Рабочая поездка в Толочинский район Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 ноября совершил рабочую поездку в Толочинский район Витебской области.

Глава государства посетил ОАО "Амкодор-КЭЗ". Предприятие является единственным в Беларуси производителем мелиоративных машин и одноковшовых гидравлических экскаваторов на гусеничном и колесном ходу, а также траншеекопателей. Завод также производит бульдозеры, телескопические погрузчики, очистители каналов и косилки.

Во время посещения предприятия Александр Лукашенко выразил уверенность, что выпуск техники для мелиорации - экономически выгодное направление и его необходимо дальше развивать.

"Надо развивать это направление. Это денежное направление, экономически выгодное", - сказал Глава государства.

Он отметил, что соответствующая техника востребована не только в Беларуси, но и за рубежом, в частности в России.

Президенту доложили, что предприятие развивается устойчиво. Как производство в Коханово, так и в целом холдинг "АМКОДОР". В том числе при кредитной поддержке государства реализуется ряд импортозамещающих проектов. Компания планирует наращивать инвестиции.

В частности, производство в Толочинском районе нуждается в дополнительной рабочей силе и готово нанимать людей. Один из бонусов - содействие в решении жилищного вопроса.

"Чтобы удержать людей, надо, чтобы было жилье. А сколько надо квартир сейчас?" - поинтересовался Александр Лукашенко. Ему ответили, что уже порядка 35-40.

Президент подчеркнул, что видит в производстве, как и в населенном пункте в целом, перспективы. Тем более что производство "АМКОДОРа" здесь не единственное. Например, есть деревообрабатывающее предприятие, которое реализует проект по выпуску комплектующих для современного деревянного домостроения. Инновационные подходы позволяют строить такие дома высотой до восьми этажей.

Александр Лукашенко обратил внимание на востребованность проекта, в том числе в плане экспортного потенциала. При сравнительно небольших вложениях можно получить хорошую отдачу. Опять же, задействовано местное сырье, трудовые ресурсы, реализуются цели регионального развития.

"Если видите рынок, то это надо мгновенно делать. Если нужен этот проект, мы поддержим его. Дома надо строить, - подчеркнул Глава государства. - Если это проект нормальный, значит, надо его проинвестировать и построить. Тем более это рабочие места, сырье, которое мы не всегда перерабатываем".

"Дома надо строить. По-моему, россияне что-то делают подобное", - отметил Глава государства.

Губернатор Витебской области Александр Субботин подтвердил, что это так. "И к нам хотели заходить литовцы с этим проектом", - добавил он.

Президент на это резко и однозначно отреагировал: "Чтобы я близко не видел ваших больше здесь литовцев, финнов и прочих. Мы знаем, как они заходили и как они побросали все и повыходили. Мы знаем это. И сейчас, не хочу называть предприятие, уже мне сигнализируют, что одни сбежали, финны. А литовцы бегают, ищут, как это, чтобы не бросить предприятие, а его хорошо продать. Так вот они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. Это будет национализировано. Вот и все".

После подробного доклада о состоянии дел в холдинге и на предприятии Александр Лукашенко посетил производство и модернизированные цеха.

Вниманию Главы государства также представили широкую линейку выпускаемых машин, основных узлов и комплектующих, созданных в рамках программы по импортозамещению, продемонстрировали работу мелиоративной техники на практике.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже достаточно создано производств по тем направлениям, которые выводят нацию на новый уровень. Это, например, БНБК, технологии в сфере космоса. Но сейчас нужно обратить внимание и углублять компетенции по ранее освоенным направлениям, в том числе в машиностроении. "Давайте будем развивать компетенции и локализацию в Беларуси. На это надо идти", - сказал Глава государства.

В развитие темы Александр Лукашенко принял участие в пленарном заседании республиканского семинара-совещания по вопросам восстановления и использования в Беларуси мелиоративных земель.

Участниками семинара-совещания стали высшие должностные лица, члены Правительства, представители министерств, государственных комитетов и иных госорганизаций, председатели облисполкомов, руководители районов и землеустроительных служб.

