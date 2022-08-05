Рабочая поездка в Поставский район Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа совершил рабочую поездку в Поставский район Витебской области.

Министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло, который по специальности является ветеринарным врачом, Президент предупредил о персональной ответственности, если только Комитет госконтроля доложит, что где-то гнильем кормят скот в стране.

Александр Лукашенко отметил, что уже есть информация, что местами неправильно заложенный в ямы сенаж намок от дождей. "После дождей все туда затекло - жижа. И что из этого корма получается? Ты ветеринарный врач, животновод", - обратился Александр Лукашенко к Игорю Брыло.

"А ты смотри и контролируй. Мы что, хотим скот угробить? И потом будем ахать, охать, что у нас падеж?" - поручил Глава государства вице-премьеру Леониду Зайцу.

Персональное поручение в этой связи и уполномоченному по Витебской области Председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко: "Отвечаешь за Витебскую область. Чтобы была железная дисциплина! Надо армия - подключим армию. Надо милиция - бросим сюда все силы".

Глава государства обратил внимание и на ряд иных недоработок, которые локально мог наблюдать в том числе с борта вертолета. "Ни одного трактора на поле нет. Валки соломы лежат там, где никто никогда их вывозить с того поля не будет. Почему не измельчили, не рассыпали по полю и не запахали? Это же элементарно", - сказал он.

"Эта работа никому не нужна. Так это в первом приближении", - добавил Глава государства.

"Надо мобилизоваться. Не ждите, что высохнет (зерно. - Прим.) на поле. Главное, чтобы потерь не было, - сказал Александр Лукашенко. - Пока средненько. Чего бы ни стоило, надо увеличивать темпы".

Президент подчеркнул, что надо срочно выходить на половину уборки площадей колосовых зерновых, уделив особое внимание местам с полеглицей, проблемным посевам.

Одновременно надо окончательно завершить уборку рапса. А в целом массовую уборку завершить до конца августа. Напомнил Александр Лукашенко и о переброске техники для помощи в уборке, где это необходимо.

При этом Президент потребовал обеспечить железную дисциплину, подчеркнув взаимосвязь эффективной работы с обеспечением стабильности, благосостояния и в том числе мира. "Война начинается тогда, когда мы нюх теряем и перестаем работать", - подчеркнул он.

В этом же плане Глава государства предупредил о недопустимости приписок: "Зачем врать? Нам надо быть честными друг перед другом".

Александр Лукашенко отметил, что все необходимо делать строго по технологии и в срок, тогда и будет результат. Это же касается и расширения посевов озимого ячменя, чему Президент в последнее время уделяет большое внимание. Коснулся данной темы он и в этот раз.

Глава государства посетил молочно-товарный комплекс "Волохи" ОАО "Хотилы-Агро". Комплекс был недавно реконструирован, его ввели в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Многое на этом объекте было сделано хозспособом, за счет грамотного и хозяйского подхода сэкономлены средства, а предприятие в результате показывает финансовую состоятельность и обеспечивает высокие надои. "Это хороший комплекс. И хорошо, что ты так его построил", - оценил результаты Президент, обращаясь к руководителю хозяйства Вячеславу Криштафовичу.

Кроме того, во время поездки в Поставы Александр Лукашенко посетил местный молочный завод.

Глава государства на предприятии ознакомился с процессом производства сыров, а также продегустировал несколько видов продукции.

"Очень вкусно. Очень!" - поделился Александр Лукашенко своими впечатлениями.

На заводе Президенту также продемонстрировали новые колбасные изделия из говядины от Глубокского мясокомбината. "Все можем сделать!" - оценил Глава государства.

"И вкусно!" - добавил губернатор Витебской области Александр Субботин.

После посещения предприятий Александр Лукашенко провел в Поставах совещание о работе агропромышленных объединений Витебской области.

"О том, насколько стратегически важна в этом году для Беларуси уборочная кампания, мы подробнейшим образом с вами вели речь на прошедшем селекторном совещании. Были подняты проблемы и вопросы (особенно много их было по Витебской, Гомельской областям, да и в Могилевской области хватало), но и выработаны конкретные пути решения тех или иных вопросов", - напомнил Александр Лукашенко.

Тогда же жесткие задачи были поставлены Минсельхозпроду, а также всей властной вертикали - от губернаторов до глав районов.

