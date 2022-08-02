Рабочая поездка в Мядельский район Минской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 августа совершил рабочую поездку в Мядельский район Минской области и посетил сельскохозяйственный филиал ОАО "Минскоблагросервис".

Как доложили Главе государства, в настоящее время в хозяйстве 8,8 тыс. га сельхозугодий. В ближайшем будущем планируется расширить площади до 10 тыс. га.

Александр Лукашенко объяснил, чем примечательно именно это хозяйство - это образец для создания новых хозяйств, где с учетом современных подходов созданы необходимые объекты, в том числе хороший мехдвор для хранения и обслуживания энергонасыщенной техники, построен зерносушильный комплекс.

Глава государства как раз прибыл на машинный двор хозяйства. "В чем вообще смысл, чтобы понимали особенно те, кто нас увидит и услышит: сельское хозяйство - это в основном земледелие и животноводство. Все живое, начиная от почвы. Животные, растения - это все живое. Растениеводство дает корма для животноводства. Техника сейчас сложная, энергонасыщенная, ее надо где-то хранить, обслуживать и ремонтировать. Это для техники - машинный двор", - провел небольшой ликбез белорусский лидер.

В хозяйстве привели в порядок старый мехдвор, отремонтировали сооружения, где надо - построили новые. "Я посмотрел, что здесь можно оставить. Часть зданий убрал. Четыре здания реконструировал. Сделал так, как надо нам под наши условия. Понимая, сколько будет техники, поставил навес, сделал мойку, модернизировал заправку на то количество техники, которое нам необходимо. Рассчитано на 10 тыс. га, но техники пока (в расчете. - Прим.) на 8,8 тыс. га", - рассказал гендиректор ОАО "Минскоблагросервис" Дмитрий Шабар.

"Почему считаешь на 8,8 тыс. га? А если напрячься - на все 12 тыс. га. А если сравнить с энергонасыщенностью других хозяйств, то, наверное, на 12, а то и 15 можно", - заметил Глава государства.

Дмитрий Шабар рассказал, что в хозяйстве достаточно сложные полевые работы, "идут фронтом": работают и с пахотными землями, и теми, которые на протяжении ряда лет не использовались.

Рядом зерносушильный комплекс и хранилище. Для условий Беларуси такие комплексы особенно важны, чтобы досушить собранное зерно и заложить на хранение. "Зерновые у нас, конечно, не так, как на Кубани или на юге Украины. Они не высушиваются на поле. Поэтому их надо дорабатывать", - продолжил пояснять Александр Лукашенко.

Кстати, руководитель предприятия и здесь проявил хозяйский подход. "Зерносушилку сам набросал, как я ее вижу. Поездил по республике, посмотрел, какие комплексы есть в хозяйствах, немножко ее доработал. С "Амкодором" положили на бумагу, спроектировали, построили", - рассказал Дмитрий Шабар. Особенность сушилки в том, что в ней совмещены возможности как для предварительной обработки, так и для длительного хранения. Попросту говоря, это позволяет привезенное с поля зерно не хранить просто на земле, будь то даже асфальтное или бетонное покрытие, а сутки хранить в специальном месте в ожидании доработки.

В итоге вся эта инфраструктура является основой для мясо-молочного производства и животноводства в целом.

Александр Лукашенко обратил внимание, что примерно в половине хозяйств машинные дворы и зерносушилки уже модернизировали, а в части надо еще серьезно работать. При этом хозяйство в Мядельском районе было создано фактически с нуля за счет объединения ранее неэффективно использовавшихся сельхозугодий. "Это образец создания новых хозяйств: машинный двор, который должен быть, зерносушилка, которая должна быть, и молочно-товарная ферма. Это хозяйство, Мядельский район, там посевернее, они должны быть ориентированы, наверное, все-таки на молочное скотоводство и откорм КРС. Если вы еще птицу и свинину будете еще где-то производить, это уже ваше дело", - сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул важность вовлечения в оборот неиспользуемых брошенных земель, доведения до ума имеющейся инфраструктуры от старых малых хозяйств, на базе которых необходимо создавать новые крупные хозяйства. Это задача не только для Мядельского района и более северных территорий Витебской области, но и для страны в целом.

