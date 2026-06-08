Встреча с заместителем Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июня встретился с заместителем Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном.

"Хорошо, что Вы приехали в это время к нам. У вас есть возможность ближе на практике познакомиться с нашей страной. Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. За этими разговорами, политическими нашими отношениями последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах.

"Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы и хотело нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы. Потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности, - сказал Александр Лукашенко. - Любые переговоры, с кем бы ни вели - с россиянами, европейцами или же американцами, - КНР всегда выводится за скобки. Наши отношения не подлежат даже обсуждению".

"Вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников", - заверил белорусский лидер.

Хань Чжэн в свою очередь поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи: "Спасибо, что уделили время в Вашем плотном графике, за радушный прием и тщательную организацию (пребывания китайской делегации в Беларуси. - Прим.)".

Он также передал Александру Лукашенко искренний привет и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина.

Хань Чжэн выразил согласие с тем, как Президент Беларуси охарактеризовал уровень взаимодействия между двумя странами. "Как Вы только что правильно упомянули, под руководством глав государств отношения достигли высокого уровня - всепогодного всестороннего стратегического партнерства".

Он подчеркнул, что лидеры стран в прошлом году встречались дважды и "наметили новые грандиозные планы для дальнейшего укрепления двусторонних отношений".

Речь зашла и о подписанной Александром Лукашенко в мае этого года Директиве "О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". В этом документе, по мнению зампредседателя КНР, определены векторы многопланового белорусско-китайского сотрудничества. "Это в полной мере отражает ваше высокое понимание развития наших отношений и говорит о том, что наше сотрудничество имеет стратегическое значение", - подчеркнул Хань Чжэн.