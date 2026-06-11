Рассмотрение кадровых вопросов
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы.
Глава государства назначил:
|Лысенко Максима Владимировича
|Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды
|Ануфриеву Ольгу Александровну
|директором - главным редактором учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня"
|Соболевского Евгения Юлиановича
|Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Государстве Ливия по совместительству
|Огородникова Александра Сергеевича
|Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Афганистане по совместительству
|Иваницкого Александра Григорьевича
|начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС
Президент также дал согласие на назначение:
|Шкробота Евгения Сергеевича
|председателем Петриковского райисполкома
|Клышевского Андрея Ивановича
|председателем Ошмянского райисполкома
|Сымановича Михаила Сергеевича
|генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"
|Шалль Эдуарда Рышардовича
|генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш"
|Щетько Виктора Викторовича
|первым заместителем Министра промышленности
|Постникова Александра Сергеевича
|заместителем Министра транспорта и коммуникаций
|Акстиловича Геннадия Романовича
|начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь
|Хомутовского Юрия Анатольевича
|начальником управления региональной политики Администрации Президента Республики Беларусь
|Садовского Олега Викторовича
|председателем Комитета государственного контроля Гомельской области
|Игликова Алексея Алексеевича
|членом Гродненского облисполкома
|Юрашевич Надежды Михайловны
|заместителем начальника Организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства
|Василевской Ольги Евгеньевны
|заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства
При назначении Максима Лысенко на пост Министра природы и охраны окружающей среды Александр Лукашенко упомянул о существующем предложении по передаче в ведение ведомства Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, которая в настоящее время подчинена напрямую Президенту.
"В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах", - отметил Глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что вопрос стоит совсем не так, как некоторые говорят, что "инспекция не нужна и ее сливают в министерство". "Ничего подобного. Постепенно, как мы и договаривались, как были поставлены мною условия. Мы не делаем резких телодвижений каких-то. Даже если видим, что где-то что-то надо объединить. Никакого слива здесь происходить не должно, - сказал белорусский лидер. - Это во-первых. Во-вторых, мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей. Возражают некоторые".
Президент уверен, что при любом решении инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль вне зависимости от подчиненности.
"Напрямую подчинять Президенту эту структуру нет необходимости, потому что там у нас порядок. Да, есть разные факты. И браконьерство есть. Тут не о чем даже говорить. Но по сравнению с другими государствами, в том числе "цветущего" Запада, у нас здесь порядок, и приличный. Но, еще раз подчеркиваю, где бы ни была эта инспекция, она будет заниматься своими вопросами. Я от этого не отступлю", - сказал Александр Лукашенко.
"Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще. И культурным животным (домашним, которых разводят в сельском хозяйстве. - Прим.), и диким животным - неважно. Они должны иметь право на жизнь. И все должно быть по закону, - подчеркнул белорусский лидер. - Если у нас много животных - это хорошо. Я знаю, что такое охотники. Им поесть не дай или выпить только (но не закусить), и они будут охотиться день и ночь. Очень хорошо знаю это. Сам охотник по документам, но ни разу никого не убивал и не добывал. Как охотники говорят: "Мы не убиваем, мы добываем дичь". Для меня это все равно"
Президент заявил, что больше склонен к тому, чтобы госинспекцию подключить непосредственно к министерству, дабы не пересекались функции. "Ничего страшного не произойдет, если инспекция будет в составе министерства. И никто там не пострадает - функции, полномочия и прочее. Большие полномочия у них останутся", - уверен он.
Обращаясь к новому министру, Александр Лукашенко отметил, что соответствующими вопросами все равно придется заниматься: " Не важно, где будет эта инспекция. Вы - министр, и вы должны видеть все. И не просто ходить, голову опустивши, а требовать с соответствующих людей. Это министерство министерств. Для вас, кроме Президента и Господа Бога, никого существовать не должно. В противном случае загадим Беларусь".
Что касается самого министерства, Александр Лукашенко пока недоволен его работой. "Меня, конечно, настораживает работа министерства. И вы как человек, непосредственно занимающийся этими вопросами, несете за это ответственность. Я обычно не назначаю заместителей министрами (до настоящего времени Максим Лысенко в Минприроды занимал пост первого замминистра. - Прим.). Потому что если я или вообще наше общество не удовлетворены работой того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместители, - сказал Президент. - Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики, назначая вас министром. Но я не могу сказать, что меня удовлетворяет работа вашего министерства. Абсолютно нет. Должен быть на земле порядок. Это прежде всего. В природе должен быть порядок. Ну и результаты по другим направлениям должны быть".