"Конечно, мы обеспечим всем необходимым внутренний рынок и потребности в кормах для животноводства. Все это мы произведем. Накормим людей, накормим животных. Но с учетом сложившегося на мировом продовольственном рынке острого дефицита нынешняя ситуация - шанс для нашего сельского хозяйства выйти на новый уровень по экспорту, - заявил Президент. - Экспорт - это не только продажи. Мы людей на наших рынках - новых рынках, старых рынках, особенно новых - приучим к нашей продукции. И когда человек привыкнет к белорусскому, попробует, пощупает его и поймет, что это хороший товар, он навсегда наш".

Для того, чтобы воспользоваться этим шансом в полной мере, надо делать ставку не на сырье, а на готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, подчеркнул Глава государства. "И заниматься данными вопросами необходимо в том числе и сейчас, когда идет уборочная кампания и вроде бы не до этого, - добавил он. - В страду выходных не бывает, дорог каждый день, каждый час. Надо убрать качественно и в срок. По-крестьянски вам скажу: нам надо кровь из носа перешагнуть пятидесятипроцентный рубеж. Как только 50% перешагнем, и психологически, и в материальном отношении будет легче. А для этого нужны дисциплина и ответственность каждого".

"То, чего нам не хватает в слабых хозяйствах, почему мы с ними и телепаемся, экспериментируем, нам не хватает дисциплины. Поэтому публично всем вам, чтобы это услышали по всей стране, говорю: жаловаться на жесткость принимаемых решений - даже не ходите никуда и не жалуйтесь. Это касается и руководителей, и специалистов, и механизаторов. Никуда не ходите жаловаться на жесткость принимаемых решений со стороны руководства предприятий. А присутствующим губернаторам, членам Правительства, ответственным еще раз говорю: контроль жесточайший. Все права даны руководителям, и с них спрос должен быть прежде всего", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко считает, что у хозяйств есть все условия для работы, не хватает одного - дисциплины и нужной степени ответственности у некоторых работников. "Это касается не только сельского хозяйства, но прежде всего сельского хозяйства", - обратил он внимание.

В ходе совещания Президент высказал мнение, что создание агропромышленных объединений в Витебской области - правильная стратегия, но их работа должна приносить результат.

"Надо продолжать укрупнение хозяйств. Но не должно быть искусственного объединения", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом Президент заметил, что необходимо в качестве стимула помогать тем предприятиям, к которым присоединяют отстающие хозяйства. "Объединение должно быть осознанным. Вы должны видеть перспективу", - сказал Глава государства.

"То, что делаем мы в Витебской области, стратегия правильная. И мы только, приняв решение, до половины дошли. В каком плане: мы определили сырьевые зоны для перерабатывающих предприятий. Но потом еще важнее, чтобы собственная фирменная торговля была. Она должна быть расширена, - считает Александр Лукашенко. - И расширять не только в Беларуси. Надо идти в Россию".

"Поэтому интеграционным структурам в Витебской области быть. И нечего тут сегодня говорить о том, что это неправильно, что не этим путем надо было идти. А каким? Какой еще есть путь для концентрации прибыли?" - спросил Президент.

В то же время он отметил, что, если предприятия могут работать самостоятельно и достигать поставленных целей, то пусть и работают сами. Это даже будет способствовать здоровой конкуренции. "Мы ни на кого не давим, искусственно не впихиваем в интеграционные структуры", - обратил внимание Глава государства.

Но работой созданных в области интеграционных структур Президент не доволен. "С какой стороны ни посмотри, это решение правильное. Встает вопрос: а результат?" - сказал Александр Лукашенко.

Последний раз на уровне Главы государства этот вопрос обсуждался несколько месяцев назад - во время его мартовской поездки в Глубокое. "И "терзать" Витебщину по вопросу результата от интеграционных объединений мы будем очень часто", - предупредил он.

В начале года по агропромышленным объединениям был получен убыток от реализации продукции. Половина объединений имела отрицательную рентабельность, росли просроченные долговые обязательства.

"Но вы мне тогда обещали всем коллективом, что улучшите динамику финансовых показателей этих структур, укомплектуете поголовьем скота имеющиеся фермы и комплексы, заготовите качественные корма, улучшите исполнительскую дисциплину и ответственность кадров на местах", - напомнил Президент.

В целом по агропромышленным объединениям за первое полугодие производство сократилось более чем на 8% к уровню прошлого года. Несмотря на некоторую положительную динамику отдельных финансовых показателей, два крупнейших агропромышленных объединения - Витебский и Оршанский мясокомбинаты - работают с убытками.

