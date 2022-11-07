Посещение чемпионата по колке дров среди журналистов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 ноября посетил чемпионат по колке дров среди журналистов.

Сразу по прибытии Глава государства лично продемонстрировал, как правильно колоть дрова. В этом ему ассистировали Дмитрий Басков и Сергей Тетерин.

Александр Лукашенко показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду. А затем продемонстрировал отличные навыки владения топором на полене поменьше. "Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало", - подробно инструктировал Глава государства по ходу мастер-класса.

Александр Лукашенко по традиции вспомнил и о жителях соседних стран, где сейчас порой не все просто с энергоресурсами. "Латышей, литовцев и поляков - к нам, пусть рубят на дрова сами", - сказал белорусский лидер.

После этого Президент прошел к соревновательным секторам и понаблюдал за ходом состязаний.

Глава государства во время посещения чемпионата по колке дров также пообщался с руководителями СМИ и журналистами. Во время неформального диалога на импровизированных табуретках, сделанных из деревянных колод, Президент ответил на ряд злободневных вопросов. Разговор стал своего рода выездной встречей "Клуба редакторов".

Александр Лукашенко коснулся темы Всебелорусского народного собрания. Этому органу, согласно обновленному Основному Закону, придан конституционный статус, а недавно прошло общественное обсуждение Закона о ВНС.

Глава государства отреагировал на некоторые разговоры вокруг этой темы - вплоть до того, что это делается якобы для удержания власти. "Слушайте, не во мне дело. Сегодня дело в наших детях. Надо оставить им нормальную страну. Вот даже вместе поколение наше, но мы должны создать систему", - сказал он.

Президент при этом констатировал, что и нынешняя система в стране неплохая и вполне рабочая. Как пример - реакция на перекосы в сфере ценообразования. "Как жиманул сверху - вся вертикаль власти выстроилась. Ну да, кто-то так, сяк, но выстроилась же. И не только вертикаль власти. И субъекты хозяйствования: и государственной, и частной формы собственности. Это действия власти. Нормальные. Но она не может быть постоянной, статичной. Она должна совершенствоваться. И я это понимаю. Не только потому, что вижу мир вокруг. Я понимаю, что нам надо двигаться. Вообще народ должен видеть эту движуху", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в тех или иных новациях необходимо исходить из того, что в данный момент можно сделать как в экономике, так и в политике. Например, в Беларуси за годы независимости уже состоялось шесть Всебелорусских народных собраний - этих народных вечей. "Почему конституционным не сделать, почему не усилить его роль, почему не слушать там, на этом форуме, людей? Не на улице, а лучше там. Двигаемся", - привел он пример.

Тот же самый подход и в экономике. "Можем управлять предприятиями - управляем. Не можем - давайте думать. Вплоть до приватизации, продажи", - сказал Александр Лукашенко.

Он акцентировал внимание, что в стране создаются и государственные предприятия, и, как показывает практика, отнюдь не всегда частник будет работать лучше и эффективнее. Один из таких примеров - предприятие в Миорах, в судьбу которого пришлось вмешаться и Главе государства: "Прекрасно работает предприятие. Если может государственное предприятие работать - пусть работает. Не надо думать, что частное - это святое. Да, есть люди, которые хорошо работают".

Александр Лукашенко также обратил внимание, что в Беларуси, в том числе и для частного бизнеса, гораздо проще получить доступ к власти, чтобы обсудить те или иные проблемы, в отличие от тех же стран Западной Европы. "Прием граждан - анахронизм Беларуси. Нигде его никто не ведет. Но мы таким образом слышим народ, людей слушаем", - заметил Глава государства.

Президент считает, что жители Евросоюза не хотят войны, но власти этих стран сейчас оказались не способны потушить пожар в собственном доме.

"Германия, вся Европа (речь о Евросоюзе. - Прим.) - там нет руководителей сейчас. Если бы они были… Они даже не могут потушить пожар в собственном доме, - сказал белорусский лидер. - Европейцы не хотят этой войны. Они ж понимают, что сегодня в Украине, тут Беларусь пытаются поджечь. Вспыхнет завтра вся Европа".