"Я ваше министерство не очень замечаю. Только от случая к случаю, честно признаюсь. Но рискнул первого заместителя назначить министром, потому что все-таки вы в теме. Придет новый руководитель - надо вникать в ситуацию", - отметил Александр Лукашенко.
Президент пояснил, что такое решение в том числе связано с возможностью передачи Государственной инспекции охраны животного и растительного мира в подчинение Минприроды: "Если инспекция будет в составе вашего министерства, то вам не надо отвлекаться на министерство, чтобы войти (в курс дел. - Прим.). И больше внимания придется уделить инспекции".
В целом Глава государства предупредил нового министра, что спрос за его направление работы будет очень серьезный. "Важнейшее министерство. Как я часто говорю, Беларусь - это такой островок стабильности и главное - природы, любви к природе. Люди наши повернулись лицом к природе. Не все. Всегда что-то бывает не так. Но люди любят Беларусь, любят природу", - сказал Президент.
Александр Лукашенко констатировал, что в социальных сетях граждане реагируют, если где-то спилили какое-то дерево. В связи с этим он отметил, что порой это продиктовано объективной необходимостью. "Деревья, как и люди, рождаются, растут, потом стареют", - отметил он.
Глава государства рассказал, что как раз утром председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев докладывал ему о ситуации в лесопарке "Медвежино" в столице, где, как обратили внимание люди, спилили несколько старых деревьев.
"Санитарная вырубка", - заметил присутствовавший при рассмотрении кадровых вопросов Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.
"От этого никуда не денешься. Но тысячи-тысячи саженцев высадили в этом парке. Хороший парк для людей. Это другая тема. Вы должны ее понимать, владеть этим и очень аккуратно к этому подходить", - сказал Глава государства новому министру.
"Но тот, кто гадит в природе, а у нас таких много, особенно в сельском хозяйстве (то жижа потекла весной в речку или озеро, то еще там что-то произошло, то браконьеры сети поставили или же с оружием ходят по лесу, стреляя налево-направо), - это недопустимо", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Назначая Ольгу Ануфриеву директором - главным редактором издательского дома "Беларусь сегодня", Александр Лукашенко отметил, что эта газета - издание президентского уровня: "Первая из первых. Я не хочу принизить роль "Звязды" - наше "беларускамоўнае" издание (до настоящего времени Ольга Ануфриева возглавляла издательский дом "Звязда". - Прим.). Очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. И я очень надеюсь, что вы с этим справитесь. Тем более что руководители СМИ, наши творческие министры рекомендуют и не против (назначения. - Прим.) Ольги. Не только "Звязда", но прежде всего "Беларусь сегодня" у меня на столе. Не скажу, что я каждую газету прочитываю, потому что есть много чего читать. Но я просматриваю тематику. Тем более я же человек информированный, в основном знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете".
Александр Лукашенко рассчитывает, что Ольга Ануфриева справится с работой на новом посту. Но посоветовал не забывать, что на представителях СМИ также лежит ответственность за общество в целом: "Кроме своей основной работы вам придется работать с людьми. Информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться, все этим занимаются. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как министрам, так и вам придется этим заниматься - пропагандой хорошего и агитацией за лучшее".
"Все мы идеологические работники - от журналистов до Президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас (представителей государственных СМИ. - Прим.) критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо: боятся - значит, все к лучшему", - добавил Президент.
Принимая кадровые решения, Президент поставил задачи местным органам власти. Одним из вопросов, которые затронул Глава государства, стало объединение сельхозпредприятий. Он призвал руководителей районов не торопиться с присоединением низкоэффективных предприятий к успешным. Такой подход может не только не помочь низкоэффективному предприятию, но и загубить успешное хозяйство. "Торопиться объединять хозяйства ради того, что это хорошее, а это плохое... Мы хорошему хозяйству гири на ноги подвесим и оно может утонуть. Надо очень аккуратно, осторожно (объединять сельхозпредприятия. - Прим.), разобравшись с людьми, поговорив с руководителями", - подчеркнул Александр Лукашенко.
В качестве примера разумного подхода глава государства привел пример агрокомбината "Дзержинский". Филиалы агрокомбината расположены на территориях нескольких районов Минской области. "Молодцы, они неплохо работают. Я их контролирую вплоть до этих земельных наделов, которые они взяли. Им не хватало земельных площадей, и они не могли для себя произвести нужное количество зерна. Нужны были земельные ресурсы, поэтому они и Крупский район практически забрали, еще отдельные хозяйства присоединили и работают, - подчеркнул белорусский лидер. - Но они полностью себя обеспечивают зерном. Они понимали, что им надо зерно: свое дешевле, если произведешь. Это было разумно, поэтому мы двигались в этом направлении. Но ни в коем случае ничего искусственно не надо делать".