Подобных крупных хозяйств на весь Мядельский район надо всего несколько, и Глава государства ориентирует местное руководство на опыт агрокомбината "Дзержинский" по комплексному развитию производства, обеспечению собственных потребностей в кормах. "На начальном этапе - 6-7 хозяйств - для Мяделя больше не надо. А потом, может, ты поглотишь весь Мядельский район", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в свое время в рамках модернизации села больше внимания уделяли развитию агрогородков, социальной сферы: "Мы понимали, что надо людям условия создать. Мы бросились в агрогородки, установили стандарты, начали возрождать деревню. И немножко увлеклись социальной базой. Получился перекос. Поэтому сейчас делаем упор на материальную базу для того, чтобы люди могли работать. Работа - это зарплата. Тогда можно и агрогородок в порядок приводить, и люди будут жить в этом агрогородке. Момент сейчас подъема материальной базы. Вот в чем замысел и цель моего приезда".

"По этому типу и образцу надо создавать хозяйства. Надо очень активно, вкладывая средства, идти вперед, - подчеркнул белорусский лидер. - Плохих земель нет. Они такие, какие есть. Надо приспособить к ним культуры".

Александр Лукашенко уверен, что надо, хоть это и не дешево, на базе старых и неэффективных хозяйств, вовлекая неиспользуемые земли, создавать подобные новые сельхозпредприятия: "Надо идти в этом направлении и наводить порядок там, где его нет. Это будущее не только Мядельского района, но и страны".

Он еще раз акцентировал важность Минской области для развития страны в целом, в том числе в АПК, и поэтому сельхозпроизводство в регионе важно довести до высокого уровня: "Если мы вытащим на нужный уровень Минскую область, государство будет в шоколаде. Половина страны - Минская область".

Президент напомнил, что на прошлой неделе в Слуцком районе он посещал молочно-товарный комплекс, и это еще один образец: "Идеально. Я уже рекомендую, чтобы со всей страны туда поехали люди смотреть. Конструкции произвести не проблема, недорогие. Сам комплекс недорогой, хозспособом построен. Есть образец создания молочно-товарного комплекса".

"Вот развитие сельского хозяйства. Это наш путь", - добавил Глава государства. Он акцентировал внимание, что, естественно, нельзя забывать и о социальной сфере.

Посещая Мядельский район, Александр Лукашенко потребовал максимальное внимание уделить выращиванию льна.

"К теме выращивания льна мы еще вернемся и надо по максимуму в этом направлении работать", - отметил Глава государства.

Президент упомянул о состоявшейся накануне встрече с послом Беларуси в Китае, который рассказал о том, что китайцы готовы у нас покупать в огромных количествах льняную паклю. Поэтому льняному направлению надо уделить пристальное внимание, убежден Президент.

"Осенью посмотрим урожай на Оршанском льнокомбинате", - отметил Глава государства.

Обсуждая со специалистами вопросы экспорта белорусской сельхозпродукции, Президент отметил: "Только не оголите внутренний рынок".

Как заверил Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, "проблем с внутренним рынком не будет".

Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло проинформировал Президента о том, что уборочная кампания идет нормальными темпами. Так, на сегодняшнее утро намолочено 1 млн 774 тыс. т зерна, что составляет около 22%.

Александр Лукашенко детально интересовался ходом и качеством уборки, в том числе уборкой озимого рапса и гречихи.

Речь зашла о погодных условиях, которые, по мнению Президента, благоприятные для уборки. "Погоду не ждите, погода идеальная. Юг уже к половине подобрался. Маневрировать! Забыть прошлые сухие годы! Погода - подарок, надо просто разумно подходить к уборке, тактику выработать", - сказал Глава государства, обращаясь к Игорю Брыло.

Во время рабочей поездки в Мядельский район Александр Лукашенко пообщался с журналистами. В беседе Президент пояснил, почему страна не планирует экспортировать часть урожая зерна.

Глава государства подчеркнул, что важно за счет зерна получить продукт с высокой добавленной стоимостью. Например, современные корма, чем занимается БНБК. Либо, что также более прибыльно, использовать на нужды животноводства, получить молочную и мясную продукцию.

"Главное - добавленная везде стоимость", - сказал Президент.

Кроме того, это создание новых рабочих мест в переработке, зарплаты людей и социальная сфера.

"Некоторые государства продают много пшеницы, ржи, зерна кукурузы, а потом покупают молоко, мясо, - обратил внимание Президент. - Мы же получаем зерно и что-то у нас идет на потребление, пивоваренный ячмень, хлебопечение, кондитерку, а также на корма животным".

