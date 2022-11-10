Доклад о совершенствовании работы ФСЗН

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  • 10:47

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 ноября заслушал доклад о совершенствовании работы ФСЗН и мерах по усилению поддержки пенсионеров и детей-инвалидов.

Основной докладчик - Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. В числе участников мероприятия также курирующий эту сферу вице-премьер Игорь Петришенко, Заместитель Главы Администрации Президента Максим Ермолович, Министр финансов Юрий Селиверстов, председатели Мингорисполкома и Миноблисполкома Владимир Кухарев и Александр Турчин.

"Если по большому счету по поводу нашего сегодняшнего разговора, то этот разговор будет связан с тем, что мы совершенствуем в какой-то степени нашу систему управления социальным сектором, экономическим сектором. Ну и вообще систему управления в государстве. Вопрос не самый масштабный, не самый, может быть, важный в плане совершенствования системы управления. Но с точки зрения обеспечения социальной безопасности, социального обслуживания наших людей он очень важный. Тем более что он касается ну совсем наших людей. Это люди пенсионного возраста. Люди, попавшие во временную какую-то беду, которым мы должны подставить плечо. Кто-то заболел, где-то люди с ограниченными возможностями и способностями и так далее", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что речь пойдет о Фонде социальной защиты населения: "Предлагается его вместе с сопутствующими структурами, которые с ним находятся в тесном контакте по обслуживанию указанных мною категорий, несколько усовершенствовать. Когда мы ведем речь об усовершенствовании, я всегда задаю вопрос: надо ли это, откуда появился этот вопрос, в чем суть и проблема. Это не значит, что мы не должны совершенствовать структуру управления государством, отдельных направлений, отраслей. Я уже об этом говорил, это надо делать, не ломая саму систему. Модернизируя, усовершенствовать надо структуру - время идет. Но это если надо. Поэтому первый вопрос, на который нужно ответить: надо ли нам это - совершенствование структуры ФСЗН и тех, кто выплачивает, назначает пенсии, пособия и так далее. Надо ли?"

Что касается пенсионного обеспечения, то все функции в этой сфере предлагается сконцентрировать в ФСЗН. Вопрос также дискуссионный.

В целом Президент обозначил вопросы в плане оперативности внедрения тех или иных новаций. Если они действительно нужны, то это следует делать более оперативно, не растягивая по этапам на несколько лет: "Если мы убеждены, что та система в будущем приживется, зачем ее растягивать на 5-10 этапов и совершенствовать эту систему в течение 5 или 7 лет. Я примерно говорю. Если мы в этом убеждены, так давайте в два шага. Первый шаг, который мы можем сделать и с 1 января будущего года начать работать. А второй шаг - с середины будущего года. Если мы в этом убеждены. То есть не надо растягивать вдолгую процессы, которые надо решать быстрее. Если их можно решить быстрее".

"Для того мы и собрались, чтобы обсудить этот вопрос. Но он будет связан с первым вопросом: надо или не надо, чего нам не хватает здесь? Ну работает вроде система - работает. Люди к ней привыкли. Что даст это совершенствование?" - сказал Александр Лукашенко.

В числе предложений, с которыми пришли на доклад к Главе государства, есть те, которые лежат в русле цифровизации процессов. "Короче, загрузить все в компьютер, как это часто бывает. Весь учет трудовой деятельности. Вы знаете, может быть. Если без этого не можем обойтись", - отметил белорусский лидер.

Вместе с тем он сразу обратил внимание на вопрос организации надлежащей защиты данных таких электронных баз, чтобы информацию оттуда потом не разместили на каких-то вражеских ресурсах. "Вот тут нам надо определиться: надо ли нам это делать сейчас, надо ли завтра делать, сколько это будет стоить и надо ли это вообще. Вроде бы работали и работаем. Система функционирует. Если в этом мы получим какую-то пользу для людей и для государства, с учетом всех рисков в том числе, ну хорошо, пойдем. Если нет, ну надо идти там (на внедрение новаций. - Прим.), где надо идти. Если нет, может, и не надо", - очертил круг вопросов Александр Лукашенко.