Александр Лукашенко обратил внимание, что если вдруг разразится новая мировая война, то она ведь будет проходить не на территории Америки. "Американцы единственное боятся ядерного оружия, потому что туда может прилететь. Не будет применено ядерное оружие, значит, будут обычным оружием воевать. Где? У нас будут воевать. Мы тут будем в этом котле. Украина уже полыхает. Богатейшая. Нет такой страны, как была Украина. В советские времена вложили столько… А земли какие, природа какая! Во что превратили? Катастрофа", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко считает, что элиты ряда стран в этой ситуации не стремятся остановить конфликт, а наоборот пытаются дополнительно развязать войну ради сохранения собственной власти. "Война все спишет", - объяснил он логику действий ряда политиков.

"Европейцам надо очухаться и остановить войну. А они не могут. Им не дают. Американцы воспользовались, - отметил Глава государства. - Разве это лидеры, которые разрешили американцам дополнительно завези туда ядерное оружие? Это безумцы".

По словам Александра Лукашенко, руководители в ЕС полностью зависимы от США. Более того, у них не хватает воли противостоять этому давлению. К этому добавляется еще и экономическая зависимость от поставок товаров на премиальный американский рынок, бизнес-интересы.

Тем не менее Президент Беларуси уверен, что пойди Евросоюз на партнерские отношения с Россией, это была бы большая мощь: "И никто бы не перебил. Ресурсы - бери не хочу, на три поколения хватит. Технологии - супертехнологии. Не хуже, чем в Америке. Давайте делать! А решение принимать некому. Боятся. Временщики (у власти. - Прим.). Пересидели там срок-два… А завтра пойдем на другую работу".

Александр Лукашенко считает, что европейцам надо "голову в руки брать и думать, как жить дальше", ведь опыт в том числе революции 1917 года показывает, к чему может привести игнорирование мнения большинства народа.

У Президента спросили, что надо делать и как себя вести, чтобы Беларусь и впредь оставалась своего рода анклавом и образцом социально ориентированного государства.

"Можно много об этом говорить. Но я всегда, общаясь с людьми, обращаясь к людям, говорю: делайте свое дело. Вот самое главное. Чтобы у нас никогда не повторилось то, что было в 2020 году", - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас именно журналисты находятся на переднем крае: "Потому что главное в этом противостоянии - это информационная война, информационное противостояние. Поэтому главное - вы сейчас".

Александр Лукашенко отметил, что, конечно, сейчас нет горячей войны, но от журналистов многое зависит. "Вы на переднем крае. И я вместе с вами", - сказал Президент.

"Поэтому не надо никого бояться. Если они (оппоненты. - Прим.) начинают вас атаковать, значит, задели. Если они начинают на вас ссылаться, чего-то говорить, хорошо, пусть ссылаются. У них сейчас тренд такой: "Ребята, мы не формируем повестку дня, лукашенковцы, ябатьки эти что скажут, а мы потом перепевками занимаемся". Ну, это так. Они и не могут формировать. Как могут они формировать? Поэтому они вот и пошли (с призывами. - Прим.): давайте ракетами… Ну, это безумцы. Если бы они были политиками, это говорить нельзя, даже если ты в безумном сне хочешь этого", - подчеркнул белорусский лидер.

"Ну, кто сегодня в Беларуси за ними пойдет? Они себя уже опустили ниже плинтуса. Нельзя такие вещи делать. Слава богу, что они такие. Я же говорю, что нашу оппозицию надо лелеять, вскармливать, поливать, водички… Пусть она будет и дальше такая", - с долей юмора заметил Глава государства.

"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвезти к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Чемпионат по колке дров среди журналистов прошел на берегу реки Вяча в Логойском районе. Главный приз взяло агентство "Минская правда". Помимо ценных подарков от организаторов, журналисты "Минской правды" получили и специальный подарок от Президента - топор с его автографом.

Глава государства поблагодарил организаторов соревнований и участников за этот праздник. "Я часто об этом говорю: любое государство сильно своими традициями. Может быть, сегодняшняя наша встреча на природе с этими самыми мощными, сильными людьми (а это прежде всего сельчане и лесники, это самые крепкие люди) придаст нам хорошее настроение и здоровья на долгие годы", - сказал Александр Лукашенко.