"Сегодня речь о самом важном - о мелиорации. Важном, потому что дальше тянуть нельзя. Надо, как в условиях военного времени, загрузиться и решить эту проблему. Для этого у нас есть все", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что эта работа началась в 70-е годы прошлого века и продолжалась почти 20 лет. По масштабу и значимости для Беларуси это был, по сути, аналог плана электрификации молодого СССР.

По словам Главы государства, силы и средства в это были вложены колоссальнейшие. В Беларуси превратили часть болот в пахотные поля и возродили сельское хозяйство. "Интенсификация производства, изменение сельского быта - это два главных позитивных результата той колоссальной работы", - заявил Александр Лукашенко.

На сегодняшний день площадь мелиорированных земель в Беларуси составляет 37% от всех сельхозугодий - почти 3 млн га. Основная часть - 80% - сосредоточена в Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областях. "На этих землях производится треть растениеводческой продукции, в том числе свыше половины зеленых кормов, необходимых для животноводства. Поэтому вопрос, быть или не быть мелиорации в Беларуси, сегодня даже не обсуждается. Мое жесточайшее требование остается прежним: каждый клочок такой земли должен быть использован на благо страны", - подчеркнул Президент.

При этом Глава государства потребовал, чтобы финансирование этих работ осуществлялось в том числе и самими предприятиями. "Это обоснованно. Сегодня мы замахнулись на 8 миллиардов долларов экспорта. Значит, деньги можно заработать. И во-вторых, вы же эти сельскохозяйственные земли будете с нашей помощью осваивать для того, чтобы эти проекты окупить потом. Поэтому мы и профинансируем вас в какой-то доле. Но и вы должны в этом поучаствовать. Пусть это будет две копейки, но обязательно должны вложиться. Чтобы ценили", - сказал Александр Лукашенко.

"Чтобы расставить приоритеты в данном направлении, наметить стратегию и тактику, мы сегодня и проводим нашу встречу в расширенном составе", - добавил он.

"В повестке дня тема не новая, но важнейшая для нашего сельского хозяйства. Не буду спорить, если кто-то критикует, что мы, может быть, не совсем вовремя начали эту вторую или третью волну по мелиорации. Мною принято настоятельное решение, железное решение о том, что нам надо мелиорация. Даже сегодня вопрос у нас стоит шире - это не только мелиорация, это культура земледелия. Конечно, мелиорация - это основное звено. Как бы ни было тяжело, два-три года - мы должны реализовать те планы, которые когда-то наметили на десять лет. Мы их не выполнили, не выполняем и в этом году. Но я получил заверения Правительства и лично вице-премьера (Леонида Зайца. - Прим.), что запланированные на этот год площади мелиорации будут выполнены", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Сегодня, отметил Президент, белорусские деревни приобретают новый вид. Небольшие деревни в их классическом понимании исчезают, на их месте появляются агрогородки. "Деревня становится другой. Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10-15 лет работы, а может быть, и раньше будут только агрогородки", - сказал Глава государства.

Президент отметил, что люди в малых населенных пунктах хотят иметь все удобства и жить комфортно, в хороших домах. "В каждой деревеньке и на хуторе мы это не построим, поэтому пришли к тому, чтобы строить агрогородки. Чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе. А поскольку это будет еще агрогородок в деревне, то люди будут туда стремиться еще в большем количестве. Если мы создадим хотя бы такие рабочие места, как здесь (речь о предприятии "Амкодор-КЭЗ" в деревне Коханово Толочинского района. - Прим.) и как в лучших наших хозяйствах", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание на приведение в порядок заброшенных приусадебных участков. Даже вокруг Минска, как выразился Президент, "темная ночь". "Эти приусадебные участки надо приводить в порядок, - потребовал он. - И думать, что там возделывать".

"Кроме мелиорации нам надо ввести в севооборот все эти приусадебные участки. И мы 100-150 тысяч тонн зерна сможем получить за счет этих земель", - убежден Президент.

