Переговоры с Президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой

Глава белорусского государства Александр Лукашенко 8 июня в Минске провел переговоры с Президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, который посетил Беларусь с официальным визитом.

Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Развитие сотрудничества с Ганой осуществляется в рамках поставленной Президентом Беларуси комплексной задачи по налаживанию взаимовыгодных контактов с перспективными партнерами на Африканском континенте.

Главы государств прежде всего обсудили проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, а именно - комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепления ее продовольственной безопасности. Лидеры стран также рассмотрели перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина.

На переговорах в узком составе Александр Лукашенко приветствовал Джона Драмани Махаму уже в ранге Президента страны, учитывая, что нынешний лидер Ганы ранее бывал в Беларуси. "Мне с Вами приятно встречаться. Вы в свое время, года два тому назад, бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной", - отметил он.

"В данный момент мы пытаемся определиться на Африканском континенте, на кого опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская, как Китай или США, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами Африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место на континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является Африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике", - сказал Президент Беларуси.

"Более того, ваша политика нам понятна. И мы готовы с вами по многим направлениям сотрудничать, - заявил белорусский лидер. - Философия нашей политики в мире, и прежде всего на Африканском континенте, очень проста. Мы готовы поставлять вам в Африку продукты своей промышленности, сельского хозяйства, услуг. В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике. Тем более она вам известна".

Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси оказать Гане помощь в решении задач по обеспечению продовольственной безопасности.

"Вы поставили перед собой благородную цель - обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства и прежде всего механизацию сельского хозяйства. Мы - машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, и в этом отношении мы можем быть вам интересны, - сказал Глава государства. - Если у вас будет интерес, мы можем вам значительно помочь в решении вашей главной задачи - обеспечении продовольственной безопасности Ганы".

Президент Беларуси в связи с этим отметил, что в Гане большая численность населения - более 35 млн человек.

Александр Лукашенко также заявил о готовности развивать сотрудничество с Ганой в области безопасности. "В связи с тем, что имеем довольно развитый военно-технический комплекс. Мы готовы с вами сотрудничать по подготовке военных кадров", - сказал он.

В свою очередь Беларусь также заинтересована в товарах из Ганы. "Если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с белорусами", - заявил Президент Беларуси.

Глава государства в качестве примера предложил создать предприятие по переработке какао-бобов с последующим экспортом продукции на пространстве Евразийского континента.

"Я уверен, что Ваш визит в качестве Главы государства в Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений", - сказал Александр Лукашенко.

На переговорах в расширенном составе Александр Лукашенко отметил, что позитивный опыт контактов на международных площадках создает благоприятные предпосылки и предсказуемые условия для развертывания полномасштабного сотрудничества между двумя странами. "Готовы делиться наработанными компетенциями в различных областях промышленности и сельского хозяйства, использовать всю палитру доступных форматов взаимодействия", - сказал Президент.

"Наша сила не только в экспорте продуктов питания, а в наличии полного цикла компетенций - от машиностроения и удобрений до профильного образования и аграрной науки. Все это - к услугам наших партнеров, в том числе в Африке", - подчеркнул он.

Джон Драмани Махама в ходе нынешнего визита в Беларусь также познакомился с экономическими возможностями и природной уникальностью Брестского региона. "Уверен, что история этого героического края и современные технологии предприятий, которые здесь успешно развиваются, убедили вас в наличии ресурсов сотрудничества между нашими регионами", - отметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси обратил внимание, что Президента Ганы сопровождает не только официальная делегация, но и авторитетные представители бизнеса, а на полях визита запланировано проведение белорусско-ганского бизнес-форума. "Рассчитываем, что он станет точкой отсчета для активного прямого взаимодействия деловых кругов в сферах сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и развития инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики, образования, транспорта и логистики", - заявил Глава государства.

"Я приглашаю ганских друзей уже сейчас присмотреться к широкому спектру машин и оборудования, которые производит Беларусь. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная и карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня жизни населения", - уверен Александр Лукашенко.

Белорусский лидер заверил, что задачи, которые Президент Ганы ставит перед страной, в полном объеме могут быть решены с использованием белорусских технологий и специалистов. "Мы также готовы обучить этим технологиям ваших людей, - подчеркнул он. - Как я уже сказал, мы для вас открыты. Пожалуйста, изучайте наш опыт, если вам что-то пригодится, мы будем с вами сотрудничать".

"В современном мире расстояния сотрудничеству не помеха, тем более что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам - от незаконных санкций до военных конфликтов", - подчеркнул Президент.

"На данный момент товарооборот между нашими странами абсолютно не отвечает потенциалу двустороннего партнерства", - уверен Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Гана настраивают на самое тесное взаимодействие банки и страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков.

"Видим большой потенциал в сфере торговли услугами. Белорусские информационные технологии, образование, медицина доступны для наших партнеров без каких-либо барьеров, политических или экспортных ограничений", - заверил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь в свою очередь заинтересована в стабильном импорте какао-бобов для пищевой промышленности Беларуси, а также многих других ганских товаров.