Александр Лукашенко считает важным увеличивать поголовье животных для получения большего количества мяса и молока. "Это очень важное направление нашей работы. Пока я не вижу, чтобы мы могли продавать зерно", - сказал белорусский лидер.

Он коснулся темы гречихи: "Хотя Министр говорил, что мы гречку посеяли, нам надо 25-27 тыс. т населению, а у нас будет 30-32 тыс., - отметил Александр Лукашенко. - То есть 3-5 тыс. мы где-то можем продать, но это мелочь, это небольшие деньги и я не ориентирую аграриев наших на это. Мы должны накормить своих людей, обеспечить соседей, с Литвы, Латвии, Польши приезжают, хотят купить, пусть покупают".

"Для нас главное, чтобы увидели - рядом с ними живут нормальные люди, что это они готовы в трудную минуту помочь. Это немаловажно", - заметил Глава государства.

Он подчеркнул: "Мы не планируем продавать зерно, завтра оно должно "производить" молоко, мясо. У нас главное и важное - производственная база".

Президент убежден, что надо создавать новые предприятия, базу для них. "И осваивать те земли, которые мы могли вчера освоить, их немало, заброшенных, а этих брошенных земель быть не должно. В общем, мелиорацию подключим, но это отдельный разговор", - продолжил Глава государства.

Разговор зашел о состоявшейся ранее поездке Президента в Слуцкий район, где был показан образцовый молочно-товарный комплекс, по образцу которого и надо возводить подобные объекты в стране. "Они ("Минскоблагросервис". - Прим.) такой молочно-товарный комплекс построят для этого хозяйства. Надо смотреть в будущее, чтобы люди с удовольствием работали. Мать у меня работала на ферме и могу сравнивать - это будущее. Не космос, обычное будущее предприятие".

Журналисты поинтересовались, какие минусы назвал бы Александр Лукашенко. "Минус один - нам бы побольше денег. Было бы побольше денег, в сельском хозяйстве деньги бросил в первую очередь на мелиорацию. Надо восстанавливать то, что эксплуатируем уже десятками лет, каналы, дренаж", - подчеркнул Глава государства. Он также сказал, что деньги направил бы и на отсталые хозяйства, развитие фермерства.

Александр Лукашенко в беседе с журналистами прокомментировал вопрос обострения обстановки в Сербии и высказался насчет возможности поддержки этой страны

"Надо разделять руководство и обычный народ. Станьте на мое место, как бы вы это все понимали. Конечно, сербскому народу надо помогать и придется помогать. Мы такие люди. Но мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси. Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие... И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых", - сказал Президент.

Отвечая на вопрос, что Беларусь может сделать для Сербии, Александр Лукашенко отметил, что еще раньше думал над этим вопросом: "Не знаю, что для них можно сделать. Я бы прежде всего посмотрел, как они вели себя во время периода, когда против нас вводили санкции. Не хочу ворошить недалекое прошлое, но посмотрите..."

Президент напомнил, как он в свое время совершил визит в Сербию в 1999 году фактически под бомбежками НАТО. "Если ты туда, рискуя жизнью… Это действительно было опасно. До сих пор перед глазами случай, когда натовцы (они же там бомбили все) пустили нас на высоту, как я на вертолете летаю - 500 метров. Они думали, что я вернусь. Нет, я приказал пилотам: будем лететь на 500 метрах. Конечно, сбить самолет они могли, но не рискнули. Это было бы уже чрезвычайно. Я все равно под бомбежками прилетел", - вспомнил те события Глава белорусского государства.

Он обратил внимание, что спустя несколько лет после этого руководство Сербии присоединялось к каким-то санкциям. "Вот я сейчас в раздумье. Но, с другой стороны, это наш народ. Сербы хорошие, толковые люди. Ну не повезло им, наверное, в чем-то, как и некоторым другим", - сказал Президент.

Во время общения с представителями СМИ Александр Лукашенко ответил недовольным в Украине позицией Беларуси.

Глава государства отметил, что некоторые в украинских ресурсах озвучивают претензии в адрес белорусской стороны: "Вот, мы на Лукашенко молились... А вот как он мог поступить?! Меня ж там как агрессора преподносят в Украине".