Еще одним актуальным направлением для работы, не терпящим отлагательства, Глава государства назвал разработку старых ферм. "Мы где-то построили комплексы, бросили эти фермы. Подходили к этому вопросу. Кто-то их измельчал, кто-то их закапывал на месте на три метра в глубину. Но все должно быть разработано, приведено в соответствие, и там надо возделывать сельскохозяйственные культуры. Для этого у вас два года", - поставил задачу Александр Лукашенко.

"Передо мной информация Комитета государственного контроля и Правительства. Скажу прямо, она меня настораживает. Только основные моменты. В республике на начало пятилетки насчитывалось 412 тысяч гектаров ранее мелиорированных земель, которые находятся в плачевном состоянии. Говоря простым языком, из-за бесхозяйственности они превратились в заросшие кустарником канавы и болота, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Но и мы в этом виноваты, что этому не уделяли внимания. Мы все смотрели, как бы нам побольше зерна получить, больше мяса, молока продать, деньги и так далее. Но мы забыли о главном, кто приносит эти деньги - это сельское хозяйство. Люди и земля. Вот земле мы уделяли мало внимания".

Как докладывают Президенту, в 2021 году в сельхозоборот удалось вернуть всего лишь 27,5 тыс. га. Правительству вместе с облисполкомами ранее была поставлена задача в 2022 году удвоить, а то и утроить, подчеркнул Глава государства, темпы работ. "Тогда мы выйдем на нужные темпы. Причем все необходимые решения приняты, - заметил он. - Упрощен порядок ведения мелиоративных работ. Из республиканского бюджета в это непростое время изыскали дополнительные 66 миллионов рублей на основные работы. Еще 15 миллионов выделили на закупку отечественной мелиоративной техники и оборудования".

При этом Александр Лукашенко предупреждает: все работы должны быть просчитаны. "Упаси вас господь, вы где-то украдете или прошлепаете хоть одну копейку. Председатель Комитета государственного контроля здесь присутствует, получил соответствующее поручение. Это не дело, что мы стараемся выудить каждую копейку, а там бесшабашно к этому относятся. Поэтому контроль будет жесточайшим, - подчеркнул Президент. - То же самое и по технике. Все просчитали: затраты, себестоимость - все до копейки. Лишних денег нет. Прикладывать усилия и вкладываться придется всей стране".

Глава государства заметил, что если бы эти 412 тысяч гектаров мелиорированных земель сегодня эффективно использовались, то экспорт сельскохозяйственной продукции вырос бы в два раза, а урожайность была бы еще выше.

"Правительство заверяло, принятые меры в 2022 году вернут в сельскохозяйственный оборот почти 55 тысяч гектаров земли. Но что мы получили? К 1 ноября лишь 31 тысячу. Вот посчитайте, сколько вам еще надо до конца года, как раньше говорили, сдать в эксплуатацию земельных угодий. А до конца года менее двух месяцев. Скажу прямо: меня настораживает такое отношение. Тем более, как докладывает Комитет госконтроля, имеющиеся проблемы и недостатки, а также факты бесхозяйственности из года в год повторяются. Обозначу основные", - заявил Александр Лукашенко.

Первое. Глава государства констатировал, что 20 районов республики ликвидировали свои организации, отвечавшие за мелиорацию. В Витебской области - 5 районов, Гродненской - 8 районов, Могилевской - 7 районов. Президент потребовал определиться, где нужны мелиоративные организации, а в каких районах можно обойтись без них. Но порядок в этом вопросе должен быть наведен, подчеркнул Александр Лукашенко. "Вы посмотрите оптимально на те площади, которые мы будем восстанавливать и, возможно, где будем дополнительно вести мелиорацию, - сказал он. - Плюс, может быть, одно-два ПМК надо где-то добавлять. Но пока эти надо возродить и загрузить их работой".

"Разумеется, пошел отток и сотрудников, особенно рабочих специальностей. За 6 лет численность работников уменьшилась на 3,5 тыс. человек, или почти на 30%. Без людей мы ничего не сделаем", - отметил Глава государства. Президент обратил внимание, что белорусские предприятия, тот же "Амкодор", готовы обучить людей. Тем более опыт такой есть: в Беларуси в свое время по просьбе Венесуэлы подготовили специалистов для сферы строительства и машиностроения.

