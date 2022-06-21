Посещение ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный" в Оршанском районе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня в Оршанском районе Витебской области посетил ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный".

Хозяйство передовое и образцовое. Как отметил Глава государства, в такие надо приезжать, чтобы просто посмотреть и отдохнуть.

Президент интересовался работой агрокомбината "Юбилейный". Предприятие образовалось в результате объединения ряда более мелких хозяйств, что позволило сконцентрировать производственные силы и кормовую базу.

Речь в том числе шла о подходах в севе озимых культур, включая озимый ячмень, преимущества которого накануне рассматривались в ходе рабочей поездки Главы государства в Шкловский район. Эта культура важна для обеспечения полноценной кормовой базы в животноводстве.

Подробно расспросил Александр Лукашенко и о целом ряде других аспектов в работе агрокомбината, в том числе по вопросам обеспеченности техникой.

Уже в масштабе страны обсуждался ход заготовки травянистых кормов. Об этом доложил глава Минсельхозпрода Игорь Брыло. Регионы выдерживают ранее составленный план, ситуация складывается позитивно.

Отдельный вопрос - заготовка в полимерную пленку. Часть материала закупалась по импорту, есть и белорусские аналоги, но их стоимость также достаточно высока. И здесь жесткое требование Президента, в том числе в разрезе импортозамещения.

"На жесточайший контроль Правительству, чтобы эта пленка была в течение года. Это перспективная технология, - поручил Президент. - Для Витебщины это спасение. Но надо, чтобы это подешевле было. Пленка должна быть. И эта технология должна быть дешевой, доступной для слабых хозяйств. Если будет дешевый этот процесс, никого не надо уговаривать".

Александр Лукашенко спросил и о том, как министр оценивает развитие Витебщины в вопросе АПК. "Мне нужен результат. Порядок здесь должен быть. Нужна дисциплина. Будет дисциплина - проблем не будет", - подчеркнул он, отметив, что этот вопрос по области должен быть на особом контроле у министра.

Глава государства в агрокомбинате ознакомился с работой молочно-товарного комплекса "Купалинка". Здесь он обратил внимание на еще один важный вопрос, который требует внимания в АПК, - сохранность скота. "За падеж скота ответите головой", - предупредил белорусский лидер.

Он напомнил, о чем говорил накануне, - в мире высокий спрос на продовольствие. "Мы можем продать по хорошей цене свою продукцию", - отметил Александр Лукашенко.

Во время посещения Главы государства обсуждались и проблемные вопросы в региональном разрезе. Один из них - мелиорация. Александр Лукашенко дал конкретные указания на этот счет, поручив определить схему финансирования и объемы работ.

"Надо в этом году, Заяц (вице-премьер Леонид Заяц. - Прим.) хорошо знает эту проблему. Надо, чтобы внесли предложение, как будем мелиорировать и как финансировать, определить пропорцию, объемы", - сказал Глава государства.

"Очень большая проблема. Отдельно надо нам поговорить по мелиорации. Важнейший вопрос", - добавил Александр Лукашенко.

Президент также затронул вопросы развития сырьевых зон. Он подчеркнул, что в этой работе наравне с государственными должны участвовать и частные сельхозорганизации.

Глава государства видит перспективу в дальнейшем укрупнении хозяйств в АПК: "Мы все равно будем идти к крупным компаниям".

По его словам, этого требуют современные реалии - объединяться, присоединять земли.

Александр Лукашенко не исключил, что в определенной перспективе и такое крупное хозяйство, как "Юбилейный", тоже может значительно прирасти территориями.

Одновременно Глава государства обратил внимание на подготовку кадров на базе таких хозяйств. "Надо кадры растить свои", - подчеркнул он.

В завершение Александр Лукашенко в агрокомбинате посетил машинный двор, ознакомился с состоянием и обслуживанием техники. Обсудили и ряд практических вопросов, включая устройство покрытия площадки. В выборе между асфальтом и бетоном Президент отдает приоритет второму.

Еще один практический аспект - поиск оптимального решения для отопления мастерских в зимний период, чтобы было не только эффективно, но и не затратно.

Во время общения с трудовым коллективом агрокомбината "Юбилейный" Президент обратил внимание на необходимость воспользоваться хорошей конъюнктурой цен на продовольствие на мировом рынке и в ближайшие пару лет хорошо сработать в сельском хозяйстве.

"Для сельского хозяйства наступил золотой век. Ситуация сейчас складывается такая, что нам надо кровь из носа этот и следующий год сработать хорошо в сельском хозяйстве. Потому что ваша продукция, особенно за пределами страны, стоит больших денег. Цены на продукты питания подскочили неимоверно. Поэтому надо уметь взять то, что мы должны. Для сельского хозяйства, прямо говорю, наступил такой золотой век. Сколько он продлится, никто не знает. Но я убежден, что этот и следующий годы будут нашими - те, кто занимается сельскохозяйственным производством и производит продукты питания, - подчеркнул белорусский лидер. - Поэтому как бы ни было трудно, вы должны в эти годы взять свои деньги. Для того, чтобы поправить материальное положение, где-то с кредитами рассчитаться и дальше спокойно работать".

