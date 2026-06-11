Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Лысенко Максима Владимировича Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Ануфриеву Ольгу Александровну директором - главным редактором учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня" Соболевского Евгения Юлиановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Государстве Ливия по совместительству Огородникова Александра Сергеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Афганистане по совместительству Иваницкого Александра Григорьевича начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС

Президент также дал согласие на назначение:

Шкробота Евгения Сергеевича председателем Петриковского райисполкома Клышевского Андрея Ивановича председателем Ошмянского райисполкома Сымановича Михаила Сергеевича генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" Шалль Эдуарда Рышардовича генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" Щетько Виктора Викторовича первым заместителем Министра промышленности Постникова Александра Сергеевича заместителем Министра транспорта и коммуникаций Акстиловича Геннадия Романовича начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь Хомутовского Юрия Анатольевича начальником управления региональной политики Администрации Президента Республики Беларусь Садовского Олега Викторовича председателем Комитета государственного контроля Гомельской области Игликова Алексея Алексеевича членом Гродненского облисполкома Юрашевич Надежды Михайловны заместителем начальника Организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства Василевской Ольги Евгеньевны заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства

При назначении Максима Лысенко на пост Министра природы и охраны окружающей среды Александр Лукашенко упомянул о существующем предложении по передаче в ведение ведомства Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, которая в настоящее время подчинена напрямую Президенту.

"В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что вопрос стоит совсем не так, как некоторые говорят, что "инспекция не нужна и ее сливают в министерство". "Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия. Мы не делаем резких телодвижений каких-то. Даже если видим, что где-то что-то надо объединить. Никакого слива здесь происходить не должно, - сказал белорусский лидер. - Это во-первых. Во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей. Возражают некоторые".

Президент уверен, что при любом решении инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль вне зависимости от подчиненности.

"Напрямую подчинять Президенту эту структуру нет необходимости, потому что там у нас порядок. Да, есть разные факты. И браконьерство есть. Тут не о чем даже говорить. Но по сравнению с другими государствами, в том числе "цветущего" Запада, у нас здесь порядок, и приличный. Но, еще раз подчеркиваю, где бы ни была эта инспекция, она будет заниматься своими вопросами. Я от этого не отступлю", - сказал Александр Лукашенко.

"Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. И культурным животным (домашним, которых разводят в сельском хозяйстве. - Прим.), и диким животным - неважно. Они должны иметь право на жизнь. И все должно быть по закону, - подчеркнул белорусский лидер. - Если у нас много животных - это хорошо. Я знаю, что такое охотники. Им поесть не дай или выпить только (но не закусить), и они будут охотиться день и ночь. Очень хорошо знаю это. Сам охотник по документам, но ни разу никого не убивал и не добывал. Как охотники говорят: "Мы не убиваем, мы добываем дичь". Для меня это все равно"

Президент заявил, что больше склонен к тому, чтобы госинспекцию подключить непосредственно к министерству, дабы не пересекались функции. "Ничего страшного не произойдет, если инспекция будет в составе министерства. И никто там не пострадает - функции, полномочия и прочее. Большие полномочия у них останутся", - уверен он.

Обращаясь к новому министру, Александр Лукашенко отметил, что соответствующими вопросами все равно придется заниматься: " Не важно, где будет эта инспекция. Вы - министр, и вы должны видеть все. И не просто ходить, голову опустивши, а требовать с соответствующих людей. Это министерство министерств. Для вас, кроме Президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь".

Что касается самого министерства, Александр Лукашенко пока недоволен его работой. "Меня, конечно, настораживает работа министерства. И вы как человек, непосредственно занимающийся этими вопросами, несете за это ответственность. Я обычно не назначаю заместителей министрами (до настоящего времени Максим Лысенко в Минприроды занимал пост первого замминистра. - Прим.). Потому что если я или вообще наше общество не удовлетворены работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместители, - сказал Президент. - Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики, назначая вас министром. Но я не могу сказать, что меня удовлетворяет работа вашего министерства. Абсолютно нет. Должен быть на земле порядок. Это прежде всего. В природе должен быть порядок. Ну и результаты по другим направлениям должны быть".

"Я ваше министерство не очень замечаю. Только от случая к случаю, честно признаюсь. Но рискнул первого заместителя назначить министром, потому что все-таки вы в теме. Придет новый руководитель - надо вникать в ситуацию", - отметил Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что такое решение в том числе связано с возможностью передачи Государственной инспекции охраны животного и растительного мира в подчинение Минприроды: "Если инспекция будет в составе вашего министерства, то вам не надо отвлекаться на министерство, чтобы войти (в курс дел. - Прим.). И больше внимания придется уделить инспекции".