Как показала проверка, продолжил Александр Лукашенко, предприятия мелиоративных систем в Новогрудском, Слонимском и Сморгонском районах полгода не могли использовать технику из-за отсутствия механизаторов.

Чтобы привлечь квалифицированный персонал, надо также обеспечить людям комфортные условия жизни на селе, заметил Глава государства. Прежде всего это касается жилья. "Мы удешевили стоимость леса. Надо - еще удешевим, - заявил он. - Лес порой гибнет, а мы не можем человеку дать эту рейку пола, плинтус какой-то или бревно, чтобы изготовить дом. Надо - удешевим, но все это должно быть под контролем. Арендное жилье должно быть: мы должны отдать предприятию, а оно в аренду людям".

Второе. По словам Александра Лукашенко, зашкаливает уровень износа мелиоративной техники. Есть факты простоев по полтора года из-за ремонтных работ. "Уму непостижимо просто. Наиболее острая ситуация - в Витебской и Могилевской областях", - констатировал белорусский лидер.

Президент напомнил о своих предыдущих поручениях: необходимо восстанавливать старую технику, а сами производители должны помогать сельхозпредприятиям ремонтировать машины. "Надо провести ревизию всей этой техники, а госконтроль проконтролирует. Пусть руководитель ответит, почему под забором стоит эта дорогостоящая техника. Всех встряхнем и каждый ответит!" - предупредил Глава государства.

Третье. В последние годы резко упало качество работ, что естественно на фоне такого отношения к делу, заметил Президент.

"Неприглядные примеры продолжают выявляться абсолютно по всем регионам страны. При этом я должен сказать, что все ПМК, я абсолютно убежден, умеют качественно делать работу. Так делайте. Мобилизуйте людей. Без железной дисциплины и порядка вы ничего не сделаете. И конечно, кулаком людей сегодня трудно заставить работать - людям надо заплатить. И нормально платить, и помогать. Люди за хорошие деньги у нас готовы работать, - сказал Глава государства. - Но вершина всех безобразий - отвратительное использование мелиорированных земель после их реконструкции".

Так, в двух хозяйствах Поставского района 60 га земель после реконструкции заросли. В Кличевском районе мелиорировали и бросили 30 га земель, Климовичском - 25, Новогрудском - 6.

"Это только примеры. А сколько их брошенных таких? А ведь в приоритетном порядке привели в порядок земли, а вы бросили их. За это кто-то должен ответить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Четвертое. Президент также обратил внимание на факты приписок при выполнении работ, что, по его словам, категорически не допустимо. По информации Комитета государственного контроля, в организациях Островецкого района приписками "заработали" себе Br36,5 тыс., Кобринского - Br22 тыс., Октябрьского - почти Br25 тыс.

"А если нормально посчитать, там будут потери еще больше. Это сворованные деньги. Такой беспредел недопустим. Мало того, что не выполняете планы, не используете земли, так еще и приписками покрываете свою бесхозяйственность. Если кто-то засиделся, как у нас говорят, забурел, ослеп и не видит условий, в которых мы сегодня живем (условия военного времени, в очередной раз это повторяю), поверьте, у меня хватит власти привести соответствующих людей в чувство. И правительство, и облисполкомы. Я не угрожаю, но ситуация такова, что люди редко понимают хорошее слово и те задачи, которые ставятся в спокойном режиме, - предупредил Президент. - Надо нам сегодня с вами решать, как увеличить объемы работ, найти источники финансирования, обеспечить техническое переоснащение профильных предприятий. А еще - ужесточить спрос за сделанное и за несделанное".