"Знаю, что фонд (ФСЗН. - Прим.) вроде бы неплохо работает в этом году. С неким даже профицитом. Но что нам, накапливать эти деньги, складывать в кубышку, особенно сейчас? Поэтому я уже подписал Указ об увеличении (пенсий. - Прим.). Хоть немножко, но пенсии нашим пенсионерам с 1 декабря на 5-6% увеличим. Хотя должен сказать, если считать макроэкономически в среднем, как это делается во всем мире, пенсионеры не должны на нас обижаться в связи с небольшим повышением пенсии", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что до этого в нынешнем году пенсии уже повышались дважды.

"Поэтому это в среднем, подчеркиваю. Это выше инфляции на сегодняшний день. Ну а если мы еще шаг сделаем, то это будет уже значительное преимущество перед инфляцией, - подчеркнул белорусский лидер. - Хотя, знаете, пенсионеры услышат сегодня мои рассуждения и скажут: "Ну, наверное, не владеет вопросом, у нас кое-что там подорожало, и не на 10%, а на 20%". Я не зря подчеркнул, что имею в виду среднее значение".

Глава государства дополнительно разъяснил свой тезис, отметив и действия в сфере ценообразования: "Поэтому и к ценам несколько раз я обращался. И сегодня хочу подчеркнуть. Я понимаю, что пенсионер не покупает брендовые какие-то вещи. Он живет скромно и в основном покупает продукты питания, простую одежду. И там, может быть, на какие-то группы товаров цены выросли больше 10%, скажем так… Понятно, что, может, где-то чуть выше. Поэтому и было принято решение по регулированию цен и выработке системы ценообразования. Чтобы все-таки наши люди почувствовали, что государство видит эти проблемы и пытается их решить. В декабре или январе соберемся и посмотрим, насколько эффективно Правительство и губернаторы работают в направлении сдерживания цен".

Что касается выплаты пенсии, Александр Лукашенко положительно оценил практику, когда выплаты, выпадающие на праздничные дни, как 7 ноября, делаются заблаговременно. "Молодцы. Мелочь, но людям приятно, когда они видят, что мы там на 2-3 дня чуть раньше выплачиваем эти деньги. Это хорошо. В этом плане надо действовать", - сказал он.

"Словом, фонд в этом году работает, за помощью не обращался в бюджет или другие какие-то инстанции, кредиты не брал, обходится своими средствами. Есть небольшой профицит. Поэтому мы хоть немного, но повысим пенсии нашим пенсионерам с 1 декабря", - подытожил Глава государства.

Министр труда и соцзащиты подтвердила, что сейчас бюджет фонда социальной защиты населения исполняется с профицитом, ресурсы имеются. Поэтому было предложение произвести перерасчет трудовых пенсий. Глава государства это предложение поддержал. "Спасибо за то, что поддержали наше предложение с 1 декабря текущего года поднять пенсию на 5%", - сказала Ирина Костевич.

Ирина Костевич доложила Главе государства о предложении перестроить систему социального страхования, чтобы объединить в одном государственном органе полностью весь цикл пенсионного и социального страхования (больничные и детские пособия). То есть чтобы процессы назначения, выплаты пенсий и пособий, а также источник их финансирования находились в ведении одной структуры - Фонда социальной защиты населения.

В связи с этим Президент задал резонный вопрос, почему для сосредоточения всех этих функций предлагается именно Фонд соцзащиты, а не какая-либо другая структура: "Почему под фондом, а не под райисполкомом?"

"Взносы идут в фонд, назначения и выплаты идут через управления социальной защиты райисполкомов. Облисполкомы координируют эту работу", - пояснила Ирина Костевич.