Александр Лукашенко похвалил агрокомбинат "Юбилейный" за хорошую работу: "Вы молодцы, работаете неплохо. В каком-то смысле вы образец для Витебской области, да и для страны по отдельным вопросам. В том плане, как надо выстраивать хозяйство. Посевы хорошие, замечаний почти нет".

Президент отметил преимущества работы в сельском хозяйстве, что и сам в свое время ощутил на посту руководителя хозяйства. "Все живое, и видишь результат своего труда", - сказал он.

В этой связи он посоветовал, чтобы по возможности и дети работников агрокомбината связывали свое будущее с сельским хозяйством. Тем более для перспективных ребят из сельской местности есть возможность целевого набора в вузы, а специальности в сфере АПК сейчас очень востребованы. "Да, здесь несладко, здесь всегда трудно, но здесь интересно. Я уверен", - заметил белорусский лидер.

"Вам еще раз спасибо за то, что вы рискнули работать в сельском хозяйстве и работаете. Знаю, что все складывается не совсем просто. Но ваше хозяйство неплохое. У вас в руках все для того, чтобы жить нормально", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в последние годы в сельской местности создаются комфортные условия для жизни и труда людей.

Президент напомнил, что по его настоянию в Беларуси получили развитие агрогородки. Их целью как раз и было создание на селе более комфортных условий для жизни, чтобы закрепить людей в регионах. Однако все это не даст результата, если не создать рабочие места и достойные условия труда, подчеркнул Глава государства. "Но они будут ничто, если не будет хорошей техники, хороших комплексов - машинный двор, зерноток, если не будет хороших условий труда. У нас, кстати, вначале был перекос: агрогородки создали, а технологии и техника отставали. А сейчас начинаем подтягивать, - отметил Александр Лукашенко. - Это процесс не быстрый, не одно хозяйство, а их тысячи. Но за пятилетку страна будет другой и в сельском хозяйстве тоже, если воспользуемся этим моментом, когда продукты питания подорожали (по всему миру. - Прим.)".

"Если будут нормальные условия жизни (это прежде всего) и работы, люди сюда придут", - ответил Глава государства на вопрос, какие меры нужно предпринять для закрепления молодежи в сельской местности.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в свое время, будучи руководителем хозяйства, столкнулся с проблемой избытка рабочих кадров, и это, по его мнению, хуже, чем недостаток. "Но и дефицита быть не должно", - подчеркнул Президент.

Он обратил внимание, что условия работы для аграриев за последнее время существенно изменились, появилась современная высокопроизводительная техника, которая не только облегчает труд человека, но и заменяет труд многих людей. "Мы будем все равно, как и во всем мире, идти к тому, что численность населения на селе избыточной не будет. Будут только те, кто должен работать", - пояснил Александр Лукашенко.

Если бы Беларусь не сохранила такие крупные формы хозяйства, как колхозы и совхозы, а пошла по пути дробления на фермерские хозяйства, то отток людей из сельской местности был бы еще большим, уверен Президент. Однако в стране сохранены и те и другие формы хозяйствования на селе, что позволяет агропромышленному комплексу спокойно развиваться. "Где-то больше фермеров, где-то меньше, кто-то уходит, кто-то приходит и так далее. Кому-то редко, но передаем убыточные колхозы и совхозы. Но население все равно будет сокращаться. Я пытаюсь удержать численность населения (на селе. - Прим.), хотя, когда смотришь по статистике, у нас значительно на селе население сокращается. Но его достаточно, потому что техника другая приходит", - обратил внимание Глава государства.

"Условия надо нормальные создавать и больше ничего. А люди сами будут выбирать. Уже хлынули в город, а там же с работой не так просто, и уже некоторый отток пошел", - продолжил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что государственная молодежная политика в Беларуси нацелена на всестороннюю поддержку детей как в части их воспитания, обучения, медицинской помощи, так и относительно мер поддержки при трудоустройстве в малых населенных пунктах. "Причем мы помогаем как ни одно государство в мире, хотя мы не самое богатое государство. Поможем с детишками. Но вы должны понимать, что дети - это ваше, вы их рожали и вы должны прежде всего за них отвечать, а потом - государство", - отметил Президент.

В Беларуси, по его словам, вложены колоссальные деньги в сферу здравоохранения, в том числе для оказания качественной помощи матерям и детям. К слову, ситуация с коронавирусом подтвердила, что страна выбрала верный путь как в развитии отечественной медицины в целом, так и в стратегии борьбы с COVID-19. "Выдержали. Молодцы! - похвалил Президент. - У нас результаты (мы же их видим) лучше, чем в любой другой стране мира, а хуже всех - у Америки. Богатые США, а у них хуже всех".