В целом Глава государства предупредил нового министра, что спрос за его направление работы будет очень серьезный. "Важнейшее министерство. Как я часто говорю, Беларусь - это такой островок стабильности и главное - природы, любви к природе. Люди наши повернулись лицом к природе. Не все. Всегда что-то бывает не так. Но люди любят Беларусь, любят природу", - сказал Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что в социальных сетях граждане реагируют, если где-то спилили какое-то дерево. В связи с этим он отметил, что порой это продиктовано объективной необходимостью. "Деревья, как и люди, рождаются, растут, потом стареют", - отметил он.

Глава государства рассказал, что как раз утром председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев докладывал ему о ситуации в лесопарке "Медвежино" в столице, где, как обратили внимание люди, спилили несколько старых деревьев.

"Санитарная вырубка", - заметил присутствовавший при рассмотрении кадровых вопросов Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.

"От этого никуда не денешься. Но тысячи-тысячи саженцев высадили в этом парке. Хороший парк для людей. Это другая тема. Вы должны ее понимать, владеть этим и очень аккуратно к этому подходить", - сказал Глава государства новому министру.

"Но тот, кто гадит в природе, а у нас таких много, особенно в сельском хозяйстве (то жижа потекла весной в речку или озеро, то еще там что-то произошло, то браконьеры сети поставили или же с оружием ходят по лесу, стреляя налево-направо), - это недопустимо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Назначая Ольгу Ануфриеву директором - главным редактором издательского дома "Беларусь сегодня", Александр Лукашенко отметил, что эта газета - издание президентского уровня: "Первая из первых. Я не хочу принизить роль "Звязды" - наше "беларускамоўнае" издание (до настоящего времени Ольга Ануфриева возглавляла издательский дом "Звязда". - Прим.). Очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. И я очень надеюсь, что вы с этим справитесь. Тем более что руководители СМИ, наши творческие министры рекомендуют и не против (назначения. - Прим.) Ольги. Не только "Звязда", но прежде всего "Беларусь сегодня" у меня на столе. Не скажу, что я каждую газету прочитываю, потому что есть много чего читать. Но я просматриваю тематику. Тем более я же человек информированный, в основном знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете".

Александр Лукашенко рассчитывает, что Ольга Ануфриева справится с работой на новом посту. Но посоветовал не забывать, что на представителях СМИ также лежит ответственность за общество в целом: "Кроме своей основной работы вам придется работать с людьми. Информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться, все этим занимаются. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как министрам, так и вам придется этим заниматься - пропагандой хорошего и агитацией за лучшее".

"Все мы идеологические работники - от журналистов до Президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас (представителей государственных СМИ. - Прим.) критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо: боятся - значит, все к лучшему", - добавил Президент.

Принимая кадровые решения, Президент поставил задачи местным органам власти. Одним из вопросов, которые затронул Глава государства, стало объединение сельхозпредприятий. Он призвал руководителей районов не торопиться с присоединением низкоэффективных предприятий к успешным. Такой подход может не только не помочь низкоэффективному предприятию, но и загубить успешное хозяйство. "Торопиться объединять хозяйства ради того, что это хорошее, а это плохое... Мы хорошему хозяйству гири на ноги подвесим и оно может утонуть. Надо очень аккуратно, осторожно (объединять сельхозпредприятия. - Прим.), разобравшись с людьми, поговорив с руководителями", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В качестве примера разумного подхода глава государства привел пример агрокомбината "Дзержинский". Филиалы агрокомбината расположены на территориях нескольких районов Минской области. "Молодцы, они неплохо работают. Я их контролирую вплоть до этих земельных наделов, которые они взяли. Им не хватало земельных площадей, и они не могли для себя произвести нужное количество зерна. Нужны были земельные ресурсы, поэтому они и Крупский район практически забрали, еще отдельные хозяйства присоединили и работают, - подчеркнул белорусский лидер. - Но они полностью себя обеспечивают зерном. Они понимали, что им надо зерно: свое дешевле, если произведешь. Это было разумно, поэтому мы двигались в этом направлении. Но ни в коем случае ничего искусственно не надо делать".

