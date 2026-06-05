Участие в церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня в торжественной обстановке открыл Гродненскую областную клиническую больницу.

Обращаясь к участникам церемонии, в числе которых врачи, сотрудники больницы и строители, Президент подчеркнул, что это медицинский комплекс современный, мирового уровня. В то же время он сделан без излишеств, но оптимально для оказания качественной помощи.

"Здесь появился современный, мирового уровня европейский комплекс, - сказал Глава государства. - Эта больница обращена в будущее".

По его словам, некоторые специалисты высказывали мнение, что, возможно, такие масштабы и затраты на строительство были чрезмерны для Гродно. На это Президент резонно заметил, что в будущем различных заболеваний меньше не станет. Поэтому, с одной стороны, людям надо больше заботиться о сохранении своего здоровья, беречь его, вести здоровый образ жизни, а с другой - в государстве нужно иметь современные объекты здравоохранения для оказания помощи населению, своевременной и точной диагностики заболеваний.

Появление новой областной больницы в Гродно, по словам Президента, позволяет оптимизировать структуру оказания медпомощи населению всего региона на долгосрочную перспективу и провести централизацию диагностической и лечебной помощи терапевтического профиля для населения региона. И в этом смысле число мест, на которые она рассчитана, вовсе не избыточное. Здесь смогут получать помощь в том числе жители северных районов Брестской области или западных Минской области. По этому поводу Александр Лукашенко заметил, что из нескольких сотен миллионов рублей, потраченных на строительство и оборудование новой больницы, из бюджета Гродненской области профинансировано только несколько десятков миллионов. "Имейте это ввиду, не задирайте нос. Если кто-то придет и попросит помощи - окажите. Даже если из Польши кто-то к вам придет - поддержите их, естественно, за какие-то деньги", - сказал белорусский лидер.

Кроме того, в новой больнице реализована возможность автономной работы каждого корпуса при возникновении такой необходимости, как это было, например, в пандемию коронавируса. "То есть мы умеем уроки извлекать из проблем, которые в мире складываются", - заметил Президент.

Глава государства поблагодарил руководство области, министерства здравоохранения, строителей и других причастных к реализации этого проекта в здравоохранении.

"Вообще гродненцы - любо-дорого посмотреть. Молодцы. Вы показываете пример всей стране, как надо жить и работать. Вот вы должны (и я в том числе) научить наших белорусов, в том числе и на западе, и на востоке, и в центре, как надо беречь здоровье", - сказал Александр Лукашенко.

Особо отметил Президент выполнение его поручения по возведению больницы в сжатые сроки. "Я знаю, что такое строительство. Мы все плачемся: крестьянам тяжело. Строителям еще труднее. Потому что им и в мороз, и в стужу приходится работать. И еще вместо пяти лет за два года строить такие объекты. Огромное, ребята, спасибо вам", - сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, на подобных примерах и сферах деятельности надо воспитывать современную молодежь. "Нашу молодежь надо в сельское хозяйство и на стройку, - сказал Глава государства. - Чтобы они понимали (часто это говорю), что картошка растет в Гродненской области на земле, не в айфонах. Айфоны, телефоны разные - это хорошо, никуда от них не уйти. Но надо понимать, что если вот это потеряем - не будем ковыряться в земле - беда".

"Мы единственная страна, где на государственном уровне мы сохранили здравоохранение", - подчеркнул Президент, добавив, что эта неизменная позиция одно время подвергалась критике. В том числе в 2020 году звучали призывы, даже от медиков, перейти на страховую медицину. "Сегодня, слава богу, все поняли, что такое страховая медицина и что такое наша медицина, за которую государство отвечает", - обратил внимание он.

"Я тогда знал: если бы мы пошли путем страховой медицины, не было бы медицины, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но вы думали, что страховая медицина - это в три-четыре раза зарплата выше, все будет хорошо. Мы угробили бы медицину".