Президент также обратил внимание на фермерские хозяйства. Они могут располагать совсем небольшими площадями (50 или 100 га), но многие работают эффективно. В то же время сельхозпредприятия могут располагать 3-4 тыс. га земли. В этой связи Александр Лукашенко задался логичным вопросом, зачем объединять такие хозяйства. "Они и так имеют большие площади. Надо просто создавать базу - молочно-товарные комплексы, телятники (профилактории, как говорят) - и заботиться, чтобы от этой земли получать соответствующий результат", - констатировал он.
Глава государства обратился к собственному опыту работы в сельском хозяйстве, выразив уверенность, что люди хотят видеть своего руководителя каждый день. В то же время на сельхозпредприятиях, располагающих огромными площадями, у руководителя просто может не быть возможности видеть людей, которые трудятся под его руководством. "Люди хотят видеть руководителя каждый день. А если там целый район (речь об объединении большинства хозяйств района в одно предприятие. - Прим.), тогда зачем председатель райисполкома? Много вопросов, но главное, что руководитель часто не видит людей", - сказал Александр Лукашенко.
"Поэтому если объединяете крупное хозяйство (с другим сельхозпредприятием. - Прим.), там должен быть свой руководитель. Может быть даже свои балансы, расчетные счета у него в банке должны быть. Это уже ваше дело. А что централизовывать, там разбирайтесь, - добавил белорусский лидер. - Но будьте очень аккуратны. Нам надо это видеть и контролировать. Правительство должно это понимать".
Обращаясь к Евгению Шкроботу, который возглавит Петриковский райисполком, Александр Лукашенко отметил, что не единожды бывал в этом районе, а развитию Полесья в целом традиционно уделяется большое внимание. Поэтому новый руководитель фактически "будет на глазах" у Главы государства. "Что касается Петриковского райисполкома, я там бывал не единожды, очень внимательно наблюдаю вообще за полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что люди там живут все-таки более-менее прилично", - подчеркнул белорусский лидер.
Он напомнил, что бывший руководитель Петриковского района был назначен на должность председателя Мозырского райисполкома. В связи с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что в Петриковском районе была проделана неплохая работа, а потому новый руководитель приходит не на пустое место. "Вы идете на район, который уже себя зарекомендовал. Поэтому отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Опыт у вас есть, районы рядом, земли примерно одинаковые. Петриков очень приличный город, город шахтеров, и нам придется его развивать, - сказал он. - Несмотря ни на что, работы в Петрикове достаточно и показать себя тоже есть где. Поэтому легкой жизни я вам там не обещаю".
Глава государства отметил, что недавно посетил Петриковский район в ходе большой командировки на юг страны, ознакомившись в том числе с ходом посевной. "И Петриков, и Житковичи в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но дожди поддержали наши посевы. Если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени, цыплят посчитаем по осени", - добавил Президент.
Обращаясь к Андрею Клышевскому, согласованному на должность председателя Ошмянского райисполкома, Александр Лукашенко отметил, что Ошмянский район является одним из тех регионов, которые находятся в отдалении от областного центра. По этой причине руководство области редко посещает такие регионы. Президент обратил внимание, что такая "болезнь" есть у руководителей всех областей Беларуси. И поэтому в таких удаленных от областного центра районах очень многое зависит от работы председателей райисполкомов. "Поэтому вы там пошевеливайтесь, и соседу своему (речь о соседних районах. - Прим.) говорите, что это районы хоть и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района", - подчеркнул Глава государства.
Президент напомнил, что недавно посетил Гродненскую область и ознакомился с состоянием дел в АПК. "Там, конечно, дела идут неплохо, прилично. Я облетел эти районы, посмотрел. Виды на урожай очень хорошие, - сказал он. - Ну и дождей вы просили... У тебя-то в Ошмянах дождей будет достаточно, там даже с избытком бывает. Но у вас (в Ошмянском районе. - Прим.) лишними они не будут".
При согласовании кандидатур на должности генеральных директоров предприятий "Белкоммунмаш" и "Лидсельмаш" Президент ориентировал промышленный сектор на развитие и внедрение современных технологий.
В качестве примера таких технологий назывались электробусы и роботизированный комплекс для доения коров. Разработкой последнего в Беларуси занимаются специалисты холдинга "Горизонт". О своих наработках они докладывали во время посещения Главой государства предприятия в конце 2025 года. Сейчас этот роботизированный доильный аппарат отечественной разработки выполняет 10 из 15 необходимых операций.