"А я так резко реагирую: а как вы могли объявить нам экономическую войну при нашей позиции тогдашней, до войны? Мы же проводили дружественную, миролюбивую позицию. Мы же украинцев поддерживали, где только могли, - сказал Александр Лукашенко. - Они против нас экономические санкции ввели, закрыли небо и прочее. И начали нас долбать по указке американцев. А сейчас закричали: "Вот, мы на Лукашенко молились, а как он мог поступить?!"

"Так вы посмотрите, как вы поступили до этой военной российской операции. Так у меня еще хватает терпения, еще чего-то...", - заметил белорусский лидер.

Президент также обратил внимание, что каждые сутки, особенно в выходные, до 500 человек из Украины приезжают в Беларусь. "Мы их не убиваем и не закапываем, как поляки когда-то убивали и закапывали на границе людей. Мы их кормим, мы их лечим и многим даем гражданство, работу. Но некоторые возвращаются обратно. Через сутки приходят опять что-то купить, попросить. Мы их кормим. Это наши люди", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отвечая на вопросы журналистов, Глава государства высказался на тему продовольственной сделки по вывозу украинского зерна.

"Из этой ситуации, в которую сами влезли, что обвиняли нас, им надо выйти. Ну вот в Стамбуле встретились, уже договорились, зерно повезли. Сейчас "голодную Африку накормят". Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить. Вон Иран уже договаривается с Россией, чтобы с нового урожая зерно поставляли. Поэтому это просто игры. В СМИ начали орать: "Голод! Причина голода здесь (в России и Беларуси. - Прим.)". Когда мы им сказали: "Давайте", приходится давать. Вы скоро увидите, эта тема уйдет, она уже уходит. А то, что останется, вы увидите, чего это стоит. Это болтовня, не больше", - заявил белорусский лидер.

Он назвал продовольственную сделку выходом из той ситуации, в которую американцы и их сателлиты влезли. Александр Лукашенко напомнил, что еще недавно на теме вывоза украинского зерна пытались раздуть тему голода в Европе и Африке. При этом даже в лучшие времена Украина обеспечивала лишь 1,5% экспорта зерна. "Это ничто, арифметическая погрешность. И они начали обвинять и нас, и Россию, что мы агрессоры, не даем вывезти огромное количество украинского зерна, поэтому голод", - сказал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что он с российским коллегой Владимиром Путиным сразу разобрались в ситуации и отреагировали, предоставив возможные маршруты для транспортировки: "Пожалуйста, вывозите. Хотите? Самое дешевое - через Беларусь, везите. А нет, жаба давит. Как это? Пришли опять к диктатору просить, чтобы зерно помог вывезти? Хотя по чайной ложке, наверное, вывозят, железной дороге какая-то оплата была, как мне Премьер-министр доложил".

В свою очередь Россия также предложила варианты вывоза через Черное море, напомнил Президент.

В ходе беседы с Главой государства журналисты поинтересовались, почему именно сейчас такая напряженная ситуация складывается в мире.

Александр Лукашенко отметил: "Нет, это не сейчас. Помните, когда начался ковид, многие меня не понимали, кто-то меня ненавидел, когда говорил о коронапсихозе. А потом я пытался объяснить, почему происходит, зачем это все, и сказал, что это начался передел мира".

"Пытаются переделить мир. Каждый сильный, как он себя считает, пытается откусить у соседа, еще где-то, чтобы обеспечить будущее и свое влияние, насколько он это психологически понимает. Смотрите - по всему миру. И, конечно, в авангарде - США. Им уже и кусать, наверное, не надо. У них другая проблема - сохранить это господство. И чтобы сохранить, они таким образом действуют", - пояснил Глава государства.

В числе причин резко меняющейся ситуации в мире Александр Лукашенко назвал ковид: "Потом пандемия - она обострила все эти язвы. Помните, "вертолетные" деньги разбрасывал Евросоюз, американцы штамповали. Я говорил, что это вам боком вылезет".

"Сейчас инфляция в мире бешеная, а инфляция - это очень тяжелое время для экономики. И мы этому всему пытаемся сопротивляться, пока терпимо", - продолжил Глава государства.

Александр Лукашенко также выразил мнение, что в числе причин обострения ситуации в мире - нерациональное управление государствами, что порождает многие экономические проблемы для людей.