В то же время Александр Лукашенко не исключил, что спустя несколько десятков лет нынешняя государственная система здравоохранения будет вынуждена меняться и многие услуги когда-то станут платными. Сейчас же эту нагрузку несет на себе государство. Один из примеров - операции по трансплантации, стоимость которых бывает сотни тысяч долларов для иностранцев и бесплатно для граждан Беларуси. "Так всегда не будет. Поэтому надо заботиться о своем здоровье. Не надо смотреть на зарубежные модели. Не надо смотреть, что к вам приедут (зарубежные специалисты. - Прим.) вас тут вылечат. Или кто-то поедет и там будет лечить и лопатой деньги загребать. Там, где много платят, там и расходы другие", - обратил внимание Глава государства.

Президент заметил, что был период, когда врачи из Беларуси попробовали и уехали за границу, а спустя время осознали ошибочность этого решения и стараются вернуться назад. "Берегите свою землю. Никому мы там не нужны. Там если есть какое-то узкое интересное место - там свои займут", - сказал Александр Лукашенко.

В продолжение темы Президент посоветовал всем не только ожидать помощи и поддержки государства по каким-либо вопросам, но и рассчитывать на собственные силы, брать больше ответственности, в особенности за свою жизнь и здоровье. "Некоторые люди, знаете, заводятся и начинают… Я говорю: в зеркало (посмотри. - Прим.) и ответь сам себе: ты что сделал для того, чтобы было лучше? Жестковато для Президента, но это так. Поэтому вы на начальников смотрите, требуйте с них, но и на себя смотрите", - рекомендовал Александр Лукашенко.

На церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы Президент подчеркнул исключительно мирные устремления страны.

"Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны", - сказал Глава государства.

Президент обратил внимание на сложную, напряженную обстановку в мире и вокруг Беларуси, которая, несмотря на происходящее, остается мирной и спокойной страной. "Я смотрю и думаю об одном: как это все сохранить. Как сделать так, чтобы сюда вражья морда, извините меня, не влезла и все это не перекрошила, не переломала", - сказал Александр Лукашенко.

"Тем более читаю отчеты наших разведчиков. Докладывают: поехали наши беглые… Цитата дословно - заявила украинцам: "У нас есть что вам предложить - это наши белорусы". То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть, как военные говорят? Нет. Мы этого не хотим", - заявил Президент.

"Нам надо сохранить нашу страну, - подчеркнул белорусский лидер. - Сохранить то, что нами с вами создано за последние несколько десятилетий. Взрослые люди меня понимают. Мы хотим, чтобы наши дети, внуки на своей земле жили. Да, хватает у нас недостатков, но мы отличаемся тем, что мы эти недостатки видим, во многом их искореняем и мы хотим решить все проблемы, которые у нас есть".

В заключение своего выступления на церемонии открытия больницы Александр Лукашенко обратился к медикам: "Без вас никуда. Нация не может развиваться без мощного образования и здравоохранения. Поэтому будем делать все, чтобы вы не были обижены в Беларуси и чтобы вы смотрели на Запад и думали: а у нас лучше".

"Развитие этой больницы и наше будущее в этом плане зависит от вас, от людей в белых, но не грязных халатах. Это я намекаю: не разрушайте то, что создано в том числе не нами, а предшествующими поколениями. Берегите это. Вам жить на этой земле, работать и нашим детям", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, в целом в стране уже построено достаточно подобных социальных объектов. Их в первую очередь надо эффективно и оптимально использовать, не допуская бездумного строительства. А деньги, соответственно, можно направить на повышение доходов работников.

"Лишнего ничего быть не должно. Надо больше зарплату платить людям - врачам, учителям", - ориентирует белорусский лидер.

Глава государства передал главному врачу стационара символический ключ от здания и вместе с другими участниками церемонии перерезал красную ленточку. После этого Президент осмотрел новую больницу и заслушал доклад о роли этого учреждения в повышении качества оказания медпомощи населению.

От благодарных медицинских работников Гродненщины в ознаменование открытия Гродненской областной клинической больницы Александру Лукашенко подарили Древо жизни. Президенту подарок понравился: "Красиво сделано, оригинально". Он пообещал разместить его в качестве экспоната во Дворце Независимости.