Государственная поддержка оказывается и сфере образования, особенно в части обеспечения учебного процесса для детей из сельских районов. "Мы создаем равные условия для всех. Я всегда ориентирую вузы: вы посмотрите на глубинку, на регионы, там у детишек не такие возможности, как в Минске. А мы вузы заполонили минскими школьниками, и студенты, как только какая заварушка, они в первых рядах. Потому что они не от земли, не видели этой нормальной жизни", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что именно на кандидатов из регионов часто делается ставка при подборе руководящих кадров в стране: "Берем из регионов людей, чтобы наверх поднимались отсюда люди: руководили страной, министрами были и так далее".

В этой связи Александр Лукашенко указал на директора агрокомбината "Юбилейный" Александра Фирсина. "Ты присмотрись к нему, его пора уже отсюда забирать, - обратился Президент к губернатору Витебской области Александру Субботину. - Он уже вырастил не одного человека, у него когорта молодых ребят, специалистов, которые готовы возглавить хозяйство".

"Неплохо было бы иметь таких руководителей побольше и наверху. И их надо поднимать наверх, чтобы они понимали, как жить, что делать, как работать", - добавил Президент.

Он заверил, что государство продолжит создавать условия для закрепления молодежи на селе. "Но желательно, чтобы и вы были душой с этой землей, - сказал Глава государства. - Если ваши дети будут привязаны к земле, никакое закрепление не надо. Они приедут, получат образование, специальность, придут к руководителю и скажут: "Я готов упереться и делать у тебя вот это, а ты мне помоги дом построить". Любой руководитель всегда это сделает. Это ваше воспитание, как вы будете воспитывать ваших детей".

Президенту был задан вопрос, будет ли государство в условиях санкций и далее поддерживать реконструкцию местных дорог. "Не просто будет. Мы должны усилиться сейчас", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что для этого есть все возможности. Основа асфальта - нефтепродукт - битум, а для Беларуси нефть в данный момент доступна по цене в сравнении с мировым уровнем. Что касается бетона для покрытия дорожного полотна, то в стране также модернизированы соответствующие производства, есть необходимые мощности. "То есть почему сегодня не строить дороги и не ремонтировать? Нам-то и строить их не много надо, нам надо эти содержать. Мы приняли программу строительства и модернизации местных дорог. Мы не отстаем. Там тысячи километров дорог. Модернизируем, восстанавливаем. И нет у нас причины, чтобы под какими-то санкциями свернуть эту работу, - заявил Президент. - Будем ремонтировать. И особенно местные дороги. От районного центра до агрогородка за пятилетку все дороги должны быть. Двухполосные, нам не надо там автобаны, но в хорошем состоянии. И от области до всех районов дороги должны быть нормальные".

Говоря о санкциях, Глава государства отметил востребованность того, что производится в стране: "Одежда, продукты питания, наша техника... Мы не успеваем выполнять заказы, которые нам поступают на предприятия. Вот и санкции... Поэтому не надо переживать. Нас душат санкциями лет 20. Ну сейчас более жестокие санкции ввели эти мерзавцы".

Вопрос об инициативе обязательного ношения школьной формы задала одна из работниц предприятия, отметив, что у родителей возникает вопрос об ассортименте, доступности и цене. "Слышал об этом. Широкого распространения не получило, но обязательно займусь этим вопросом так, как вы сказали: доступность, цена. Обещаю, что никто там на карман работать не будет", - пообещал Глава государства.

Он также обратил внимание на ассортимент: "Должна быть масса разнообразия. Не должно быть как в советские времена - ни влево, ни вправо. Да, не должно быть "разбэшчанасцi", как модно говорить, дресс-код. Но не надо загонять детей в какое-то узкое пространство. Это разнообразие должно быть достаточным. Обещаю этим заняться. И посмотрим по цене. Я не думаю, что там кто-то будет загибать цену. Да это и под контролем все. К 1 сентября мы отрегулируем этот вопрос. Не переживайте. Главное, чтобы было кого одевать в эту одежду".

Отвечая на вопросы работников агрокомбината, Александр Лукашенко пояснил, на каких условиях могут вернуться в Беларусь те, кто ранее сбежал из страны.

"Побежали за границу, а сегодня 95% (они уже пишут открыто) хотят назад вернуться: "Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границу…" 95% вернулись бы. Я не против: кто в тюрьму, кто куда - кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не приживетесь", - заявил Глава государства.

По его словам, многие страны, куда уезжали беглые из Беларуси, стали потом принимать беженцев из Украины, но впоследствии, столкнувшись с проблемами из-за сильной миграции, начали сокращать оказание помощи переселенцам из других государств. "Наши там уже на подхвате, все хотят домой", - заметил Александр Лукашенко.