"Проблемы в данной сфере достигли критического уровня. Еще 5-7 лет - и к решению этих проблем возвращаться будет невозможно. Потому что у нас не будет огромных средств для того, чтобы заново проводить мелиорацию. Нам ведь не надо, как 50 лет назад, что-то строить с нуля. Сейчас основная задача - эксплуатация и реконструкция уже построенных мелиоративных систем. Их у нас без малого по республике пять тысяч. То есть необходимо обычное поддержание всех сооружений в исправном состоянии путем своевременного проведения регламентных работ по техническому уходу и ремонту, реконструкции шлюзов-регуляторов, паводковых водосбросов и так далее. Как я часто говорю, железная дисциплина и порядок. Только выполняйте то, что должны", - потребовал Александр Лукашенко.

Тем более, по его мнению, потенциал есть. "Его просто использовать надо на всю катушку", - считает Глава государства.

Президент отметил, что вся линейка техники производится в стране. Ни от какого импорта и санкций в этом вопросе Беларусь не зависит. "Это уже полдела, когда есть техника", - констатировал Глава государства.

Кроме того, сохранен Институт мелиорации в системе Академии наук Беларуси. Он занимается разработками научного сопровождения мелиоративных работ, повышения эффективности обслуживания мелиоративной сети. "Ученый как никто другой должен объяснить всем выгоду мелиорации. Это ведь не блажь какая-то. Срок окупаемости проектов реконструкции осушительных систем составляет от 9 до 12 лет. Но так было в условиях 2019-2020 годов. При нынешних ценах, прежде всего на зерно, и с учетом ежегодного прироста по реконструируемым объектам мелиорации (минимум плюс 40 центнеров кормовых единиц с гектара) эта окупаемость всех затрат уменьшится до 3-4 лет, ну 5, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Назовите такой проект с окупаемостью 5 лет. Любой бизнесмен за него возьмется".

"Послушаем Правительство, губернаторов, руководителей предприятий, что будет сделано для выполнения запланированных объемов по мелиорации земель, а также для выхода на стабильную и эффективную работу мелиокомплекса. Все-таки там 135 организаций (22 Минсельхозпроду принадлежат и 113 коммунальной формы собственности), в которых работают почти 10 тысяч человек. Эти люди должны иметь фронт работы не только до конца пятилетки. А уже сегодня понимать, чем будут заниматься в 2030 году, возможно, и в 2035-м. Сегодня обсуждаем, вырабатываем и принимаем решения: какие объемы, источники финансирования нужны. Задача все просчитать и взвесить ставилась неоднократно", - напомнил Президент.

Глава государства спросил, какой будет реальная экономическая отдача от этих вложений и проведенных мероприятий. "Тех, кто будет выступать, я попрошу соблюдать регламент. Не надо агитировать нас, мы знаем, что надо делать, люди здесь просвещенные, все понимают и знают, самоотчеты тоже никому не нужны. Строго по делу. И по возвращении домой после этих мероприятий должно быть понятно каждому: что делать, как и в какие сроки", - подытожил он.

Александр Лукашенко также поручил запланировать в президентском графике посещение мелиоративного объекта, чтобы на месте ознакомиться с проводимыми работами в этой сфере.

Во время совещания вице-премьер Леонид Заяц доложил о мерах по повышению эффективности использования мелиорированных земель. Такие земли есть во всех районах страны. "Фонд мелиорированных земель - это важная основа для формирования продовольственной безопасности", - подчеркнул он.

Вице-премьер озвучил подходы к решению имеющихся проблем в отрасли. Акцент на эксплуатационное обслуживание мелиоративных систем, и темпы будут наращивать, как того требует Президент.

Леонид Заяц уверен, что поставленные задачи по вводу в оборот ранее мелиорированных земель можно обеспечить в установленные сроки, для этого есть все необходимое. В том числе в стране сохранен мелиоративный комплекс, имеются проектные организации, научно-исследовательский институт, а специалистов соответствующего профиля готовят в системе образования. Имеется и необходимая отечественная техника, как могли убедиться участники семинара-совещания во главе с Президентом.

