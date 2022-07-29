Рабочая поездка в Слуцкий район Минской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля совершил рабочую поездку в Слуцкий район Минской области и посетил ОАО "Козловичи-Агро".

Президенту было доложено, что на текущий момент убрано 13% площадей, средняя урожайность зерновых выросла во всех областях. Как отметил Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, с учетом результатов этого года планируется существенно увеличить площади посевов озимого ячменя.

Глава государства подчеркнул, что важно не заболтать тему озимого ячменя и пояснил, почему в последнее время обращает внимание именно на эту культуру. "Для нас озимый ячмень - спасение. Он попадает в тот период вегетации, когда есть какая-то влага, - отметил Президент. - Особенно на южных рубежах. В Гомельской области надо пробовать, коль влаги не хватает".

Таким образом, озимый ячмень можно убирать раньше, чем другие зерновые колосовые культуры и более равномерно задействовать технику. И хоть озимый ячмень - культура непростая и требовательная, но при правильном технологическом подходе можно рассчитывать на высокий урожай. Так, на президентских полях в этом году урожайность порядка 80 ц/га. И аналогичный результат в ОАО "Козловичи-Агро". В следующем году посевы озимого ячменя здесь планируют значительно расширить.

"Со всех позиций озимый ячмень надо возделывать. В советские времена наплевательски к этому относились. Сейчас и технологии, и техника, и люди другие. Мы запросто можем получать хорошие урожаи ячменя. Так надо смелее пробовать", - подчеркнул белорусский лидер.

Но должен быть разумный баланс, предупредил он, чтобы в случае низкой урожайности ввиду плохих погодных условий добрать зерновой клин за счет других культур. Кроме того, по мнению Президента, не стоит вынуждать хозяйства засевать определенные площади озимым ячменем: "Давить ни в коем случае не надо. Они должны сами определиться с учетом опыта, сколько возделывать ячменя".

Александр Лукашенко в целом отметил, что, если строго соблюдать все технологии возделывания колосовых зерновых и получать высокую урожайность, то можно в будущем сеять меньше зерна, выделять больше площадей под белковые культуры. Это важно для животноводства, которое нуждается в качественной кормовой базе, а также сэкономит значительные средства на закупку импортного белка.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости сельхозпредприятий к стремлению максимально обеспечивать потребности в кормах и зерне для нужд животноводства, в том числе брать и осваивать дополнительные земли. Можно рассуждать, что, если есть деньги, то за рубежом купить, заметил Президент. "Но ты вывез деньги из страны, а не инвестировал деньги в свое сельское хозяйство. Поэтому надо развивать свое. И это должно быть на контроле. Министерство (сельского хозяйства и продовольствия. - Прим.) это четко должно контролировать. Коль есть примеры хорошие - мощные хозяйства, которые обеспечивают себя зерном. Конечно, если есть деньги, можно вывезти их и купить где-то зерно. Ну так свои (поля. - Прим.) надо доводить хотя бы до 50 ц/га. Тогда сельское хозяйство будет развиваться. Это очень важный вопрос сейчас. А то мы копейки ищем, чтобы вложить в какие-то убыточные (предприятия. - Прим.), а сотни миллионов долларов вывозят за пределы страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Затрагивалась также тема регулирования цен на продукцию агропромышленных предприятий. Александр Лукашенко обратил внимание, что в нынешних условиях наряду со стремлением обеспечить максимально высокую прибыль от реализации произведенной сельхозпродукции, в том числе и на внешние рынке, нельзя забывать и о социальном аспекте, насыщении внутреннего рынка, интересах государства, благодаря поддержке которого в свое время выделялись значительные финансовые ресурсы для развития сельхозпредприятий.

Отдельным руководителям сельхозпредприятий, которые высказывают недовольство сдерживанием цен на их продукцию, Президент напомнил о той поддержке, которую они получили ранее от государства и продолжают получать сейчас: "Недавно документ прочитал: "Вот, у меня подорожали ветпрепараты, еще чего-то подорожало, а цены сдерживают на продукты питания". Есть у нас такие деятели. Хорошее хозяйство, он забыл, что вся страна создавала ему это хозяйство. От кого-то отрывали, ему вкладывали".

"Надо им (подобного рода руководителям. - Прим.) рассказать главное. "Ах, вот подорожало, нам не дают (повысить цены. - Прим.), сдерживают цены"... Надбавки даем? Кредиты даем подешевле? Я посмотрел по тому хозяйству - под 2-3% кредиты брал. Рынок мы им обеспечили, а они, "великие": "Мы в Россию завезем, там дороже". Это что, они рынок обеспечили? Это государство рынок обеспечило. А природный газ по сколько? По $2,5 тыс., как на Западе?".

Отдельно Президент поинтересовался темпами роста объемов производства сельхозпродукции в целом по стране и тем, как реализуются планы по увеличению ВВП отрасли на 4% по сравнению с уровнем прошлого года. Было доложено, что в этом году показатели по урожаю зерновых культур будут лучше прежнего, набирает обороты также производство молока. Что касается отраслей птицеводства и свиноводства, в которых ранее наблюдались проблемы, то они уже выходят на стабильную работу.

По приезде в хозяйство в Слуцком районе Александр Лукашенко в первую очередь подробно расспросил руководителей, как и за счет чего планируется обеспечивать дальнейший прирост, акцентировал внимание на необходимости интенсифицировать производство. ОАО "Козловичи-Агро" крепкое предприятие, но, уверен Глава государства, не достаточно загружено. Главное - в среднесрочной перспективе увеличить вдвое поголовье крупного рогатого скота и дойного стада. "В этом твое спасение и рентабельность", - подчеркнул Глава государства, обращаясь к руководителю предприятия.

Обсуждается также возможность укрупнения и присоединения к предприятию дополнительных сельхозугодий.

Рядом с полем озимой пшеницы Президент посетил новый молочно-товарный комплекс "Лесуны", построенный преимущественно за собственные средства предприятия и введенный в эксплуатацию в начале июня этого года. К настоящему времени на ферме содержится 10% поголовья основного стада при проектной мощности 800 голов и с перспективой увеличения до 1,5 тыс.

Обсуждая с подачи губернатора Минской области Александра Турчина тему финансирования и поддержки дальнейшего строительства таких комплексов в других хозяйствах, Президент подчеркнул, что такая поддержка должна быть избирательной - там, где есть перспективы и можно рассчитывать на хорошую отдачу. "Поддержим. Но должен быть результат", - сказал он.

Президент осмотрел комплекс, обсудил с руководителями практические аспекты дальнейшей работы. "Это хороший вариант. Если он оптимален по деньгам, это хороший вариант", - сказал Александр Лукашенко.

Перспективы, по словам Главы государства, лежат в том числе в русле дальнейшего внедрения технологий, роботизации процессов. В конечном итоге это дает большую рентабельность и требует меньше трудовых ресурсов, поиск которых местами затруднен.

Еще один момент - необходимость повышения уровня требовательности по всей кадровой вертикали на местах, чтобы руководство хороших хозяйств не расхолаживать примером работы более слабых. "Этого допускать нельзя", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства положительно оценил хозяйский подход руководства предприятия к строительству животноводческих помещений. Многое делается хозспособом, что в том числе экономит средства. В этом же русле лежат требования Президента и в сфере импортозамещения.

"Все должно быть свое. Если цель поставили - будет", - обратил внимание Глава государства, отметив, что это касается не только конкретного предприятия или сельского хозяйства, но и других сфер.

"Спасибо. Не зря приехал", - поблагодарил в завершение Президент.