Глава государства добавил, что координацией усилий сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации займется Совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках межправительственного соглашения. "Предлагаю не затягивая провести первое заседание Комитета, чтобы воплотить в жизнь все договоренности по итогам вашего визита. Мы должны иметь конкретный план совместных действий по развитию торговли между нашими странами", - добавил он.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусско-ганские переговоры на высшем уровне - это начало большой дружбы и взаимовыгодного экономического сотрудничества. "Ряд тем обсуждался чуть ранее на двусторонней встрече. Предлагаю сейчас в широком кругу обменяться мнениями по вопросам, отработанным нашими делегациями", - заключил белорусский лидер.

По итогам переговоров в Минске Глава белорусского государства заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы.

"Мы открываем новую главу нашего сотрудничества - теперь уже в двустороннем формате. Состоявшиеся переговоры подтвердили наличие хорошего задела на перспективу в торгово-экономической сфере, по теме укрепления продовольственной безопасности, в гуманитарных вопросах, таких как образование, медицина", - заявил Глава белорусского государства.

Президенты Беларуси и Ганы настроены динамично развивать взаимодействие по всем этим направлениям, ставя во главу угла экономику. Так, на переговорах обсуждалось взаимное открытие посольств Ганы и Беларуси. "Президент (Ганы. - Прим.) на переговорах поднял вопрос об открытии посольств двух стран. Мы поддерживаем такую инициативу, но очень хотели бы, чтобы наш совместный межправительственный комитет (по торгово-экономическому сотрудничеству. - Прим.) начал свою работу. Чтобы в развитие этой работы соответствующая работа была и посольствам", - сказал Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства назвал флагманским проектом комплексную механизацию сельского хозяйства и открытие мультибрендового центра белорусской продукции в Гане.

"Нам надо быстрее создать план нашего сотрудничества, такую дорожную карту, как с другими африканскими странами, по которой мы могли бы оперативно двигаться. Подчеркиваю: наш большой интерес - в создании, как сказал Президент Ганы, соответствующего хаба белорусской продукции на западе Африки", - отметил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также заверил, что Минск готов внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности Ганы: "Такой опыт уже имеется, и он свидетельствует, что реализация таких проектов объективно повлечет за собой расширение партнерства во многих сферах". Президент выразил уверенность, что по итогам визита и знакомства с потенциалом Беларуси по производству техники и продовольствия гости из Ганы наглядно убедятся в серьезности намерений и предложений белорусской стороны.

Александр Лукашенко отметил, что на переговорах поднималась и такая тема, как переработка сельскохозяйственной продукции. Глава белорусского государства подчеркнул, что это имеет большой смысл, когда уже созданы производства соответствующей продукции - то есть сырье для переработки.

Президент отдельно остановился на теме создания совместных предприятий как на территории Беларуси, так и на территории Ганы. "Очень рассчитываю на плодотворное сотрудничество. Еще раз подчеркиваю: мы готовы не только поставлять, создавать, производить технику, но и обучить ваших людей тем технологиям, которые сегодня очень нужны для Ганы. Закрытых тем нет - и это не только сельское хозяйство и поставка промышленной продукции, но и сфера военно-промышленного комплекса, о которой Президент (Ганы. - Прим.) говорил на наших переговорах", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание, что по итогам переговоров на высшем уровне подписан ряд соглашений, которые существенно укрепили договорно-правовую базу межгосударственного взаимодействия Беларуси и Ганы. "Они призваны активизировать торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие между министерствами сельского хозяйства, торгово-промышленными палатами, другими министерствами. Упростятся поездки, прежде всего для владельцев дипломатических и служебных паспортов, чтобы вопросы сотрудничества решались максимально оперативно и к общей выгоде", - констатировал он.

"Мы достигли договоренностей, которые уже в ближайшее время воплотятся в конкретные совместные проекты в самых различных областях. Не сомневаюсь, эффект будет значимым и обязательно взаимовыгодным", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что Беларусь поддерживает Президента Ганы в его усилиях по восстановлению исторической справедливости и признанию трагических страниц мировой истории, которые связаны с трансатлантической торговлей людьми, колониализмом и многовековым угнетением народов Африки. В связи с этим глава государства высказался о белорусской философии в Африке.

"Главной философией нашего движения в Африке является то, что мы не неоколониалисты - мы идем к вам как друзья, - подчеркнул он. - Беларусь одной из первых на площадке Генассамблеи ООН присоединилась к инициативе Ганы, признающей работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, и стала единственной европейской страной - соавтором соответствующей резолюции".

