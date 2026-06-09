Встреча с Председателем Верховного Суда Российской Федерации Игорем Красновым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июня встретился с Председателем Верховного Суда Российской Федерации Игорем Красновым.

"Вы очень серьезно работаете над компьютеризацией и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали, и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов. По всей вертикали", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что поддерживает и приветствует те мероприятия, проведение которых предусмотрено в Верховном Суде Беларуси в период визита Игоря Краснова. Речь, в частности, об обсуждении тематики использования в судопроизводстве информационных технологий, подписании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными органами Беларуси и России.

Президент отметил, что Игорь Краснов, который недавно был назначен Председателем Верховного Суда России, естественно, хочет зарекомендовать себя на новой должности, сделать что-то хорошее и новое. И Беларуси также было бы интересно перенять опыт по тем или иным вопросам.

"Знаю, что Вы многое будете делать для Верховного Суда России. Я очень бы Вас просил, чтобы Вы были в теснейшем контакте с Верховным Судом Беларуси, - сказал Александр Лукашенко. - Нам надо подсматривать, что в великой России делается в этом плане. Где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит совершенствование судопроизводства, которое у нас существует".

"Вы знаете, что по моей инициативе Председатель Верховного Суда у нас уже утверждается на народном вече - Всебелорусском народном собрании. Как и судьи Верховного Суда. Это придает очень серьезный статус, - сказал Глава государства. - Во многом это связано с личностью нынешнего председателя. Потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, может быть, даже глубокую реформу Верховного Суда".

Александр Лукашенко отметил, что всегда поддерживает работу Верховного Суда, и это в том числе видно по создаваемым для этого ведомства условиям работы.

"Говорят, ветвь власти (судебная. - Прим.) самостоятельная. Самые зависимые люди - это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо. Те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют. В том числе и верховные суды", - сказал Глава государства.

"Мы этим живем уже долгое время. Думаю, и вы как юрист понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят", - добавил Александр Лукашенко.

"Мы готовы учиться, перенимать опыт огромной, великой России. Она нам не чужая, многое там было сконцентрировано в советские времена. И кадры там были лучшие. Главное, чтобы вы, как и было в нашем сотрудничестве всегда с вами лично, не отворачивались от нас, а поддерживали, как это делают другие ведомства. У нас очень хорошие контакты со всеми министерствами и ведомствами в Российской Федерации. Пример показывают президенты. Когда мы дружны, тогда вам что остается - тоже приходится дружить. Поэтому мы очень надеемся, что вы поддержите нас там, где это нужно будет, поможете", - добавил Александр Лукашенко.

Президент также заверил, что и Верховный Суд России всегда может рассчитывать на помощь белорусской стороны: "Мы всегда будем теснейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены".

Александр Лукашенко также поблагодарил Игоря Краснова за помощь, которую он оказывал Беларуси в целом и особенно субъектам хозяйствования на прежней должности, работая на посту Генерального прокурора Российской Федерации.

"И сейчас Вы принимаете решения объективно, честно, справедливо, - сказал Глава государства. - Думаю, что и в будущем вы будете так же сотрудничать с нашим председателем (Председатель Верховного Суда Беларуси Андрей Швед. - Прим.). У вас стиль работы примерно одинаковый. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Очень доволен, что у нас сложились такие добрые, доверительные отношения".

В продолжение разговора Глава государства поинтересовался у Игоря Краснова, как ему работается в должности руководителя Верховного Суда России. Этот пост он занял осенью 2025 года.

"Все в порядке, идем вперед. Навожу порядок", - ответил глава Верховного Суда России.

Он поблагодарил Президента Беларуси за возможность встретиться лично и передал наилучшие пожелания от Президента России Владимира Путина.

"Как Вы всегда отмечаете, на белорусской земле мы чувствуем себя даже не как дома, а дома. Наши братские народы связаны общими культурными ценностями, поэтому отношения развиваются во всех направлениях в настоящее время", - сказал Игорь Краснов.

Он также отметил, что в апреле нынешнего года исполнилось 30 лет с момента подписания первого интеграционного договора, заложившего фундамент Союзного государства Беларуси и России. "Разрешите, пользуясь возможностью, поздравить Вас как одного из идейных вдохновителей консолидации двух братских народов", - обратился Игорь Краснов к Александру Лукашенко.