Заместитель Премьер-министра на совещании также затронул тему источников финансирования закупки техники. Будут использоваться в том числе лизинговые схемы. Леонид Заяц доложил и о планах по сносу на селе неиспользуемых объектов и введению земель в сельхозоборот.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко на примере своего региона доложил о выполнении мелиоративных мероприятий и имеющихся для этого ресурсах и технике. Он попросил рассмотреть возможность ежегодного увеличения финансирования мелиоративных мероприятий, в том числе на закупку техники.

"Финансировать будем стабильно. Это задача вице-премьера, Правительства, министра", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Однако он еще раз отметил, что надо все тщательно просчитать, чтобы ни в коем случае не было никаких зазоров в сторону увеличения. "Лишних денег нет. Экономия железная. Сэкономили - все останется у вас", - заверил Глава государства.

Президент отметил, что в Брестской области как раз много таких мелиорированных земель. Он предложил взять этот регион за ориентир, как далее двигаться в этом направлении.

О состоянии дел с мелиорацией в Витебской области рассказал генеральный директор ГП "Витебскмелиоводхоз" - управляющая компания холдинга "ВитМелио" Сергей Самохвалов. Он также в завершение своего доклада поднял вопрос финансирования.

"Еще раз подчеркиваю: все деньги у вице-премьера. Все деньги - источники, где взять, как взять… Правительству, Премьер-министру - всем поставлена железная задача. И мы постараемся профинансировать в тех объемах после расчетов по стоимости, - отреагировал Александр Лукашенко. - Все должно быть обосновано. Лишних денег нет. Даже если бы они были лишние, все равно никто никому не позволит разбойным образом работать".

Он также обратил особое внимание на обеспечение сохранности техники, ведь при надлежащей эксплуатации и обслуживании она может прослужить гораздо дольше имеющихся нормативных сроков. "Головой ответите за сохранность техники", - предупредил Президент.

Подытоживая совещание, Глава государства пояснил, что ставит жесткие задачи не просто так. "Поверьте, что информацией я обладаю значительно большей, чем присутствующие здесь. В разы. И не все могу вам сказать. Поэтому в общем я всегда говорю: делайте свое дело - первое. Второе, экономика - наше спасение. Если у нас будет все нормально в экономике, нам не страшны никакие войны, их просто не будет. Поэтому я порой очень жестко ставлю некоторые задачи", - сказал Александр Лукашенко.

"И больше всего спустя уже много лет работы Президентом меня просто в шок вводит и бесит, когда нет дисциплины и порядка. Когда нет системы, когда разболтанность какая-то", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что при этом не является сторонником жестких ограничений. Главное, по его словам, чтобы по итогу работа была сделана. "В противном случае мы будем пожинать беду. Поэтому давайте шевелиться. Прощения никому не будет за нарушение нашего сегодняшнего договора. Финансирование - договорились - железно должно быть выполнено. Не должно быть никакой расхлябанности", - потребовал Президент.

Особое внимание он также обратил на природоохранные мероприятия. "Давайте договоримся, что каждый на своем рабочем месте должен заниматься своим делом. Не забывайте, что закончится год, в январе - феврале месяце мы вернемся к вашим показателям по падежу скота", - предупредил Глава государства.

Не обошел стороной Александр Лукашенко и вопросы завершения уборочной кампании. Не все обещания аграрии выполнили к установленному сроку, заметил он. "Закончить надо достойно этот год", - подчеркнул Президент.

"Надо сделать то, о чем мы с вами договорились. Другого пути у нас нет. Мы сделаем. Мы профинансируем все объемы, которые вы просчитаете. Я еще почему тороплюсь: если мы это не сделаем, наши дети, внуки это не сделают. Они же сидят тычут в телефоны и думают, что там все растет. Поэтому нам надо это сделать. Кроме нас никто это не сделает. Как военные говорят, кто, если не мы. Поэтому нам надо кровь из носа многие вещи сделать, потому что мы ближе к земле, еще это понимаем, мы помним, как вручную доили коров. Нынешняя молодежь этого не понимает. Они это не сделают. В том числе объективно не сделают. Мы их не окунули в это", - отметил Глава государства.