Кроме открытия новой областной больницы, Александр Лукашенко в Гродно также принял участие в церемонии открытия XV республиканского фестиваля национальных культур. Но сразу по прибытии на вертолетной площадке состоялся принципиальный разговор по другим темам - о состоянии дел в Гродненской области и работе в АПК.

"Что ты мне пишешь записки какие-то? Как будто ты не уполномоченный у меня по Гродненской области. Ты с генерала (председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева. - Прим.) спрашивай", - обратился Александр Лукашенко к Председателю Комитета госконтроля Василию Герасимову.

Руководитель КГК ответил, что работа во взаимодействии с областными властями ведется, и на днях как раз проводили серьезное совещание, а о недоработках в регионе он информировал Президента в равной степени, как и в отношении остальных областей.

Александр Лукашенко поинтересовался мнением Василия Герасимова о состоянии дел в регионе и работе руководителя региона: "Ты мне скажи так честно и объективно: у него получается тут в Гродненской области?"

"Что-то получается, но при этом и вопросов хватает", - сказал глава КГК.

После этого Александр Лукашенко обратился с вопросом уже к самому Юрию Караеву: "А что у тебя не получается? Виды на урожай хорошие, посеял хорошо, порядок на полях у тебя есть. Везде я посмотрел".

Василий Герасимов подтвердил, что в части наведения порядка на фермах ситуация стала лучше, вопросов в этом плане нет.

"Я вообще не понимаю, как у генерала может быть непорядок. Да и ты уполномоченный тут", - заметил на это Александр Лукашенко.

В свою очередь Василий Герасимов указал, что как раз обсуждал с руководством области вопросы по кормозаготовке, строительству профилакториев для телят. "Есть вопросы, которые надо решать", - отметил он.

"Что, они отстают по строительству этих телятников? Им же надо в этом году все построить", - задал вопрос Глава государства.

Юрий Караев заверил, что к 1 октября все в рамках поставленных задач будет построено.

Александр Лукашенко в этой связи дал совет не строить "хоромы", вкладывая огромные средства: "Скотине хоромы не нужны. Мы в советские времена настроили этих железобетонных хором, а потом, оказалось, скотине не нужны хоромы. Им нужны воля, свобода, дышать они должны".

Василий Герасимов рассказал, что в одном из хозяйств области решили из коровника убрать стойловое оборудование и сделать там профилакторий. "Вместо того, чтобы наращивать дойное стадо", - отметил он.

Однако Президент в этом плане был не столь категоричен. Александр Лукашенко посоветовал дать большую свободу для действий на местах без излишнего вмешательства из центра. "Это их дело. Если они где-то для коров дворец построили и переформатируют… Нам из Минска же это не видно. Им на месте виднее. Чтобы тут, знаешь, со своими уставами не влезли и не навредили. Вот, что очень важно, - подчеркнул белорусский лидер. - Чтобы мы не командовали там, где не надо. Хотят они из коровника сделать телятник… У них же, наверное, виды какие-то есть, дальше они смотрят. Наверное, коров они не оставят без коровника. Надо аккуратно. Я не конкретно к этому примеру, а вообще".

В целом же Александр Лукашенко отметил высокий уровень хозяйствования в Гродненской области. Особенно разительны отличия по сравнению с тем, как в регионе было в начале 90-х годов. "Я сейчас летел и вспоминал 90-е годы - перед Сашей Дубко (руководил Гродненской областью в 1994-2001 годах. - Прим.) - это ж мой альтернативный кандидат был. Это жуть, кошмар, такого я нигде не видел. Почему? Потому что был высокий уровень хозяйствования в советские времена, а потом все ждали реформы: "Реформы, давай реформы!". Дореформировались - растащили все, что было, работать никто на земле не хотел, - вспомнил о тех временах Глава государства. - Почему я обратил внимание на Дубко - он такой крепкий хозяйственник. Ну что, говорю, Саша, война войной (речь о предвыборных баталиях. - Прим.) - вчера была, а сегодня надо спасать Гродненскую область. И вот сегодня я лечу - уже совсем аккуратненько все".