"Мы знаем, что нацизм - крайняя форма колониализма, поэтому голос и поддержка Беларуси всегда будут на стороне Ганы и других африканских стран", - заверил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко добавил, что до недавнего времени взаимодействие Беларуси и Ганы происходило в основном в рамках международной повестки. "Позиции Минска и Аккры традиционно близки в Организации Объединенных Наций, Движении неприсоединения. Так, мы вместе работаем над формированием более справедливого многополярного мироустройства. Точки зрения наших стран абсолютно совпадают", - заявил белорусский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что визит Президента Ганы в Беларусь станет началом большой дружбы и плодотворного экономического сотрудничества двух стран. Александр Лукашенко также поблагодарил Джона Драмани Махаму за приглашение в гости к себе на ферму. "Благодарю вас за то, что пригласили меня посетить вашу прекрасную страну и побывать у вас дома, на ферме. Думаю, что нам будет о чем там поговорить", - обратился белорусский лидер к ганскому коллеге.

Александр Лукашенко отметил, что к этому моменту белорусские специалисты и руководители министерств посетят Гану, чтобы внести конкретные предложения по подписанию не только меморандумов, но и контрактов о сотрудничестве предприятий двух стран.

Белорусский лидер назвал продуктивными состоявшиеся переговоры с Джоном Драмани Махамой и отметил, что нынешний визит - первый на высшем уровне в истории белорусско-ганских отношений, которым 5 июня исполнилось 34 года. Александр Лукашенко также поблагодарил своего коллегу за искренний и конструктивный подход.

Президент пожелал успехов в работе специалистов Беларуси и Ганы: "Еще раз подчеркиваю, все будет зависеть от вашего желания (ганской стороны. - Прим.) и стремления наладить сотрудничество с нашей страной. Мы свой путь пройдем достаточно быстро и эффективно, потому что мы люди обязательные".

В свою очередь Президент Ганы Джон Драмани Махама в ходе переговоров и по их итогам также сделал ряд заявлений. Он подтвердил, что Гана рассчитывает на истинно стратегическое партнерство с Беларусью и готова углублять экономическое взаимодействие по ряду направлений. В частности, есть планы по сотрудничеству в горнодобывающем секторе, энергетике, промышленности, фармацевтике, гуманитарной сфере. В скором времени, например, планируется визит делегации БЕЛАЗа для обсуждения возможных совместных шагов.

Но приоритетным вопросом остается сельское хозяйство. "С потенциалом Ганы и опытом, знаниями, которые есть у Республики Беларусь, мы сможем обеспечить не только продовольственную безопасность Ганы, но и выйти на взаимовыгодные результаты сотрудничества для обеих стран", - убежден Глава государства.

"Мы планируем не только нарастить производство продуктов питания, но и развивать современный сектор, построенный на современных технологиях, - сказал он. - Для достижения этих целей мы ищем возможности для сотрудничества и видим их в Беларуси", - заявил лидер Ганы.

Беларусь, по его словам, пользуется прекрасной репутацией в области механизации сельского хозяйства, производства сельхозтехники и в целом по уровню знаний, исследований в АПК. "Мы рассчитываем на формирование истинно стратегического партнерства, в рамках которого будут работать и передача опыта, технологий и инвестиций", - подчеркнул Джон Драмани Махама.

Он рассказал, что лично имел возможность оценить качество белорусской техники. "Я посмотрел белорусские тракторы и понял, что это одна из самых надежных техник в мире. Подобный трактор есть и у меня, потому есть возможность лично убедиться, насколько высокого качества сельскохозяйственное оборудование производится в Беларуси", - сказал Президент Ганы.

По его мнению, имеющийся потенциал сотрудничества и взаимного товарооборота еще не раскрыт в полной мере и нынешний визит позволит это изменить. А результатами переговоров станут не только подписанные документы, но и конкретные действия.

Джон Драмани Махама обратил особое внимание на важность сотрудничества на фоне геополитических и экономических вызовов современного мира - трудностей в обеспечении продовольственной безопасности для многих стран, проблем изменения климата, военных конфликтов.

"В такой обстановке выстраивание равных партнерских взаимоуважительных отношений очень важно. Мы готовы выстраивать такие отношения с Беларусью по всем отраслям промышленности и экономики, - подчеркнул он. - Мы, представляя Глобальный Юг, будем рады выстраивать подобные отношения со всеми странами, которые готовы построить более сбалансированный и инклюзивный мировой порядок".

Встреча с Президентом Беларуси отражает эту философию, добавил лидер Ганы. "Мы разделяем мнение, что нужно работать над достижением общего процветания", - пояснил он.

Глава государства поблагодарил белорусскую сторону за приглашение посетить Беларусь и за оказанное гостеприимство. Он отметил, что до проведения официальных переговоров делегация побывала в Брестской области и посетила Брестскую крепость. "Я изучал историю в университете, преподавал историю в школе. Поэтому мой визит в Брестскую крепость был очень интересным. Я был впечатлен. Ранее я читал об этом в учебниках истории. Для меня это была возможность увидеть собственными глазами крепость, которую люди героически защищали", - сказал Президент Ганы.

В присутствии лидеров стран по завершении переговоров был подписан пакет документов, которые расширили и укрепили двустороннюю договорно-правовую базу в различных сферах.

Беларусь и Гана заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.

Заключено также межправсоглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам.

Профильные ведомства двух стран подписали меморандум по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства.

Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Ганской национальной торгово-промышленной палатой.