Президент также обратил внимание на фермерские хозяйства. Они могут располагать совсем небольшими площадями (50 или 100 га), но многие работают эффективно. В то же время сельхозпредприятия могут располагать 3-4 тыс. га земли. В этой связи Александр Лукашенко задался логичным вопросом, зачем объединять такие хозяйства. "Они и так имеют большие площади. Надо просто создавать базу - молочно-товарные комплексы, телятники (профилактории, как говорят) - и заботиться, чтобы от этой земли получать соответствующий результат", - констатировал он.

Глава государства обратился к собственному опыту работы в сельском хозяйстве, выразив уверенность, что люди хотят видеть своего руководителя каждый день. В то же время на сельхозпредприятиях, располагающих огромными площадями, у руководителя просто может не быть возможности видеть людей, которые трудятся под его руководством. "Люди хотят видеть руководителя каждый день. А если там целый район (речь об объединении большинства хозяйств района в одно предприятие. - Прим.), тогда зачем председатель райисполкома? Много вопросов, но главное, что руководитель часто не видит людей", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому если объединяете крупное хозяйство (с другим сельхозпредприятием. - Прим.), там должен быть свой руководитель. Может быть даже свои балансы, расчетные счета у него в банке должны быть. Это уже ваше дело. А что централизовывать, там разбирайтесь, - добавил белорусский лидер. - Но будьте очень аккуратны. Нам надо это видеть и контролировать. Правительство должно это понимать".

Обращаясь к Евгению Шкроботу, который возглавит Петриковский райисполком, Александр Лукашенко отметил, что не единожды бывал в этом районе, а развитию Полесья в целом традиционно уделяется большое внимание. Поэтому новый руководитель фактически "будет на глазах" у Главы государства. "Что касается Петриковского райисполкома, я там бывал не единожды, очень внимательно наблюдаю вообще за полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что люди там живут все-таки более-менее прилично", - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что бывший руководитель Петриковского района был назначен на должность председателя Мозырского райисполкома. В связи с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что в Петриковском районе была проделана неплохая работа, а потому новый руководитель приходит не на пустое место. "Вы идете на район, который уже себя зарекомендовал. Поэтому отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Опыт у вас есть, районы рядом, земли примерно одинаковые. Петриков очень приличный город, город шахтеров, и нам придется его развивать, - сказал он. - Несмотря ни на что, работы в Петрикове достаточно и показать себя тоже есть где. Поэтому легкой жизни я вам там не обещаю".

Глава государства отметил, что недавно посетил Петриковский район в ходе большой командировки на юг страны, ознакомившись в том числе с ходом посевной. "И Петриков, и Житковичи в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но дожди поддержали наши посевы. Если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени, цыплят посчитаем по осени", - добавил Президент.

Обращаясь к Андрею Клышевскому, согласованному на должность председателя Ошмянского райисполкома, Александр Лукашенко отметил, что Ошмянский район является одним из тех регионов, которые находятся в отдалении от областного центра. По этой причине руководство области редко посещает такие регионы. Президент обратил внимание, что такая "болезнь" есть у руководителей всех областей Беларуси. И поэтому в таких удаленных от областного центра районах очень многое зависит от работы председателей райисполкомов. "Поэтому вы там пошевеливайтесь, и соседу своему (речь о соседних районах. - Прим.) говорите, что это районы хоть и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района", - подчеркнул Глава государства.

Президент напомнил, что недавно посетил Гродненскую область и ознакомился с состоянием дел в АПК. "Там, конечно, дела идут неплохо, прилично. Я облетел эти районы, посмотрел. Виды на урожай очень хорошие, - сказал он. - Ну и дождей вы просили... У тебя-то в Ошмянах дождей будет достаточно, там даже с избытком бывает. Но у вас (в Ошмянском районе. - Прим.) лишними они не будут".

При согласовании кандидатур на должности генеральных директоров предприятий "Белкоммунмаш" и "Лидсельмаш" Президент ориентировал промышленный сектор на развитие и внедрение современных технологий.

В качестве примера таких технологий назывались электробусы и роботизированный комплекс для доения коров. Разработкой последнего в Беларуси занимаются специалисты холдинга "Горизонт". О своих наработках они докладывали во время посещения Главой государства предприятия в конце 2025 года. Сейчас этот роботизированный доильный аппарат отечественной разработки выполняет 10 из 15 необходимых операций.

"Если мы сделаем этот доильный аппарат, робот - это великое дело", - сказал Александр Лукашенко. Главное, по его словам, что это будет собственная белорусская разработка. Хотя поначалу высказывались сомнения, что такое возможно сделать самим, в особенности в части программного обеспечения. "Квакали-охали: "Ай-яй-яй, мы не можем". Чего не можем? Все мы можем. Айтишная страна, гордились этим, и не можем? Задачу поставили, молодые ребята на "Горизонте" (инициативно взялись это сделать и делают. - Прим.)... В этом году они должны закончить и аппарат этот сделать", - подчеркнул Президент.