"Если мы не соберемся, мы потеряем свою независимость. Поэтому я вас прошу: сделайте эту работу", - резюмировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко в Коханово Толочинского района незапланированно посетил частное строительное производство.

Компания планирует заниматься возведением домов из древесины, а также построить пеллетный завод, чтобы эффективно использовать отходы основного производства.

Проект перспективный, а потому вызвал особый интерес Главы государства. О нем шла речь сразу по приезде Александра Лукашенко на предприятие холдинга "АМКОДОР", которое расположено сразу по соседству.

Но в отличие от машиностроительного предприятия, где была проведена модернизация и освоен выпуск перспективной техники для мелиорации, здесь реализация проекта пока только начинается. Есть производственные помещения, где будет установлено оборудование и налажено производство, все спланировано. Но есть необходимость в относительно небольшой финансовой поддержке.

Александр Лукашенко пообещал рассмотреть вопрос и изыскать возможности в той или иной форме поддержать бизнес-начинание. "То, что взял это помещение, в порядок приводишь, да еще производство создаешь, - молодец. Мы поможем", - сказал Александр Лукашенко руководителю предприятия.

Во время рабочей поездки Президент также пообщался с журналистами.

Один из вопросов Главе государства касался наличия нескольких документов, регулирующих вопросы ценообразования, - Директивы Президента и постановлений Правительства. В этой связи Александра Лукашенко спросили, какими из них нужно руководствоваться субъектам хозяйствования.

"Я боюсь с губернаторами встречаться из-за этих цен. Гляжу на них и думаю: улыбаются, значит, еще терпимо, выдержим", - с юмором начал отвечать на вопрос Президент.

"Надо руководствоваться документами. Директива Президента - святое. Никто не может отменить указание Президента. Я знаю, о чем речь идет. Она не противоречит постановлению. Директива касалась немедленной заморозки цен до того, как будет принято постановление Правительства. Постановление Правительства принято, Директива исполнена, дальше действует постановление Правительства, которое ввело систему ценообразования. Вот и все, - пояснил белорусский лидер. - Все. Нет нужды в Директиве, она исполнена".

Накануне Глава государства заслушал доклад о совершенствовании работы Фонда социальной защиты населения и мерах по усилению поддержки пенсионеров. Были озвучены предложения правительства по переформатированию работы Фонда соцзащиты. В частности, объединить в одном государственном органе полностью весь цикл пенсионного и социального страхования (больничные и детские пособия). То есть чтобы процессы назначения, выплаты пенсий и пособий, а также источник их финансирования находились в ведении одной структуры - Фонда социальной защиты населения (сейчас они разделены между фондом и управлениями соцзащиты при местных органах власти, более известными в народе как "собесы").

Выслушав все мнения, Президент предложенные новации не поддержал. И сегодня во время общения с журналистами подробно разъяснил свою позицию по этому вопросу.

Александр Лукашенко считает правильным, что в свое время было принято решение аккумулировать пенсионные средства в Фонде соцзащиты. Как правильным было и решение создать казначейство, где концентрируются бюджетные средства. "Это все правильно сделано. В свое время я создал казначейство, чтобы банки не жировали на бюджетных деньгах и этих деньгах (в ФСЗН для пенсионного обеспечения. - Прим.), - все это в казначействе, общий мешок".

Если говорить образно, то в ФСЗН, как в мешке, накапливаются все поступления для последующих выплат пенсий и пособий. "Что предложили? К этому мешку все райсобесы взять из районов и передать в фонд", - кратко сформулировал суть новаций Президент.