"Но что меня больше всего возмущает. Было соответствующее требование о своевременных расчетах за закупаемые у населения молоко и мясо. Неужели это такие большие деньги?" - высказал недоумение Александр Лукашенко.

За полугодие в целом по агропромышленным объединениям производство скота и птицы в живом весе уменьшилось более чем на 12%, производство молока - на 6,5%. Сократились молочное стадо и средние удои.

"Из-за недостатка сырья остаются незагруженными мощности перерабатывающих предприятий. Два - Поставский молочный завод и Верхнедвинский маслосырзавод - были загружены на 100%. Проблемы нарастают как снежный ком. Некоторые руководители закредитованных предприятий продолжают надеяться, что им спишут долги, помогут и так далее. Будем помогать всем, кто упирается и дает результат, - заявил Президент. - Не нужно мне говорить о каких-то объективных обстоятельствах. Погодные условия нормальные, я бы сказал, идеальные".

На совещании своим мнением о практических результатах работы агропромышленного объединения поделился председатель Поставского райисполкома Сергей Чепик. "Это направление единственно правильное и верное. За ним будущее. Движение вперед есть. Мы четко понимаем, куда мы будем двигаться, выстроена четкая стратегия работ", - сказал он.

Объединение и принятие мер в рамках соответствующего президентского указа позволило укрепиться технически и кадрово, выстроить более оптимальную схему работ по развитию сырьевой базы для головного предприятия - Поставского молочного завода. "Самое главное, мы сюда набрали нормальные кадры - специалисты, профессионалы. Дали хорошую зарплату. Создали им условия", - отметил глава района.

С ним согласен и директор завода Константин Гайлевский. По его словам, первоочередной проблемой в наращивании производства сельскохозяйственных предприятий объединения было отсутствие должной дисциплины - как технологической, так и трудовой. К сожалению, констатировал он, эта проблема до конца не искоренена, но над этим активно работают. Показатели по бизнес-плану развития объединения практически все выполняются, в том числе по выручке и прибыли.

Александр Лукашенко обратил особое внимание на вопрос обеспечения сохранности техники: "Много техники энергонасыщенной, она дорогая. И если ее нормально не хранить - труба. Это касается всех. Сохранность техники, особенно энергонасыщенные тракторы, - это вопрос номер один".

Он напомнил, что в Мядельском районе недавно посещал образцовый машинный двор в новом хозяйстве. "Мы показали в Мядельском районе. Машинный двор сделали образцовым на месте старого. К этому должны стремиться. Недорого он обошелся. Надо машинный двор, зерносушилка и молочно-товарные комплексы. Для Витебской области именно МТК. Комплексы свиноводческие и птицеводческие, наверное, мы дополнительно в Витебской области строить уже не будем. Давайте будем заниматься молоком и КРС. Это же большой шлейф", - сказал Президент.

"Это наш путь. Да, сразу не схватим. Но если зубы сожмем, за пятилетку вырвемся", - подчеркнул белорусский лидер.

Дисциплина, порядок, кадры, обеспечение сохранности урожая и техники - на этих вопросах особенно заострил внимание Президент, предупредив всех о персональной ответственности. "Вы должны быть хозяевами здесь. Никто не будет принимать жалобы на жесткость требований. Нужен результат! Земля есть, техника есть хорошая", - сказал он.

Что касается дополнительной финансовой поддержки, то только под перспективные проекты и результат, предупредил Президент. Стратегия развития области складывается именно на местах.

"Если сегодня в сельхозпродукции плохо, то завтра будет плохо на всех этапах цепочки, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Не будет железного кулака, ничего не сделаешь. Мы без Витебской области не обойдемся, трудно будет: есть хорошие районы, хорошие хозяйства. Но есть бездельники, они есть в каждой области. Так вот без бездельников страна запросто обойдется. Нам хватает продукции без них. А если мы те деньги, которые бездельникам дарим - и все впустую, вложим в тех, кто хорошо работает, мы получим на 25-30% продукции в стране больше. Поэтому они должны думать, как они будут жить дальше. Поэтому надо зубами цепляться и работать с тем, что есть. Поэтому железная дисциплина".

Глава государства отметил, что основа стабильности в обществе - это крепкая экономика. "Это фундамент, это главное. Экономика - это основа всего. А она будет тогда, когда мы будем работать. У нас все есть для того, чтобы работать. Только нет дисциплины и ответственности. У некоторых, не у всех", - добавил Президент.