Необходимость в таком оборудовании объясняется не только развитием технологий. Среди современной молодежи все сложнее найти желающих заниматься доением коров. Все чаще они стремятся в города, а в то же время на селе рабочих рук становится меньше.

"Для нас очень важно (получить такой роботизированный комплекс. - Прим.), чтобы из Бобруйска или Лиды, с предприятий вахтовым образом не возить людей доить коров. Потому что молодежь не очень-то стремится на фермы. А все хотят кушать, и молочные продукты (тоже. - Прим.). Поэтому пришлось заняться и этим вопросом", - сказал Александр Лукашенко.

"Надо двигаться вперед и видеть будущее", - заявил белорусский лидер.

Еще один пример - развитие современных технологий при производстве пассажирской техники на "Белкоммунмаш". Его основной продукцией по-прежнему остаются троллейбусы различных характеристик и трамваи. На них есть стабильный спрос. Но параллельно развивается и производство нового вида техники - электробусов. Их, например, активно задействуют в Минске, проект по переходу на общественный электротранспорт реализуется в Жодино, Шклове и Новополоцке.

Обращаясь к новому гендиректору предприятия, Президент поинтересовался, видит ли он будущее именно за этим видом транспорта.

"Если будет дальше развиваться система накопления, батареи, - будущее у этого транспорта есть, - пояснил Михаил Сыманович. - Сейчас вес батареи влияет на пассажировместимость. Если мы хотим, чтобы электробус ехал 500 км, он повезет мало людей, потому что батарея будет тяжелая. Соответственно если хотим, чтобы эта машина ехала и была легкая, (нужна. - Прим.) технология разработки батарей, систем накопления".

"То есть вы намекаете, что не все здесь зависит от вас?" - уточнил Александр Лукашенко.

"На данном этапе развития, наверное, да, - ответил новый руководитель. - Мы используем последние технологии. Думаю, что скоро мир шагнет вперед и появятся технологии более легких батарей. Тогда этот транспорт будет действительно транспортом будущего". Появление таких батарей, считает новый руководитель, возможно в ближайшие 10 лет. И "Белкоммунмаш" должен быть технически готов к их быстрому внедрению.

По его словам, в настоящее время на предприятии используют не только готовые батареи, изготовленные в Китае, но и самостоятельно собирают их из ячеек. Сейчас подошли к внедрению технологии сборки более легких батарей из закупаемых ячеек.

"Вот вы сами себе и поставили задачу. Ни в коем случае не останавливайтесь, - ориентировал Президент. - Вам надо двигаться вперед".

В числе первоочередных задач для отечественных производителей техники Глава государства назвал также 100-процентную локализацию и обеспечение высокого качества продукции.

"Задача одна - делать свое, 100% должна быть локализация (на первом этапе - 90%). Все должно быть белорусское. И самое главное - качество", - заявил Президент. Он подчеркнул, что за неисполнение этих требований спрос будет жесточайший.

Александр Лукашенко обратил внимание, что всегда держит на контроле данную тему и спрашивает за это с Правительства. "С Премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены", - констатировал Президент, потребовав обеспечивать надлежащее качество производимой продукции.

В особенности это касается техники, в том числе производства МАЗ. "Если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами... Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем. Но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило. Качество - вопрос номер один", - заявил Глава государства.

Отдельно затрагивалась тема деятельности холдинга "Лидсельмаш" и ОАО "Лидагропроммаш". В номенклатуре их продукции есть, например, устройства для возделывания картофеля, которые за последние годы не претерпели особых технологических изменений, но пользуются хорошим спросом у фермеров, которые не высаживают картофель на больших площадях и им нужны простые, надежные устройства для высаживания, выкапывания этой культуры.

Делают на предприятиях холдинга также и зерносушильные комплексы полного цикла разной производительности, технику для уборки камней с полей, сеялки всех видов (зерновые, кукурузные), широкую линейку граблей-валкователей и самоходных опрыскивателей.

"Все это нам нужно будет", - подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил, что в этом году складываются благоприятные погодные условия для многих видов сельхозработ, в частности для укоса трав и заготовки кормов. "Вчера по полям ездил там рядом, где обычно занимаюсь сельским хозяйством, экспериментирую. Любо-дорого посмотреть. Год хороший, травы очень хорошие", - сказал Александр Лукашенко.