддерживать заводы, фабрики прежде всего в городах. Многодетные, военные и арендное жилье для предприятий: хочешь жилья - пожалуйста, иди работай на предприятие, как это было когда-то, получай арендное жилье, живи, пройдет 25, может, 30 лет, и ты это жилье, может, как и в сельском хозяйстве, бесплатно получишь, может, еще что-то. Подумаем серьезно над тем, как поддержать наших промышленников жильем", - заявил Президент.

По словам Главы государства, в ближайшем будущем, возможно, в следующей пятилетке, власти планируют как минимум начать, а может, и реализовать давнюю мечту: связать скоростным железнодорожным транспортом со столицей близлежащие города.

"Допустим, Логойск, Дзержинск, Смолевичи. Должна быть железная дорога, а по ней должна ходить очень быстрая техника, - отметил Александр Лукашенко. - Чтобы за 20 минут человек мог из Дзержинска доехать до Минска. Тогда не будет проблемы с работой. Человек может жить в Дзержинске (почти как на курорте вы здесь живете), а в любое время приехать в Минск для того, чтобы работать".

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Алiмп" в Дзержинске входит в структуру детско-юношеской спортивной школы района. Его начали строить в апреле 2022 года, на работы и оснащение комплекса выделили Br24,3 млн.

В ФОК открыты секции по футболу, баскетболу, дзюдо и настольному теннису. Прорабатывается вопрос об открытии отделения по плаванию. Заниматься спортом получат возможность как горожане, так и жители близлежащих деревень.

Президент ознакомился с возможностями комплекса и даже сделал символический первый удар по мячу в матче между ветеранами футбола Минской области.

"Для того, чтобы заложить базу для спортсменов, здесь все есть", - отметил Глава государства.

Общаясь с футболистами, Александр Лукашенко рассказал, что во времена своей молодости увлекался этим видом спорта и в одном из матчей травмировал колено. "Самый тяжелый вид спорта у нас с вами", - добавил он.

Спортсмены вручили Главе государства памятную фотографию - снимок был сделан 15 октября 1996 года. В этот день на стадионе "Динамо" состоялся товарищеский матч между белорусскими ветеранами футбола и студентами. В игре участвовал и Александр Лукашенко. А один из присутствующих на открытии ФОК футболистов как раз судил ту игру.

На выходе из ФОК Главу государства приветствовали местные жители. Он призвал их активно подключаться к наведению порядка в городе: "Все-таки столица, город-спутник. Поэтому подключайтесь".

Александр Лукашенко спросил, есть ли к нему какие-то вопросы. Но люди хотели лишь высказать слова благодарности. "А не надо, не надо! - прервал их Президент. - Я делаю свое дело. Поэтому живите долго, здоровья, занимайтесь спортом здесь. Прекрасный зал".

Глава государства также отметил, что еще продолжит осмотр с воздуха состояния дел в области. "Я переживал, что этот ураган нанесет нам большой ущерб, особенно посевам. Но бог пожалел нас. Отдельные поля есть, которые немножко по нашей глупости подмял, где влажность больше, а мы еще удобрений лишних бросили. Но нормально, жить можно. Если все будет хорошо, помогите сельчанам. У вас хозяйства тут крепкие, и ребята хорошие возглавляют. А где-то плечо подставить - особенно механизаторы, такие крепкие, как у вас, мужики", - сказал Александр Лукашенко.

В Дзержинске Главе государства также подарили необычную скульптурную композицию - щит и меч. Это отсылка к гербу города и Александру Невскому. Президент распорядился оставить эту композицию в Дзержинске, поручив подобрать для нее самое хорошее место.

"Теперь в Дзержинске будут знать, что я их защищаю", - подчеркнул он.