"Вся кухня варится там, а деньги они берут из мешка фонда", - образно и доступным языком изложил слова Министра Александр Лукашенко.

"Да", - согласилась она.

"Вы предлагаете сегодня к этому мешку присоединить орган управления?" - уточнил белорусский лидер. На его вопрос глава Минтруда и соцзащиты также ответила утвердительно.

"Что сегодня вызывает обеспокоенность? Фонд сегодня - это больше Br20 млрд доходной части. Масштаб этого фонда - почти 77%, если соотнести с республиканским бюджетом. Деньги управляются, а расходуются деньги в рамках одной структуры, но это разные все-таки структуры…" - объяснила мотивацию министерства Ирина Костевич.

"Да, они разные. Ну и что? Они у нас абсолютно управляемы, они в одном кулаке - и фонд государственный, и те, кто назначает и выплачивает пенсию, - это тоже государственный орган власти", - парировал Александр Лукашенко.

"Да. Но мы же хотим сделать два шага. Первый - сначала забрать назначение пенсий со стороны управлений соцзащиты. А второй - объемный, это почти Br5 млрд, наши больничные и детские пособия. Их сегодня назначает предприятие. У нас работает зачетный механизм. Мы видим сегодня проблемы, в том числе и по выплате пособий, - либо переплата, либо недоплата, либо несвоевременная выплата, так же, как и проблемы по заработной плате, если это проблемная организация. Страдает конкретный человек, который находится в отпуске по уходу за ребенком", - привела примеры Министр.

"Значит, орган власти, который это контролирует (это же не фонда функции - контролировать), не срабатывает. А в фонд переведем это все и будет работать?" - спросил Президент. Он также интересовался, почему предлагается вопрос назначения пенсий и пособий передать в Фонд соцзащиты, а не в другой орган власти, в ведении которого будет находиться фонд.

По итогам доклада принято решение оставить систему пенсионного обеспечения без существенных изменений. То есть Фонд соцзащиты будет по-прежнему аккумулировать взносы от нанимателей, а назначением и выплатой пенсий продолжат заниматься управления социальной защиты местных органов власти.

"Система выстроенная, существует уже не одно десятилетие. Изменить структуру и объединить эти два органа (фонд и управления. - Прим.) - это достаточно рискованный шаг. С тем, чтобы не получить напряженные, рискованные ситуации, принято решение сохранить действующие структуры так, как есть", - пояснила Министр журналистам после доклада Президенту.

По ее словам, в Фонде социальной защиты сейчас работают 1225 человек, у него есть серьезные информационные базы и системы, которые в перспективе будут развиваться. "Мы будем дальше продолжать развивать информационную составляющую фонда. Мы очень заинтересованы в дальнейшем информировать человека о его стаже, заработной плате, с которой уплачиваются взносы, для того, чтобы человек заблаговременно получил информацию о своей будущей пенсии. Ресурс фонда сегодня это позволяет. Начиная с 2003 года мы ведем персонифицированный учет и про каждого из граждан страны мы знаем историю за 20 лет - где человек работал, с какой суммы уплачивал взносы", - сказала руководитель министерства.

Она считает, что таким образом каждый человек по мере приближения к пенсионному возрасту, зная размер своей будущей пенсии, гарантированной со стороны государства, сможет принимать взвешенные решения о возможном участии в системе добровольного накопительного пенсионного страхования. "Чтобы человек сам определял - он хочет получать только государственную пенсию или хочет более комфортные условия в старости, хочет иметь дополнительный доход. Как раз механизм добровольной накопительной пенсии позволяет увеличить размер пенсии", - отметила Ирина Костевич.

Что касается персонифицированной базы данных, которая ведется с 2003 года, то она также будет расширяться. Ее можно считать цифровым дубликатом трудовой книжки, который позволяет максимально обеспечить гарантии человеку через Фонд социальной защиты на случай, например, утраты бумажных документов.

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