"Если мы сделаем этот доильный аппарат, робот - это великое дело", - сказал Александр Лукашенко. Главное, по его словам, что это будет собственная белорусская разработка. Хотя поначалу высказывались сомнения, что такое возможно сделать самим, в особенности в части программного обеспечения. "Квакали-охали: "Ай-яй-яй, мы не можем". Чего не можем? Все мы можем. Айтишная страна, гордились этим, и не можем? Задачу поставили, молодые ребята на "Горизонте" (инициативно взялись это сделать и делают. - Прим.)... В этом году они должны закончить и аппарат этот сделать", - подчеркнул Президент.
Необходимость в таком оборудовании объясняется не только развитием технологий. Среди современной молодежи все сложнее найти желающих заниматься доением коров. Все чаще они стремятся в города, а в то же время на селе рабочих рук становится меньше.
"Для нас очень важно (получить такой роботизированный комплекс. - Прим.), чтобы из Бобруйска или Лиды, с предприятий вахтовым образом не возить людей доить коров. Потому что молодежь не очень-то стремится на фермы. А все хотят кушать, и молочные продукты (тоже. - Прим.). Поэтому пришлось заняться и этим вопросом", - сказал Александр Лукашенко.
"Надо двигаться вперед и видеть будущее", - заявил белорусский лидер.
Еще один пример - развитие современных технологий при производстве пассажирской техники на "Белкоммунмаш". Его основной продукцией по-прежнему остаются троллейбусы различных характеристик и трамваи. На них есть стабильный спрос. Но параллельно развивается и производство нового вида техники - электробусов. Их, например, активно задействуют в Минске, проект по переходу на общественный электротранспорт реализуется в Жодино, Шклове и Новополоцке.
Обращаясь к новому гендиректору предприятия, Президент поинтересовался, видит ли он будущее именно за этим видом транспорта.
"Если будет дальше развиваться система накопления, батареи, - будущее у этого транспорта есть, - пояснил Михаил Сыманович. - Сейчас вес батареи влияет на пассажировместимость. Если мы хотим, чтобы электробус ехал 500 км, он повезет мало людей, потому что батарея будет тяжелая. Соответственно если хотим, чтобы эта машина ехала и была легкая, (нужна. - Прим.) технология разработки батарей, систем накопления".
"То есть вы намекаете, что не все здесь зависит от вас?" - уточнил Александр Лукашенко.
"На данном этапе развития, наверное, да, - ответил новый руководитель. - Мы используем последние технологии. Думаю, что скоро мир шагнет вперед и появятся технологии более легких батарей. Тогда этот транспорт будет действительно транспортом будущего". Появление таких батарей, считает новый руководитель, возможно в ближайшие 10 лет. И "Белкоммунмаш" должен быть технически готов к их быстрому внедрению.
По его словам, в настоящее время на предприятии используют не только готовые батареи, изготовленные в Китае, но и самостоятельно собирают их из ячеек. Сейчас подошли к внедрению технологии сборки более легких батарей из закупаемых ячеек.
"Вот вы сами себе и поставили задачу. Ни в коем случае не останавливайтесь, - ориентировал Президент. - Вам надо двигаться вперед".
В числе первоочередных задач для отечественных производителей техники Глава государства назвал также 100-процентную локализацию и обеспечение высокого качества продукции.
"Задача одна - делать свое, 100% должна быть локализация (на первом этапе - 90%). Все должно быть белорусское. И самое главное - качество", - заявил Президент. Он подчеркнул, что за неисполнение этих требований спрос будет жесточайший.
Александр Лукашенко обратил внимание, что всегда держит на контроле данную тему и спрашивает за это с Правительства. "С Премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены", - констатировал Президент, потребовав обеспечивать надлежащее качество производимой продукции.
В особенности это касается техники, в том числе производства МАЗ. "Если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами... Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем. Но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило. Качество - вопрос номер один", - заявил Глава государства.
Отдельно затрагивалась тема деятельности холдинга "Лидсельмаш" и ОАО "Лидагропроммаш". В номенклатуре их продукции есть, например, устройства для возделывания картофеля, которые за последние годы не претерпели особых технологических изменений, но пользуются хорошим спросом у фермеров, которые не высаживают картофель на больших площадях и им нужны простые, надежные устройства для высаживания, выкапывания этой культуры.
Делают на предприятиях холдинга также и зерносушильные комплексы полного цикла разной производительности, технику для уборки камней с полей, сеялки всех видов (зерновые, кукурузные), широкую линейку граблей-валкователей и самоходных опрыскивателей.
"Все это нам нужно будет", - подчеркнул Глава государства.
Президент также отметил, что в этом году складываются благоприятные погодные условия для многих видов сельхозработ, в частности для укоса трав и заготовки кормов. "Вчера по полям ездил там рядом, где обычно занимаюсь сельским хозяйством, экспериментирую. Любо-дорого посмотреть. Год хороший, травы очень хорошие", - сказал Александр Лукашенко.