Для принятия взвешенного решения Глава государства поинтересовался мнением губернатора Минской области Александра Турчина и мэра Минска Владимира Кухарева. "Я говорю: "Ребята, вы понимаете, что райсобес - это орган власти, он в райисполкоме. Мы сейчас оттуда его забираем и отдаем в фонд". Фонд никакой властью практически не обладает. И вообще, это будет какое-то смешение, - рассказал о вчерашней дискуссии Александр Лукашенко. - И потом, вы у людей, которые в райсобесе, спросили? Я знаю их мнение…"

Он обратил внимание, что управления и отделы социальной защиты при рай- и облисполкомах - это большие структурные подразделения, где работает много людей. На их помощь и участие в общественных мероприятиях, дополнительных сельхозработах при необходимости может рассчитывать руководитель региона. Если собесы вывести из подчинения местных органов власти и отдать в структуру ФСЗН, как это повлияет на управляемость всеми процессами, поставил резонный вопрос Глава государства. "Из Минска кто-то будет там смотреть, как этот отдел работает? Ради чего? Чтобы было в одних руках, деньги собрали и из этого мешка будут распределять и назначать? Так они, собесы, и сейчас распределяют и назначают", - сказал он.

К тому же у людей есть возможность прийти к губернатору или руководителю района, чтобы высказать претензии по поводу работы органов соцзащиты. "Если райсобес не решает, они идут в райисполком, даже к председателю. Он их примет. А дальше (в случае, если принять предложенные изменения. - Прим.) председатель скажет: "Это же не мое, это же там где-то, у Костевич в каком-то фонде", - привел гипотетический пример Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сейчас сложилась и работает четкая, понятная система: "Фонд собрал деньги. Заявку райсобес дает, что стольким пенсионерам нужна такая-то сумма. Быстро по казначейству перечислили, деньги получили. Работает система хорошая".

"Я не вижу необходимости ломать эту систему. У нас есть самый консервативный слой нашего населения - это ветераны, пенсионеры. Так пускай работает эта консервативная система, но она - проверенная жизнью, - заявил о принятом решении Президент. - Я так прикинул все, и, насколько я это представлял и представляю сейчас, мотивации нет".

Объяснил Александр Лукашенко и то, почему отверг предложение по всеобщему переходу на цифровые трудовые книжки, которое также обсуждалось вчера во время доклада. Вопрос этот касается очень большого количества людей, ведь трудовые книжки есть практически у всех, и Президент в этом случае не исключение.

Суть предложенных новаций Президент кратко сформулировал так: "Книжку эту оцифровать, не надо нам эти бумажные книжки. Все в компьютер загнали, систему создали". Но сразу во время дискуссии возник вопрос обеспечения безопасности оцифрованных данных - чтобы не допустить их утечки или утери из-за хакерской атаки.

Александр Лукашенко подчеркнул, что не видит ничего плохого в существовании обычных бумажных трудовых книжек, тем более что для многих людей старшего поколения очень важно иметь именно бумажный документ. "Даже я хочу, чтобы у меня была трудовая книжка (в обычном бумажном виде. - Прим.). Пусть лежит. Моя пойдет куда-то в музей. А Игорь Тур в шкаф спрячет, пусть лежит, детям покажет", - отметил Президент.

Инициативу полной оцифровки трудовых книжек и отказа от бумажных вариантов Глава государства считает крайне несвоевременной: "Просто не ко времени. Как будто нечем заниматься. Если мы взбаламутим 2,5 млн пенсионеров (им и так проблем хватает), все это перевернем, взбаламутим, за год не сделаем, а еще же сколько денег потратим на эту оцифровку, сколько тысяч людей надо нанять, чтобы они провели эту оцифровку…"

"Мы договорились, что постепенно, год за годом все оцифруем, - резюмировал Президент. - Не надо тут революционные потрясения. По некоторым направлениям, где предполагалось кардинально менять систему социального обеспечения, я не счел необходимым это делать. Пока система справляется. Зачем? Придет время - посмотрим еще раз на это".

У Главы государства поинтересовались, поменялось ли как-то у него за последние пару лет отношение к тому, каким должен быть белорусский чиновник топ-уровня.

"Ничего нового. Единственное, что я и требую постоянно: дисциплина и порядок. И система. Есть система. Она должна работать, и она должна быть дисциплинированна и в порядке. Я этого требую от губернаторов, членов Правительства и всех подчиненных. Будет это - будет работать экономика. Будет работать экономика - никогда не будет войны", - сказал Александр Лукашенко.