"Кто бы мог подумать, что процветающая Германия будет рекомендовать своим людям, а где-то и запрещать каждый день душ принимать. Немцам рекомендуют два раза в неделю душ принимать. Так везде... дефицит товаров и прочее. Эта ситуация всегда порождает конфликты и войны. Они за счет этого хотят показать, что они эффективны, и увести народ от этих проблем. А, в Украине война - терпите. Ну, до времени люди будут терпеть, а дальше спросят", - продолжил Глава государства.

Президент обратил внимание, что действительно сложился комплекс причин нарастающего напряжения в мире. "И главное это то, что начался передел мира под эту пандемию, - отметил он. - Сейчас нам пытаются втюхать обезьянью оспу, но народ не отреагировал - вернули ковид. Да мы же давно говорили о том, что ковид станет сезонной болезнью".

"Надо просто лечить людей. И нам надо самим за собой смотреть", - отметил Президент, обратив внимание на необходимость вести здоровый образ жизни.

"Вот это бешенство, которое началось даже до ковида и обострилось в ковид, оно продолжается, - резюмировал Глава государства. - И из этой ситуации нерадивые руководители пытаются выйти и вывести свои государства через конфликты и войны".

Александр Лукашенко ответил на вопрос о возможности введения упрощенного режима для принятия в белорусское гражданство жителей Литвы, Латвии и Польши.

Президент отметил, что в Беларуси предоставляют гражданство переселенцам из Украины и этот вопрос решается оперативно. "Быстрее уже не бывает. Потому что у нас Президент может принять в гражданство. А мне на стол документы - задержки не будет. Точно так будет и литовцам, латышам и полякам", - заверил Глава государства.

"Специалистов, которые хотят у нас жить и работать, мы с удовольствием примем в Беларуси. Депутаты имели в виду (изначально это было депутатской инициативой. - Прим.), чтобы волокиты не было, чтобы это было быстро. А механизм у нас… Наверное, в мире такого нет. Мы к этому готовы. Будем все делать, чтобы принять в нашу семью белорусскую самых порядочных и добрых наших соседей. И не только соседей. Кто хочет у нас работать, жить по-белорусски, пожалуйста, дверь открыта", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что главная причина того, что Беларусь ввела возможность безвизового въезда для жителей соседних стран Евросоюза, лежит не в области экономики.

"Мы должны накормить своих людей, обеспечить рынок. Соседи вон с Литвы, Латвии, Польши приезжают, хотят что-то купить. Пусть покупают. Это уже переработку прошло (сельхозпродукция. - Прим.), и торговля еще что-то на этом заработает. Это выгодно, с одной стороны. Ну и людям поможем. Люди будут благодарны. Воевать против нас не будут, если уж на то пошло", - отметил белорусский лидер.



Он обратил внимание, что некоторые "свядомыя" журналисты и прочие рассуждают, что Президент Беларуси ввел безвиз исходя из экономических соображений, чтобы заработать деньги. "А какой дурак не хочет заработать деньги? В том числе и государство хочет, и я этого хочу. Но не это главное. Главное - чтобы люди увидели, что рядом с ними живут нормальные люди. Похожие на поляков живут люди, что они не агрессивно настроены. Что они готовы в трудную минуту помочь. Глядишь, и не будут воинственно против нас настроены. Это немаловажно", - пояснил свою позицию Александр Лукашенко.

Отвечая на один из вопросов журналистов, Президент пообещал защитить детей и их семьи из рижской детской Академии радио и телевидения.

Глава государства отметил, что дети из этой академии неожиданно обратились к нему с просьбой ответить на вопросы: "Компания стоит целая, детки… Думаю, ладно. Давайте только по-быстрому спросите, что вы хотели. Ну ладно, на ходу я ответил на эти вопросы".

"Людей, детей начали, как мне докладывают, давить, травить. Травля! Вот вам демократия. Мы сделаем все для этих детей и для этих семей. Все, что им надо, мы сделаем. Они ведь у нас не просят ни денег, ни квартир, ни жилья", - заявил Александр Лукашенко.

Единственное, они обратились с просьбой в ускоренной форме получить белорусское гражданство. "У нас же нет проблем. Конечно, мы защитим эти семьи и этих детей. Пусть приезжают. Хорошие детишки. У нас места хватает. Будут работать - будущие журналисты. Обучим, научим, технику купим. Пусть пострадавшие, вроде бы, из-за нас люди думают о нас хорошо", - сказал Президент.